เปิดวาร์ป “แคโรไลน์ เดอร์” นางแบบตัวท็อป รวยระดับร้อยล้าน หญิงในภาพคู่เฟรเดอริก
ทำความรู้จัก แคโรไลน์ เดอร์ (Caroline Daur) นางแบบสาวตัวท็อปชาวเยอรมัน ดีกรีเศรษฐีนีระดับร้อยล้าน หญิงในภาพคู่ เฟรเดอริก แฟน ลิซ่า
กลายเป็นชื่อที่ถูกค้นหามากที่สุดในขณะนี้สำหรับ แคโรไลน์ เดอร์ (Caroline Daur) หลังจากมีภาพคู่สุดสนิทสนมกับ เฟรเดอริก อาร์โนลต์ ทายาทมหาเศรษฐีเบอร์ต้นของโลก หวานใจของ ลิซ่า แบล็กพิงก์ จนทำชาวเน็ตจับความสัมพันธ์ระหว่างทั้งคู่ วันนี้ทีมข่าว เดอะไทยเกอร์ จะพาไปทำความรู้จักกับเธอคนนี้ให้มากขึ้นกันค่ะ
สำหรับ แคโรไลน์ เดอร์ ไม่ได้เป็นเพียงอินฟลูเอนเซอร์ทั่วไป แต่เธอคือผู้บุกเบิกวงการดิจิทัลแฟชั่นในยุโรป เธอโด่งดังมาจากบล็อก Carodaur.com ตั้งแต่ปี 2010 และสร้างประวัติศาสตร์เป็นบล็อกเกอร์เยอรมันคนแรกที่มียอดผู้ติดตามในอินสตาแกรมทะลุ 1 ล้านคนในปี 2016
นอกจากนั้น แคโรไลน์ ยังเคยขึ้นปกนิตยสาร Vogue Japan และร่วมเดินแบบบนรันเวย์ระดับโลกอย่าง Milan Fashion Week ให้กับแบรนด์หรู Dolce & Gabbana อีกด้วย และในปี 2019 ชื่อของ แคโรไลน์ เดอร์ (Caroline Daur) ถูกจัดอันดับให้เป็นหนึ่งใน 30 Under 30 หรือผู้ทรงอิทธิพลที่อายุต่ำกว่า 30 ปีของนิตยสาร Forbes
เห็นภาพลักษณ์ความเฟียสของ แคโรไลน์ เดอร์ ในฐานะที่เป็นนางแบบสาว และบล็อกเกอร์คนดังอันดับต้น ๆ ของเยอรมัน แต่เธอคนนี้ยังเป็น Working Woman อีกด้วย ครั้งหนึ่งเธอเคยประกาศอย่างภาคภูมิใจว่า “เธอไม่มีเอเจนต์ ไม่มีผู้จัดการ และไม่มีผู้ช่วย เธอเป็นคนบริหารจัดการทุกอย่างในอาชีพของเธอด้วยตัวเองทั้งหมด”
นอกจากงานหน้ากล้อง แคโรไลน์ ยังศึกษาด้านธุรกิจและเคยทำงานในบริษัทเอกชนควบคู่ไปด้วย ปัจจุบันเธอก้าวเข้าสู่โลกของการแสดง โดยประเดิมบทบาทแรกในซีรีส์ She Said Yes ทาง Netflix เมื่อปีที่ผ่านมา และกำลังจะมีผลงานทางโทรทัศน์ตามมาอีกในปีนี้ รวมถึงการทำคอนเทนต์ด้านฟิตเนสออนไลน์ที่มียอดผู้ติดตามหลักล้านทั้งในอินสตาแกรมและติ๊กต็อก
ทั้งนี้ยังมีรายงานว่า มูลค่าทรัพย์สินของ แคโรไลน์ เดอร์ (Caroline Daur) มีมากถึง 4 ล้านยูโร หรือประมาณ 150 ล้านบาทเลยทีเดียว เรียกได้ว่าทั้งสวย แซ่บ เฟียส และทำงานเก่งอีกด้วย
ภาพจาก : IG carodaur
