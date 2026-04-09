เปิดวาร์ป "แคโรไลน์ เดอร์" นางแบบตัวท็อป รวยระดับร้อยล้าน หญิงในภาพคู่เฟรเดอริก

Photo of GIFT T. GIFT T.เผยแพร่: 09 เม.ย. 2569 14:31 น.| อัปเดต: 09 เม.ย. 2569 14:31 น.
ทำความรู้จัก แคโรไลน์ เดอร์ (Caroline Daur) นางแบบสาวตัวท็อปชาวเยอรมัน ดีกรีเศรษฐีนีระดับร้อยล้าน หญิงในภาพคู่ เฟรเดอริก แฟน ลิซ่า

กลายเป็นชื่อที่ถูกค้นหามากที่สุดในขณะนี้สำหรับ แคโรไลน์ เดอร์ (Caroline Daur) หลังจากมีภาพคู่สุดสนิทสนมกับ เฟรเดอริก อาร์โนลต์ ทายาทมหาเศรษฐีเบอร์ต้นของโลก หวานใจของ ลิซ่า แบล็กพิงก์ จนทำชาวเน็ตจับความสัมพันธ์ระหว่างทั้งคู่ วันนี้ทีมข่าว เดอะไทยเกอร์ จะพาไปทำความรู้จักกับเธอคนนี้ให้มากขึ้นกันค่ะ

สำหรับ แคโรไลน์ เดอร์ ไม่ได้เป็นเพียงอินฟลูเอนเซอร์ทั่วไป แต่เธอคือผู้บุกเบิกวงการดิจิทัลแฟชั่นในยุโรป เธอโด่งดังมาจากบล็อก Carodaur.com ตั้งแต่ปี 2010 และสร้างประวัติศาสตร์เป็นบล็อกเกอร์เยอรมันคนแรกที่มียอดผู้ติดตามในอินสตาแกรมทะลุ 1 ล้านคนในปี 2016

นอกจากนั้น แคโรไลน์ ยังเคยขึ้นปกนิตยสาร Vogue Japan และร่วมเดินแบบบนรันเวย์ระดับโลกอย่าง Milan Fashion Week ให้กับแบรนด์หรู Dolce & Gabbana อีกด้วย และในปี 2019 ชื่อของ แคโรไลน์ เดอร์ (Caroline Daur) ถูกจัดอันดับให้เป็นหนึ่งใน 30 Under 30 หรือผู้ทรงอิทธิพลที่อายุต่ำกว่า 30 ปีของนิตยสาร Forbes

เห็นภาพลักษณ์ความเฟียสของ แคโรไลน์ เดอร์ ในฐานะที่เป็นนางแบบสาว และบล็อกเกอร์คนดังอันดับต้น ๆ ของเยอรมัน แต่เธอคนนี้ยังเป็น Working Woman อีกด้วย ครั้งหนึ่งเธอเคยประกาศอย่างภาคภูมิใจว่า “เธอไม่มีเอเจนต์ ไม่มีผู้จัดการ และไม่มีผู้ช่วย เธอเป็นคนบริหารจัดการทุกอย่างในอาชีพของเธอด้วยตัวเองทั้งหมด”

นอกจากงานหน้ากล้อง แคโรไลน์ ยังศึกษาด้านธุรกิจและเคยทำงานในบริษัทเอกชนควบคู่ไปด้วย ปัจจุบันเธอก้าวเข้าสู่โลกของการแสดง โดยประเดิมบทบาทแรกในซีรีส์ She Said Yes ทาง Netflix เมื่อปีที่ผ่านมา และกำลังจะมีผลงานทางโทรทัศน์ตามมาอีกในปีนี้ รวมถึงการทำคอนเทนต์ด้านฟิตเนสออนไลน์ที่มียอดผู้ติดตามหลักล้านทั้งในอินสตาแกรมและติ๊กต็อก

ทั้งนี้ยังมีรายงานว่า มูลค่าทรัพย์สินของ แคโรไลน์ เดอร์ (Caroline Daur) มีมากถึง 4 ล้านยูโร หรือประมาณ 150 ล้านบาทเลยทีเดียว เรียกได้ว่าทั้งสวย แซ่บ เฟียส และทำงานเก่งอีกด้วย

ภาพจาก : IG carodaur

ข่าวล่าสุด
ข่าว

นาทีระทึก! สาวเตือนภัย เหล็กปลิวใส่รถ ทำกระจกแตก หวิดเกิดเหตุใหญ่

15 วินาที ที่แล้ว
ข่าวต่างประเทศ

“ฮุน เซน” ลงคลิปโปรโมต “เกาะรง” ชูสโลแกน Land of Smiles ดินแดนแห่งรอยยิ้ม

11 นาที ที่แล้ว
รฟม. ปิดสะพานแยกประตูน้ำ เริ่ม 24 เม.ย. นี้ สร้างรถไฟฟ้าสายสีส้ ข่าว

เช็กเส้นทางเลี่ยง ปิดสะพานข้ามแยกประตูน้ำ 10 เดือน เริ่ม 24 เม.ย.นี้

18 นาที ที่แล้ว
คลังจ่อเติมเงินบัตรคนจน 100 บาท คาดใช้ได้ 13 เมษายน 2569 เศรษฐกิจ

คลังจ่อแจกเงิน 100 บาท ใช้ทันสงกรานต์ เช็กเลยใครได้บ้าง?

27 นาที ที่แล้ว
เลขเด็ด แม่ทำเนียน 16 เม.ย. 69 วิเคราะห์ 10 อันดับเลขดัง ก่อนเกลี้ยงแผงรับสงกรานต์ เลขเด็ด

เลขเด็ด แม่ทำเนียน 16 เม.ย. 69 วิเคราะห์ 10 อันดับเลขดัง ก่อนเกลี้ยงแผงรับสงกรานต์

27 นาที ที่แล้ว
นายกฯ โชว์ยึดทรัพย์ 2 หมื่นล้าน แก๊งสแกมเมอร์ เตรียมคืนเงินผู้เสียหาย ข่าว

นายกฯ โชว์ยึดทรัพย์ 2 หมื่นล้าน แก๊งสแกมเมอร์ เตรียมคืนเงินผู้เสียหาย

44 นาที ที่แล้ว
เบรกหัวทิ่ม กัมพูชาขอครูโขนไทย ช่วยสอน ผ่านยูเนสโก ความจริงเป็นแบบนี้ ข่าว

เบรกหัวทิ่ม กัมพูชาขอครูโขนไทย ช่วยสอน ผ่านยูเนสโก ความจริงเป็นแบบนี้

53 นาที ที่แล้ว
อาการล่าสุด ตลกดัง แอดมิท รพ.ด่วน หลังสะอึกไม่หยุด 8 ชั่วโมง ทำแฟนๆ ห่วงหนัก บันเทิง

อาการล่าสุด ตลกดัง แอดมิท รพ.ด่วน หลังสะอึกไม่หยุด 8 ชั่วโมง ทำแฟนๆ ห่วงหนัก

59 นาที ที่แล้ว
อาลัย 2 เจ้าหน้าที่อุทยานฯ ดับไฟป่า กระบะเสียหลักชนเสาไฟแรงสูง บาดเจ็บอีก 4 ข่าว

อาลัย 2 เจ้าหน้าที่อุทยานฯ ดับไฟป่า กระบะเสียหลักชนเสาไฟแรงสูง บาดเจ็บอีก 4

1 ชั่วโมง ที่แล้ว
บันเทิง

โป๊ป ธนวรรธน์ ซื้อที่ดิน 2 ไร่ สร้างสถานปฏิบัติธรรมให้แม่ พระเอกสายบุญ หล่อทั้งกายใจ

1 ชั่วโมง ที่แล้ว
แก้ข่าวด่วน! ลูกชาย ยืนยัน &quot;กำธร ศรวิจิตร&quot; ยังไม่เสียชีวิต พร้อมอัปเดตอาการล่าสุด บันเทิง

แก้ข่าวด่วน! ลูกชาย ยืนยัน “กำธร ศรวิจิตร” ยังไม่เสียชีวิต พร้อมอัปเดตอาการล่าสุด

1 ชั่วโมง ที่แล้ว
วงการบันเทิงเศร้า นักแสดง Game of Thrones เสียชีวิต อายุเพียง 35 ปี บันเทิง

วงการบันเทิงเศร้า นักแสดง Game of Thrones เสียชีวิต อายุเพียง 35 ปี

1 ชั่วโมง ที่แล้ว
กัมพูชาฮึ่ม! เตือนไทยเล็งฉีก MOU 44 พื้นที่ทับซ้อนทางทะเล อาจทำลายความเชื่อใจ ข่าวต่างประเทศ

กัมพูชาฮึ่ม! เตือนไทยเล็งฉีก MOU 44 พื้นที่ทับซ้อนทางทะเล อาจทำลายความเชื่อใจ

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
เปิดวาร์ป &quot;แคโรไลน์ เดอร์&quot; นางแบบตัวท็อป รวยระดับร้อยล้าน หญิงในภาพคู่เฟรเดอริก บันเทิง

เปิดวาร์ป “แคโรไลน์ เดอร์” นางแบบตัวท็อป รวยระดับร้อยล้าน หญิงในภาพคู่เฟรเดอริก

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
บันเทิง

ช็อกแฟนเพลง! มือปืนดักยิง ออฟเซ็ต ผัวเก่า คาร์ดี บี หามส่งโรงพยาบาลด่วน

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
สรุปดราม่า น้องฟ้าใส พูดไลฟ์สด &quot;ไม่ได้อยากอยู่&quot; กับสไปร์ท SPD บันเทิง

สรุปดราม่า น้องฟ้าใส พูดไลฟ์สด “ไม่ได้อยากอยู่” กับสไปร์ท SPD ล่าสุด น้องขอโทษแล้ว

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
ส่อแววรักร้าว? ลิซ่า เลิก เฟรเดอริก ทายาทอภิมหาเศรษฐี หลังฝ่ายชายมีภาพหลุดคู่สาวอื่น ดีกรีนางแบบและบล็อคเกอร์ชาวเยอรมัน บันเทิง

ลือรักร้าว? ลิซ่า เลิก เฟรเดอริก ทายาทอภิมหาเศรษฐี หลังฝ่ายชายมีภาพหลุดคู่สาวอื่น

3 ชั่วโมง ที่แล้ว
3 สมาคมฯ แบกต้นทุนพุ่งไม่ไหว จ่อปรับขึ้นราคา น้ำตาลทราย เดือน พ.ค. นี้ เศรษฐกิจ

น้ำตาลทราย แบกต้นทุนพุ่งไม่ไหว 3 สมาคมฯ จ่อปรับขึ้นราคา พฤษภาคมนี้

3 ชั่วโมง ที่แล้ว
แจ็ค แฟนฉัน ยอมรับเครียดหนักลดสถานะใบหม่อน บันเทิง

แจ็ค แฟนฉัน น้ำตาคลอ ลดสถานะ ‘ใบหม่อน’ เครียดหนัก ไม่มีใครอยากให้เกิดขึ้น

3 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าวการเมือง

“บิ๊กป้อม” เปิดบ้าน ป่ารอยต่อฯ รับรดน้ำสงกรานต์ เผยเคล็ดลับฟิตวัย 81 ปี

3 ชั่วโมง ที่แล้ว
บันเทิง

ดี้ นิติพงษ์ เตือนสติคนไทยอย่าตื่นตระหนก น้ำมันแพง จนไม่ใช้เงิน

3 ชั่วโมง ที่แล้ว
สับเละ! หญิงนมโต ใส่ชุดหวิวลงสนามกอล์ฟ โชว์หน้าอกแย่งซีนวงสวิง ข่าว

สับเละ! หญิงนมโต ใส่ชุดหวิวลงสนามกอล์ฟ โชว์หน้าอกแย่งซีนวงสวิง

4 ชั่วโมง ที่แล้ว
เจ้าฟ้าสิริวัณณวรี ทรงนำชุดไทย อวดเวทีโลก ณ เนเธอร์แลนด์ แฟชั่นและความงาม

เจ้าฟ้าสิริวัณณวรี ทรงนำชุดไทย อวดเวทีโลก ณ เนเธอร์แลนด์

4 ชั่วโมง ที่แล้ว
โลตัสแจงแล้วทำกิจกรรมแจกเงิน 5000 บาทไม่เป็นความจริง ข่าว

โลตัส แจงแล้ว ทำแบบสอบถาม แจกเงิน 5000 ใน LINE จริงไหม?

4 ชั่วโมง ที่แล้ว
โอปอล สวนกลับดราม่า หลัง เขมร โผล่เคลมชุดไทยโบราณ อ้างขโมยวัฒนธรรมกัมพูชา บันเทิง

โอปอล สวนกลับดราม่า หลัง เขมร เคลมชุดไทยโบราณ อ้างขโมยวัฒนธรรมกัมพูชา

5 ชั่วโมง ที่แล้ว
Rewriter สาวจากรั้วสวนดุสิต เก็บเกี่ยวประสบการณ์งานข่าวมากว่า 5 ปี ชื่นชอบการส่งต่อเรื่องราวเกี่ยวกับ ไลฟ์สไตล์ หวย และข่าวบันเทิง พร้อมเปิดมุมมองใหม่ ๆ ให้นักอ่านได้เห็นประเด็นรอบด้านมากยิ่งขึ้น

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

นาทีระทึก! สาวเตือนภัย เหล็กปลิวใส่รถ ทำกระจกแตก หวิดเกิดเหตุใหญ่

เผยแพร่: 9 เมษายน 2569

“ฮุน เซน” ลงคลิปโปรโมต “เกาะรง” ชูสโลแกน Land of Smiles ดินแดนแห่งรอยยิ้ม

เผยแพร่: 9 เมษายน 2569
รฟม. ปิดสะพานแยกประตูน้ำ เริ่ม 24 เม.ย. นี้ สร้างรถไฟฟ้าสายสีส้

เช็กเส้นทางเลี่ยง ปิดสะพานข้ามแยกประตูน้ำ 10 เดือน เริ่ม 24 เม.ย.นี้

เผยแพร่: 9 เมษายน 2569
คลังจ่อเติมเงินบัตรคนจน 100 บาท คาดใช้ได้ 13 เมษายน 2569

คลังจ่อแจกเงิน 100 บาท ใช้ทันสงกรานต์ เช็กเลยใครได้บ้าง?

เผยแพร่: 9 เมษายน 2569
