มดดำ เผยคำพูดผจก. รับ เจเจ ไม่เหมือนเดิมจริง ขอเวลาน้องออกมาพูดเอง

มดดำ เผยคุยกับผู้จัดกาแล้ว เจเจ กฤษณภูมิ ไม่เหมือนเดิมจริง ขอเวลาให้น้องตั้งรับสักพัก แล้วจะออกมาเล่าปมทั้งหมด พร้อมส่องโพสต์ล่าสุด ต้าเหนิง
จากกระแสข่าวลือคู่รักดาราวัยรุ่นที่เป็นพาร์ทเนอร์ทำธุรกิจร่วมกันอยู่ แต่ลดสถานะ เลิกกันมา 3-4 เดือนแล้ว พักหลังๆ ไม่ค่อยมีภาพหวานๆ ลงโซเชียล ส่วนแก๊งเพื่อนสนิทก็ปิดปากเงียบ ด้านฝ่ายหญิงเคยบ่นกับเพื่อนๆ ว่า ดาราหนุ่มไม่ค่อยปรับจูนตัวเอง ชีวิตส่วนตัวสูงมาก
จากนั้นมีการโยงว่าเป็น เจเจ กฤษณภูมิ พิบูลสงคราม และ ต้าเหนิง กัญญาวีร์ สองเมือง โดย มดดำ คชาภา แอบหลุดประเด็นร้อนในรายการข่าวใส่ไข่ ซึ่งหลุดพูดว่า คนนี้มารายการฉัน ปรากฏต่อมาก็ทราบเฉลยว่าเป็น เจเจ หวานใจของต้าเหนิง ที่มารายการแฉ ในฐานะศิลปินคนแรกภายใต้ “GX10 ASIA” แถมได้โอกาสโปรโมตซิงเกิลแรก NO PACER โดยในรายการได้มีการพูดคุยกับ เจเจ ถึงเรื่องราวต่าง ๆ กับเส้นทางชีวิตในวงการบันเทิงตั้งแต่เข้าวงการแรก ๆ จนถึงปัจจุบัน
อย่างไรก็ดีในรายการ มดดำไม่มีการสัมภาษณ์ถึงประเด็นที่หลายคนสงสัยกับอีกฝ่าย โดยบอกเพียงว่า “เดี๋ยวน้องค่อยมาใหม่อีกรอบหนึ่ง สบายใจนะ ฉันจะไม่ถามอะไร เดี๋ยวค่อยมาใหม่อีกรอบหนึ่ง” พร้อมทั้งกอดให้กำลังใจ เจเจ ที่ยิ้มแบบโล่งใจ พร้อมทั้งพยักหน้ารับ
เท่านั้นไม่พอ พิธีกรฝีปากร้ายยังอัปเดตสถานการณ์ที่เป็นเบื้องหลังจากที่ได้ร่วมรายการแฉเทปเมื่อ 29 เม.ย.อีกว่า “เมื่อวานสงสารน้อง เหงื่อแตกตลอด ฉันรู้เลยว่า ฉันยังไม่ถามหรอก ฉันรู้สึกว่ามันก็มีอะไร เดี๋ยวให้เขาออกงานแล้วตอบเอง ”
“ฉันคุยกับผู้จัดการเขาผู้จัดการบอกให้น้องตั้งรับแป๊บนึง แล้วน้องคงจะออกมาพูดเองแหละว่าอะไรเป็นยังไง ฉันก็ไม่กล้าถามเขา ฉันคุยกับผู้จัดการเขามันก็ไม่ปกติแหละ มันก็ไม่เหมือนเดิม”
ขณะเดียวกันเคลื่อนไหวสดๆ ร้อนๆ ของสาวต้าเหนิง ชั่วโมงนี้ได้บินลัดฟ้าไปพักผ่อนกับเพื่อนซี้ระดับซุปตาร์ เจสสิก้า จอง อดีตสมาชิกวง Girls’ Generation และยังโพสต์เรื่องงานแบบชิลๆ ส่วนแฟนๆ ก็แห่กันเข้ามาหล่นคำชมชนิดล้นฟีดเลยทีเดียว
เจเจ-ต้าเหนิง คบกันกี่ปี ?
เจเจ กฤษณภูมิ และ ต้าเหนิง กัญญาวีร์ คบหาดูใจกันมานานกว่า 8-9 ปี ตั้งแต่เปิดตัวอย่างเป็นทางการในปี 2559 เป็นคู่รักวัยรุ่นที่เติบโตมาด้วยกันและดูแลกันมาอย่างยาวนาน โดยฝ่ายชายที่เคยยอมรับตรงๆ ว่า ตกหลุมรักฝ่ายหญิง ตั้งแต่เห็นผลงานในซีรีส์วัยรุ่นชื่อดัง ก่อนจะเดินหน้าจีบอย่างจริงจังตั้งแต่อายุยังน้อย
แต่ช่วงต้นปี 2569 มีกระแสข่าวลือหนาหูเกี่ยวกับความสัมพันธ์ที่เปลี่ยนไปและข่าวเรื่องการเลิกรา ซึ่งยังคงต้องรอคำยืนยันที่ชัดเจนจากทั้งคู่.
ขอบคุณคลิป : รายการแฉ
อ่านข่าวเพิ่มเติม
- เจเจ-ต้าเหนิง คู่รักดาราวัยรุ่นแห่งทศวรรษ จากแฟนคลับ สู่แฟนครับและพาร์ตเนอร์ธุรกิจ
- ต่อ-เจเจ เดบิวต์ซีรีส์วาย การุณยฆาต แฟนนิยายดีใจได้มืออาชีพมารับบทนำ
- เจนนี่ แพ้เสียงในหัว ถามจันจิ หวานใจมาริโอ้ ทั้งที่คลิปก่อนหน้าฮาลั่น 4 ล้านวิว
