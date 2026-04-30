สิ้นตำนาน! นักร้องเพลงคันทรีดัง เสียชีวิตในวัย 86 ปี ผู้สร้างผลงาน เพลงฮิตกว่า 60 ปี
สิ้นตำนาน ศิลปินคันทรี “เดวิด อัลลัน โค” เสียชีวิตในวัย 86 ปี ครอบครัวยืนยันข่าวเศร้า ย้อนรอยเส้นทางดนตรีแนวเอาต์ลอว์กว่า 60 ปี
เดวิด อัลลัน โค ตำนานศิลปินเพลงคันทรีแนวเอาต์ลอว์ และนักแต่งเพลงผู้อยู่เบื้องหลังเพลงฮิต เสียชีวิตลงในวัย 86 ปี ตัวแทนของเดวิด อัลลัน โค ยืนยันว่า เดวิด อัลลัน โค เสียชีวิตในแผนกผู้ป่วยหนักเมื่อเวลาประมาณ 17.00 น. ของวันพุธ ขณะนี้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องยังไม่ได้ยืนยันสาเหตุการเสียชีวิตอย่างเป็นทางการ
คิมเบอร์ลี เฮสติงส์ โค ภรรยาของเดวิด อัลลัน โค เผยว่า เดวิด อัลลัน โค คือหนึ่งในนักร้อง นักแต่งเพลง และนักแสดงที่ดีที่สุดในยุค คิมเบอร์ลีระบุว่าเดวิด อัลลัน โค เป็นทั้งสามี เพื่อน และที่ปรึกษาคนสำคัญ คิมเบอร์ลีและแฟนเพลงจะไม่มีวันลืมศิลปินผู้ยิ่งใหญ่รายนี้
ช่วงทศวรรษที่ผ่านมา เดวิด อัลลัน โค เผชิญปัญหาสุขภาพอย่างต่อเนื่อง เดวิด อัลลัน โค รอดชีวิตจากอุบัติเหตุรถบรรทุกพุ่งชนรถเอสยูวีที่สี่แยกในรัฐฟลอริดาเมื่อปี 2013 เจ้าหน้าที่กู้ภัยใช้เวลาสองชั่วโมงในการตัดถ่างนำร่างเดวิด อัลลัน โค ออกจากซากรถ เดวิด อัลลัน โค รอดชีวิตมาได้โดยมีอาการซี่โครงหัก ไตช้ำ และต้องเย็บแผลที่ศีรษะ 48 เข็ม ต่อมาในปี 2021 เดวิด อัลลัน โค ต้องเข้ารับการรักษาตัวในโรงพยาบาลนานหนึ่งเดือนจากอาการติดเชื้อโควิด
เดวิด อัลลัน โค เกิดเมื่อวันที่ 6 กันยายน 1939 ที่เมืองแอครอน รัฐโอไฮโอ เดวิด อัลลัน โค ใช้ชีวิตช่วงวัยรุ่นในสถานพินิจและเรือนจำรัฐโอไฮโอจากข้อหาโจรกรรมรถยนต์และครอบครองเครื่องมือลักทรัพย์ หลังจากออกจากเรือนจำในปี 1967 เดวิด อัลลัน โค เดินทางไปเมืองแนชวิลล์ด้วยรถบรรทุกศพ เดวิด อัลลัน โค สวมหน้ากากและชุดประดับเพชรเทียมเล่นดนตรีเปิดหมวกหน้าหอประชุมไรแมนเพื่อตามหาความฝัน
ตลอดระยะเวลาเกือบ 60 ปี เดวิด อัลลัน โค ผลิตสตูดิโออัลบั้มออกมาถึง 42 ชุด โดยมีผลงานที่โดดเด่นตามลำดับเวลาดังนี้
- ปี 1970 ปล่อยอัลบั้มแนวบลูส์ Penitentiary Blues กับค่ายแพลนเทชัน เรเคิดส์
- ปี 1973 แต่งเพลง Would You Lay With Me (In a Field of Stone) ให้ ทันย่า ทักเกอร์ ร้องจนฮิตติดชาร์ต
- ปี 1974 เซ็นสัญญากับ โคลัมเบีย เรเคิดส์ และปล่อยอัลบั้ม The Mysterious Rhinestone Cowboy
- ปี 1975 ประสบความสำเร็จจากเพลง You Never Even Called Me by My Name ซึ่งติดอันดับท็อป 10
- ปี 1977 เพลง Take This Job and Shove It ที่ จอห์นนี เพย์เช็ก ร้อง กลายเป็นเพลงฮิตอันดับ 1
- ปี 1983 ปล่อยเพลง The Ride และนำไปสู่ความสำเร็จของเพลง Mona Lisa Lost Her Smile ในปี 1984
เดวิด อัลลัน โค เคยเป็นสมาชิกชมรมมอเตอร์ไซค์ เอาต์ลอว์ส สาขาเมืองลุยวิลล์ รัฐเคนทักกี เดวิด อัลลัน โค ผ่านการแต่งงานมาแล้ว 6 ครั้ง การแต่งงานครั้งล่าสุดเกิดขึ้นในปี 2010 กับคิมเบอร์ลี โดยมี โทบี คีธ ร่วมเป็นพยาน ปัจจุบันเดวิด อัลลัน โค ทิ้งครอบครัวไว้เบื้องหลังประกอบด้วย คิมเบอร์ลี ภรรยา ไทเลอร์ มาฮาน โค ลูกชาย และ ทันย่า โค ลูกสาว
ที่มา: Page Six
