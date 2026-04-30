สิ้นตำนาน! นักร้องเพลงคันทรีดัง เสียชีวิตในวัย 86 ปี ผู้สร้างผลงาน เพลงฮิตกว่า 60 ปี

Suriyen J.เผยแพร่: 30 เม.ย. 2569 17:36 น.| อัปเดต: 30 เม.ย. 2569 17:36 น.
54
"เดวิด อัลลัน โค" เสียชีวิตในวัย 86 ปี ผู้สร้างผลงาน เพลงฮิตกว่า 60 ปี

สิ้นตำนาน ศิลปินคันทรี “เดวิด อัลลัน โค” เสียชีวิตในวัย 86 ปี ครอบครัวยืนยันข่าวเศร้า ย้อนรอยเส้นทางดนตรีแนวเอาต์ลอว์กว่า 60 ปี

เดวิด อัลลัน โค ตำนานศิลปินเพลงคันทรีแนวเอาต์ลอว์ และนักแต่งเพลงผู้อยู่เบื้องหลังเพลงฮิต เสียชีวิตลงในวัย 86 ปี ตัวแทนของเดวิด อัลลัน โค ยืนยันว่า เดวิด อัลลัน โค เสียชีวิตในแผนกผู้ป่วยหนักเมื่อเวลาประมาณ 17.00 น. ของวันพุธ ขณะนี้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องยังไม่ได้ยืนยันสาเหตุการเสียชีวิตอย่างเป็นทางการ

คิมเบอร์ลี เฮสติงส์ โค ภรรยาของเดวิด อัลลัน โค เผยว่า เดวิด อัลลัน โค คือหนึ่งในนักร้อง นักแต่งเพลง และนักแสดงที่ดีที่สุดในยุค คิมเบอร์ลีระบุว่าเดวิด อัลลัน โค เป็นทั้งสามี เพื่อน และที่ปรึกษาคนสำคัญ คิมเบอร์ลีและแฟนเพลงจะไม่มีวันลืมศิลปินผู้ยิ่งใหญ่รายนี้

เดวิด อัลลัน โค ศิลปินเพลงคันทรีแนวเอาต์ลอว์ระดับตำนาน
ภาพจาก: Billboard

ช่วงทศวรรษที่ผ่านมา เดวิด อัลลัน โค เผชิญปัญหาสุขภาพอย่างต่อเนื่อง เดวิด อัลลัน โค รอดชีวิตจากอุบัติเหตุรถบรรทุกพุ่งชนรถเอสยูวีที่สี่แยกในรัฐฟลอริดาเมื่อปี 2013 เจ้าหน้าที่กู้ภัยใช้เวลาสองชั่วโมงในการตัดถ่างนำร่างเดวิด อัลลัน โค ออกจากซากรถ เดวิด อัลลัน โค รอดชีวิตมาได้โดยมีอาการซี่โครงหัก ไตช้ำ และต้องเย็บแผลที่ศีรษะ 48 เข็ม ต่อมาในปี 2021 เดวิด อัลลัน โค ต้องเข้ารับการรักษาตัวในโรงพยาบาลนานหนึ่งเดือนจากอาการติดเชื้อโควิด

เดวิด อัลลัน โค เกิดเมื่อวันที่ 6 กันยายน 1939 ที่เมืองแอครอน รัฐโอไฮโอ เดวิด อัลลัน โค ใช้ชีวิตช่วงวัยรุ่นในสถานพินิจและเรือนจำรัฐโอไฮโอจากข้อหาโจรกรรมรถยนต์และครอบครองเครื่องมือลักทรัพย์ หลังจากออกจากเรือนจำในปี 1967 เดวิด อัลลัน โค เดินทางไปเมืองแนชวิลล์ด้วยรถบรรทุกศพ เดวิด อัลลัน โค สวมหน้ากากและชุดประดับเพชรเทียมเล่นดนตรีเปิดหมวกหน้าหอประชุมไรแมนเพื่อตามหาความฝัน

บรรยากาศการแสดงดนตรีของเดวิด อัลลัน โค
ภาพจาก: Rolling Stone

ตลอดระยะเวลาเกือบ 60 ปี เดวิด อัลลัน โค ผลิตสตูดิโออัลบั้มออกมาถึง 42 ชุด โดยมีผลงานที่โดดเด่นตามลำดับเวลาดังนี้

  • ปี 1970 ปล่อยอัลบั้มแนวบลูส์ Penitentiary Blues กับค่ายแพลนเทชัน เรเคิดส์
  • ปี 1973 แต่งเพลง Would You Lay With Me (In a Field of Stone) ให้ ทันย่า ทักเกอร์ ร้องจนฮิตติดชาร์ต
  • ปี 1974 เซ็นสัญญากับ โคลัมเบีย เรเคิดส์ และปล่อยอัลบั้ม The Mysterious Rhinestone Cowboy
  • ปี 1975 ประสบความสำเร็จจากเพลง You Never Even Called Me by My Name ซึ่งติดอันดับท็อป 10
  • ปี 1977 เพลง Take This Job and Shove It ที่ จอห์นนี เพย์เช็ก ร้อง กลายเป็นเพลงฮิตอันดับ 1
  • ปี 1983 ปล่อยเพลง The Ride และนำไปสู่ความสำเร็จของเพลง Mona Lisa Lost Her Smile ในปี 1984

เดวิด อัลลัน โค เคยเป็นสมาชิกชมรมมอเตอร์ไซค์ เอาต์ลอว์ส สาขาเมืองลุยวิลล์ รัฐเคนทักกี เดวิด อัลลัน โค ผ่านการแต่งงานมาแล้ว 6 ครั้ง การแต่งงานครั้งล่าสุดเกิดขึ้นในปี 2010 กับคิมเบอร์ลี โดยมี โทบี คีธ ร่วมเป็นพยาน ปัจจุบันเดวิด อัลลัน โค ทิ้งครอบครัวไว้เบื้องหลังประกอบด้วย คิมเบอร์ลี ภรรยา ไทเลอร์ มาฮาน โค ลูกชาย และ ทันย่า โค ลูกสาว

ที่มา: Page Six

ข่าวล่าสุด
วิธีสร้าง สติกเกอร์น่ารักๆ ด้วย AI ตามเทรนด์ TikTok ทำได้ง่ายๆ แค่ไม่กี่ขั้นตอน ไลฟ์สไตล์

วิธีสร้าง สติกเกอร์น่ารักๆ ด้วย AI ตามเทรนด์ TikTok ทำได้ง่ายๆ แค่ไม่กี่ขั้นตอน

50 วินาที ที่แล้ว
หวยลาว 30 เมษายน 2569 หวยลาว

ตรวจหวยลาววันนี้ 30 เมษายน 2569 เช็กเลข 6 ตัว ลุ้นรางวัลส่งท้ายเดือน

1 ชั่วโมง ที่แล้ว
ไอจีแตก! ลิซ่า อวดลุค ซีทรูดำสุดเร่าร้อน ยอดไลก์ทะลุ 2.5 ล้านในไม่กี่ชั่วโมง บันเทิง

ไอจีแตก! ลิซ่า อวดลุค ซีทรูดำสุดเร่าร้อน ยอดไลก์ทะลุ 2.5 ล้านในไม่กี่ชั่วโมง

1 ชั่วโมง ที่แล้ว
&quot;เดวิด อัลลัน โค&quot; เสียชีวิตในวัย 86 ปี ผู้สร้างผลงาน เพลงฮิตกว่า 60 ปี ข่าวต่างประเทศ

สิ้นตำนาน! นักร้องเพลงคันทรีดัง เสียชีวิตในวัย 86 ปี ผู้สร้างผลงาน เพลงฮิตกว่า 60 ปี

1 ชั่วโมง ที่แล้ว
เลขเด็ด พญาบึ้ง งวด 2 พฤษภาคม 2569 เลขเด็ด

หวยออกวันเสาร์! เลขเด็ด พญาบึ้ง 2 พ.ค. 69 คาบเลขมงคล 2 ตัว 3 ตัว รับวันแรงงาน

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
เพจไทอีสาน อินดี้ แจ้งข่าวเศร้า ลุงชายเสียชีวิต ข่าว

แฟนคลับเศร้า ลุงชาย ไทอีสานอินดี้ เลือดออกในสมองเสียชีวิต อาลัยผู้สร้างรอยยิ้ม

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
ลูกค้าสุดทน แฉพนักงานศูนย์ BYD ชลบุรี แอบถอดกล้องหน้ารถ-ขับประมาทแถมสบถด่าหยาบ ข่าว

ลูกค้าสุดทน แฉพนักงานศูนย์ BYD ชลบุรี แอบถอดกล้องหน้ารถ-ขับประมาทแถมสบถด่าหยาบ

3 ชั่วโมง ที่แล้ว
จิ๊ก เนาวรัตน์ วัย 68 ปี อวดลุคใหม่หลังพิษศัลยกรรมเล่นงาน บันเทิง

ลุคใหม่ จิ๊ก เนาวรัตน์ สวยเป๊ะ-หน้าเด็ก หลังผ่าตัดแก้พิษศัลยกรรม รู้อายุจริง แทบไม่เชื่อ

3 ชั่วโมง ที่แล้ว
&quot;ไทยช่วยไทย&quot; รับสิทธิ์ 4,000 แบ่งจ่ายเดือนละพัน เริ่มลงทะเบียน พ.ค.นี้ เศรษฐกิจ

ชัดเจนแล้ว! “ไทยช่วยไทย” รับสิทธิ์ 4,000 แบ่งจ่ายเดือนละพัน เริ่มลงทะเบียน พ.ค.นี้

3 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าวต่างประเทศ

กัมพูชาพิพากษายืนกักตัว 27 ปี “เขม โสกา” กล่าวหาสมคบคิดสหรัฐฯ ล้มรัฐบาล

3 ชั่วโมง ที่แล้ว
วันหยุดธนาคาร วันแรงงาน และฉัตรมงคล 2569 เศรษฐกิจ

วันหยุดธนาคาร วันแรงงาน วันฉัตรมงคล 2569 สาขาใน-นอกห้าง เปิดทำการไหม

4 ชั่วโมง ที่แล้ว
ศิริมงคล สิงห์วังชา วอนอย่าด่า ปมรับงานเทรนหมัด ทาเครุ ก่อนน็อก รถถัง ข่าวกีฬา

ศิริมงคล สิงห์วังชา วอนอย่าด่า ปมรับงานเทรนหมัด ทาเครุ ก่อนน็อก รถถัง

4 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าว

“สนธิญา” ยื่นมหาดไทย ตรวจสอบมูลนิธิ “กัน จอมพลัง” โปร่งใสหรือไม่?

4 ชั่วโมง ที่แล้ว
รัฐบาล เร่งดัน &quot;ไทยช่วยไทยพลัส&quot; คาดได้มากกว่า 30 ล้านคน รออนุมัติสัปดาห์หน้า เศรษฐกิจ

รัฐบาล เร่งดัน “ไทยช่วยไทยพลัส” คาดได้มากกว่า 30 ล้านคน รออนุมัติสัปดาห์หน้า

4 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าวต่างประเทศ

ศาลสิงคโปร์ สั่งปรับเงิน 3 สาวจัดชุมนุมยื่นจดหมายถึงรัฐบาล ตัดสัมพันธ์อิสราเอล

4 ชั่วโมง ที่แล้ว
เศรษฐกิจ

เช็กด่วน! กลุ่มไหนอดเงิน 4,000 ไม่มีสิทธิลงทะเบียน ไทยช่วยไทยพลัส 2569

4 ชั่วโมง ที่แล้ว
&quot;ท่านอ้น&quot; ส่งกำลังใจถึง &quot;รถถัง จิตรเมืองนนท์&quot; หลังพลาดแชมป์โลก ONE ที่ญี่ปุ่น ข่าว

“ท่านอ้น” ส่งกำลังใจถึง “รถถัง จิตรเมืองนนท์” หลังพลาดแชมป์โลก ONE ที่ญี่ปุ่น

5 ชั่วโมง ที่แล้ว
The Pizza Company เตรียมถอนตัวจากกัมพูชา ข่าวต่างประเทศ

เดอะ พิซซา คอมปะนี ถอนตัวกัมพูชา เขมรเตรียมเปิดแบรนด์เอง เป็นเจ้าของ 100%

5 ชั่วโมง ที่แล้ว
พระพยอม ซัด ลัทธิประหลาด แค่พวกหิวแสง เตือนสติชาวพุทธ อย่าหลงเชื่อ ข่าว

พระพยอม ซัด ลัทธิประหลาด แค่พวกหิวแสง เตือนสติชาวพุทธ อย่าหลงเชื่อ

5 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าว

“เบิร์ด วันว่างว่าง” ขอเลื่อนเข้าพบตำรวจ กรณีใช้ยาแนวเล่นสงกรานต์

5 ชั่วโมง ที่แล้ว
สุขภาพและการแพทย์

เช็กสัญญาณอันตราย! แมลงกัดแบบไหนเสี่ยงติดเชื้อในกระแสเลือด

5 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าว

ผบ.ตร. สั่งสอบ “ดาบตำรวจ” ล่อลวงเด็กสมองบกพร่องเล่นพนัน สูญเงินนับแสน

6 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าวการเมือง

“ศรีสุวรรณ” ร้อง ป.ป.ช. สอบราชทัณฑ์ กรณีพักโทษ “ทักษิณ” มิชอบ

6 ชั่วโมง ที่แล้ว
เส้นทางรัก เจเจ-ต้าเหนิง คู่รักดาราวัยรุ่นแห่งทศวรรษ จากแฟนคลับ สู่แฟนครับและพาร์ตเนอร์ธุรกิจ บันเทิง

เส้นทางรัก เจเจ-ต้าเหนิง คู่รักดาราวัยรุ่นแห่งทศวรรษ จากแฟนคลับ สู่แฟนครับและพาร์ตเนอร์ธุรกิจ

7 ชั่วโมง ที่แล้ว
ราคาทอง 30 เม.ย. 69 รอประกาศครั้งที่ 1 เปิดตลาดส่งท้ายเดือนเมษายน เศรษฐกิจ

ราคาทองวันนี้ 30 เม.ย. 69 ครั้งที่ 6 ครึ่งวันเช้าผันผวน 6 รอบ ก่อนสุทธิกลับมาเท่าเดิม

7 ชั่วโมง ที่แล้ว
Photo of Suriyen J. Suriyen J.เผยแพร่: 30 เม.ย. 2569 17:36 น.| อัปเดต: 30 เม.ย. 2569 17:36 น.
54
Photo of Suriyen J.

Suriyen J.

นักเขียนบทความข่าว จบการศึกษาจากมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ สาขาปรัชญาและศาสนา มีประสบการณ์กับสำนักข่าวระดับประเทศ ชื่นชอบด้านสังคม การเมือง ต่างประเทศ ทำให้สามารถสร้างคุณค่าผ่านงานเขียน เพื่อให้ผู้อ่านได้ประโยชน์ครบทุกมิติ

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

วิธีสร้าง สติกเกอร์น่ารักๆ ด้วย AI ตามเทรนด์ TikTok ทำได้ง่ายๆ แค่ไม่กี่ขั้นตอน

วิธีสร้าง สติกเกอร์น่ารักๆ ด้วย AI ตามเทรนด์ TikTok ทำได้ง่ายๆ แค่ไม่กี่ขั้นตอน

เผยแพร่: 30 เมษายน 2569
หวยลาว 30 เมษายน 2569

ตรวจหวยลาววันนี้ 30 เมษายน 2569 เช็กเลข 6 ตัว ลุ้นรางวัลส่งท้ายเดือน

เผยแพร่: 30 เมษายน 2569
ไอจีแตก! ลิซ่า อวดลุค ซีทรูดำสุดเร่าร้อน ยอดไลก์ทะลุ 2.5 ล้านในไม่กี่ชั่วโมง

ไอจีแตก! ลิซ่า อวดลุค ซีทรูดำสุดเร่าร้อน ยอดไลก์ทะลุ 2.5 ล้านในไม่กี่ชั่วโมง

เผยแพร่: 30 เมษายน 2569
เลขเด็ด พญาบึ้ง งวด 2 พฤษภาคม 2569

หวยออกวันเสาร์! เลขเด็ด พญาบึ้ง 2 พ.ค. 69 คาบเลขมงคล 2 ตัว 3 ตัว รับวันแรงงาน

เผยแพร่: 30 เมษายน 2569
Back to top button