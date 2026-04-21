ด่วน จำคุก ทิดแย้ม 50 ปี ยักยอกเงินวัดไร่ขิง เล่นพนัน สีกาเก็น ก็ไม่รอด
ศาลสั่งคุก 50 ปี ทิดแย้ม อดีตเจ้าอาวาสวัดไร่ขิง คดียักยอกเงิน 2,000 ล้านบาท เล่นพนันออนไลน์ อ่านสรุปที่มาคดีวงการสงฆ์ตั้งแต่จุดเริ่มต้นจนถึงวันพิพากษา
จุดเริ่มต้นของคดีนี้เกิดขึ้นตั้งแต่ปี 2564 สมัยที่นายแย้ม อินทร์กรุงเก่า ยังบวชเป็นพระสงฆ์ดำรงตำแหน่งพระธรรมวชิรานุวัตร เจ้าอาวาสวัดไร่ขิง จังหวัดนครปฐม ควบตำแหน่งเจ้าคณะภาค 14 สั่งการให้คณะกรรมการวัดโอนเงินจากบัญชีของวัดเข้าบัญชีธนาคารส่วนตัว
จากนั้นเขาโอนเงินส่งต่อไปให้อรัญญาวรรณ หรือสีกาเก็น ผู้หญิงคนนี้ทำหน้าที่เป็นนายหน้าเครือข่ายเว็บไซต์พนันออนไลน์ LAGALAXY911 เพื่อนำเงินไปเล่นพนันบาคาร่า
เมื่อเงินในบัญชีวัดเริ่มลดน้อยลง อดีตเจ้าอาวาสได้ขอยืมเงินจากพระผู้ใหญ่ในวัดอื่นที่สนิทสนมกัน ครั้งละหลักแสนถึงหลักล้านบาทเพื่อนำไปเล่นพนันต่อ
ตำรวจตรวจสอบเส้นทางการเงินพบยอดเงินโอนจากวัดเข้าบัญชีส่วนตัวช่วงแรกสูงถึง 300 ล้านบาท เงินหมุนเวียนในเครือข่ายพนันออนไลน์มีมูลค่ารวมกว่า 500 ล้านบาท ข้อมูลในชั้นศาลล่าสุดระบุยอดเงินยักยอกรวมสูงถึง 2,000 ล้านบาท
เจ้าหน้าที่ตำรวจส่งสายลับแฝงตัวเข้าไปสืบสวนพฤติกรรมภายในวัดนานกว่า 8 เดือนจนได้หลักฐานแน่ชัด ตำรวจเคยจับกุมสีกาเก็นในคดีเว็บพนันเมื่อปลายปี 2567 ก่อนที่ศาลจะอนุญาตให้เธอประกันตัวออกมาต่อสู้คดี ต่อมาในวันที่ 15 พฤษภาคม 2568
อดีตเจ้าอาวาสตัดสินใจเดินทางเข้ามอบตัวกับกองบัญชาการตำรวจสอบสวนกลางเพื่อแสดงความบริสุทธิ์ใจ หลังรู้ตัวว่าตำรวจเตรียมดำเนินคดีฐานทุจริตยักยอกเงินวัด
ล่าสุดเมื่อวันที่ 21 เมษายน 2569 ศาลอาญาคดีทุจริตและประพฤติมิชอบกลางมีคำพิพากษาตัดสินจำคุกทิดแย้มเป็นเวลา 50 ปี ในความผิดฐานเป็นเจ้าพนักงานยักยอกทรัพย์ ปฏิบัติหน้าที่โดยมิชอบ
ศาลยังตัดสินจำคุกผู้สนับสนุนอีก 4 คน คนละ 8 ปี ประกอบด้วย สีกาเก็น อดีตพระเอกพจน์ หมอเตย จ่าชัยซึ่งเป็นสามีของหมอเตย ศาลไม่อนุญาตให้ปล่อยตัวชั่วคราวเนื่องจากคดีมีอัตราโทษสูง เกรงว่าจำเลยจะหลบหนี จำเลยทั้งหมดเตรียมยื่นอุทธรณ์สู้คดีต่อไป
คดีนี้นับเป็นข่าวใหญ่ที่กระทบความศรัทธาของประชาชน วัดไร่ขิงเป็นพระอารามหลวงขนาดใหญ่ที่มีผู้คนเดินทางไปกราบไหว้จำนวนมาก การกระทำผิดของผู้นำสูงสุดในวัดนำมาสู่การลงโทษตามกฎหมายขั้นเด็ดขาดในที่สุด
- ปปง. ฟันไม่เลี้ยง สั่งยึดทรัพย์ ‘ทิดแย้ม’ อดีตเจ้าอาวาสวัดไร่ขิง กับพวก รวม 41 ล้าน
- รวบตัว หมอเตย-ฉัตรชัย สองผัวเมียคนสนิท ทิดแย้ม คุมบังเหียนการเงินวัดไร่ขิง
- ช็อกหนัก ที่มา “พ่อขา” เปิดคำเตือน ทิดแย้ม วัดไร่ขิง เคยทักผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดประยูร ระวังพิษ สีกากอล์ฟ
