ข่าว

ด่วน จำคุก ทิดแย้ม 50 ปี ยักยอกเงินวัดไร่ขิง เล่นพนัน สีกาเก็น ก็ไม่รอด

Photo of Thaiger Thaigerเผยแพร่: 21 เม.ย. 2569 13:52 น.| อัปเดต: 21 เม.ย. 2569 13:52 น.
75
ศาลสั่งคุก 50 ปี ทิดแย้ม อดีตเจ้าอาวาสวัดไร่ขิง คดียักยอกเงิน 2,000 ล้านบาท เล่นพนันออนไลน์ อ่านสรุปที่มาคดีวงการสงฆ์ตั้งแต่จุดเริ่มต้นจนถึงวันพิพากษา

จุดเริ่มต้นของคดีนี้เกิดขึ้นตั้งแต่ปี 2564 สมัยที่นายแย้ม อินทร์กรุงเก่า ยังบวชเป็นพระสงฆ์ดำรงตำแหน่งพระธรรมวชิรานุวัตร เจ้าอาวาสวัดไร่ขิง จังหวัดนครปฐม ควบตำแหน่งเจ้าคณะภาค 14 สั่งการให้คณะกรรมการวัดโอนเงินจากบัญชีของวัดเข้าบัญชีธนาคารส่วนตัว

จากนั้นเขาโอนเงินส่งต่อไปให้อรัญญาวรรณ หรือสีกาเก็น ผู้หญิงคนนี้ทำหน้าที่เป็นนายหน้าเครือข่ายเว็บไซต์พนันออนไลน์ LAGALAXY911 เพื่อนำเงินไปเล่นพนันบาคาร่า

เมื่อเงินในบัญชีวัดเริ่มลดน้อยลง อดีตเจ้าอาวาสได้ขอยืมเงินจากพระผู้ใหญ่ในวัดอื่นที่สนิทสนมกัน ครั้งละหลักแสนถึงหลักล้านบาทเพื่อนำไปเล่นพนันต่อ

ตำรวจตรวจสอบเส้นทางการเงินพบยอดเงินโอนจากวัดเข้าบัญชีส่วนตัวช่วงแรกสูงถึง 300 ล้านบาท เงินหมุนเวียนในเครือข่ายพนันออนไลน์มีมูลค่ารวมกว่า 500 ล้านบาท ข้อมูลในชั้นศาลล่าสุดระบุยอดเงินยักยอกรวมสูงถึง 2,000 ล้านบาท

เจ้าหน้าที่ตำรวจส่งสายลับแฝงตัวเข้าไปสืบสวนพฤติกรรมภายในวัดนานกว่า 8 เดือนจนได้หลักฐานแน่ชัด ตำรวจเคยจับกุมสีกาเก็นในคดีเว็บพนันเมื่อปลายปี 2567 ก่อนที่ศาลจะอนุญาตให้เธอประกันตัวออกมาต่อสู้คดี ต่อมาในวันที่ 15 พฤษภาคม 2568

อดีตเจ้าอาวาสตัดสินใจเดินทางเข้ามอบตัวกับกองบัญชาการตำรวจสอบสวนกลางเพื่อแสดงความบริสุทธิ์ใจ หลังรู้ตัวว่าตำรวจเตรียมดำเนินคดีฐานทุจริตยักยอกเงินวัด

ล่าสุดเมื่อวันที่ 21 เมษายน 2569 ศาลอาญาคดีทุจริตและประพฤติมิชอบกลางมีคำพิพากษาตัดสินจำคุกทิดแย้มเป็นเวลา 50 ปี ในความผิดฐานเป็นเจ้าพนักงานยักยอกทรัพย์ ปฏิบัติหน้าที่โดยมิชอบ

ศาลยังตัดสินจำคุกผู้สนับสนุนอีก 4 คน คนละ 8 ปี ประกอบด้วย สีกาเก็น อดีตพระเอกพจน์ หมอเตย จ่าชัยซึ่งเป็นสามีของหมอเตย ศาลไม่อนุญาตให้ปล่อยตัวชั่วคราวเนื่องจากคดีมีอัตราโทษสูง เกรงว่าจำเลยจะหลบหนี จำเลยทั้งหมดเตรียมยื่นอุทธรณ์สู้คดีต่อไป

คดีนี้นับเป็นข่าวใหญ่ที่กระทบความศรัทธาของประชาชน วัดไร่ขิงเป็นพระอารามหลวงขนาดใหญ่ที่มีผู้คนเดินทางไปกราบไหว้จำนวนมาก การกระทำผิดของผู้นำสูงสุดในวัดนำมาสู่การลงโทษตามกฎหมายขั้นเด็ดขาดในที่สุด

ติดตาม The Thaiger บน Google News:

ติดตามบน Google News

ข่าว

บางเสร่ฉาวหนักมาก ถอดโชว์กลางถนน คนพื้นที่สุดทนขอตร.ล่าตัวลงโทษ

4 ชั่วโมง ที่แล้ว
75
Photo of Thaiger

Thaiger

The Thaiger นำเสนอข่าวสารล่าสุดและอัปเดตจากทั่วประเทศไทย

Back to top button