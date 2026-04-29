แรงงานจีนร่ำไห้ทั้งน้ำตา ตัดพ้อชีวิตสุดทรมาน ชาติหน้าไม่ขอเป็นคน ยอมเกิดเป็นก้อนหินยังดีกว่า
คลิปไวรัลสะเทือนใจชาวเน็ต แรงงานจีนระบายความอัดอั้นจากการทำงานหนักจนถึงขีดจำกัด เผยไม่รู้จักคำว่าความสุข และไม่อยากกลับมาเกิดเป็นมนุษย์อีกแล้ว
เรื่องราวสุดสะเทือนใจที่สะท้อนให้เห็นถึงความทุกข์ระทมของชีวิตผู้ใช้แรงงานได้อย่างชัดเจน เมื่อผู้ใช้บัญชีเอ็กซ์ชื่อ 李老师不是你老师 ได้เผยแพร่คลิปวิดีโอคำรำพึงรำพันของแรงงานชาวจีนรายหนึ่งที่ต้องทำงานหนักจนร่างกายและจิตใจถึงขีดจำกัด เขาได้ระบายความในใจออกมาอย่างสิ้นหวังว่า หากชาติหน้ามีจริง ตนเองจะไม่ขอมาเกิดเป็นมนุษย์อีกต่อไปแล้ว
จากคลิปวิดีโอดังกล่าว แรงงานรายนี้ได้ระบายความรู้สึกที่อัดอั้นด้วยความเหนื่อยล้าอย่างแสนสาหัส โดยกล่าวว่า “ถ้าชาติหน้ามีจริง ฉันจะไม่มาแล้ว แน่นอนว่าจะไม่มาเกิดอีกแล้ว” พร้อมทั้งตัดพ้อถึงภาระงานที่หนักหนาว่า เมื่อวานนี้ตนรู้สึกเหนื่อยมาก ต้องทำงานเป็นเวลายาวนานหลายชั่วโมงจนหมดเรี่ยวแรง สภาพชีวิตที่ต้องดิ้นรนเช่นนี้ทำให้เขาถึงกับเอ่ยปากอย่างเจ็บปวดว่า “ฉันไม่รู้เลยว่าความสุขคืออะไร และเมื่อไหร่กันที่ฉันจะได้พักเสียที”
ประเด็นที่บีบหัวใจผู้ฟังมากที่สุด คือตอนที่แรงงานรายนี้กล่าวถึงทางเลือกในการเวียนว่ายตายเกิด เขายืนยันอย่างหนักแน่นว่า หากต้องมีชาติหน้า ตนจะไม่ขอเกิดมาเป็นมนุษย์อีกต่อไป “ฉันจะไม่เกิดเป็นคนแล้ว ฉันยอมไปเกิดเป็นวัว หรือเกิดเป็นก้อนหิน ฉันก็จะไม่ขอเป็นคนอีก”
เรื่องราวที่ถูกถ่ายทอดผ่านคลิปนี้ ถือเป็นภาพสะท้อนที่ชัดเจนถึงสภาวะความกดดันทางจิตใจและความเหนื่อยล้าทางร่างกายอย่างหนักของแรงงานหลายชีวิต ที่ต้องตรากตรำทำงานจนสูญเสียความหมายของการมีชีวิตอยู่ ไม่เคยได้สัมผัสกับคำว่าความสุข และโหยหาเพียงแค่การได้หยุดพักจากวงจรชีวิตที่แสนโหดร้ายนี้
- ทัวร์ถล่ม เวทีนางงามกัมพูชา อ้างใส่สไบเขมร เจอซัดกลับ ขอบคุณที่ช่วยโปรโมต
- เขมรโป๊ะแตก! ใช้รูปพระราชวังไทยอ้างกัมพูชาติดอันดับโลก โต้กลับไทยจ้องจับผิดเอง
- “อนุทิน” เดินหน้า สร้างรั้วชายแดน ไทย-กัมพูชา-มาเลเซีย จัดสรรงบให้กองทัพแล้ว
4月27日，山东、河南、安徽的农民工们接受采访时哭着说“做人太苦了，下辈子再也不来了”合集。 pic.twitter.com/aAOJVrTfXT
— 李老师不是你老师 (@whyyoutouzhele) April 28, 2026
