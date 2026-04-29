ข่าวต่างประเทศ

แรงงานจีนร่ำไห้ทั้งน้ำตา ตัดพ้อชีวิตสุดทรมาน ชาติหน้าไม่ขอเป็นคน ยอมเกิดเป็นก้อนหินยังดีกว่า

Photo of Thosapol Thosapolเผยแพร่: 29 เม.ย. 2569 18:30 น.| อัปเดต: 29 เม.ย. 2569 16:34 น.
143
คลิปไวรัลสะเทือนใจชาวเน็ต แรงงานจีนระบายความอัดอั้นจากการทำงานหนักจนถึงขีดจำกัด เผยไม่รู้จักคำว่าความสุข และไม่อยากกลับมาเกิดเป็นมนุษย์อีกแล้ว

เรื่องราวสุดสะเทือนใจที่สะท้อนให้เห็นถึงความทุกข์ระทมของชีวิตผู้ใช้แรงงานได้อย่างชัดเจน เมื่อผู้ใช้บัญชีเอ็กซ์ชื่อ 李老师不是你老师 ได้เผยแพร่คลิปวิดีโอคำรำพึงรำพันของแรงงานชาวจีนรายหนึ่งที่ต้องทำงานหนักจนร่างกายและจิตใจถึงขีดจำกัด เขาได้ระบายความในใจออกมาอย่างสิ้นหวังว่า หากชาติหน้ามีจริง ตนเองจะไม่ขอมาเกิดเป็นมนุษย์อีกต่อไปแล้ว

จากคลิปวิดีโอดังกล่าว แรงงานรายนี้ได้ระบายความรู้สึกที่อัดอั้นด้วยความเหนื่อยล้าอย่างแสนสาหัส โดยกล่าวว่า “ถ้าชาติหน้ามีจริง ฉันจะไม่มาแล้ว แน่นอนว่าจะไม่มาเกิดอีกแล้ว” พร้อมทั้งตัดพ้อถึงภาระงานที่หนักหนาว่า เมื่อวานนี้ตนรู้สึกเหนื่อยมาก ต้องทำงานเป็นเวลายาวนานหลายชั่วโมงจนหมดเรี่ยวแรง สภาพชีวิตที่ต้องดิ้นรนเช่นนี้ทำให้เขาถึงกับเอ่ยปากอย่างเจ็บปวดว่า “ฉันไม่รู้เลยว่าความสุขคืออะไร และเมื่อไหร่กันที่ฉันจะได้พักเสียที”

李老师不是你老师

ประเด็นที่บีบหัวใจผู้ฟังมากที่สุด คือตอนที่แรงงานรายนี้กล่าวถึงทางเลือกในการเวียนว่ายตายเกิด เขายืนยันอย่างหนักแน่นว่า หากต้องมีชาติหน้า ตนจะไม่ขอเกิดมาเป็นมนุษย์อีกต่อไป “ฉันจะไม่เกิดเป็นคนแล้ว ฉันยอมไปเกิดเป็นวัว หรือเกิดเป็นก้อนหิน ฉันก็จะไม่ขอเป็นคนอีก”

เรื่องราวที่ถูกถ่ายทอดผ่านคลิปนี้ ถือเป็นภาพสะท้อนที่ชัดเจนถึงสภาวะความกดดันทางจิตใจและความเหนื่อยล้าทางร่างกายอย่างหนักของแรงงานหลายชีวิต ที่ต้องตรากตรำทำงานจนสูญเสียความหมายของการมีชีวิตอยู่ ไม่เคยได้สัมผัสกับคำว่าความสุข และโหยหาเพียงแค่การได้หยุดพักจากวงจรชีวิตที่แสนโหดร้ายนี้

อ่านข่าวต่างประเทศ

แหล่งข้อมูลจาก

ติดตาม The Thaiger บน Google News:

ติดตามบน Google News

ข่าวล่าสุด
เลขเด็ด

เลขเด็ด หวย AI งวด 2 พ.ค. 69 เจาะลึกสถิติความน่าจะเป็น คัดเน้นๆ 2 ตัว 3 ตัว

10 นาที ที่แล้ว
เลขเด็ด

สาธุสนั่น! แม่น้ำหนึ่งจุดเลขธูปมงคล ลุ้นแตก 3 ตัวตรงงวด 2 พ.ค. 69

51 นาที ที่แล้ว
ทักษิณ ปลดกำไล EM ข่าวการเมือง

ลุ้นปลดกำไล EM! “ทักษิณ” จ่อใช้เงื่อนไขนี้ยื่นคำร้อง

53 นาที ที่แล้ว
มนต์สิทธิ์หยิบปิงปองท้าวเวสสุวรรณ งวด 2/5/69 เลขเด็ด

เลขเด็ด มนต์สิทธิ์ คำสร้อย ล้วงปิงปองท้าวเวสสุวรรณ งวด 2/5/69

1 ชั่วโมง ที่แล้ว
ป้าแม่ค้า ถามศุภจี ไทยชวยไทย ข่าวการเมือง

“ป้าวัย 66” บุกถามศุภจี ทุเรียนลูกละ 100 ดีไหมคะ แถมลั่นแรงรวยๆ รวย (คลิป)

1 ชั่วโมง ที่แล้ว
เลขเด็ด

ส่องเลขเด็ด หวยปฏิทินช่อง 3 งวด 2 พ.ค. 69 เปิดชุดตัวเลขมาแรง หลังวันแรงงาน

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
คลิปนักศึกษาชนไรเดอร์เสียชีวิต ข่าว

คลิปนาทีสลด เมียไรเดอร์รับไม่ได้ ลั่นทั้งน้ำตาหลังได้ยินคำพูดกลุ่มนักศึกษา BMW

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
เลขเด็ด

เปิดสถิติหวยออกวันเสาร์ 2 พฤษภาคม ย้อนหลัง 3 ปี คอหวยจับตาเลขเบิ้ล 2 และ 5 มาแรง

3 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าวอาชญากรรม

แจ้งข้อหาหนัก นักศึกษาเมาซิ่ง BMW ชนไรเดอร์ พร้อมเปิดตัวเลขเยียวยา

4 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าวอาชญากรรม

สายเชีย “จน-เครียด-กินเหล้า” เครียดจริง! หอบหลักฐานพบกองปราบ

4 ชั่วโมง ที่แล้ว
เลขเด็ด

คอหวยส่องด่วน! ฮาย อาภาพร ทำบุญบ้าน เสริมสิริมงคล ไม่พลาดแจก เลขขันน้ำมนต์

4 ชั่วโมง ที่แล้ว
สาเหตุ มั่น พัธโนทัย อดีตรองนายกฯ รมต.หลายสมัย เสียชีวิตบนวัย 85 ปี ข่าวการเมือง

สาเหตุ มั่น พัธโนทัย อดีตรองนายกฯ รมต.หลายสมัย เสียชีวิตบนวัย 85 ปี

5 ชั่วโมง ที่แล้ว
บันเทิง

มดดำ เผยคำพูดผจก. รับ เจเจ ไม่เหมือนเดิมจริง ขอเวลาน้องออกมาพูดเอง

5 ชั่วโมง ที่แล้ว
1 พ.ค. หวยลาวออกรางวัลไหม? หวยลาว

หวยลาว 1 พ.ค. 69 วันแรงงาน ออกรางวัลไหม? เช็กกำหนดการงวดถัดไป

5 ชั่วโมง ที่แล้ว
ดูดวง

ตารางสีเสื้อมงคล พฤษภาคม 2569 เสริมดวง การงาน การเงิน

5 ชั่วโมง ที่แล้ว
หวยออกวันเสาร์ 2 พฤษภาคม 2569 สรุป สถิติหวยวันแรงงาน ย้อนหลัง 10 ปี เลขเด็ด

หวยออกวันเสาร์ 2 พฤษภาคม 2569 สรุป สถิติหวยวันแรงงาน ย้อนหลัง 10 ปี

6 ชั่วโมง ที่แล้ว
siit ธรรมศาสตร์ ภูมินท์ ข่าว

“SIIT ธรรมศาสตร์” เคลื่อนไหวแล้ว เตรียมเอาผิดยังไง เคสนศ.เมาซิ่งชนไรเดอร์

7 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าวกีฬา

ประโยคเด็ด “สมรักษ์” ฝากถึง “รถถัง” เบื้องหลังเหตุแพ้น็อก ทาเครุ (คลิป)

7 ชั่วโมง ที่แล้ว
เลขเด็ด

พรุ่งนี้หวยออก! เลขเด็ด อ.ไม้เอก เลขนาคา แจกไม่กั๊กแนวทางรวย เด่น 0 – 9 ตรงตัว

7 ชั่วโมง ที่แล้ว
เหล็กฉากเสียบอก ผู้รับเหมา ข่าว

น่ากลัว กระบะพาลูกน้องไปทำงาน จู่ๆ เสียหลัก เหล็กฉากทะลุเสียบอก

8 ชั่วโมง ที่แล้ว
เลขเด็ด

จดด่วน! หวยเฮียนัน 2/5/69 ปล่อยเลขเด็ดหลังวันแรงงาน น้อยแต่แม่น เน้น ๆ ไม่ต้องกลับ

8 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าวภูมิภาค

ตกงานรับวันแรงงาน ส่องแถลง BYD เลิกจ้าง 5 พนง.ฉาว พร้อมโพสต์อัปเดตเจ้าของรถ

8 ชั่วโมง ที่แล้ว
นักศึกษาชนไรเดอร์เป็นลูกของใคร ข่าว

ส่งข้อมูลให้ควั่ก “อ.ตฤณห์” สงสัยแรง เคสชนไรเดอร์ลูกใคร-ทำไมข่าวเงียบ

9 ชั่วโมง ที่แล้ว
เลขเด็ดปิงปองเพชรกล้า งวด 2 พ.ค. 69 เลขเด็ด

เลขปิงปองเพชรกล้า งวด 2 พ.ค. 69 แจกครบเลขชอบ ฟัน 07 หวยวันแรงงาน

9 ชั่วโมง ที่แล้ว
นักสึกษาชนไรเดอร์ ข่าว

เปิดเนื้อหา “ม.ดังย่านรังสิต” หลังอุบัติเหตุสลด นศ.เมาซิ่ง BMW ชนไรเดอร์ดับสลด

9 ชั่วโมง ที่แล้ว
143
Photo of Thosapol

Thosapol

นักเขียนบทความที่ Thaiger จบการศึกษาจากคณะนิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยกรุงเทพ เชี่ยวชาญเรื่องบทความท่องเที่ยว บันเทิง ไลฟ์สไตล์ ผ่านการค้นหาข้อมูลโดยละเอียดพร้อมด้วยประสบการณ์ตรงของตัวเอง งานอดิเรกมีความสนใจในกระแสข่าวรอบตัวต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นด้านสุขภาพ สังคม การเมือง และที่สำคัญคือเป็นทาสแมวร้อยเปอร์เซ็นต์ครับ ช่องทางติดต่อ thospol@thethaiger.com

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

เลขเด็ด หวย AI งวด 2 พ.ค. 69 เจาะลึกสถิติความน่าจะเป็น คัดเน้นๆ 2 ตัว 3 ตัว

เผยแพร่: 1 พฤษภาคม 2569

สาธุสนั่น! แม่น้ำหนึ่งจุดเลขธูปมงคล ลุ้นแตก 3 ตัวตรงงวด 2 พ.ค. 69

เผยแพร่: 1 พฤษภาคม 2569
ทักษิณ ปลดกำไล EM

ลุ้นปลดกำไล EM! “ทักษิณ” จ่อใช้เงื่อนไขนี้ยื่นคำร้อง

เผยแพร่: 1 พฤษภาคม 2569
มนต์สิทธิ์หยิบปิงปองท้าวเวสสุวรรณ งวด 2/5/69

เลขเด็ด มนต์สิทธิ์ คำสร้อย ล้วงปิงปองท้าวเวสสุวรรณ งวด 2/5/69

เผยแพร่: 1 พฤษภาคม 2569
Back to top button