ข่าว

ดราม่า สาวโวยร้านดัง ทำแกงเขียวหวาน หกใส่รองเท้าหรู ค่าซัก 3,500 ขอจ่ายแค่พันเดียว อ้าง “เด็กเสิร์ฟจน-ลิฟต์ส่งอาหารพัง”

Photo of Aindravudh Aindravudhเผยแพร่: 07 ม.ค. 2569 09:59 น.| อัปเดต: 07 ม.ค. 2569 09:59 น.
59
ดราม่า สาวโวยร้านดัง ทำแกงเขียวหวาน หกใส่รองเท้าหรู ค่าซัก 3,500 ขอจ่ายแค่พันเดียว อ้าง "เด็กเสิร์ฟจน-ลิฟต์ส่งอาหารพัง"

ดราม่า แกงเขียวหวานทำพิษ! สาวโวยร้านดังเจริญนคร ทำหกใส่รองเท้าหรู Jacquemus x Nike ค่าซัก 3,500 ขอจ่ายแค่พันเดียว อ้างสารพัดเหตุผล “เด็กเสิร์ฟจน-ลิฟต์ส่งอาหารพัง”

ทำเอาคนรักของแบรนด์เนมถึงกับกุมขมับเสียงแตก หลังผู้ใช้ TikTok รายหนึ่งออกมาแฉประสบการณ์สุดเซ็ง หลังไปทานอาหารที่ร้านทรงเรือนไทยย่านเจริญนคร แต่กลับต้องเสียรองเท้าคู่โปรดราคาเหยียบ 2 หมื่น เพราะทางร้านทำแกงเขียวหวานหกใส่จนเละ แต่กลับปัดความรับผิดชอบด้วยเงินเพียง 1,000 บาท

ผู้เสียหาย เปิดใจกับสื่อมวลชนว่า เหตุเกิดเมื่อวันที่ 2 มกราคม ที่ผ่านมา ตนและแฟนหนุ่มไปทานอาหารที่ร้านดังกล่าว ซึ่งมีกฎให้ถอดรองเท้าไว้ด้านหน้า โดยวางไว้จุดเดียวกับลูกค้าคนอื่น

ระหว่างนั่งรออาหาร จู่ๆ ก็ได้ยินเสียงของตกแตกดังสนั่น ก่อนจะพบภาพบาดตาคือแกงเขียวหวาน หกกระจายเต็มพื้น และละเลงลงบนรองเท้า Jacquemus x Nike รุ่นหายากของแฟนหนุ่ม ซึ่งปัจจุบันราคารีเซลพุ่งไปกว่า 20,000 บาท

เจรจาไม่ลด้วยความที่เป็นรองเท้าผ้าและคราบแกงฝังแน่น ผู้เสียหายจึงรีบนำส่งร้านสปารองเท้าแบรนด์เนม โดยมีค่าใช้จ่าย 3,500 บาท (การันตีออกแค่ 80%) เมื่อส่งบิลไปเรียกเก็บ ทางร้านกลับมองว่าราคาสูงเกินไป เป็นการมัดมือชก และตั้งคำถามว่าทำไมไม่ไปร้านซักรองเท้าทั่วไปราคา 199 บาท ตามที่ร้านส่งลิงก์ให้

สุดท้ายเจ้าของร้านยื่นคำขาด จ่ายไหวแค่ 1,000 บาท หากไม่เอาก็ไปฟ้องเอา

เมื่อตกลงกันไม่ได้ ทั้งสองฝ่ายจึงไปไกลเกลี่ยที่สถานีตำรวจเมื่อวันที่ 4 มกราคม ซึ่งทางร้านได้อ้างเหตุผลที่ทำให้ตำรวจถึงกับมึนงง

ยกที่ 1 อ้างว่า “เด็กเสิร์ฟ” เป็นคนทำ ค่าแรงแค่วันละ 300 บาท ไม่มีปัญญาจ่าย (แม้ผู้เสียหายเสนอให้ผ่อนก็ไม่ยอม) ยกที่ 2 เจ้าของร้านเปลี่ยนคำพูดว่า ไม่ใช่พนักงาน แต่เป็น “ลิฟต์ส่งอาหาร” เกี่ยวกับกิ่งไม้จนแกงหก ยกที่ 3 สรุปสุดท้ายยอมรับว่าเป็นอุบัติเหตุจากลิฟต์ของร้านเอง

ขู่อีกนอกจากจะไม่ยอมจ่ายค่าเสียหายตามจริงแล้ว ทางร้านยังขู่ผู้เสียหายว่าจะฟ้องกลับด้วย พ.ร.บ.คอมพิวเตอร์ ฐานทำให้ร้านเสียชื่อเสียง โดยอ้างตรรกะว่า “รองเท้าผ่านการใช้งานมาแล้ว ไม่ควรเรียกค่าซักแพง และนี่เป็นอุบัติเหตุ ไม่ได้จงใจเอาน้ำแกงไปราด”

ล่าสุด ผู้เสียหายได้ลงบันทึกประจำวันไว้เป็นหลักฐาน และเดินหน้ายื่นเรื่องร้องเรียนต่อสำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค (สคบ.) เพื่อเอาผิดให้ถึงที่สุด

อ่านข่าวที่เกี่ยวข้อง

ติดตาม The Thaiger บน Google News:

ติดตามบน Google News

ข่าวล่าสุด
ด่วนที่สุด! ชาวอุดรฯ โปรดเปิดทางวันนี้ ภารกิจส่ง &quot;หัวใจ&quot; ขึ้นเครื่อง ต่อลมหายใจผู้ป่วย ข่าว

ด่วนที่สุด! ชาวอุดรฯ โปรดเปิดทาง ภารกิจส่ง “หัวใจ” ขึ้นเครื่อง ต่อลมหายใจผู้ป่วย วันนี้

42 วินาที ที่แล้ว
เจ้าของห้องแฉ พิธีกรช่องน้อยสี หมดสัญญาเช่าไม่ย้ายออก ทิ้งขยะ-ขี้แมวให้ดูต่างหน้า ข่าว

เจ้าของห้องแฉ พิธีกรช่องน้อยสี หมดสัญญาเช่าไม่ย้ายออก ทิ้งขยะ-ขี้แมวให้ดูต่างหน้า

2 นาที ที่แล้ว
ชิงที่นั่งด่วน! สมัครสอบ ก.พ. 69 รอบอิเล็กทรอนิกส์ 2.4 แสนที่นั่งทั่วประเทศ เริ่ม 7 ม.ค. นี้ กางโพย 4 ขั้นตอนสมัครอย่างไรให้ผ่านฉลุย พร้อมปักหมุดวันสำคัญที่ต้องจำให้แม่น ข่าว

เว็บ ปรับขนาดรูป แปลงไฟล์ jpg ใช้สมัครสอบ ก.พ. 2569

8 นาที ที่แล้ว
สรุปดราม่า วิสุทธิ์ ไชยณรุณ หลุดคลิปเสียงผู้หญิง ติดคุกแทน ยันดิสเครดิต ข่าวการเมือง

กล้าสาบาน วิสุทธิ์ ไชยณรุณ หลุดคลิปเสียงผู้หญิง ติดคุกแทน ยันดิสเครดิต

9 นาที ที่แล้ว
ข่าวการเมือง

“ปวิน” ร่อนจดหมายจี้พรรคส้มตรวจสอบ “พิศาล” ทำผิดจริยธรรมชู้สาว

18 นาที ที่แล้ว
แน็ท Natvsfood เคลื่อนไหวแล้ว รับสภาพจิตใจแเสียหาย ดราม่ากระทบงาน บันเทิง

แน็ท เคลื่อนไหวแล้ว ส่งผลต่อจิตใจ ดราม่ากินจุกระทบงาน-ชื่อเสียง ยันไม่มองข้าม

25 นาที ที่แล้ว
ดราม่า สาวโวยร้านดัง ทำแกงเขียวหวาน หกใส่รองเท้าหรู ค่าซัก 3,500 ขอจ่ายแค่พันเดียว อ้าง &quot;เด็กเสิร์ฟจน-ลิฟต์ส่งอาหารพัง&quot; ข่าว

ดราม่า สาวโวยร้านดัง ทำแกงเขียวหวาน หกใส่รองเท้าหรู ค่าซัก 3,500 ขอจ่ายแค่พันเดียว อ้าง “เด็กเสิร์ฟจน-ลิฟต์ส่งอาหารพัง”

29 นาที ที่แล้ว
ผู้สมัครสอบ ก.พ. 69 พบปัญหาระบบล่มไม่สามารถเข้าใช้งานได้ ข่าว

สมัครสอบ ก.พ. 69 ระบบล่ม คนแห่เข้าจนเว็บค้าง สำนักงาน ก.พ. ประกาศเลื่อนเวลาวุ่น

31 นาที ที่แล้ว
สุขภาพและการแพทย์

สายเฮลตี้ช็อก! ชายวัย 50 ดื่ม “กาแฟดำ” ทุกวัน จนไตวายระยะสุดท้าย แพทย์เฉลยสาเหตุ “อย่าหาทำ” แบบนี้

32 นาที ที่แล้ว
สีหนุวิลล์ สแกมเมอร์เหยื่อ ข่าวอาชญากรรม

เหยื่อเอาตัวรอดสุดฤทธิ์! รีบปีนรั้วกำแพง หนีแก๊งสแกมเมอร์กลางวันแสกๆ ในสีหนุวิลล์

36 นาที ที่แล้ว
บุ๋ม ปนัดดา เฉลยเอง นางเอกดังรีเทิร์นแฟนเก่า คือใคร? หลายคนเดาถูกมาก่อนแล้ว บันเทิง

บุ๋ม ปนัดดา เฉลยเอง นางเอกดังรีเทิร์นแฟนเก่า คือใคร? หลายคนเดาถูกมาก่อนแล้ว

40 นาที ที่แล้ว
ชายอ้างเป็นตำรวจ ขับชนท้ายฝรั่ง ด่ากราดใส่สายตรวจ ลั่นถ้าเป็นนายเจอกันแน่ ข่าว

ชายอ้างเป็นตำรวจ ขับชนท้ายฝรั่ง ด่ากราดใส่สายตรวจ ลั่นถ้าเป็นนายเจอกันแน่

41 นาที ที่แล้ว
ไฟไหม้เรือสปีดโบ๊ทหลายสิบลำที่อ่าวฉลอง จังหวัดภูเก็ต ข่าว

ด่วน! เพลิงไหม้เรือสปีดโบ๊ทอ่าวฉลอง ภูเก็ต วอดหลายสิบลำ บางส่วนจมทะเล

52 นาที ที่แล้ว
ป๋าเต็ด เผยภาพพิธีรดน้ำศพ ดีเจหนู มนต์ทิพย์ Fat Radio ข่าว

ป๋าเต็ด เผยภาพส่ง ดีเจหนู Fat Radio ครั้งสุดท้าย ย้อนรอยเสียงโฆษณาที่คุ้นหู

56 นาที ที่แล้ว
ภาพแสดงการเตรียมเอกสารสำหรับสมัครสอบ ก.พ. ปี 69 เศรษฐกิจ

สมัครสอบ ก.พ. ปี 69 e-Exam วันนี้ เตรียมอะไรบ้าง ไม่ให้พลาดรอบแรก

58 นาที ที่แล้ว
เตรียมเสื้อกันหนาว! กทม. อุณหภูมิลดฮวบแตะ 18 องศาฯ อีสานดิ่ง 5-7 องศาฯ ข่าว

เตรียมเสื้อกันหนาว! กทม. อุณหภูมิลดฮวบแตะ 18 องศาฯ อีสานดิ่ง 5-7 องศาฯ

58 นาที ที่แล้ว
ข่าว

หลักฐานคาตา เขมรละเมิดอนุสัญญาออตตาวา หลังกล่าวหาไทยอาวุธยึดเขมร

1 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าว

เพื่อน “ครูบี๋” ขู่ชาวเน็ต แนะ ตั้งทีมกฎหมาย ไล่ฟ้องคนแชร์ดราม่า หาเงินใช้หนี้

1 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าว

ทร. ประกาศงดจัดงานวันเด็ก บนเรือหลวงจักรีนฤเบศร ปมปัญหาชายแดน

1 ชั่วโมง ที่แล้ว
บันเทิง

Tomorrowland ปักหมุด ประเทศไทย พัทยา ปลายปี 2569 ลิงก์ลงทะเบียนล่วงหน้า

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าวต่างประเทศ

“ทรัมป์” ประกาศกร้าว เวเนซุเอลา เตรียมส่งน้ำมันให้สหรัฐฯ 50 ล้านบาร์เรล

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าว

หลอน! คนงานกำลังรีโนเวทบ้าน พบโครงกระดูกในฝ้าเพดาน ตายนาน 2 ปี

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าวต่างประเทศ

“กัมพูชา” แสดงความเสียใจถึงไทย ยิงปืน ค. ใส่เนิน 469 อ้างอุบัติเหตุ

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าวกีฬา

ดร.เชน ยืนยันเพื่อไทยเดินหน้าสานต่อนโยบาย จัดแข่ง F1 ในไทยแน่นอน

3 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าวการเมือง

พรรคประชาชน ออกโรงอธิบาย หลังดราม่านโยบายเปลี่ยนคำนำหน้านามตามความสมัครใจ

3 ชั่วโมง ที่แล้ว
Photo of Aindravudh Aindravudhเผยแพร่: 07 ม.ค. 2569 09:59 น.| อัปเดต: 07 ม.ค. 2569 09:59 น.
59
Photo of Aindravudh

Aindravudh

นักเขียนประจำ Thaiger มีประสบการณ์เขียนข่าวมากกว่า 5 ปี จบการศึกษาด้านภาษาและประวัติศาสตร์ จากคณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ มีความสนใจ ประเด็นความเคลื่อนไหวทางสังคมและการเมือง เจาะประเด็นข่าวทางสังคม ด้วยกลวิธีการเล่าเรื่องแบบย่อยง่าย อย่างงานเขียนสร้างสรรค์ สั้น กระชับ จับทุกประเด็น หัวข้อที่เชียวชาญคือเรื่องไลฟ์สไตล์ เลขเด็ด หวยรัฐบาลไทย หวยลาว ช่องทางติดต่อ vajara@thethaiger.com

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

สรุปดราม่า วิสุทธิ์ ไชยณรุณ หลุดคลิปเสียงผู้หญิง ติดคุกแทน ยันดิสเครดิต

กล้าสาบาน วิสุทธิ์ ไชยณรุณ หลุดคลิปเสียงผู้หญิง ติดคุกแทน ยันดิสเครดิต

เผยแพร่: 7 มกราคม 2569

“ปวิน” ร่อนจดหมายจี้พรรคส้มตรวจสอบ “พิศาล” ทำผิดจริยธรรมชู้สาว

เผยแพร่: 7 มกราคม 2569
แน็ท Natvsfood เคลื่อนไหวแล้ว รับสภาพจิตใจแเสียหาย ดราม่ากระทบงาน

แน็ท เคลื่อนไหวแล้ว ส่งผลต่อจิตใจ ดราม่ากินจุกระทบงาน-ชื่อเสียง ยันไม่มองข้าม

เผยแพร่: 7 มกราคม 2569

สายเฮลตี้ช็อก! ชายวัย 50 ดื่ม “กาแฟดำ” ทุกวัน จนไตวายระยะสุดท้าย แพทย์เฉลยสาเหตุ “อย่าหาทำ” แบบนี้

เผยแพร่: 7 มกราคม 2569
Back to top button