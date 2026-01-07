ดราม่า สาวโวยร้านดัง ทำแกงเขียวหวาน หกใส่รองเท้าหรู ค่าซัก 3,500 ขอจ่ายแค่พันเดียว อ้าง “เด็กเสิร์ฟจน-ลิฟต์ส่งอาหารพัง”
ดราม่า แกงเขียวหวานทำพิษ! สาวโวยร้านดังเจริญนคร ทำหกใส่รองเท้าหรู Jacquemus x Nike ค่าซัก 3,500 ขอจ่ายแค่พันเดียว อ้างสารพัดเหตุผล “เด็กเสิร์ฟจน-ลิฟต์ส่งอาหารพัง”
ทำเอาคนรักของแบรนด์เนมถึงกับกุมขมับเสียงแตก หลังผู้ใช้ TikTok รายหนึ่งออกมาแฉประสบการณ์สุดเซ็ง หลังไปทานอาหารที่ร้านทรงเรือนไทยย่านเจริญนคร แต่กลับต้องเสียรองเท้าคู่โปรดราคาเหยียบ 2 หมื่น เพราะทางร้านทำแกงเขียวหวานหกใส่จนเละ แต่กลับปัดความรับผิดชอบด้วยเงินเพียง 1,000 บาท
ผู้เสียหาย เปิดใจกับสื่อมวลชนว่า เหตุเกิดเมื่อวันที่ 2 มกราคม ที่ผ่านมา ตนและแฟนหนุ่มไปทานอาหารที่ร้านดังกล่าว ซึ่งมีกฎให้ถอดรองเท้าไว้ด้านหน้า โดยวางไว้จุดเดียวกับลูกค้าคนอื่น
ระหว่างนั่งรออาหาร จู่ๆ ก็ได้ยินเสียงของตกแตกดังสนั่น ก่อนจะพบภาพบาดตาคือแกงเขียวหวาน หกกระจายเต็มพื้น และละเลงลงบนรองเท้า Jacquemus x Nike รุ่นหายากของแฟนหนุ่ม ซึ่งปัจจุบันราคารีเซลพุ่งไปกว่า 20,000 บาท
เจรจาไม่ลด้วยความที่เป็นรองเท้าผ้าและคราบแกงฝังแน่น ผู้เสียหายจึงรีบนำส่งร้านสปารองเท้าแบรนด์เนม โดยมีค่าใช้จ่าย 3,500 บาท (การันตีออกแค่ 80%) เมื่อส่งบิลไปเรียกเก็บ ทางร้านกลับมองว่าราคาสูงเกินไป เป็นการมัดมือชก และตั้งคำถามว่าทำไมไม่ไปร้านซักรองเท้าทั่วไปราคา 199 บาท ตามที่ร้านส่งลิงก์ให้
สุดท้ายเจ้าของร้านยื่นคำขาด จ่ายไหวแค่ 1,000 บาท หากไม่เอาก็ไปฟ้องเอา
เมื่อตกลงกันไม่ได้ ทั้งสองฝ่ายจึงไปไกลเกลี่ยที่สถานีตำรวจเมื่อวันที่ 4 มกราคม ซึ่งทางร้านได้อ้างเหตุผลที่ทำให้ตำรวจถึงกับมึนงง
ยกที่ 1 อ้างว่า “เด็กเสิร์ฟ” เป็นคนทำ ค่าแรงแค่วันละ 300 บาท ไม่มีปัญญาจ่าย (แม้ผู้เสียหายเสนอให้ผ่อนก็ไม่ยอม) ยกที่ 2 เจ้าของร้านเปลี่ยนคำพูดว่า ไม่ใช่พนักงาน แต่เป็น “ลิฟต์ส่งอาหาร” เกี่ยวกับกิ่งไม้จนแกงหก ยกที่ 3 สรุปสุดท้ายยอมรับว่าเป็นอุบัติเหตุจากลิฟต์ของร้านเอง
ขู่อีกนอกจากจะไม่ยอมจ่ายค่าเสียหายตามจริงแล้ว ทางร้านยังขู่ผู้เสียหายว่าจะฟ้องกลับด้วย พ.ร.บ.คอมพิวเตอร์ ฐานทำให้ร้านเสียชื่อเสียง โดยอ้างตรรกะว่า “รองเท้าผ่านการใช้งานมาแล้ว ไม่ควรเรียกค่าซักแพง และนี่เป็นอุบัติเหตุ ไม่ได้จงใจเอาน้ำแกงไปราด”
ล่าสุด ผู้เสียหายได้ลงบันทึกประจำวันไว้เป็นหลักฐาน และเดินหน้ายื่นเรื่องร้องเรียนต่อสำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค (สคบ.) เพื่อเอาผิดให้ถึงที่สุด
