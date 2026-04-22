ข่าวข่าวต่างประเทศ

คลิปนาที! เสือโคร่ง กระโจนใส่คนดู หลังตาข่ายนิรภัยถล่มกลางโชว์ วิ่งหนีตายจ้าละหวั่น

Photo of GIFT T. GIFT T.เผยแพร่: 22 เม.ย. 2569 22:30 น.| อัปเดต: 22 เม.ย. 2569 16:37 น.
54
เกิดเหตุการณ์ระทึกขวัญขึ้นขณะโชว์ละครสัตว์ เมื่อตาข่ายรักษาความปลอดภัยเกิดความผิดพลาดพังถล่มลงมาระหว่างคณะละครสัตว์ชื่อดัง “โดฟกาลุก เซอร์คัส” (Dovgaluk Circus) กำลังทำการแสดง เสือโคร่ง ทำให้เสือ 1 ใน 3 ตัวกระโจนเข้าใส่คนดู สร้างความแตกตื่นเป็นอย่างมาก

เหตุการณ์เริ่มต้นขึ้นในช่วงที่ครูฝึกกำลังทำการแสดงร่วมกับเสือ 3 ตัว แต่จู่ ๆ ตาข่ายนิรภัยที่กั้นระหว่างลานแสดงกับที่นั่งผู้ชมกลับขัดข้องและร่วงลงมาทั้งผืน เมื่อไม่มีสิ่งกีดขวาง เสือตัวหนึ่งจึงกระโดดข้ามรั้วพุ่งเข้าไปในโซนที่นั่งผู้ชมทันที สร้างความตื่นตระหนกจนเกิดเสียงกรีดร้องดังสนั่นไปทั่วโรงละคร

เจ้าหน้าที่ต้องรีบประกาศให้ผู้ชมทุกคนหยุดเคลื่อนไหวและนั่งอยู่กับที่เพื่อไม่ให้เสือเกิดสัญชาตญาณนักล่าและเข้าจู่โจม จนเกิดโศกนาฏกรรม

โชคดีที่เหตุการณ์นี้จบลงโดยไม่มีใครได้รับบาดเจ็บเสือตัวดังกล่าววิ่งผ่านแถวที่นั่งและหลุดออกเดินอยู่ริมถนนสาธารณะนอกโรงละคร ก่อนที่ครูฝึกจะตามไปคว้าตัวและใช้สายจูงลากกลับเข้ากรงได้สำเร็จ

ต่อมา นิโคไล โดฟกาลุก ผู้บริหารคณะละครสัตว์ ได้ออกมายอมรับถึงความบกพร่องของเจ้าหน้าที่ที่ติดตั้งตาข่ายนิรภัย พร้อมยืนยันว่าเสือของเขาได้รับการฝึกมาอย่างดีและมีความเชื่อง

อย่างไรก็ตาม เหตุการณ์นี้ได้จุดชนวนให้กลุ่มพิทักษ์สัตว์ในรัสเซียออกมาเคลื่อนไหวเรียกร้องให้รัฐบาลสั่งแบนการนำสัตว์ป่ามาแสดงในคณะละครสัตว์ทั่วประเทศ เพราะถือเป็นความเสี่ยงที่ไม่คุ้มค่าต่อชีวิตของประชาชน

อ้างอิงจาก : ettoday, X @mog_russEN

ติดตาม The Thaiger บน Google News:

ติดตามบน Google News

ข่าวล่าสุด
ข่าวต่างประเทศ

Rewriter สาวจากรั้วสวนดุสิต เก็บเกี่ยวประสบการณ์งานข่าวมากว่า 5 ปี ชื่นชอบการส่งต่อเรื่องราวเกี่ยวกับ ไลฟ์สไตล์ หวย และข่าวบันเทิง พร้อมเปิดมุมมองใหม่ ๆ ให้นักอ่านได้เห็นประเด็นรอบด้านมากยิ่งขึ้น

Back to top button