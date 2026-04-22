คลิปนาที! เสือโคร่ง กระโจนใส่คนดู หลังตาข่ายนิรภัยถล่มกลางโชว์ วิ่งหนีตายจ้าละหวั่น
หนีตายจ้าละหวั่น! เสือโคร่ง หลุดกระโจนใส่คนดู หลังตาข่ายนิรภัยถล่มกลางโชว์ ครูฝึกไล่จับวุ่น ชาวเน็ตจี้รัฐบาลแบนละครสัตว์ หวั่นเกิดโศกนาฏกรรม
เกิดเหตุการณ์ระทึกขวัญขึ้นขณะโชว์ละครสัตว์ เมื่อตาข่ายรักษาความปลอดภัยเกิดความผิดพลาดพังถล่มลงมาระหว่างคณะละครสัตว์ชื่อดัง “โดฟกาลุก เซอร์คัส” (Dovgaluk Circus) กำลังทำการแสดง เสือโคร่ง ทำให้เสือ 1 ใน 3 ตัวกระโจนเข้าใส่คนดู สร้างความแตกตื่นเป็นอย่างมาก
เหตุการณ์เริ่มต้นขึ้นในช่วงที่ครูฝึกกำลังทำการแสดงร่วมกับเสือ 3 ตัว แต่จู่ ๆ ตาข่ายนิรภัยที่กั้นระหว่างลานแสดงกับที่นั่งผู้ชมกลับขัดข้องและร่วงลงมาทั้งผืน เมื่อไม่มีสิ่งกีดขวาง เสือตัวหนึ่งจึงกระโดดข้ามรั้วพุ่งเข้าไปในโซนที่นั่งผู้ชมทันที สร้างความตื่นตระหนกจนเกิดเสียงกรีดร้องดังสนั่นไปทั่วโรงละคร
เจ้าหน้าที่ต้องรีบประกาศให้ผู้ชมทุกคนหยุดเคลื่อนไหวและนั่งอยู่กับที่เพื่อไม่ให้เสือเกิดสัญชาตญาณนักล่าและเข้าจู่โจม จนเกิดโศกนาฏกรรม
โชคดีที่เหตุการณ์นี้จบลงโดยไม่มีใครได้รับบาดเจ็บเสือตัวดังกล่าววิ่งผ่านแถวที่นั่งและหลุดออกเดินอยู่ริมถนนสาธารณะนอกโรงละคร ก่อนที่ครูฝึกจะตามไปคว้าตัวและใช้สายจูงลากกลับเข้ากรงได้สำเร็จ
ต่อมา นิโคไล โดฟกาลุก ผู้บริหารคณะละครสัตว์ ได้ออกมายอมรับถึงความบกพร่องของเจ้าหน้าที่ที่ติดตั้งตาข่ายนิรภัย พร้อมยืนยันว่าเสือของเขาได้รับการฝึกมาอย่างดีและมีความเชื่อง
อย่างไรก็ตาม เหตุการณ์นี้ได้จุดชนวนให้กลุ่มพิทักษ์สัตว์ในรัสเซียออกมาเคลื่อนไหวเรียกร้องให้รัฐบาลสั่งแบนการนำสัตว์ป่ามาแสดงในคณะละครสัตว์ทั่วประเทศ เพราะถือเป็นความเสี่ยงที่ไม่คุ้มค่าต่อชีวิตของประชาชน
🚨⚡️Tiger briefly escaped during a circus in Rostov-on-Don after a safety net failed, prompting audience evacuation before the animal was quickly recaptured. pic.twitter.com/oI4LjMqGFn
— RussiaNews 🇷🇺 (@mog_russEN) April 19, 2026
อ้างอิงจาก : ettoday, X @mog_russEN
