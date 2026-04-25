ลูกค้าโวย ข้าวผัดห่อกระดาษหนังสือพิมพ์ โซเชียลเสียงแตก แห่ขอพิกัดร้านเด็ด
ถกสนั่น! ลูกค้าโวย เจอ ข้าวผัดห่อกระดาษหนังสือพิมพ์ ราคา 60 บาท โพสต์ถาม “เราถึงจุดนี้ได้ไง” โซเชียลเสียงแตกแห่ขอพิกัด นี่แหละของแท้อร่อยแน่นอน
กลายเป็นภาพไวรัลที่กำลังเป็นดราม่าย้อนกลับไปหาเจ้าของโพสต์เสียอย่างนั้น เมื่อมีผู้ใช้งานเฟซบุ๊กรายหนึ่งโพสต์ภาพ ข้าวผัดห่อหนังสือพิมพ์ ลงในกลุ่ม พวกเราคือผู้บริโภค เพื่อหวังจะแชร์ความไม่เหมาะสมของแพ็คเกจจิ้งสำหรับห่ออาหาร แต่กลับต้องพ่ายแพ้คอมเมนต์ชาวเน็ตอันเป็นเอกฉันท์
เจ้าของโพสต์ ระบุข้อความประกอบเอาไว้ในตอนแรกว่า “ข้าวผัดราคา 60 บาท แต่ดู Packaging ซะก่อน…เรามาถึงจุดนี้ได้ยังไงกัน” หลังจากนั้นก็มีชาวเน็ตที่เป็นสมาชิกของกลุ่มดังกล่าวเข้ามาแสดงความคิดเห็นสวนทางกับเจ้าของโพสต์อย่างเป็นเอกฉันท์ว่า “ข้าวห่อในหนังสือพิมพ์นี่แหละคือของแท้ มากกว่า 90% ร้านที่ห่อแบบนี้คืออร่อยแน่นอน คนยุค 90 เขารู้กันดี แต่เจ้าของโพสต์น่าจะเป็น Gen Z เลยไม่เข้าใจ”
ทำเอาเจ้าของโพสต์ถึงกับต้องเข้ามาแก้ไขแคปชั่นเพิ่มเติมว่า “พอแล้วว ยอมแล้วว ไม่เอาแล้วจ้า 555 ขอบคุณทุกคอมเมนท์น้าาา ตื่นเต้นดีจัง”
อ้างอิงจาก : FB พวกเราคือผู้บริโภค
