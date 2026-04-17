รวบแล้ว แก๊งวัยรุ่นทำร้ายหนุ่มดับ อ้างเมา ตำรวจยันไม่มีลูกผู้มีอิทธิพล ฟันข้อหาหนัก

Photo of sukanlaya s. sukanlaya s.เผยแพร่: 17 เม.ย. 2569 09:38 น.| อัปเดต: 17 เม.ย. 2569 09:38 น.
ตำรวจหนองคายจับแล้ว 5 วัยรุ่นรุมทำร้ายหนุ่มดับ

ตำรวจจับ 5 วัยรุ่น อ้างเมารุมทำร้าย ‘น้องเซฟ’ เสียชีวิต เหตุบังไม่ให้ปะแป้งผู้หญิง กลางงานสงกรานต์หนองคาย ครอบครัวใจสลาย ผู้การฯ ยืนยันไร้ลูกผู้มีอิทธิพลเอี่ยว

จากกรณีที่เพจ สถานีหนองคาย รายงานเรื่องราวของ น้องเซฟ หรือ นายยศวัจน์ ชาวจังหวัดอุดรธานี วัย 27 ปี เดินทางมาเที่ยวงานสงกรานต์ที่จังหวัดหนองคาย บริเวณถนนประจักษ์ศิลปาคม ถนนสายหลักเขตเทศบาลเมืองหนองคาย และถูกกลุ่มคู่กรณีที่เป็นแก๊งวัยรุ่นจำนวน 10 คนรุมทำร้ายเจ็บสาหัส เนื่องจากบังไม่ให้ปะแป้งผู้หญิง ต่อมาทีมแพทย์ได้เร่งเข้าช่วยเหลือ แต่น้องเซฟมีอาการเลือดคั่งในสมองและติดเชื้อในกระแสเลือด และเสียชีวิตในเวลาต่อมา

ล่าสุด สนามข่าวช่อง 7 อัปเดตความคืบหน้าล่าสุด ทางครอบครัวและน้องสาวของผู้เสียชีวิตยังเสียใจกับการสูญเสียครั้งนี้ วันเกิดเหตุพ่อเผยว่าลูกชายเดินทางไปเล่นน้ำสงกรานต์ที่บ้านของภรรยาที่ จ. หนองคาย ขณะที่เกิดเหตุการณ์ชุลมุนแม่ยายได้โทรมาแจ้งว่าลูกถูกรุมทำร้ายเข้ารักษาตัวที่โรงพยาบาล ตนคิดว่าไม่ได้เป็นอะไรมาก แต่จากนั้นไม่นานคนรักของลูกชายแจ้งว่าอาการหนัก ตนจึงรีบเดินทางไปที่โรงพยาบาล จ.หนองคาย

อย่างไรก็ดี สภ.เมืองหนองคาย เผยความคืบหน้าล่าสุด ขณะนี้จับกุมตัวผู้ก่อเหตุได้ทั้งสิ้น 5 คน หลังสอบปากคำเบื้องต้นพบว่าผู้ก่อเหตุทำไปเพราะมึนเมา ทางตำรวจได้แจ้งข้อหาร่วมกันทำร้ายผู้อื่นจนถึงแก่ความตาย พร้อมสอบปากคำต่อว่ามีผู้ก่อเหตุเพิ่มเติมอีกหรือไม่ เพื่อดำเนินคดีตามกฎหมายต่อไป

ทั้งนี้ พลตำรวจตรี อัทธชนม์ ช่วงงาม ผู้บังคับการตำรวจภูธร จ. หนองคาย พร้อมที่จะเดินหน้าสืบหาข้อเท็จจริงต่อไป และทำตามกระบวนการเพื่อให้ความเป็นธรรม ซึ่งจากการตรวจสอบหลักฐาน ยืนยันว่าไม่มีลูกของผู้มีอิทธิพลหรือลูกของเจ้าหน้าที่ร่วมก่อเหตุ

ตำรวจหนองคายจับแล้ว 5 วัยรุ่นรุมทำร้ายหนุ่มดับ

sukanlaya s.

นักเขียนบทความ SEO ประจำเว็บไซต์ The Thaiger จบการศึกษาจากมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เชี่ยวชาญงานเขียนประเภท ข่าวกระแสสังคม และบทความไลฟ์สไตล์ ไม่ว่าจะเป็น รีวิวที่เที่ยว เทรนด์แฟชั่นและความงาม พร้อมแนะนำกระแสมาแรง ทันเหตุการณ์ ช่องทางติดต่อ ying@thethaiger.com

