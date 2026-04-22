แฉ! กระเป๋ารถเมล์ ตะคอกผู้โดยสาร-ด่าคนแก่ จี้ ขสมก. เช็กวงจรปิด ลงโทษทางวินัย

หนุ่มสุดทน! โพสต์แฉพฤติกรรม ‘กระเป๋ารถเมล์’ ตะคอกผู้โดยสาร-ด่าคนแก่ “ไม่มีความรู้” จี้ ขสมก. เช็กวงจรปิด ลงโทษทางวินัย
เมื่อวันที่ 21 เมษายน 2569 ผู้ใช้เฟซบุ๊กรายหนึ่งโพสต์ข้อความร้องเรียนต่อ ขสมก. เกี่ยวกับพฤติกรรมที่ไม่เหมาะสมของ พนักงานเก็บค่าโดยสาร บนรถประจำทาง สาย 47 รถเมล์ธรรมดา สีแดงครีม หมายเลขทะเบียน 12-0031 เลขข้างรถ 4-40440 ใส่อารมณ์กับผู้โดยสาร ทั้งยังต่อว่าคนชราที่ขึ้นมาใช้บริการว่า “ไม่มีความรู้” ซึ่งเป็นการกระทำที่ไม่สมควรสำหรับคนทำงานสายบริการอย่างยิ่ง
“วันที่ 19 เมษายน 2569 นั่งรถเมล์สาย 47 ถนนบำรุงเมือง เขตป้อมปราบ แขวงคลองมหานาค กรุงเทพ เวลา 12:30-13:00 น. หมายเลขทะเบียนรถ :12-0031 (สายสีแดง ) (หมายเลขรถ 4-40440) สีรถ : แดง ประเด็นที่จะร้องเรียน : กระเป๋ารถเมล์ พูดจาไม่ดี และแสดงกิริยาไม่ดีต่อผู้โดยสารในรถ ถึง 3 เหตุการณ์ ในระยะเวลาไม่นานมาก
*เหตุการณ์ 1 กระเป๋ารถพูดจาว่าร้ายลับหลังอีกคนให้ฟังว่า “ไปห่วงคนอื่น ดูตัวเองก่อน สภาพ”
*เหตุการณ์ 2 ผู้โดยสาร 2 คนถามว่า “ค่าโดยสารราคาเท่าไหร่คะ” พนักงานถามว่า “เคยมาเท่าไหร่” พนักงานพูดต่อ (กึ่งตะโกน และกระแทกเสียง) “8 บาท 8 บาท ตลอดสาย!!!”
*เหตุการณ์ 3 ผู้สูงอายุ 3 คน ขึ้นมาจะใช้สิทธิ์บัตรอะไรสักอย่าง พนักงานถามใช้อะไร ๆ ๆ ผู้สูงอายุก็อึ้ง ๆ เหมือนไม่รู้ พนักงานยกเครื่องกดตั๋วที่มือ ยื่นใส่หน้า ผู้สูงอายุ บอกว่า “อ่านค่ะ ๆ ๆ ต้องเพิ่ทเงิน 4 บาท” (แบบตำหนิแรง ๆ ด้วยสีหน้าท่าทางที่ไร้มารยาทมาก) พนักงานหันไปบอกผู้สูงอายุอีกคนว่า “พากันขึ้นมาก็บอกเขาด้วย ไม่ใช่ขึ้นมาแบบไม่มีความรู้อะไร”
คือในรถมีกล้องวงจรปิดด้วยน่าจะตรวจสอบได้ง่าย เพราะเกิดเหตุตรงประตูพอดีเลย (คิดว่า กล้องน่าจะไม่มีปัญหาอะไรนะครับ) **ไม่รู้ว่าเกิดจากสภาพอากาศที่ร้อน หรือ เป็นแบบนั้นอยู่แล้ว** ควรจะจัดการให้ดีไม่เกิดเหตุการณ์แบบนี้อีกนะครับ”
โพสต์ดังกล่าวได้รับความสนใจจากชาวเน็ตเป็นอย่างมาก เรื่องราวนี้ถูกแชร์ต่อและมีคนเข้ามาคอมเมนต์แล้วกว่า 1.2 พันครั้ง โดยเรียกร้องให้หน่วยงานที่รับผิดชอบตรวจสอบเรื่องนี้ และนำตัวพนักงานเก็บค่าโดยสารคนดังกล่าวมารับโทษอย่างเร่งด่วน
อ้างอิงจาก : SPip Noiaium
