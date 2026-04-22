คดีพลิก! เมียให้โอกาสผัว ซ้อมน่วมทั้งที่อุ้มลูก หวังให้กลับตัว รักษาครอบครัว

Photo of sukanlaya s. sukanlaya s.เผยแพร่: 22 เม.ย. 2569 09:32 น.| อัปเดต: 22 เม.ย. 2569 09:32 น.
เปลี่ยนใจแล้ว! เมียให้โอกาสผัว ขอไม่ดำเนินคดี หลังถูกซ้อม เตะ-บีบคอนาน 10 นาที เหตุมทวงข้าวตอนตั้งวงเหล้า หวังให้โอกาสฝ่ายชายปรับปรุงตัว รักษาครอบครัวไว้

ทำเอาโลกออนไลน์ตามข่าวกันแทบไม่ทัน หลังเพจเฟซบุ๊ก เจ๊ม้อย v+ ออกมาอัปเดตข่าวกรณี แพรวา หญิงสาวที่สามีทำร้ายร่างกายขณะอุ้มลูกน้อยวัย 5 เดือน ตอนแรกเธอเตรียมดำเนินคดีและฟ้องหย่าเด็ดขาด แต่ล่าสุดกลับเปลี่ยนใจ เพราะอยากให้โอกาสฝ่ายชายปรับปรุงตัว โดยเชื่อว่าสามีสามารถเปลี่ยนตัวเองได้ และอยากรักษาครอบครัวให้อยู่ด้วยกันต่อไป

ก่อนหน้านี้แพรวาและสามีใช้ชีวิตคู่ร่วมกันมา 2 ปี วันเกิดเหตุสามีเลิกงานตอน 21.30 น. เขามายืมโทรศัพท์มือถือของเธอเพื่อออกไปซื้อกับข้าว และบอกว่าจะแวะไปงานวันเกิดเพื่อน เธอไม่ได้ห้ามเรื่องไปงานปาร์ตี้ แต่ฝากให้อีกฝ่ายเอาข้าวกลับมาให้เธอก่อน เพราะเลี้ยงลูกอยู่บ้านทั้งวันและยังไม่ได้ทานอะไร

ต่อมาเวลาล่วงไปเกือบ 23.00 น. สามียังไม่กลับบ้าน เธอจึงส่งข้อความไปหาเพื่อนของฝ่ายชาย ฝากบอกให้กลับบ้าน ถ้าไม่กลับเธอจะตามไปถึงวงเหล้า เพื่อนในวงเหล้าเข้าใจผิดคิดว่าแพรวาจะไปพังงานจึงหันไปต่อว่าสามีของเธอ จากนั้นสามีกลับบ้านด้วยอารมณ์โมโห พร้อมต่อว่าภรรยาที่จะทำให้ชีวิตเขาพัง เจ้านายจะไล่ออกจากงาน ฝั่งสามีอ้างว่างานวันเกิดเพื่อนมีแค่ปีละครั้ง เธออธิบายกลับไปว่าไม่ได้ห้ามกินเหล้า แต่แค่ขอให้เอาข้าวมาให้ก่อน

ด้วยอารมณ์โมโหเหตุการณ์เริ่มบานปลาย ฝ่ายชายพุ่งเข้ามาเตะเธอและด่าทอลามไปถึงพ่อแม่ ทั้งยังพูดท้าทายว่าหากไม่มีลูกเขาคงหนีไปนานแล้ว ซ้ำยังต่อว่าว่าเธอไม่มีปัญญาเลี้ยงลูก ขณะที่คุณแม่ลูกหนึ่งยืนยันว่าเลี้ยงลูกเองได้ สามีจึงไล่ให้เธอเอาลูกออกไป จากนั้นเขาพุ่งเข้าทำร้ายเธอทั้งที่เธอยังอุ้มลูกอยู่ทั้งเตะ ดึงเสื้อจนขาด และบีบคอนาน 10 นาที

อย่างไรก็ดี เธอยยอมรับว่า ที่ผ่านมาสามีเคยทำร้ายร่างกาย 2-3 ครั้ง แต่ครั้งนี้รุนแรงที่สุด ตอนแรกเธอตัดสินใจเลิกเด็ดขาด นำหลักฐานเข้าแจ้งความกับตำรวจ และเตรียมฟ้องหย่าเพื่อขอสิทธิ์เลี้ยงลูกเพียงคนเดียว แต่ท้ายที่สุดเหตุการณ์ก็จบลงตรงที่แพรวาเลือกให้อภัยและขอร้องไม่ให้ตำรวจดำเนินคดีกับสามี

sukanlaya s.

นักเขียนบทความ SEO ประจำเว็บไซต์ The Thaiger จบการศึกษาจากมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เชี่ยวชาญงานเขียนประเภท ข่าวกระแสสังคม และบทความไลฟ์สไตล์ ไม่ว่าจะเป็น รีวิวที่เที่ยว เทรนด์แฟชั่นและความงาม พร้อมแนะนำกระแสมาแรง ทันเหตุการณ์ ช่องทางติดต่อ ying@thethaiger.com

