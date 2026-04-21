ข่าว

เปิดสาเหตุบุกจับ อัจฉริยะ ปมโยงกรรโชกทรัพย์ อดีตผกก. 2.5 ล้าน

Photo of Thaiger Thaigerเผยแพร่: 21 เม.ย. 2569 17:46 น.| อัปเดต: 21 เม.ย. 2569 17:46 น.
55
ขอบคุณภาพจาก Amarin

เมื่อวันที่ 21 เมษายน 2569 ตำรวจกองบังคับการปราบปรามนำกำลังเข้าจับกุม นายอัจฉริยะ เรืองรัตนพงศ์ ประธานชมรมช่วยเหลือเหยื่ออาชญากรรม ภายในร้านอาหารย่านริมคลองประปา ถนนพระรามหก ตามหมายจับศาลอาญาในข้อหาร่วมกันกรรโชกทรัพย์

ที่มาที่ไปของคดี จากแฉ สู่กรรโชก

เหตุการณ์นี้เริ่มต้นขึ้นเมื่อเดือนกุมภาพันธ์ที่ผ่านมา โดยมีลำดับดังนี้

  • ผู้เสียหายแจ้งความ: อดีตผู้กำกับการสังกัดสำนักงานตรวจคนเข้าเมือง (ตม.) ได้เข้าแจ้งความที่กองปราบปราม โดยระบุว่าถูกนายอัจฉริยะข่มขู่เรียกเงินจำนวน 2.5 ล้านบาท

  • งินจำนวนนี้ถูกเรียกเก็บเพื่อแลกกับการที่นายอัจฉริยะจะ “ไม่นำข้อมูลมาไลฟ์สดแฉ” เกี่ยวกับขบวนการลักลอบนำตัวผู้ต้องหาชาวจีนออกจากห้องกักของ ตม. ซึ่งเป็นช่วงเวลาที่ผู้เสียหายดูแลรับผิดชอบอยู่

  • พนักงานสอบสวนได้รวบรวมพยานหลักฐานนานกว่า 2 เดือน จนมั่นใจว่ามีมูลความผิดจริง จึงยื่นขออนุมัติหมายจับจากศาล

ปฏิบัติการจับกุมตรวจค้น

ภายหลังการจับกุม นายอัจฉริยะถูกควบคุมตัวไปตรวจค้นบ้านพักย่านสุขสวัสดิ์ เพื่อหาหลักฐานเพิ่มเติมที่อาจเกี่ยวข้องกับการเรียกรับเงินหรือเอกสารที่ใช้ในการข่มขู่ ก่อนจะส่งตัวมาที่กองปราบปรามเพื่อสอบปากคำตามระเบียบ

นอกจากนายอัจฉริยะแล้ว ตำรวจยังระบุว่ามีผู้เกี่ยวข้องในขบวนการนี้อีก 5 คน ซึ่งอยู่ระหว่างการติดตามตัวมาดำเนินคดี

อัจฉริยะลั่น “ถูกกุเรื่อง”

ทางด้านนายอัจฉริยะได้ให้สัมภาษณ์สั้นๆ ระหว่างถูกควบคุมตัวว่า “ไม่มีอะไร เขากุเรื่องขึ้นมาเฉยๆ เราสู้ได้สบายมาก”โดยยืนยันปฏิเสธทุกข้อกล่าวหาและพร้อมเข้าสู่กระบวนการยุติธรรมเพื่อพิสูจน์ความบริสุทธิ์ของตนเอง

คดีนี้เป็นที่จับตามองอย่างมาก เนื่องจากนายอัจฉริยะเป็นนักเคลื่อนไหวทางสังคมที่มีบทบาทในการเปิดโปงทุจริตมาหลายคดี แต่ครั้งนี้กลับตกเป็นผู้ต้องหาในคดีกรรโชกทรัพย์เสียเอง ซึ่งต้องรอติดตามผลการสอบสวนต่อไปว่าจะมีพยานหลักฐานมัดตัวได้แน่นหนาเพียงใด

ข่าวล่าสุด
ข่าว

เปิดสาเหตุบุกจับ อัจฉริยะ ปมโยงกรรโชกทรัพย์ อดีตผกก. 2.5 ล้าน

6 นาที ที่แล้ว
ท็อป ดารณีนุช จำใจทุบบ้านเก่า 62 ปีของพ่อแม่ บันเทิง

ท็อป ดารณีนุช จำใจทุบบ้านเก่า 62 ปี หลังวิกฤตหนัก เศร้า สมบัติล้ำค่าพ่อแม่

26 นาที ที่แล้ว
ข่าวการเมือง

ไอซ์ รักชนก บินสเปน ร่วมเวทีผู้นำก้าวหน้าระดับโลก แจงชัดไม่ได้ใช้ภาษีประชาชน

37 นาที ที่แล้ว
สาวงอนเดินลงรถ ข่าว

ไวรัลสนั่น “คลิปสาวงอนเดินลงรถ” ทำติดยาวเป็นแถว สิบล้อเกือบเสยไปง้อกันโลกหน้า

41 นาที ที่แล้ว
สรุปดราม่า ครูสาวท้องแก่ ถูกรุ่นน้อง 19 แย่งผัวทหาร อ้างประชดแฟนเก่า สุดท้ายรักจริง ข่าว

สรุปดราม่า ครูสาวท้องแก่ ถูกรุ่นน้อง 19 แย่งผัวทหาร น้อยอ้างทำประชดแฟนเก่า สุดท้ายรักจริง

46 นาที ที่แล้ว
ช็อตเด็ด! ใบเตย นั่งข้าง ฟิล์ม รัฐภูมิ ร่วมเฟรมศิษย์ RS กับ อี๊ด โปงลางสะออน ทำหลุดโฟกัส บันเทิง

ช็อตเด็ด! ใบเตย นั่งข้าง ฟิล์ม รัฐภูมิ ร่วมเฟรมศิษย์ RS กับ อี๊ด โปงลางสะออน ทำหลุดโฟกัส

1 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าว

ด่วน! ตร.คุมตัว อัจฉริยะ คาร้านอาหาร หลังโดนร้องเรียน

1 ชั่วโมง ที่แล้ว
หมวดป๊อป ตำรวจเก๊ ข่าวอาชญากรรม

“หมวดป๊อบ” ตำรวจเก๊ สาวแฉ 4 เดือน ยืมเงิน 4 แสน ฉกทองอีก 2 บาท

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
พรรคประชาชน เตรียมเปิดตัวแคนดิเดต ลุยศึกชิงผู้ว่าฯ กทม. ต้นเดือน พ.ค. นี้ ข่าวการเมือง

พรรคประชาชน เตรียมเปิดตัวแคนดิเดต ลุยศึกชิงผู้ว่าฯ กทม. ต้นเดือน พ.ค. นี้

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
น้องพายุ ลูก ชมพู่-น็อต คว้าถ้วยแข่งโกคาร์ท ย้อนภาพแม่ 20 ปีก่อนเคยลงสนามแข่งรถ บันเทิง

น้องพายุ ลูก ชมพู่-น็อต คว้าถ้วยแข่งโกคาร์ท ย้อนภาพแม่ 20 ปีก่อนเคยลงสนามแข่งรถ

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
กองทัพเรือ กางบิ๊กโปรเจกต์ เรือฟริเกต 1.7 หมื่นล้าน ดึง 11 บริษัททั่วโลกชิงดำ 21 เม.ย.นี้ ข่าว

กองทัพเรือ กางบิ๊กโปรเจกต์ เรือฟริเกต 1.7 หมื่นล้าน ดึง 11 บริษัททั่วโลกชิงดำ 21 เม.ย.นี้

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
โคโยตี้เต้นหน้าโลงศพ ร่อนพิบูลย์ ข่าวภูมิภาค

เปิดที่มา “โคโยตี้” 3 สาวแดนซ์สะบัด! หน้าโลงศพพ่อวัย 59

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
สาวเดือดจัด ลากคอหนุ่ม แอบถ่ายในห้องน้ำปั๊ม ซัดหน้าหงายยึดมือถือ เค้นรหัสผ่าน ข่าว

สาวเดือดจัด ลากคอหนุ่ม แอบถ่ายในห้องน้ำปั๊ม ซัดหน้าหงายยึดมือถือ อึ้งเข้าเว็บโป๊เพียบ

3 ชั่วโมง ที่แล้ว
ไทม์ไลน์ไทยช่วยไทยคาดใช้จ่าย พฤษภาคม 2569 เศรษฐกิจ

ไทม์ไลน์ ‘ไทยช่วยไทย’ เริ่มใช้จ่ายเดือนไหน เช็กที่นี่

3 ชั่วโมง ที่แล้ว
บันเทิง

ไอซ์ เมีย เหน่ง เหม่งจ๋าย แซะแรง “เอาสามีฉันไปหากิน” ชาวเน็ตสงสัยสื่อถึงใคร?

3 ชั่วโมง ที่แล้ว
นักวิเคราะห์กัมพูชา ตอบโต้ Wall Street Journal ข่าว

กัมพูชาเดือด! ซัด “วอลล์สตรีทเจอร์นัล” ใช้คำเหยียด “Scambodia” จงใจเยาะเย้ย

3 ชั่วโมง ที่แล้ว
บันเทิง

รีวิวแรก The Devil Wears Prada 2 ยกนิ้วให้ คุ้มค่าการรอคอย

3 ชั่วโมง ที่แล้ว
นทท.ฝรั่งอัดคลิปเตือนเพื่อนร่วมชาติ &quot;อย่ามาเที่ยวไทย&quot; เผยเหตุผลสุดพีค ทำคนไทยยิ้มไม่หุบ ข่าว

นทท.ฝรั่งอัดคลิปเตือน “อย่ามาเที่ยวไทย” เผยเหตุผลสุดพีค ทำคนไทยยิ้มไม่หุบ

3 ชั่วโมง ที่แล้ว
ไทยโต้กัมพูชา ปัดข้อกล่าวหา รุกล้ำ-เสริมกำลังทหารชายแดน ยันทำตามกรอบ GBC ข่าว

ไทยโต้กัมพูชา! ปัดข้อกล่าวหา รุกล้ำ-เสริมกำลังทหารชายแดน ยันทำตามกรอบ GBC

4 ชั่วโมง ที่แล้ว
สพฐ. เรียกบรรจุข้าราชการ 38 ค.(2) รอบ 9 ข่าว

สพฐ. เรียกบรรจุข้าราชการ 38 ค.(2) รอบ 9 เช็กวิธียืนยันตัวตน วันรายงานตัว

4 ชั่วโมง ที่แล้ว
เดอะวอลสตรีทเจอร์นัล ตีข่าว Ssambodia ข่าว

สื่อใหญ่สหรัฐ หล่นคำโปรย ประเทศ “Scambodia” ปีเดียว คนมะกันสูญ 1 หมื่นล้านดอลลาร์

4 ชั่วโมง ที่แล้ว
ด่วน จำคุก ทิดแย้ม 50 ปี ยักยอกเงินวัดไร่ขิง สีกาเก็น ก็ไม่รอด ข่าว

ด่วน จำคุก ทิดแย้ม 50 ปี ยักยอกเงินวัดไร่ขิง เล่นพนัน สีกาเก็น ก็ไม่รอด

4 ชั่วโมง ที่แล้ว
เลขฝาโลง แดนนี่ ศรีภิญโญ เขียนชัด 2 ตัวตรง ภรรยาเปิดให้เอง-เหมาลอตเตอรี่เกลี้ยงแผง บันเทิง

เลขฝาโลง แดนนี่ ศรีภิญโญ เขียนชัด 2 ตัวตรง ภรรยาเหมาลอตเตอรี่เลขท้ายเกลี้ยงแผง

4 ชั่วโมง ที่แล้ว
ประวัติ &quot;ดร.ประทุม วงศ์สวัสดิ์&quot; ผู้ค้านตัดงบอาหารสภาฯ โปรไฟล์น่าสนใจเพียบ ข่าวการเมือง

ประวัติ “ดร.ประทุม วงศ์สวัสดิ์” ผู้ค้านตัดงบอาหารสภาฯ โปรไฟล์น่าสนใจเพียบ

4 ชั่วโมง ที่แล้ว
ญี่ปุ่นผวา ระวังแผ่นดินไหวซ้ำ คาดเขย่าระดับ 8 พร้อมรับมือภัยพิบัติ ข่าวต่างประเทศ

ญี่ปุ่นผวา ระวังแผ่นดินไหวใหญ่ซ้ำ คาดเขย่าระดับ 8 พร้อมรับมือภัยพิบัติ

4 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าวที่เกี่ยวข้อง

ท็อป ดารณีนุช จำใจทุบบ้านเก่า 62 ปีของพ่อแม่

ท็อป ดารณีนุช จำใจทุบบ้านเก่า 62 ปี หลังวิกฤตหนัก เศร้า สมบัติล้ำค่าพ่อแม่

เผยแพร่: 21 เมษายน 2569

ไอซ์ รักชนก บินสเปน ร่วมเวทีผู้นำก้าวหน้าระดับโลก แจงชัดไม่ได้ใช้ภาษีประชาชน

เผยแพร่: 21 เมษายน 2569
ช็อตเด็ด! ใบเตย นั่งข้าง ฟิล์ม รัฐภูมิ ร่วมเฟรมศิษย์ RS กับ อี๊ด โปงลางสะออน ทำหลุดโฟกัส

ช็อตเด็ด! ใบเตย นั่งข้าง ฟิล์ม รัฐภูมิ ร่วมเฟรมศิษย์ RS กับ อี๊ด โปงลางสะออน ทำหลุดโฟกัส

เผยแพร่: 21 เมษายน 2569
หมวดป๊อป ตำรวจเก๊

“หมวดป๊อบ” ตำรวจเก๊ สาวแฉ 4 เดือน ยืมเงิน 4 แสน ฉกทองอีก 2 บาท

เผยแพร่: 21 เมษายน 2569
