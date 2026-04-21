เปิดสาเหตุบุกจับ อัจฉริยะ ปมโยงกรรโชกทรัพย์ อดีตผกก. 2.5 ล้าน
เมื่อวันที่ 21 เมษายน 2569 ตำรวจกองบังคับการปราบปรามนำกำลังเข้าจับกุม นายอัจฉริยะ เรืองรัตนพงศ์ ประธานชมรมช่วยเหลือเหยื่ออาชญากรรม ภายในร้านอาหารย่านริมคลองประปา ถนนพระรามหก ตามหมายจับศาลอาญาในข้อหาร่วมกันกรรโชกทรัพย์
ที่มาที่ไปของคดี จากแฉ สู่กรรโชก
เหตุการณ์นี้เริ่มต้นขึ้นเมื่อเดือนกุมภาพันธ์ที่ผ่านมา โดยมีลำดับดังนี้
ผู้เสียหายแจ้งความ: อดีตผู้กำกับการสังกัดสำนักงานตรวจคนเข้าเมือง (ตม.) ได้เข้าแจ้งความที่กองปราบปราม โดยระบุว่าถูกนายอัจฉริยะข่มขู่เรียกเงินจำนวน 2.5 ล้านบาท
งินจำนวนนี้ถูกเรียกเก็บเพื่อแลกกับการที่นายอัจฉริยะจะ “ไม่นำข้อมูลมาไลฟ์สดแฉ” เกี่ยวกับขบวนการลักลอบนำตัวผู้ต้องหาชาวจีนออกจากห้องกักของ ตม. ซึ่งเป็นช่วงเวลาที่ผู้เสียหายดูแลรับผิดชอบอยู่
พนักงานสอบสวนได้รวบรวมพยานหลักฐานนานกว่า 2 เดือน จนมั่นใจว่ามีมูลความผิดจริง จึงยื่นขออนุมัติหมายจับจากศาล
ปฏิบัติการจับกุมตรวจค้น
ภายหลังการจับกุม นายอัจฉริยะถูกควบคุมตัวไปตรวจค้นบ้านพักย่านสุขสวัสดิ์ เพื่อหาหลักฐานเพิ่มเติมที่อาจเกี่ยวข้องกับการเรียกรับเงินหรือเอกสารที่ใช้ในการข่มขู่ ก่อนจะส่งตัวมาที่กองปราบปรามเพื่อสอบปากคำตามระเบียบ
นอกจากนายอัจฉริยะแล้ว ตำรวจยังระบุว่ามีผู้เกี่ยวข้องในขบวนการนี้อีก 5 คน ซึ่งอยู่ระหว่างการติดตามตัวมาดำเนินคดี
อัจฉริยะลั่น “ถูกกุเรื่อง”
ทางด้านนายอัจฉริยะได้ให้สัมภาษณ์สั้นๆ ระหว่างถูกควบคุมตัวว่า “ไม่มีอะไร เขากุเรื่องขึ้นมาเฉยๆ เราสู้ได้สบายมาก”โดยยืนยันปฏิเสธทุกข้อกล่าวหาและพร้อมเข้าสู่กระบวนการยุติธรรมเพื่อพิสูจน์ความบริสุทธิ์ของตนเอง
คดีนี้เป็นที่จับตามองอย่างมาก เนื่องจากนายอัจฉริยะเป็นนักเคลื่อนไหวทางสังคมที่มีบทบาทในการเปิดโปงทุจริตมาหลายคดี แต่ครั้งนี้กลับตกเป็นผู้ต้องหาในคดีกรรโชกทรัพย์เสียเอง ซึ่งต้องรอติดตามผลการสอบสวนต่อไปว่าจะมีพยานหลักฐานมัดตัวได้แน่นหนาเพียงใด
