รู้หรือไม่ เกิดก่อนปี 2540 ไม่มีสูติบัตร บนแอป ThaiD แก้ยังไงได้บ้าง

Aindravudh เผยแพร่: 22 เม.ย. 2569 10:00 น.| อัปเดต: 22 เม.ย. 2569 10:53 น.
แอปพลิเคชัน ThaID ไม่มีข้อมูลสูติบัตรออนไลน์ คนเกิดก่อนปี 2540 ทั่วประเทศ อ่านสาเหตุพร้อมวิธีขอคัดสำเนาใบเกิดที่อำเภอเพื่อนำไปใช้งานได้ที่นี่

ไขข้อสงสัย คนเกิดก่อนปี 2540 ค้นหาสูติบัตรออนไลน์ในแอป ThaID ไม่เจอ

ปัจจุบันแอปพลิเคชัน ThaID ช่วยให้ประชาชนเข้าถึงเอกสารทางราชการได้ง่ายขึ้น ทั้งบัตรประชาชน ทะเบียนบ้าน สูติบัตรออนไลน์

ผู้ใช้งานหลายคนสามารถดาวน์โหลดสูติบัตรออนไลน์มาใช้งานได้ทันที ทว่ามีคนกลุ่มหนึ่งพบปัญหาว่าตนเองไม่สามารถค้นหาข้อมูลใบเกิดในระบบได้ มักเกิดขึ้นกับผู้ที่เกิดก่อนปี 2540 สาเหตุจากกรมการปกครองยังไม่ได้นำข้อมูลสูติบัตรเข้าสู่ระบบฐานข้อมูลออนไลน์

ทั้งนี้ รูปแบบการจัดเก็บเอกสารในอดีต กรมการปกครองเริ่มจัดเก็บข้อมูลสูติบัตรด้วยระบบออนไลน์ในฐานข้อมูลสำหรับผู้ที่เกิดหลังปี 2540 เป็นต้นมา

ดังนั้นผู้ที่เกิดในช่วงปี 2523 ถึง 2540 เจ้าหน้าที่จะจัดเก็บเอกสารด้วยระบบภาพถ่ายทางทะเบียนหรือไมโครฟิล์ม ส่วนคนที่เกิดก่อนปี 2523 เอกสารทั้งหมดจะอยู่ในรูปแบบกระดาษต้นขั้วที่สำนักทะเบียนท้องถิ่น

ผู้ที่เกิดก่อนปี 2540 หากต้องการใช้สูติบัตรต้องเดินทางไปยื่นคำร้องขอคัดสำเนาที่สำนักงานเขตหรือที่ว่าการอำเภอ ผู้ขอคัดสำเนาต้องเตรียมเอกสารสำคัญไปแสดงต่อเจ้าหน้าที่ เช่น บัตรประจำตัวประชาชน ทะเบียนบ้าน วุฒิการศึกษา

หากประชาชนเกิดก่อนปี 2523 ต้องเดินทางไปติดต่อสำนักงานเขตหรืออำเภอที่พ่อกับแม่ไปแจ้งเกิดในเวลานั้น บางกรณีเจ้าหน้าที่อาจค้นหาต้นขั้วเอกสารไม่พบ ประชาชนสามารถขอให้เจ้าหน้าที่ออกหนังสือรับรองการเกิดแทนใบสูติบัตรได้ ผู้ยื่นคำร้องต้องนำพยานบุคคล 2 คนไปยืนยันตัวตนพร้อมนำเอกสารประจำตัวไปแสดงให้ครบถ้วน

ผู้ที่ต้องการคัดสำเนาเอกสารสามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่สำนักทะเบียนท้องถิ่น หรือตรวจสอบรายละเอียดการให้บริการผ่านเว็บไซต์ของสำนักบริหารการทะเบียน กรมการปกครอง

เช็กข้อมูลในสูติบัตร เอกสารยืนยันตัวตนใบแรกของชีวิต

สูติบัตรคือเอกสารราชการสำคัญใบแรกที่นายทะเบียนออกให้เพื่อแสดงข้อมูลการเกิดของบุคคล รัฐใช้เอกสารฉบับนี้เป็นหลักฐานยืนยันตัวตน สัญชาติ ความสัมพันธ์ทางสายเลือด

ข้อมูลส่วนแรกในสูติบัตรจะระบุรายละเอียดของเด็กแรกเกิด ประกอบด้วยเลขประจำตัวประชาชน 13 หลัก ชื่อ นามสกุล เพศ สัญชาติ น้ำหนักแรกเกิด วันเดือนปีเกิด เวลาตกฟาก สถานที่เกิด

ส่วนถัดมาเป็นข้อมูลของบิดามารดา เอกสารจะระบุชื่อ นามสกุล เลขประจำตัวประชาชน สัญชาติ อายุของพ่อแม่ ณ วันที่เด็กเกิด สถานที่อยู่

ข้อมูลส่วนสุดท้ายระบุรายละเอียดของผู้แจ้งเกิดกับนายทะเบียน ประกอบด้วยชื่อ นามสกุล เลขประจำตัวประชาชน ความเกี่ยวข้องกับเด็ก วันเดือนปีที่รับแจ้งเกิด ชื่อพร้อมลายมือชื่อนายทะเบียนผู้รับแจ้ง ตลอดจนสถานที่ออกเอกสาร

อ้างอิงข้อมูล: https://www.bora.dopa.go.th

Photo of Aindravudh

Aindravudh

นักเขียนประจำ Thaiger มีประสบการณ์เขียนข่าวมากกว่า 5 ปี จบการศึกษาด้านภาษาและประวัติศาสตร์ จากคณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ มีความสนใจ ประเด็นความเคลื่อนไหวทางสังคมและการเมือง เจาะประเด็นข่าวทางสังคม ด้วยกลวิธีการเล่าเรื่องแบบย่อยง่าย อย่างงานเขียนสร้างสรรค์ สั้น กระชับ จับทุกประเด็น หัวข้อที่เชียวชาญคือเรื่องไลฟ์สไตล์ เลขเด็ด หวยรัฐบาลไทย หวยลาว ช่องทางติดต่อ vajara@thethaiger.com

