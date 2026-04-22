รู้หรือไม่ เกิดก่อนปี 2540 ไม่มีสูติบัตร บนแอป ThaiD แก้ยังไงได้บ้าง
แอปพลิเคชัน ThaID ไม่มีข้อมูลสูติบัตรออนไลน์ คนเกิดก่อนปี 2540 ทั่วประเทศ อ่านสาเหตุพร้อมวิธีขอคัดสำเนาใบเกิดที่อำเภอเพื่อนำไปใช้งานได้ที่นี่
ไขข้อสงสัย คนเกิดก่อนปี 2540 ค้นหาสูติบัตรออนไลน์ในแอป ThaID ไม่เจอ
ปัจจุบันแอปพลิเคชัน ThaID ช่วยให้ประชาชนเข้าถึงเอกสารทางราชการได้ง่ายขึ้น ทั้งบัตรประชาชน ทะเบียนบ้าน สูติบัตรออนไลน์
ผู้ใช้งานหลายคนสามารถดาวน์โหลดสูติบัตรออนไลน์มาใช้งานได้ทันที ทว่ามีคนกลุ่มหนึ่งพบปัญหาว่าตนเองไม่สามารถค้นหาข้อมูลใบเกิดในระบบได้ มักเกิดขึ้นกับผู้ที่เกิดก่อนปี 2540 สาเหตุจากกรมการปกครองยังไม่ได้นำข้อมูลสูติบัตรเข้าสู่ระบบฐานข้อมูลออนไลน์
ทั้งนี้ รูปแบบการจัดเก็บเอกสารในอดีต กรมการปกครองเริ่มจัดเก็บข้อมูลสูติบัตรด้วยระบบออนไลน์ในฐานข้อมูลสำหรับผู้ที่เกิดหลังปี 2540 เป็นต้นมา
ดังนั้นผู้ที่เกิดในช่วงปี 2523 ถึง 2540 เจ้าหน้าที่จะจัดเก็บเอกสารด้วยระบบภาพถ่ายทางทะเบียนหรือไมโครฟิล์ม ส่วนคนที่เกิดก่อนปี 2523 เอกสารทั้งหมดจะอยู่ในรูปแบบกระดาษต้นขั้วที่สำนักทะเบียนท้องถิ่น
ผู้ที่เกิดก่อนปี 2540 หากต้องการใช้สูติบัตรต้องเดินทางไปยื่นคำร้องขอคัดสำเนาที่สำนักงานเขตหรือที่ว่าการอำเภอ ผู้ขอคัดสำเนาต้องเตรียมเอกสารสำคัญไปแสดงต่อเจ้าหน้าที่ เช่น บัตรประจำตัวประชาชน ทะเบียนบ้าน วุฒิการศึกษา
หากประชาชนเกิดก่อนปี 2523 ต้องเดินทางไปติดต่อสำนักงานเขตหรืออำเภอที่พ่อกับแม่ไปแจ้งเกิดในเวลานั้น บางกรณีเจ้าหน้าที่อาจค้นหาต้นขั้วเอกสารไม่พบ ประชาชนสามารถขอให้เจ้าหน้าที่ออกหนังสือรับรองการเกิดแทนใบสูติบัตรได้ ผู้ยื่นคำร้องต้องนำพยานบุคคล 2 คนไปยืนยันตัวตนพร้อมนำเอกสารประจำตัวไปแสดงให้ครบถ้วน
ผู้ที่ต้องการคัดสำเนาเอกสารสามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่สำนักทะเบียนท้องถิ่น หรือตรวจสอบรายละเอียดการให้บริการผ่านเว็บไซต์ของสำนักบริหารการทะเบียน กรมการปกครอง
เช็กข้อมูลในสูติบัตร เอกสารยืนยันตัวตนใบแรกของชีวิต
สูติบัตรคือเอกสารราชการสำคัญใบแรกที่นายทะเบียนออกให้เพื่อแสดงข้อมูลการเกิดของบุคคล รัฐใช้เอกสารฉบับนี้เป็นหลักฐานยืนยันตัวตน สัญชาติ ความสัมพันธ์ทางสายเลือด
ข้อมูลส่วนแรกในสูติบัตรจะระบุรายละเอียดของเด็กแรกเกิด ประกอบด้วยเลขประจำตัวประชาชน 13 หลัก ชื่อ นามสกุล เพศ สัญชาติ น้ำหนักแรกเกิด วันเดือนปีเกิด เวลาตกฟาก สถานที่เกิด
ส่วนถัดมาเป็นข้อมูลของบิดามารดา เอกสารจะระบุชื่อ นามสกุล เลขประจำตัวประชาชน สัญชาติ อายุของพ่อแม่ ณ วันที่เด็กเกิด สถานที่อยู่
ข้อมูลส่วนสุดท้ายระบุรายละเอียดของผู้แจ้งเกิดกับนายทะเบียน ประกอบด้วยชื่อ นามสกุล เลขประจำตัวประชาชน ความเกี่ยวข้องกับเด็ก วันเดือนปีที่รับแจ้งเกิด ชื่อพร้อมลายมือชื่อนายทะเบียนผู้รับแจ้ง ตลอดจนสถานที่ออกเอกสาร
อ้างอิงข้อมูล: https://www.bora.dopa.go.th
อ่านข่าวที่เกี่ยวข้อง
- แพรรี่ ขุดร่างกฎหมาย คนข้ามเพศ แก้คำนำหน้าได้ยัน “สูติบัตร” โชคดีสภาตีตก
- กรมการปกครอง แจงแล้ว สูติบัตรเคลือบพลาสติก ยังใช้ได้ไหม
- ฟิลิปปินส์ ยกเลิกสูติบัตร “อลิส กัว” พบเป็นชาวจีน หวั่นเป็นสายลับ
ติดตาม The Thaiger บน Google News: