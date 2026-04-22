สิ้นคิด! หนูน้อยกระดก 40 ดีกรี ผู้ใหญ่ถ่ายคลิป-ส่งเสียงเชียร์ ชาวเน็ตสวดยับ “มีแม่เมื่อพร้อม”
หลุดคลิปดรามา หนูน้อยกระดกเหล้าขาว 40 ดีกรี ท่ามกลางเสียงเชียร์ของผู้ใหญ่ในวงเหล้า ชาวเน็ตรุมสาป “มีแม่เมื่อพร้อม”
กลายเป็นคลิปที่สะเทือนใจชาวเน็ตและคนเป็นพ่อแม่อย่างมาก เมื่อเพจ ซ้อเปา – เรื่องนี้ต้องใส่ใจ โพสต์คลิปที่ได้จากสตอรี่ของผู้ใช้บัญชีเฟซบุ๊กรายหนึ่ง เผยให้ภาพ เด็กหญิงวัยประมาณ 3-5 ขวบ ยกขวดเหล้าขาว 40 ดีกรีดื่มหน้าตาเฉย โดยผู้ใหญ่ที่อยู่บริเวณนั้นต่างหัวเราะชอบใจ พากันส่งเสียงเชียร์พร้อมถ่ายคลิปเหมือนเป็นเรื่องสนุกที่เกิดขึ้นปกติ
เพจ ซ้อเปา ระบุข้อความประกอบเอาไว้ว่า “ชาวเน็ตสวดยับ…คลิปหนูน้อยยกกระดกขวด Sura ในคลิปมีผู้ใหญ่หัวเราะและเชียร์เหมือนเป็นเรื่องสนุก หลังคลิปถูกแชร์จนเกิดคำถามว่า แบบนี้เหมาะสมหรือไม่ และควรมีขอบเขตแค่ไหนกับเด็ก… น้องน่ารักด้วย ไม่น่ามาเป็นลูกพวกพ่อแม่ตลาดล่าง”
ทันทีที่คลิปนี้เผยแพร่ออกไป ชาวเน็ตต่างพากันวิจารณ์พฤติกรรมดังกล่าว โดยส่วนใหญ่แสดงความสงสารตัวเด็กและตำหนิผู้ปกครองอย่างรุนแรง หลายความเห็นระบุว่า “ก็จะแถว่าเป็นน้ำเปล่าอีกแหละ แต่ดูจากหน้าเด็กแล้วไม่ใช่น้ำเปล่าแน่ ๆ ถ้าคือSuraจริงตามขวด พม. ต้องเข้าละ ไม่สมควร ให้เด็กเรียนรู้ด้วยตัวเอง แต่ต้องไม่ใช่กับวัยนี้ มีแม่เมื่อพร้อมนะลูก วุฒิภาวะต่ำกว่าอายุลูก… น่าเป็นห่วง”
อ้างอิงจาก : FB ซ้อเปา – เรื่องนี้ต้องใส่ใจ
ติดตาม The Thaiger บน Google News: