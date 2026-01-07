อังกฤษเข้ม! ออกกฎห้าม จำหน่ายบุหรี่ ให้กับเด็กเกิดหลังปี 2009 ตลอดชีวิต
สหราชอาณาจักร ประกาศใช้กฎหมายประวัติศาสตร์ ห้ามจำหน่ายบุหรี่ให้ผู้ที่เกิดหลัง 1 ม.ค. 2009 ตลอดชีวิต เริ่มบังคับใช้ 1 ม.ค. 2027
สหราชอาณาจักรเตรียมบังคับใช้กฎหมายห้ามจำหน่ายผลิตภัณฑ์ยาสูบให้กับบุคคลที่เกิดตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2009 เป็นต้นไป เมื่อวันที่ 1 มกราคม ที่ผ่านมา เพื่อสร้างกลุ่มคนรุ่นใหม่ที่ปราศจากควันบุหรี่ “Smoke-Free Generation” โดยกฎหมายดังกล่าวระบุชัดเจนว่า การจำหน่ายผลิตภัณฑ์ดังกล่าวจะถือเป็นความผิดทางกฎหมาย และจะมีการปรับเกณฑ์อายุที่อนุญาตให้ซื้อบุหรี่ได้เพิ่มขึ้นอีกปีละ 1 ปี
Hazel Cheesman ประธานบริหารองค์กรการกุศลด้านสาธารณสุข Action on Smoking and Health (ASH) ได้ส่งจดหมายเปิดผนึกถึงผู้ค้าปลีกทั่วประเทศเพื่อชี้แจงและขอความร่วมมือ โดยเรียกร้องให้มองว่านโยบายนี้เป็นชัยชนะระยะยาว สำหรับทุกฝ่าย ทั้งธุรกิจ ลูกค้า และชุมชน ซึ่งจากการสำรวจความคิดเห็นพบว่าประชาชนกว่า 68% สนับสนุนกฎหมายนี้ ขณะที่ผู้ค้าปลีกเองก็ให้การสนับสนุนถึง 51% และมีเพียง 26% เท่านั้นที่คัดค้าน
สำหรับแนวทางการปฏิบัติในช่วงแรก ผู้ค้าปลีกเพียงแค่ต้องปรับปรุงป้ายแจ้งเตือนอายุและตรวจสอบวันเดือนปีเกิดจากบัตรประจำตัวลูกค้าตามปกติ โดยทาง ASH วิเคราะห์ว่าผลกระทบต่อยอดขายจะเป็นไปอย่างค่อยเป็นค่อยไป เนื่องจากกลุ่มลูกค้าที่ถูกห้ามจะเพิ่มขึ้นทีละน้อยในแต่ละปี
พร้อมกันนี้ยังชี้ให้เห็นว่ากำไรจากการขายยาสูบนั้นน้อยกว่าสินค้าอื่นมาก การลดพื้นที่ขายยาสูบจึงเป็นโอกาสให้ร้านค้านำสินค้าที่ทำกำไรได้ดีกว่ามาวางจำหน่ายแทน ซึ่งผู้ค้าปลีกได้พิสูจน์แล้วว่าสามารถปรับตัวกับยอดขายยาสูบที่ลดลงมาตลอดหลายทศวรรษได้เป็นอย่างดี
ที่มา: Better Retailing
