ช็อตเด็ด! ใบเตย นั่งข้าง ฟิล์ม รัฐภูมิ ร่วมเฟรมศิษย์ RS กับ อี๊ด โปงลางสะออน ทำหลุดโฟกัส

ช็อตเด็ด! ใบเตย อาร์สยาม นั่งกินข้าวข้าง ฟิล์ม รัฐภูมิ ร่วมเฟรมศิษย์ RS กับ อี๊ด โปงลางสะออน ทำชาวเน็ตหลุดโฟกัส หรือข่าวลือจะเป็นจริง?
ลายเป็นภาพที่สร้างความฮือฮาและชวนให้ชาวเน็ตแพ้เสียงในหัวกันหนักมาก เมื่อ อี๊ด โปงลางสะออน โพสต์คลิปวิดีโอลงในช่องติ๊กต็อก สะแตกแดกตับ เผยให้เห็นบรรยากาศการนัดรวมตัวมากินข้าวกันของเหล่าสมาชิกศิลปินคนสนิทในสังกัด RS ประกอบด้วย อี๊ด-ลาล่า-ลูลู่ โปงลางสะออน, ใบเตย อาร์สยาม และฟิล์ม รัฐภูมิ
ทว่าคลิปดังกล่าวกลับถูกชาวเน็ตและแฟนคลับหลุดโฟกัสอย่างแรง เมื่อเห็นช็อตเด็ดที่ ใบเตย อาร์สยาม นั่งกินข้าวโดยมี ฟิล์ม รัฐภูมิ นั่งอยู่เก้าอี้ข้าง ๆ พร้อมหันมองใบเตยที่กำลังกินอาหารอย่างเอร็ดอร่อยด้วยสายตาอบอุ่น ทำเอากล่องคอมเมนต์แตกกระจาย หลายคนแห่ถามว่า “ใบเตย-ฟิล์ม รัฐภูมิ คบกันแล้วหรอ, อย่าบอกว่าข่าวลือนั้นจะเป็นจริง, และ เขาไปรักกันตอนไหน”
อย่างไรก็ตาม อย่าเพิ่งด่วนตัดสิน เพราะทั้งคู่ทำงานอยู่ในสังกัดและวงการเดียวกันก็นั่งคุยกันข้างกันได้ไม่จำเป็นต้องเป็นคู่รักกันนะจ๊ะ แต่ก็คงต้องรอให้เจ้าตัวออกมาชี้แจงด้วยตัวเองอีกครั้ง หากมีความคืบหน้าจะรายงานให้ทราบภายหลัง
@satakdaktub
รวมศิษย์RS #เรอธักรักเธอ #โปงลางสะออน #ใบเตยอาร์สยาม #ฟิล์มรัฐภูมิ
อ้างอิงจาก : TikTok สะแตกแดกตับ
