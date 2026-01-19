“อัจฉริยะ” ท้า “ชูวิทย์” ดีเบต ชี้เรื่องดีล บิ๊กโจ๊ก-พรรคส้ม เป็นข้อมูลเท็จ
อัจฉริยะ ท้า ชูวิทย์ ดีเบต ชี้เรื่องดีล บิ๊กโจ๊ก-พรรคส้ม 10 สส. แลกเก้าอี้รองนายกฯ เป็นข้อมูลเท็จ อยากถามว่าไปรับงานใครมา
นายอัจฉริยะ เรืองรัตนพงศ์ ประธานชมรมช่วยเหลือเหยื่ออาชญากรรม เปิดเผยถึงกรณี ที่ นายชูวิทย์ กมลวิศิษฎ์ กล่าวหาว่าพรรคประชาชนมีดีลลับกับ สุรเชชษฐ์ หักพาล หรือ บิ๊กโจ๊ก อดีต ผบ.ตร. โดยเป็นดีลนำ สส.ในพื้นที่ภาคใต้ 10 เสียงมาแลก ตำแหน่งรองนายกรัฐมนตรีที่กำกับดูแลสำนักงานตำรวจแห่งชาติ
นายอัจฉริยะ บอกว่า ในฐานะที่ตนสนิทกับ พล.ต.อ.สุรเชชษฐ์ และเคยเป็นที่ปรึกษาของ นายรังสิมันต์ โรม หรือ สส. แบบบัญชีรายชื่อพรรคประชาชนมานานกว่า 2 ปี ตนยอมรับว่า พล.ต.อ.สุรเชชษฐ์ นำข้อมูล เรื่องตั๋วช้าง ไปให้ สส.โรม เพียงแค่เรื่องเดียว
เรื่องที่ นายชูวิทย์ ออกมาพูดนั้นเป็นข้อมูลเท็จ เพราะถ้ามองกันในเรื่องของความเป็นจริง พรรคประชาชนคงไม่เอา พล.ต.อ.สุรเชชษฐ์ ไปนั่งรองนายกรัฐมนตรี เพราะ พล.ต.อ.สุรเชชษฐ์ มีคดีความติดตัวอยู่ ทำให้ขาดคุณสมบัติ แล้วไหนจะต้องสู้คดีติดสินบนทองคำ และคดีเว็บไซต์พนันออนไลน์ แค่ 2 เรื่องนี้ก็เหนื่อยพอแล้ว
ส่วนเรื่อง สส. ภาคใต้จำนวน 10 เสียง ยิ่งแทบเป็นไปไม่ได้ เพราะในพื้นที่ภาคใต้ ส่วนใหญ่แล้ว จะเลือกพรรคประชาธิปัตย์และพรรคประชาชาติที่ถือว่าเป็น 2 พรรคใหญ่ในพื้นที่ภาคใต้ เพราะฉะนั้น พล.ต.อ.สุรเชชษฐ์ จะไปหา สส.จากไหน มาให้กับพรรคประชาชน
นายอัจฉริยะ ยังบอกอีกว่า เรื่องของ เบน สมิธ ที่ นายรังสิมันต์ ออกมาเปิด ไม่ได้นำข้อมูลมาจาก พล.ต.อ.สุรเชชษฐ์ แต่เป็นการหาข้อมูลทางอินเทอร์เน็ต และได้รับเบาะแสจาก นายทอม ไรท์ นักข่าวชาวอเมริกัน เรื่องนี้ พล.ต.อ.สุรเชชษฐ์ ไม่ได้มีส่วนรู้เห็นด้วย
สุดท้ายนี้ นายอัจฉริยะ ฝากไปถึง นายชูวิทย์ ว่าอยากจะท้าให้ออกมาดีเบต เพราะตนอยากจะถามเหมือนกันว่า นายชูวิทย์ ไปรับงานใครมา ทั้งๆ ที่ก่อนหน้านี้ก็มีการโจมตีทั้งพรรคภูมิใจไทยพรรค เพื่อไทย และในอดีตก็เคยสนับสนุนพรรคประชาชนมาก่อน
อ่านข่าวที่เกี่ยวข้อง
- “วิโรจน์” ไม่ทน ยอมรับไม่ได้ “ชูวิทย์” จับแพะชนแกะ ใส่ร้ายพรรคประชาชน
- เปิดเนื้อหา ชูวิทย์ ลั่นสงครามพรรคส้ม แฉดีลพลิกลิ้นทำลายศรัทธา 14 ล้านเสียง
- “ชูวิทย์” แง้มส้มยังมี “รายที่ 3” เอี่ยวพนันออนไลน์ อัดลูกพรรคยังดูแลไม่ได้
ติดตาม The Thaiger บน Google News: