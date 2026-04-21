สรุปดราม่า ครูสาวท้องแก่ ถูกรุ่นน้อง 19 แย่งผัวทหาร น้อยอ้างทำประชดแฟนเก่า สุดท้ายรักจริง

Photo of GIFT T. GIFT T.เผยแพร่: 21 เม.ย. 2569 17:05 น.| อัปเดต: 21 เม.ย. 2569 17:06 น.
สรุปดราม่า ครูสาวท้องแก่ ถูกรุ่นน้อง 19 แย่งผัวทหาร อ้างประชดแฟนเก่า สุดท้ายรักจริง

สรุปดราม่า ครูสาวท้องแก่ ถูกรุ่นน้องวัย 19 แย่งผัวทหาร เมียน้อยอ้าง เริ่มจากประชดแฟนเก่า สุดท้ายรักจริง ยอมแย่งสามีคนอื่น เมียหลวงเดินหน้าฟ้องทั้งคู่

จุดเริ่มต้นความสัมพันธ์รักสามเส้ามาจาก สาววัย 19 ปี เดิมทีคบหากับ “วุ้น” (ทหารหนุ่ม) มานานถึง 5 ปี แต่ทนไม่ไหวเพราะฝ่ายชายมีนิสัยเจ้าชู้ จึงอยากเลิกรา เธอจึงวางแผนเข้าไปตีสนิทและคบหากับ “พี่เกล้า” ซึ่งเป็นทหารรุ่นพี่ของวุ้น หวังเพียงเพื่อคบเล่น ๆ ประชดให้วุ้นเกิดความหึงหวง ซึ่งสาว 19 ก็ยอมรับตรง ๆ ว่า เธอรู้อยู่เต็มอกว่า พี่เกล้า มีภรรยาอยู่แล้ว คือ ครูแอน

สาว 19 เล่าต่อว่า ตอนแรกเธอต้องการคบพี่เกล้าเพื่อประชดวุ้น แต่พอได้คุยกันไปเรื่อย ๆ เกิดแพ้ความดีของพี่เกล้า จึงตัดสินใจคบหาอย่างจริงจัง เธออ้างว่ารู้สึกสงสารพี่เกล้า เพราะฝ่ายชายมักมาฟ้องว่าถูกภรรยา (ครูแอน ท้อง 8 เดือน) ทำร้ายร่างกาย ตบตี จิกหัว และถูกพ่อตาของฝ่ายชายด่าทอกดดันเป็นประจำ นอกจากนั้นฝ่ายชายก็ยังอ้างอีกว่า “ครูแอนไม่สามารถให้ความสุขบนเตียงได้ตลอดเวลาเหมือนที่เธอทำได้”

สาว 19 อ้างว่า ที่ผ่านมาพี่เกล้าพยายามขอหย่าและเสนอจะส่งเสียเลี้ยงดูลูกให้เหมือนเดิม แต่ครูแอนเป็นฝ่ายที่ไม่ยอมหย่า ไม่ยอมรับข้อเสนอเอง ส่วนสาเหตุที่พี่เกล้าต้องจำใจกลับไปอยู่กับครูแอนในตอนนี้ สาว 19 อ้างว่าไม่ได้เป็นเพราะความรัก แต่เพราะถูกครูแอน “ขู่ฟ้องให้ออกจากราชการ”

เธอยอมรับสถานะ “เมียน้อย” แบบหน้าตาเฉย โดยให้เหตุผลเข้าข้างตัวเองว่า พี่เกล้ากับครูแอนไม่ได้มีอะไรกันและไม่ได้รักกันแล้ว สำหรับเรื่องที่ครูแอนเตรียมฟ้องร้องดำเนินคดีกับเธอนั้น เธอทำใจยอมรับแล้ว และจะปล่อยให้เป็นไปตามกระบวนการทางกฎหมาย

สาว 19 ปฏิเสธข่าวลือที่ว่าพ่อแม่ของเธอรู้เห็นเป็นใจให้มาเป็นเมียน้อย โดยชี้แจงว่าพ่อแม่เคยเตือนแล้วว่ามันผิด แต่มันเกิดขึ้นไปแล้ว เธอจึงตอบพ่อแม่ไปว่า “มันเป็นไปแล้ว จะให้ทำยังไง” ทั้งยังโต้กลับ วุ้น แฟนเก่า ซึ่งเป็นทหารรุ่นน้องของพี่เกล้าว่า “ที่วุ้นให้สัมภาษณ์ว่าจะแต่งงานกับเธอไม่เป็นความจริง”

ปัจจุบันเธอย้ำชัดว่ารักพี่เกล้าด้วยใจจริง ต่อให้ฝ่ายชายจะไม่มีเงิน ไม่มีรถ หรือไม่เหลืออะไรเลยในชีวิต เธอก็ยังยืนยันที่จะใช้ชีวิตคู่ด้วยกัน

ขระที่ทางด้านเมียหลวงท้องแก่ “ครูแอน” ยืนยันที่จะเดินหน้าฟ้องร้องทั้งตัว พี่เกล้า สามีทหาร และชู้สาววัย 19 ปี เพื่อทวงสิทธิ์ของความเป็นภรรยา รวมถึงลูกทั้ง 2 คนด้วย

อ้างอิงจาก : รายการ โหนกระแส, FB อรรถรส

Rewriter สาวจากรั้วสวนดุสิต เก็บเกี่ยวประสบการณ์งานข่าวมากว่า 5 ปี ชื่นชอบการส่งต่อเรื่องราวเกี่ยวกับ ไลฟ์สไตล์ หวย และข่าวบันเทิง พร้อมเปิดมุมมองใหม่ ๆ ให้นักอ่านได้เห็นประเด็นรอบด้านมากยิ่งขึ้น

