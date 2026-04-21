ชิงช้าสวรรค์ แจงดรามาร้อน แอดมินเพจบูลลี่ถิ่นกำเนิด ลั่น ขอใช้สิทธิ์ปกป้องศักดิ์ศรีทุกฝ่าย

GIFT T. เผยแพร่: 21 เม.ย. 2569 11:27 น.| อัปเดต: 21 เม.ย. 2569 11:27 น.
รายการชิงช้าสวรรค์ โร่แถลงการณ์แจงดรามาร้อน ปม 'แอดมินเพจบูลลี่ถิ่นกำเนิด' ลั่น ขอใช้สิทธิ์ปกป้องศักดิ์ศรีทุกฝ่าย

จากกรณีที่ก่อนหน้านี้แอดมินเพจเฟซบุ๊ก รายการ ชิงช้าสวรรค์ ได้ออกมาโพสต์ข้อความหลังจบการแข่งขันรายการล่าสุดระบุว่า “ถึงกรรมการคนอีสาน ใช่ว่า รร.อีสานจะชนะ เชื่อกันหรือยังจ๊ะ” จนทำให้เกิดเป็นดรามาร้อนแรงบนโลกออนไลน์ขึ้นว่า แอดมินเพจไม่ควรโพสต์แบบนี้มันเหมือนเป็นการดูถูกถิ่นกำเนิดของทั้งเด็ก ครู และกรรมการ จนเรื่องราวบานปลายลุกลาม

กระทั่งเมื่อวานนี้ (20 เม.ย. 69) เพจ ชิงช้าสวรรค์ มีความเคลื่อนไหวอีกครั้งหลังดรามาร้อนปมบูลลี่ถิ่นกำเนิดที่เกิดขึ้น โดยครั้งนี้เป็นการออกมาแถลงชี้แจง พร้อมขอใช้สิทธิ์ในการปกป้องศักดิ์ศรีของทุกฝ่ายอย่างเหมาะสม

รายการชิงช้าสวรรค์ เป็นเวทีแห่งโอกาสของเยาวชนไทย ผู้มีใจรักในบทเพลงลูกทุ่ง และเป็นพื้นที่ที่เปิดโอกาสให้ความสามารถได้เปล่งประกายอย่างสร้างสรรค์มาอย่างยาวนาน

ด้วยรูปแบบของการแข่งขัน ย่อมนำมาซึ่งอารมณ์ร่วมของผู้ชม ทั้งความชื่นชม ความเห็นต่าง และการวิพากษ์วิจารณ์ ซึ่งทางรายการยินดีรับฟังทุกความคิดเห็นด้วยความเคารพ

อย่างไรก็ตาม หากความคิดเห็นใดก็ตามก้าวล้ำเกินขอบเขตของความเหมาะสม โดยกระทบต่อ

1. เด็ก ๆ ผู้เข้าแข่งขัน และคณะครู
2. คณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ
3. ตัวรายการชิงช้าสวรรค์

โดยเฉพาะการบูลลี่ การพาดพิงโดยปราศจากข้อเท็จจริง การกล่าวหาความไม่ยุติธรรม หรือการนำประเด็นถิ่นกำเนิดของบุคคลมาใช้สร้างความแตกแยก ทางรายการขอใช้สิทธิ์ในการปกป้องศักดิ์ศรีของทุกฝ่ายอย่างเหมาะสม

คณะกรรมการทุกท่านปฏิบัติหน้าที่ด้วยความเป็นธรรม โปร่งใส และยึดหลักเกณฑ์อย่างมืออาชีพ การตัดสินทุกครั้งตั้งอยู่บนพื้นฐานของความยุติธรรม มิใช่อคติอย่างที่ถูกกล่าวหา

สำหรับความคิดเห็นที่เต็มไปด้วยพลังลบและเจตนาไม่สร้างสรรค์ ทางรายการขอเลือกที่จะไม่ตอบโต้ เพราะบางครั้ง…การโต้ตอบ อาจเป็นการให้คุณค่ากับสิ่งที่ไม่ควรค่า และในหลายครั้ง…ถ้อยคำที่บิดเบือนข้อเท็จจริง ก็เพียงพอแล้วในการสะท้อนระดับของผู้ใช้ถ้อยคำนั้น พื้นที่แห่งนี้ จึงมีไว้สำหรับผู้ที่พร้อมจะมองเห็นคุณค่า ไม่ใช่ผู้ที่เลือกจะมองข้ามหรือบิดเบือนมัน

ที่นี่จะยังคงเป็นเวทีของโอกาส ความพยายาม ความสามารถ และความยุติธรรม—สำหรับผู้ที่เข้าใจความหมายของคำเหล่านี้อย่างแท้จริง

รายการชิงช้าสวรรค์ยังคงยืนหยัดสร้างสรรค์และสืบสานวัฒนธรรมเพลงลูกทุ่งอย่างมีคุณค่าให้กับสังคมไทย และจะทำหน้าที่นี้ต่อไปโดยไม่ลดทอนมาตรฐาน

Rewriter สาวจากรั้วสวนดุสิต เก็บเกี่ยวประสบการณ์งานข่าวมากว่า 5 ปี ชื่นชอบการส่งต่อเรื่องราวเกี่ยวกับ ไลฟ์สไตล์ หวย และข่าวบันเทิง พร้อมเปิดมุมมองใหม่ ๆ ให้นักอ่านได้เห็นประเด็นรอบด้านมากยิ่งขึ้น

