ข่าวต่างประเทศ

หวิดดับ! ชายขี่จยย. คุยมือถือ ฝ่าที่กั้นทางรถไฟ ร่างกระเด็นไถลพื้น โดนรุมด่ายับ

Photo of sukanlaya s. sukanlaya s.เผยแพร่: 17 เม.ย. 2569 21:00 น.| อัปเดต: 17 เม.ย. 2569 16:20 น.
ชายเวียดนามตุยมือถือขี่มอเตอร์ไซค์ฝ่าไม้กั้นจนรถไฟ

เปิดคลิป ชายเวียดนามคุยมือถือเพลินขี่มอเตอร์ไซค์ฝ่าที่กั้นรถไฟ รถถูกชนท้ายกระเด็นชนคนอื่นล้มระเนระนาด โชคช่วยรอดตายหวุดหวิด แต่เจอชาวบ้านรุมสวดยับ

สำนักข่าวต่างประเทศ รายงานอุบัติเหตุที่ทำเอาคนเห็นคลิปหวาดเสียวไปตามกัน กรณีชายขี่รถจักรยานยนต์รายหนึ่งในกรุงฮานอย ประเทศเวียดนาม เมินไม้กั้นทางรถไฟที่ลดระดับลงมา ในขณะที่ผู้ใช้รถใช้ถนนคนอื่น ๆ จอดรออย่างเป็นระเบียบ แต่เขากลับขี่รถฝ่าออกไปโดยไม่กลัวสิ่งใด

ภาพจากกล้องวงจรปิดเผยให้เห็นว่าเขากำลังคุยโทรศัพท์มือถืออยู่ และเพิ่งจะวางสายเพียงไม่กี่วินาทีก่อนที่จะขี่รถเข้าไปในจุดตัดทางรถไฟ ขณะที่ขบวนรถไฟพุ่งเข้าเฉี่ยวท้ายรถจักรยานยนต์ของเขาอย่างจัง แรงกระแทกส่งร่างของชายคนดังกล่าวกระเด็นลอยไปชนเข้ากับกลุ่มผู้ขับขี่คนอื่น ๆ ที่จอดรออยู่อีกฝั่งหนึ่ง

คนที่จอดจักยานยนต์รออยู่ต่างอยู่ในอาการช็อกและไม่พอใจอย่างมากที่ต้องมาเจ็บตัวเพราะคนขับที่ประมาทรายนี้ ในคลิปเผยให้เห็นชายที่ถูกชนคนหนึ่งลุกขึ้นมาตะโกนด่า และอีกคนหนึ่งถึงกับเตะรถจักรยานยนต์ของชายต้นเหตุด้วยความโมโห

อย่ารไรก็ดี สิ่งที่ช่วยชีวิตเขาไว้จากเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นไม่ใช่หมวกกันน็อก แต่เป็นโชคชะตาล้วน ๆ เพราะเขารอดชีวิตโดยไม่ได้รับบาดเจ็บแม้แต่น้อย แม้จะอยู่ในอาการขวัญเสียก็ตาม

ข้อมูลจาก : thesun

ดาว AV โดนมหา&#039;ลัยไล่ออก หลังเพื่อนฟ้องเล่นหนังโป๊ จบอนาคตนักบัลเลต์เบอร์ต้นของประเทศ บันเทิง

ดาว AV โดนมหา’ลัยไล่ออก หลังเพื่อนฟ้องเล่นหนังโป๊ จบอนาคตนักบัลเลต์เบอร์ต้นของประเทศ

2 นาที ที่แล้ว
ชายเวียดนามตุยมือถือขี่มอเตอร์ไซค์ฝ่าไม้กั้นจนรถไฟ ข่าวต่างประเทศ

หวิดดับ! ชายขี่จยย. คุยมือถือ ฝ่าที่กั้นทางรถไฟ ร่างกระเด็นไถลพื้น โดนรุมด่ายับ

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าวต่างประเทศ

อินฟลูฯ ใช้บริการงานแต่ง แต่ส่งเรตการ์ดเก็บเงิน เจอแฉวีรกรรม ขอกินฟรีแลกรีวิว

3 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าวต่างประเทศ

สี จิ้นผิง ประณาม สหรัฐ ใช้กฎหมู่ ปิดช่องแคบฮอร์มุซ เตือนอย่าล้ำเส้น

4 ชั่วโมง ที่แล้ว
ภาพล่าสุด ชลิต เฟื่องอารมย์ วัย 77 ปี บันเทิง

ชีวิตปัจจุบัน ชลิต เฟื่องอารมย์ วัย 77 ปี แข็งแรงมาก ใช้ชีวิตเรียบง่าย

6 ชั่วโมง ที่แล้ว
สังข์ ดอกสะเดา โพสต์โต้ข่าวปลอมยืนยันยังไม่เสียชีวิต บันเทิง

สังข์ ดอกสะเดา โต้ข่าวเสียชีวิต หลังเจอก้อนเนื้อในปอด หวั่นมะเร็งแพร่กระจาย

6 ชั่วโมง ที่แล้ว
แม่ทัพภาค 4 ขอโทษ ปมพาดพิงคดียิง สส. รับสื่อสารพลาด ทำชาวปอเนาะไม่สบายใจ ข่าวการเมือง

แม่ทัพภาคที่ 4 แถลงขอโทษประชาชน ยอมรับสื่อสารพลาด ปมพาดพิง รร.ปอเนาะ

6 ชั่วโมง ที่แล้ว
บันเทิง

ส่องสินสอด ณเดชน์-ญาญ่า จัดเต็มทองคำแท่ง-เงินสดกองเป็นปึก สมเกียรติคู่รักซุปตาร์

6 ชั่วโมง ที่แล้ว
ผลหวยลาววันนี้ 17 เม.ย. 69 ตรวจผลรางวัลล่าสุด และผลสลากพัฒนา 5/45 หวยลาว

ผลหวยลาววันนี้ 17 เม.ย. 69 ตรวจผลรางวัลล่าสุด และผลสลากพัฒนา 5/45

7 ชั่วโมง ที่แล้ว
เปิดเงื่อนไข สินเชื่อรถเก่าแลก EV ดอกเบี้ยต่ำ ผ่อนนาน 5 ปี ปล่อยกู้สูงสุด 2 ล้าน เศรษฐกิจ

เปิดเงื่อนไข สินเชื่อรถเก่าแลก EV ดอกเบี้ยต่ำ ผ่อนนาน 5 ปี ปล่อยกู้สูงสุด 2 ล้าน

7 ชั่วโมง ที่แล้ว
เมียนมา ลดโทษจำคุก &quot;ออง ซาน ซูจี&quot; 4 ปีครึ่ง จาก 27 ปี ลุ้นกักบริเวณบ้านพักแทน ข่าวต่างประเทศ

เมียนมา ลดโทษจำคุก “ออง ซาน ซูจี” 1 ใน 6 จากทั้งหมด 27 ปี ลุ้นกักบริเวณบ้านพักแทน

7 ชั่วโมง ที่แล้ว
แฉคลิป สีกา หอมแก้ม พระหนุ่ม ให้รางวัลหลังเดินทางมาหาถึงบ้าน คาดไม่ใช่ครั้งแรก ข่าว

แฉคลิป สีกา หอมแก้ม พระหนุ่ม ให้รางวัลหลังเดินทางมาหาถึงบ้าน คาดไม่ใช่ครั้งแรก

8 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าวต่างประเทศ

เพี้ยน! รมว.สาธารณสุขสหรัฐฯ เคยตัดอวัยวะเพศศพแรคคูน อ้างเอาไปศึกษา

8 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าว

อาลัย “หนุ่ม ซันตาน่า” เสียชีวิตกะทันหัน ปิดตำนานอดีตคนคุกผู้สร้างบทเรียนสอนใจวัยรุ่น

8 ชั่วโมง ที่แล้ว
พ่อน้องทับทิม ถึงกับพูดไม่ออก เจอคนเมนต์บูลลี่ลูกสาว ล็อกเฟซหนี ลั่นขอปรึกษาทนาย ข่าว

พ่อน้องทับทิม รับไม่ได้ เจอคนเมนต์บูลลี่ลูกสาว ล็อกเฟซหนี ลั่นขอปรึกษาทนาย

9 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าว

หมอวรงค์ ออกโรงแฉ ขบวนการโกงน้ำมันชาติ ดีเซลหายปริศนากว่า 700 ล้านลิตร

9 ชั่วโมง ที่แล้ว
หนุ่ม อ้างเป็นทหารกองทัพภาค 2 โวยสส.จัดปาร์ตี้โฟม สั่งปิด-รื้อซุ้ม บอกขว้างถนน ข่าว

หนุ่ม อ้างเป็นทหารกองทัพภาค 2 โวยสส.จัดปาร์ตี้โฟม สั่งปิด-รื้อซุ้ม บอกขว้างถนน

9 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าวการเมือง

“โสภณ” พาทัวร์เปิดขายอาหารในสภาวันแรก หารือลดใช้ถุงพลาสติก ช่วยประหยัด

9 ชั่วโมง ที่แล้ว
นินจา วสันต์พรรษ ช่างภาพนางงาม เสียชีวิต ข่าว

อาลัย ช่างภาพนางงามมือทอง จากไปกะทันหัน สุดเศร้า สูญเสียทีมงานคุณภาพ

9 ชั่วโมง ที่แล้ว
บันเทิง

บอย ปกรณ์ เจอโรคจิตทักแชตคุกคาม “ขอดมรักแร้” เจ้าตัวตอบกลับทันควัน

9 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าว

ทลายโรงงานเถื่อน ผลิตผงชูรสปลอม-ผงปรุงรสปลอม ยี่ห้อดัง ส่งขายหลายพื้นที่

10 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าว

“บิ๊กโจ๊ก” ยื่นฟ้อง “บิ๊กเต่า” คดีหมิ่นประมาทปมตบลูกน้อง ศาลนัดไต่สวน 20 ก.ค.

10 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าว

มอบตัวแล้ว 2 กะเทยรุมล็อคตัวดูดคอหนุ่มขณะเล่นสงกรานต์ เร่งตามตัวอีกคน

10 ชั่วโมง ที่แล้ว
เอลซัลวาดอร์ แก้กฎหมาย เด็ก 12 ขวบ ผิดคดีฆ่า-ข่มขืน-โจร โทษคุกตลอดชีวิต ข่าวต่างประเทศ

เอลซัลวาดอร์ แก้กฎหมาย เด็ก 12 ขวบ ผิดคดีฆ่า-ข่มขืน-โจร โทษคุกตลอดชีวิต

10 ชั่วโมง ที่แล้ว
เรือคลองแสนแสบ ปรับขึ้นค่าโดยสารอีก 1 บาทวันนี้ ดันราคารวมพุ่ง 6 บาท เศรษฐกิจ

เรือคลองแสนแสบ ปรับขึ้นค่าโดยสารอีก 1 บาทวันนี้ ดันราคารวมพุ่ง 6 บาท

11 ชั่วโมง ที่แล้ว
นักเขียนบทความ SEO ประจำเว็บไซต์ The Thaiger จบการศึกษาจากมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เชี่ยวชาญงานเขียนประเภท ข่าวกระแสสังคม และบทความไลฟ์สไตล์ ไม่ว่าจะเป็น รีวิวที่เที่ยว เทรนด์แฟชั่นและความงาม พร้อมแนะนำกระแสมาแรง ทันเหตุการณ์ ช่องทางติดต่อ ying@thethaiger.com

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

ดาว AV โดนมหา&#039;ลัยไล่ออก หลังเพื่อนฟ้องเล่นหนังโป๊ จบอนาคตนักบัลเลต์เบอร์ต้นของประเทศ

ดาว AV โดนมหา’ลัยไล่ออก หลังเพื่อนฟ้องเล่นหนังโป๊ จบอนาคตนักบัลเลต์เบอร์ต้นของประเทศ

เผยแพร่: 17 เมษายน 2569
ภาพล่าสุด ชลิต เฟื่องอารมย์ วัย 77 ปี

ชีวิตปัจจุบัน ชลิต เฟื่องอารมย์ วัย 77 ปี แข็งแรงมาก ใช้ชีวิตเรียบง่าย

เผยแพร่: 17 เมษายน 2569
สังข์ ดอกสะเดา โพสต์โต้ข่าวปลอมยืนยันยังไม่เสียชีวิต

สังข์ ดอกสะเดา โต้ข่าวเสียชีวิต หลังเจอก้อนเนื้อในปอด หวั่นมะเร็งแพร่กระจาย

เผยแพร่: 17 เมษายน 2569
แม่ทัพภาค 4 ขอโทษ ปมพาดพิงคดียิง สส. รับสื่อสารพลาด ทำชาวปอเนาะไม่สบายใจ

แม่ทัพภาคที่ 4 แถลงขอโทษประชาชน ยอมรับสื่อสารพลาด ปมพาดพิง รร.ปอเนาะ

เผยแพร่: 17 เมษายน 2569
