หวิดดับ! ชายขี่จยย. คุยมือถือ ฝ่าที่กั้นทางรถไฟ ร่างกระเด็นไถลพื้น โดนรุมด่ายับ
เปิดคลิป ชายเวียดนามคุยมือถือเพลินขี่มอเตอร์ไซค์ฝ่าที่กั้นรถไฟ รถถูกชนท้ายกระเด็นชนคนอื่นล้มระเนระนาด โชคช่วยรอดตายหวุดหวิด แต่เจอชาวบ้านรุมสวดยับ
สำนักข่าวต่างประเทศ รายงานอุบัติเหตุที่ทำเอาคนเห็นคลิปหวาดเสียวไปตามกัน กรณีชายขี่รถจักรยานยนต์รายหนึ่งในกรุงฮานอย ประเทศเวียดนาม เมินไม้กั้นทางรถไฟที่ลดระดับลงมา ในขณะที่ผู้ใช้รถใช้ถนนคนอื่น ๆ จอดรออย่างเป็นระเบียบ แต่เขากลับขี่รถฝ่าออกไปโดยไม่กลัวสิ่งใด
ภาพจากกล้องวงจรปิดเผยให้เห็นว่าเขากำลังคุยโทรศัพท์มือถืออยู่ และเพิ่งจะวางสายเพียงไม่กี่วินาทีก่อนที่จะขี่รถเข้าไปในจุดตัดทางรถไฟ ขณะที่ขบวนรถไฟพุ่งเข้าเฉี่ยวท้ายรถจักรยานยนต์ของเขาอย่างจัง แรงกระแทกส่งร่างของชายคนดังกล่าวกระเด็นลอยไปชนเข้ากับกลุ่มผู้ขับขี่คนอื่น ๆ ที่จอดรออยู่อีกฝั่งหนึ่ง
คนที่จอดจักยานยนต์รออยู่ต่างอยู่ในอาการช็อกและไม่พอใจอย่างมากที่ต้องมาเจ็บตัวเพราะคนขับที่ประมาทรายนี้ ในคลิปเผยให้เห็นชายที่ถูกชนคนหนึ่งลุกขึ้นมาตะโกนด่า และอีกคนหนึ่งถึงกับเตะรถจักรยานยนต์ของชายต้นเหตุด้วยความโมโห
อย่ารไรก็ดี สิ่งที่ช่วยชีวิตเขาไว้จากเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นไม่ใช่หมวกกันน็อก แต่เป็นโชคชะตาล้วน ๆ เพราะเขารอดชีวิตโดยไม่ได้รับบาดเจ็บแม้แต่น้อย แม้จะอยู่ในอาการขวัญเสียก็ตาม
ข้อมูลจาก : thesun
