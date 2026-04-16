สลด! โรงพยาบาลรัฐปากี ใช้เข็มฉีดยาซ้ำ ทำเด็กกว่า 300 คนติดเชื้อ HIV
บีบีซี รายงาน ประเทศปากีสถานเผชิญปัญหาใหญ่ด้านระบบสาธารณสุข ประชาชนนิยมรักษาโรคด้วยการฉีดยาสูงเป็นอันดับต้นๆ ของโลก ผู้ปกครองมักเรียกร้องให้แพทย์ฉีดยาให้ลูกหลาน โรงพยาบาลของรัฐหลายแห่งประสบปัญหาขาดแคลนเวชภัณฑ์ เจ้าหน้าที่ต้องบริหารของใช้ที่มีจำกัดให้พอดีกับโควตาในแต่ละเดือน
ระบบการจัดการที่หละหลวมเคยทำให้เกิดเหตุสยองในเมืองราโตเดโรช่วงปี 2019 คลินิกท้องถิ่นแห่งหนึ่งทำให้เด็กกว่า 1,500 คนติดเชื้อเอชไอวี
ทว่าไม่มีการถอดบทเรียน กลับเกิดเหตุการณ์ซ้ำรอยเกิดขึ้นอีกครั้งที่โรงพยาบาลรัฐทีเอชคิวตวนซาในจังหวัดปัญจาบ ช่วงเดือนพฤศจิกายน 2024 ถึงตุลาคม 2025 มีเด็กถึง 331 คนมีผลตรวจเอชไอวีเป็นบวก
มูฮัมหมัด อามิน ลูกชายวัย 8 ขวบของครอบครัวหนึ่งเสียชีวิตจากไวรัสร้าย อัสมา ลูกสาววัย 10 ขวบไปตรวจร่างกาย แพทย์พบว่าเธอติดเชื้อเอชไอวีเช่นเดียวกัน ซุกราผู้เป็นแม่ไปตรวจเลือดหาเชื้อแต่ผลตรวจออกมาเป็นลบ ครอบครัวจึงมั่นใจว่าเด็กๆ ติดเชื้อจากการใช้เข็มฉีดยาปนเปื้อนระหว่างเข้ารับการรักษาที่โรงพยาบาล
สำนักข่าวบีบีซีส่งทีมงานแฝงตัวเข้าไปถ่ายทำวิดีโอในโรงพยาบาลดังกล่าวช่วงปลายปี 2025 ทีมงานใช้เวลาสังเกตการณ์นานกว่า 32 ชั่วโมง พวกเขาบันทึกภาพพยาบาลใช้กระบอกฉีดยาอันเดิมดูดยาจากขวดซ้ำถึง 10 ครั้ง พยาบาลนำยาล็อตเดียวกันไปฉีดให้เด็กคนอื่นต่ออีก 4 กรณี ทีมข่าวยังเห็นเจ้าหน้าที่ดึงกระบอกฉีดยาใช้แล้วออกจากกล่องทิ้งขยะทางการแพทย์ด้วยมือเปล่าเพื่อส่งต่อให้เพื่อนร่วมงานนำไปฉีดให้ผู้ป่วยรายต่อไป
ทีมข่าวพบพฤติกรรมของบุคลากรทางการแพทย์ที่ละเมิดมาตรฐานความปลอดภัย หมอกับพยาบาลฉีดยาผู้ป่วยโดยไม่สวมถุงมือปลอดเชื้อมากถึง 66 ครั้ง เจ้าหน้าที่บางรายฉีดยาทะลุเสื้อผ้าผู้ป่วยโดยตรง
นายแพทย์อัลตาฟ อาเหม็ด ผู้เชี่ยวชาญด้านโรคติดเชื้อระดับแนวหน้าอธิบายว่า การเปลี่ยนเฉพาะเข็มฉีดยาใหม่ไม่สามารถป้องกันการติดเชื้อได้ ตัวกระบอกฉีดยาด้านหลังยังคงมีไวรัสตกค้าง เชื้อโรคสามารถถ่ายทอดไปยังผู้ป่วยรายต่อไปได้ทันที
ทางการระดับจังหวัดเข้ามาตรวจสอบเรื่องนี้ในเดือนมีนาคม 2025 เจ้าหน้าที่สั่งพักงานนายแพทย์ตัยยับ ฟารุก ชานดิโอ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลในเวลานั้น ทว่าเวลาผ่านไปเพียงสามเดือน เขากลับไปรับตำแหน่งเจ้าหน้าที่การแพทย์อาวุโสรักษาเด็กในศูนย์สุขภาพชนบทอีกแห่ง
นายแพทย์กัสซิม บัซดาร์ เข้ารับตำแหน่งผู้อำนวยการคนใหม่ เขาปฏิเสธคลิปวิดีโอแฝงตัวของบีบีซี อ้างว่าคลิปนี้อาจถ่ายทำก่อนเขาเข้ารับตำแหน่งหรืออาจเป็นการจัดฉาก ยืนกรานว่าโรงพยาบาลแห่งนี้ปลอดภัยสำหรับเด็กทุกคน
ทีมข่าวบีบีซีได้รับรายงานเพิ่มเติมระหว่างการลงพื้นที่ พวกเขาพบเด็กติดเชื้อกลุ่มใหม่จากโรงพยาบาลรัฐอีกแห่งในเมืองการาจีด้วยสาเหตุเดียวกัน
ปัจจุบันอัสมาต้องใช้ชีวิตอย่างยากลำบาก น้ำหนักตัวเธอลดลงอย่างต่อเนื่อง เพื่อนบ้านห้ามลูกมาเล่นกับเธอ อัสมาต้องอยู่ตัวคนเดียว เธอไปเยี่ยมหลุมศพน้องชายพร้อมบอกทีมข่าวว่าเธอตั้งใจเรียนหนังสืออย่างหนัก เธออยากโตขึ้นเป็นหมอเพื่อช่วยเหลือคนอื่น
