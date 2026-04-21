ข่าวอาชญากรรม

คลิปนาที “หมวดโจ้” เปิดปากครั้งแรก ก่อนเจอ 6 ข้อหา ส่งเข้าเรือนจำทันที

เผยแพร่: 21 เม.ย. 2569 10:31 น.| อัปเดต: 21 เม.ย. 2569 10:33 น.
หมวดโจ้พัทยาโดน 6 ข้อหา

คุมตัวฝากขัง “หมวดโจ้” รองสารวัตรสืบเมืองพัทยาเมาคลั่ง รัวดับเจ้าของร้านกัญชา โดนแจ้งเพิ่มเป็น 6 ข้อหา ฝากขังศาลจังหวัดพัทยาค้านประกันตัว ผู้การเมืองชลบุรียืนยันให้ความเป็นธรรมทุกฝ่ายแม้ผู้ต้องหาเป็นตำรวจก็ต้องเอาผิดทุกข้อหา

ความคืบหน้ากรณี “หมวดโจ้” ร.ต.ต.จีระศักดิ์ อายุ 54 ปี ตำรวจชุดสืบสวน สภ.เมืองพัทยา เมาขาดสติใช้อาวุธปืนยิง นายภัทรธร หรือคิงส์ จิรโชคชัยกุล อายุ 41 ปี เจ้าของร้านกัญชาจนเสียชีวิตบริเวณด้านหลังร้านกัญชา ภายในถนนวอล์คกิ้งสตรีท พัทยาใต้ จ.ชลบุรี จนถูกแจ้งข้อกล่าวหา “ฆ่าผู้อื่น” และความผิดเกี่ยวกับ พ.ร.บ.อาวุธปืน พร้อมกับมีการสั่งให้ออกจากราชการเป็นที่เรียบร้อย

โดยเมื่อวานที่ผ่านมา​ (20 เม.ย.) ตำรวจสืบสวน สภ. เมืองพัทยา นำตัว หมวดโจ้ เข้าห้องสืบสวนซึ่งเป็นห้องต้นสังกัดที่หมวดโจ้ทำงานอยู่โดยไม่อนุญาตให้ผู้สื่อข่าวเข้าไปในห้อง

จากการสังเกตุพบว่า หลังเข้าห้องแล้วได้ให้ หมวดโจ้นั่งที่โต๊ะประชุม ก่อนนำเสื้อคลุมที่ติดว่า “สืบสวน” ให้ใส่ พร้อมบันทึกภาพขณะนั่งโต๊ะประชุม

เบื้องต้นเจ้าหน้าที่อ้างว่า ต้องทำบันทึกรายงานให้ผู้บังคับบัญชา ทราบถึงรายละเอียดต่างๆ ซึ่ง “หมวดโจ้” ยังปฏิเสธให้ปากคำในการสอบสวนของพนักงาน และจะถูกนำตัวฝากขังศาลจังหวัดพัทยา ผลัดแรก ในช่วงบ่ายวันนี้

ขณะที่”หมวดโจ้” กล่าวสั้นๆ ว่า “ขอโทษผู้เสียชีวิตและครอบครัวผู้เสียชีวิต” โดยยอมรับว่าเหตุการณ์เกิดขึ้นเร็วมาก

ทั้งนี้ หมวดโจ้ ยังถูกเบิกตัวมาแจ้งข้อหาเพิ่มได้แก่ คดีฆ่าผู้อื่น , และข้อหาเกี่ยวกับ พ.รบ.อาวุธปืน ออกมาแจ้งข้อกล่าวหาเพิ่มเติมอีก 1 ข้อหา คือ “ดูหมิ่นเจ้าพนักงานในขณะกำลังปฏิบัติหน้าที่ ” โดยเป็นผลสืบเนื่องจากในคืนเกิดเหตุเมื่อ พ.ต.ท.พีรยุทธ บริสุทธิ์ธรรม สวป.สภ.เมืองพัทยา พยายามเข้าไปพูดคุยเจรจา “หมวดโจ้” สงบเสียอารมณ์​หลังถูกควบคุมตัว

ปรากฏว่า หมวดโจ้ ได้พูดจาลักษณะดูหมิ่นจับใจความได้ “ทำไมกูต้องนั่ง มึงก็ยิงกูสิ” พร้อมแจกของลับ ซึ่งเหตุการณ์ดังกล่าวผู้สื่อข่าวสามารถบันทึกภาพไว้ได้อย่างชัดเจน (ดูคลิป).

ขอบคุณคลิปจาก : สืบสวนข่าวอาชญากรรม v.2 , Ch7HD News

แฟ้มภาพ

อ่านข่าวเพิ่มเติม

ติดตาม The Thaiger บน Google News:

ติดตามบน Google News

นักเขียนประจำที่ Thaiger จบการศึกษาด้านศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา เคยผ่านประสบการณ์ผู้สื่อข่าวกีฬา เริ่มเขียนบทความกับ Thaiger ตั้งแต่ปี 2021 วิ่งกับการอ่านหนังสือ คือ กิจกรรมที่สนใจเป็นพิเศษ ช่องทางติดต่อ pachara@thethaiger.com

Back to top button