คลิปนาที “หมวดโจ้” เปิดปากครั้งแรก ก่อนเจอ 6 ข้อหา ส่งเข้าเรือนจำทันที
คุมตัวฝากขัง “หมวดโจ้” รองสารวัตรสืบเมืองพัทยาเมาคลั่ง รัวดับเจ้าของร้านกัญชา โดนแจ้งเพิ่มเป็น 6 ข้อหา ฝากขังศาลจังหวัดพัทยาค้านประกันตัว ผู้การเมืองชลบุรียืนยันให้ความเป็นธรรมทุกฝ่ายแม้ผู้ต้องหาเป็นตำรวจก็ต้องเอาผิดทุกข้อหา
ความคืบหน้ากรณี “หมวดโจ้” ร.ต.ต.จีระศักดิ์ อายุ 54 ปี ตำรวจชุดสืบสวน สภ.เมืองพัทยา เมาขาดสติใช้อาวุธปืนยิง นายภัทรธร หรือคิงส์ จิรโชคชัยกุล อายุ 41 ปี เจ้าของร้านกัญชาจนเสียชีวิตบริเวณด้านหลังร้านกัญชา ภายในถนนวอล์คกิ้งสตรีท พัทยาใต้ จ.ชลบุรี จนถูกแจ้งข้อกล่าวหา “ฆ่าผู้อื่น” และความผิดเกี่ยวกับ พ.ร.บ.อาวุธปืน พร้อมกับมีการสั่งให้ออกจากราชการเป็นที่เรียบร้อย
โดยเมื่อวานที่ผ่านมา (20 เม.ย.) ตำรวจสืบสวน สภ. เมืองพัทยา นำตัว หมวดโจ้ เข้าห้องสืบสวนซึ่งเป็นห้องต้นสังกัดที่หมวดโจ้ทำงานอยู่โดยไม่อนุญาตให้ผู้สื่อข่าวเข้าไปในห้อง
จากการสังเกตุพบว่า หลังเข้าห้องแล้วได้ให้ หมวดโจ้นั่งที่โต๊ะประชุม ก่อนนำเสื้อคลุมที่ติดว่า “สืบสวน” ให้ใส่ พร้อมบันทึกภาพขณะนั่งโต๊ะประชุม
เบื้องต้นเจ้าหน้าที่อ้างว่า ต้องทำบันทึกรายงานให้ผู้บังคับบัญชา ทราบถึงรายละเอียดต่างๆ ซึ่ง “หมวดโจ้” ยังปฏิเสธให้ปากคำในการสอบสวนของพนักงาน และจะถูกนำตัวฝากขังศาลจังหวัดพัทยา ผลัดแรก ในช่วงบ่ายวันนี้
ขณะที่”หมวดโจ้” กล่าวสั้นๆ ว่า “ขอโทษผู้เสียชีวิตและครอบครัวผู้เสียชีวิต” โดยยอมรับว่าเหตุการณ์เกิดขึ้นเร็วมาก
ทั้งนี้ หมวดโจ้ ยังถูกเบิกตัวมาแจ้งข้อหาเพิ่มได้แก่ คดีฆ่าผู้อื่น , และข้อหาเกี่ยวกับ พ.รบ.อาวุธปืน ออกมาแจ้งข้อกล่าวหาเพิ่มเติมอีก 1 ข้อหา คือ “ดูหมิ่นเจ้าพนักงานในขณะกำลังปฏิบัติหน้าที่ ” โดยเป็นผลสืบเนื่องจากในคืนเกิดเหตุเมื่อ พ.ต.ท.พีรยุทธ บริสุทธิ์ธรรม สวป.สภ.เมืองพัทยา พยายามเข้าไปพูดคุยเจรจา “หมวดโจ้” สงบเสียอารมณ์หลังถูกควบคุมตัว
ปรากฏว่า หมวดโจ้ ได้พูดจาลักษณะดูหมิ่นจับใจความได้ “ทำไมกูต้องนั่ง มึงก็ยิงกูสิ” พร้อมแจกของลับ ซึ่งเหตุการณ์ดังกล่าวผู้สื่อข่าวสามารถบันทึกภาพไว้ได้อย่างชัดเจน (ดูคลิป).
ขอบคุณคลิปจาก : สืบสวนข่าวอาชญากรรม v.2 , Ch7HD News
- ส่งเข้าห้องขัง! ตำรวจสภ.เมืองพัทยาเมา ยิงเจ้าของร้านกัญชาดับ เผยปกตินิสัยดี
- ผู้บังคับบัญชาก็ไม่เว้น เปิดคลิป หมวดโจ้ ปืนดุ โวยวาย-ด่าหยาบไม่เลิก
- ภาพหลักฐาน 2 ผู้ก่อการร้ายสวมฮิญาบ ประกบยิง อส. เสียชีวิต
