ส่งเข้าห้องขัง! ตำรวจสภ.เมืองพัทยาเมา ยิงเจ้าของร้านกัญชาดับ เผยปกตินิสัยดี
ส่งเข้าห้องขัง “หมวดโจ้” ตำรวจสภ.เมืองพัทยาเมา ยิงเจ้าของร้านกัญชาดับ เผยปกตินิสัยดี สั่งให้ออกราชการ ตั้งคณะกรรมการสอบสวนวินัยร้ายแรง
จากกรณีที่เจ้าหน้าที่ตำรวจ รอง.สว.ฝ่ายการสืบสวน สภ.เมืองพัทยา ก่อเหตุเจ้าของร้านกัญชาเสียชีวิต ภายหลังจากที่ผู้ก่อเหตุมีอาการมึนเมาสุราอย่างหนัก และได้ชักอาวุธปืนขึ้นมาข่มขู่ผู้ที่นั่งอยู่บริเวณดังกล่าว จากนั้นได้ลั่นไกยิงเข้าไปภายในสถานบันเทิงแห่งหนึ่ง แต่ไม่มีผู้ได้รับบาดเจ็บ ผู้ตายยกมือไหว้ และขอให้เก็บอาวุธ แต่ผู้ก่อเหตุไม่ยอมฟัง ทั้งที่ไม่มีเหตุทะเลาะวิวาท ก่อนจะใช้อาวุธปืนยิงใส่ผู้ตาย 2 นัดตามที่มีรายงานไปก่อนหน้านี้นั้น
ล่าสุด พ.ต.อ.เอนก สระทองอยู่ ผกก.สภ.เมืองพัทยา เปิดเผยกับผู้สื่อข่าวว่า เบื้องต้น ผู้ต้องหารายนี้เป็นตำรวจในสังกัดของตัวเองจริง โดยดำรงตำแหน่ง รอง.สว.ฝ่ายการสืบสวน เบื้องต้นถูกแจ้งข้อกล่าวหาฆ่าผู้อื่น และ เกี่ยวกับ พรบ.อาวุธปืน ( ยิงปืนในที่สาธารณะ , และพกพาในที่สาธารณะโดยไม่มีเหตุอันควร) พร้อมกับมีการตั้งคณะกรรมการสอบสวนวินัยร้ายแรง สั่งให้ออกจากราชการ ส่วนประเด็นสาเหตุการในครั้งนี้ เบื้องต้นทราบว่า ผู้ก่อเหตุเมาสุรา แล้วเกิดมีปากเสียงกันในวงเหล้า ส่วนประเด็นถึงขั้นใช้อาวุธปืนยิง ขอตรวจสอบอย่างละเอียดอีกครั้ง
สำหรับผู้ก่อเหตุทราบชื่อต่อมา คือ ร.ต.ต.จีระศักดิ์ ศรีคัทธะนาม อายุ 54 ปี หรือหมวดโจ้ เพิ่งอบรมนายร้อย 53 เมื่อปีที่ผ่านมา โดยปกติจะเป็นคนนิสัยดี ตั้งใจทำงาน ปัจจุบันประจำ สังกัด รอง.สว.ฝ่ายงานสืบสวน สภ.เมืองพัทยา หลังถูกแจ้งข้อกล่าวหาได้ถูกควบคุมตัวเข้าไปในห้องขังทันที
ขณะที่ภาพกล้องวงจรปิดจะพบว่า ผู้ก่อเหตุหรือหมวดโจ้ มีปัญหากับเพื่อนในวงเหล้า จากนั้นผู้ตาย พยายามเข้าไปห้ามผู้ก่อเหตุและยกมือไหว้ห้ามปราบ และพยายามแย่งปืนจากผู้ก่อเหตุ ก่อนที่ผู้ก่อเหตุจะลั่นไกใส่ผู้ตาย จนเดินมาล้มลงนอนกับพื้น ก่อนจะเสียชีวิตในเวลาต่อมา
