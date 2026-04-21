ไกล่เกลี่ยล่ม! หนุ่มวัยกลางคน ตบเด็กวัย 17 อ้างฉุนโดนด่า “ไอ้ควาย” พ่อเดินหน้าเอาผิด

Photo of Suriyen J. Suriyen J.เผยแพร่: 21 เม.ย. 2569 10:11 น.| อัปเดต: 21 เม.ย. 2569 10:11 น.
หนุ่มวัยกลางคน ตบเด็กวัย 17 อ้างฉุนโดนด่า "ไอ้ควาย" พ่อเดินหน้าเอาผิด

หนุ่มวัย 36 ปี ตบเด็กวัย 17 ปีกลางห้างพัทยา อ้างเข้าใจผิดคำพูด ล่าสุดไกล่เกลี่ยล่ม พ่อลุยฟ้องหลังผู้ก่อเหตุขอจ่ายแค่ 5 พัน

จากกรณีที่มีการแชร์คลิปในโลกโซเชียลอย่างกว้างขวาง เกี่ยวกับชายวัยกลางคนรายหนึ่งเดินปรี่เข้ามาตบเด็กชายวัย 17 ปีหลายครั้ง บริเวณห้องน้ำหลังศูนย์การค้า เทอร์มินอล 21 พัทยา จ.ชลบุรี วันที่ 18 เม.ย. ที่ผ่านมา

ล่าสุดเมื่อเวลา 17.00 น. วันที่ 20 เม.ย. 2569 พ.ต.ท.อรุษ สภานนท์ รอง ผกก.สภ.เมืองพัทยา ได้เชิญตัวผู้ปกครองของเด็กและฝ่ายผู้ก่อเหตุ เข้ามาเจรจาไกล่เกลี่ยหาข้อยุติกัน โดยทราบชื่อผู้ก่อเหตุคือ นายภัทรพล (สงวนนามสกุล) อายุ 36 ปี เปิดเผยถึงเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเมื่อวันที่ 18 เม.ย. ที่ผ่านมา

ตนได้เข้าไปใช้ห้องน้ำภายในร้านสะดวกซื้อใกล้ห้างแห่งหนึ่ง และพบว่าเด็กลืมขวดน้ำไว้ จึงได้พยายามสื่อสารเป็นภาษาอังกฤษ ก่อนที่เด็กจะตอบกลับในลักษณะไม่สุภาพ โดยระบุว่า “แต้งกิ้ว กูคนไทย ไอ้ควาย” ยอมรับว่า ได้ตบและถีบเด็กจริง โดยอ้างว่า เป็นการกระทำเพื่อไล่ให้ออกจากพื้นที่ พร้อมระบุว่า การมาพบกันในวันนี้มีเจตนาเพื่อไกล่เกลี่ยและขอโทษ

โดยพ่อของเด็กสอบถามถึงข้อเท็จจริงที่เกิดขึ้น พร้อมโต้แย้งว่าไม่สามารถยืนยันได้ว่าเด็กกล่าวถ้อยคำไม่สุภาพดังกล่าวจริง เนื่องจากเด็กยืนยันว่าขณะนั้นหันไปพูดคุยกับเพื่อน ซึ่งระหว่างการพูดคุย พ่อของเด็กได้แสดงความไม่พอใจต่อเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น โดยระบุว่าการกระทำดังกล่าวเป็นสิ่งที่ไม่เหมาะสม และตั้งข้อสังเกตถึงการควบคุมอารมณ์ของผู้ก่อเหตุ โดยเฉพาะกรณีมีการดื่มแอลกอฮอล์ พร้อมทั้งกล่าวว่าหากเหตุการณ์ลักษณะนี้เกิดขึ้นกับชาวต่างชาติ อาจส่งผลกระทบต่อภาพลักษณ์ของประเทศ

นายภัทรพล ผู้ก่อเหตุ ยอมรับว่า รู้สึกผิดต่อเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น และได้กล่าวขอโทษ พร้อมระบุว่าไม่สามารถชดใช้ค่าเสียหายจำนวน 40,000 บาทได้ ตามที่ผู้ปกครองของเด็กบอกก่อนหน้านี้ โดยสามารถเสนอจ่ายได้เพียง 5,000 บาทเท่านั้น

อย่างไรก็ตาม พ่อของเด็กยืนยันว่าจะดำเนินคดีตามกฎหมายให้ถึงที่สุด เพื่อให้เป็นกรณีตัวอย่างของสังคม ขณะที่ผู้ก่อเหตุระบุว่าหากเป็นเช่นนั้นก็พร้อมเข้าสู่กระบวนการตามกฎหมาย พร้อมทั้งยืนยันว่าจะไม่กระทำการลักษณะดังกล่าวอีก และไม่ทำร้ายเด็กในอนาคต

โดยทางเจ้าหน้าที่กล่าวว่า วันนี้ได้มีการเชิญตัวทั้งผู้เสียหายและผู้ก่อเหตุมาสอบปากคำแล้ว โดย “น้องเติ้ล” ผู้เสียหายเป็นเยาวชนอายุ 17 ปี ส่วน นายภัทรพล (สงวนนามสกุล) ผู้ก่อเหตุเป็นชายอายุประมาณ 36 ปี ทำงานเป็นพนักงานโรงแรม

จากการสอบสวนเบื้องต้นทราบว่า ก่อนเกิดเหตุเด็กได้ลืมขวดน้ำไว้ภายในห้องน้ำของไว้ในร้านสะดวกซื้อแห่งหนึ่ง และได้ย้อนกลับมาเอาของ ระหว่างนั้นผู้ก่อเหตุพบของดังกล่าว จึงพยายามสื่อสารเป็นภาษาอังกฤษในลักษณะบอกว่าเด็กลืมของไว้ แต่เด็กกลับพูดว่า “แต้งกิ้ว” และคาดว่าน่าจะเข้าใจผิดช่วงที่เด็กหันไปสื่อสารกับเพื่อนที่เดินมาด้วยกันว่า “กูคนไทย ไอ้ควาย” ก่อนที่ผู้ก่อเหตุจะทำร้ายร่างกายเด็ก พร้อมทั้งให้เยาวชนอายุ 17 ปีที่ถูกทำร้ายร่างกายเข้าไปตรวจร่างกาย เพื่อเข้ามาประกอบสำนวนคดีในการแจ้งความ เตรียมแจ้งข้อหาทำร้ายร่างกายต่อไป

นักเขียนบทความข่าว จบการศึกษาจากมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ สาขาปรัชญาและศาสนา มีประสบการณ์กับสำนักข่าวระดับประเทศ ชื่นชอบด้านสังคม การเมือง ต่างประเทศ ทำให้สามารถสร้างคุณค่าผ่านงานเขียน เพื่อให้ผู้อ่านได้ประโยชน์ครบทุกมิติ

