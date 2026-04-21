ไร้สำนึก! โฮมสเตย์นครนายก ทิ้งขยะลงน้ำ นทท.เดือด หมดกันแหล่งท่องเที่ยวใกล้กรุง

Photo of GIFT T. GIFT T.เผยแพร่: 21 เม.ย. 2569 09:56 น.| อัปเดต: 21 เม.ย. 2569 10:12 น.
64
ไร้สำนึก! โฮมสเตย์นครนายก ทิ้งขยะลงน้ำ นทท.เดือด หมดกันแหล่งท่องเที่ยวใกล้กรุง

ไร้สำนึก! หลุดคลิป พนักงานโฮมสเตย์ดัง จ.นครนายก ทิ้งขยะลงน้ำ แถมล้างถังขยะหน้าตาเฉย นทท.เดือด หมดกันแหล่งท่องเที่ยวใกล้กรุง สืบพบไม่ได้ทำครั้งแรก

เมื่อช่วงเช้าวันที่ 20 เมษายน 2569 มีผู้ใช้บัญชีติ๊กต็อกรายหนึ่งโพสต์คลิปนาทีพนักงานของโฮมสเตย์ชื่อดังในจังหวัดนครนายก นำเข่งพลาสติกขนาดใหญ่สำหรับใส่ขยะมาเททิ้งในธารน้ำบริเวณโซนหลังที่พัก ทั้ง ๆ ที่ภายในเข่งยังมีขยะอยู่จำนวนหนึ่ง ทั้งขวดแก้ว ขวดพลาสติก เศษอาหาร ถุงอาหาร นอกจากนั้นยังใช้น้ำบริเวณนั้นล้างทำความสะอาดเข่งใส่ขยะด้วย

ไร้สำนึก! โฮมสเตย์นครนายก ทิ้งขยะลงน้ำ นทท.เดือด หมดกันแหล่งท่องเที่ยวใกล้กรุง-1

หลังจากพนักงานโฮมสเตย์ดัง จ.นครนายก เทขยะทิ้งลงแหล่งน้ำซึ่งเป็นแลนด์มาร์คสำคัญที่ดึงดูดนักท่องเที่ยวในช่วงหน้าร้อนได้ไม่ถึง 2 นาที ก็มี 2 นักท่องเที่ยวที่เป็นลูกค้าของโฮมสเตย์ดังกล่าวเดินลงมาเล่นน้ำตรงจุดที่เพิ่งทิ้งขยะไป โดยในคลิปช่วงต้นน้ำพนักงานยังล้างถังขยะอยู่ และนักท่องเที่ยว 2 คนก็ลงเล่นช่วงถัดลงมาจากจุดล้างขยะ ทำให้เกิดเป็นภาพไม่ค่อยน่าดูสักเท่าไหร่

ขณะที่ทางทีมข่าว เดอะไทยเกอร์ ได้ติดต่อสอบถามไปยังเจ้าของโพสต์ทราบว่า ช่วงเวลาประมาณ 08.40 น. เธอซึ่งพักอยู่ที่พักฝั่งตรงข้ามออกมานั่งริมน้ำรับลมชมวิว พร้อมถ่ายคลิปบรรยากาศยามเช้าเอาไว้ แต่กลับได้เห็นนาทีที่พนักงานโฮมสเตย์นำขยะมาเททิ้งลงน้ำต่อหน้าต่อตา และยังมีนักท่องเที่ยวลงเล่นต่อจากขยะอีก ทำให้เธอรู้สึกไม่โอเคกับการกระทำเช่นนี้ แต่ไม่ทราบว่าจะต้องทำอย่างไรเนื่องจากเธอเป็นเพียงแค่นักท่องเที่ยว โดยเบื้องต้นได้แจ้งไปยังสำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดนครนาคร และกลุ่มเฟซบุ๊ก ที่นี่นครนายก เอาไว้แล้ว

ไร้สำนึก! โฮมสเตย์นครนายก ทิ้งขยะลงน้ำ นทท.เดือด หมดกันแหล่งท่องเที่ยวใกล้กรุง-5

ไร้สำนึก! โฮมสเตย์นครนายก ทิ้งขยะลงน้ำ นทท.เดือด หมดกันแหล่งท่องเที่ยวใกล้กรุง-4

ขณะที่ทางคอมเมนต์ชาวเน็ตหลังจากที่ได้เห็นคลิปความมักง่ายในครั้งนี้แล้วหลายคนเกิดความโมโหเป็นอย่างมากที่ทางโฮมสเตย์หากินกับแหล่งน้ำ แต่กลับทำร้ายทำลายแหล่งน้ำธรรมชาติเสียเอง ไร้ซึ่งจิตสำนึก นักท่องเที่ยวบางส่วนเมื่อได้เห็นคลิปก็พากันอยากรู้ว่าโฮมสเตย์แห่งนี้คือที่ไหน จะได้ไม่ไป

อย่างไรก็ตาม ยังไม่มีความคืบหน้า หรือคำชี้แจงจากโฮมสเตย์ดังกล่าว หากมีอัปเดตเพิ่มเติมจะรายงานให้ทราบอีกครั้ง

คอมเมนต์ชาวเน็ต-3 คอมเมนต์ชาวเน็ต คอมเมนต์ชาวเน็ต-1 คอมเมนต์ชาวเน็ต-2

ไร้สำนึก! โฮมสเตย์นครนายก ทิ้งขยะลงน้ำ นทท.เดือด หมดกันแหล่งท่องเที่ยวใกล้กรุง-2 ไร้สำนึก! โฮมสเตย์นครนายก ทิ้งขยะลงน้ำ นทท.เดือด หมดกันแหล่งท่องเที่ยวใกล้กรุง-3

Photo of GIFT T. GIFT T.เผยแพร่: 21 เม.ย. 2569 09:56 น.| อัปเดต: 21 เม.ย. 2569 10:12 น.
64
Photo of GIFT T.

GIFT T.

Rewriter สาวจากรั้วสวนดุสิต เก็บเกี่ยวประสบการณ์งานข่าวมากว่า 5 ปี ชื่นชอบการส่งต่อเรื่องราวเกี่ยวกับ ไลฟ์สไตล์ หวย และข่าวบันเทิง พร้อมเปิดมุมมองใหม่ ๆ ให้นักอ่านได้เห็นประเด็นรอบด้านมากยิ่งขึ้น

