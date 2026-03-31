“โรงแรมไทย” ดังกระฉ่อน สื่อนอกตีไวรัล นทท.เจองูเลื้อยผ่านคอบนที่นอน

Photo of Pachara Pacharaเผยแพร่: 31 มี.ค. 2569 16:28 น.| อัปเดต: 31 มี.ค. 2569 16:30 น.
งูเห่าโรงแรมกระบี่
คลิปไวรัลคู่รักเจองูเห่ายาวกว่าเมตรในโรงแรม จ.กระบี่ ล่าสุดไวรัลดังไกลถึงต่างประเทศ หลังทริปในฝันกลายเป็นนาทีหนีตายระดับโลก!

ก่อนหน้านี้คลิปดังกล่าวถูกพูดถึงอย่งามากบนโลกออนไลน์บ้านเรา เมื่อช่วงวันที่ 28 มีนาคมที่ผ่านมา หลังจากผู้ใช้ฟซบุ๊กรายหนึ่งโพสต์เล่าประสบการณ์แสนช็อก ! โดยระบุว่า “ประสบการณ์หลอนสุด เราได้มาพักโรงแรมแห่งหนึ่งที่กระบี่ เหตุเกิดเวลาประมาณตี 5 แฟนเราลุกออกจากห้องแล้วร้องไห้ตะโกนบอกว่ามีงู งูอยู่บนที่นอนบนหัว ตอนแรกเรานอนอยู่อ่ะก้นึกว่ามีผีทะลุออกจากกำแพง แต่มาฟังดีดีบอกว่างู งูเลื้อยผ่านคอไป งูเห่าตัวสีดำ แล้วโรงแรมจะมีงูได้ไง สรุปให้ภาพเล่าเรื่อง”

สำหรับคลิปวิดีโอปัจจุบันกลายเป็นไวรัลไปทั่วโลก โดยเผยให้เห็นนาทีที่ทีมจับงูอาชีพค่อย ๆ คืบคลานเข้าหา “มัจจุราชสีดำ” ที่ซ่อนตัวอยู่หลังหัวเตียง ท่ามกลางแสงไฟจากโทรศัพท์มือถือที่สั่นไหวตามแรงมือที่ตื่นตระหนก

เจ้าหน้าที่ตัดสินใจเลื่อนเตียงออกเพียงนิดเดียว ความจริงก็ปรากฏแก่สายตาว่างูความยาวกว่า 5 ฟุต (1.5 เมตร) กำลังขดตัวรอจังหวะจู่โจมอยู่

ภาพนาทีเลื่อนที่นอนแล้วเจองูเห่าบนหัวเตียง
งูในโรงแรมจังหวัดกระบี่
สื่อต่างประเทศถึงกับเล่าเป็นจริงเป็นจังกับวินาทีเจ้าหน้าที่กู้ภัยอาศัยความชำนาญ ด้วยการคว้าส่วนหางก่อนจะยกมันขึ้นเหนือฟูกที่นอนที่ทั้งคู่นอนหลับเมื่อครู่ จากนั้นอสรพิษร้ายแผ่แม่เบี้ยขยายจนกว้างพร้อมส่งเสียงขู่ฟ่ออย่างดุร้าย มันพยายามสะบัดหัวฉกใส่เจ้าหน้าที่อย่างไม่ลดละ ราวกับจะประกาศว่านี่คืออาณาเขตของมัน

คู่รักคู่นี้สารภาพภายหลังก่อนจะรู้ตัว พวกเขาได้ยินเสียงขู่ฟ่อ ! ดังแว่วมาจากมุมมืดของห้องพักอยู่พักใหญ่แล้ว แต่นึกไม่ถึงว่าความตายจะเลื้อยขึ้นมาอยู่ข้างหมอนในระยะประชิดขนาดนี้

ข่าวนี้ไม่ได้จบลงเพียงแค่การจับงูได้สำเร็จ แต่มันกำลังสั่นคลอนความเชื่อมั่นของนักท่องเที่ยวทั่วโลก คอมเมนต์ในโซเชียลมีเดียต่างประเทศเดือดจัด หลายคนตั้งคำถามถึงมาตรฐานของ “โรงแรมไทย” ที่ปล่อยให้งูพิษร้ายแรงขนาดนี้เล็ดลอดเข้าสู่ห้องพักระบบปิดได้อย่างไร (ดูคลิป).

ประวัติ คริสติน กุลสตรี นางแบบลูกครึ่ง 3 สาย สู่นักแสดงซีรีส์แซฟฟิก บันเทิง

35 วินาที ที่แล้ว
ภาวุธ พงษ์วิทยภานุ เผยข้อมูลคนไทย 66 ล้านคนหลุด ข่าวการเมือง

2 นาที ที่แล้ว
&quot;ไอซ์ รักชนก&quot; แซะแรง &quot;อนุทิน&quot; ส่ง &quot;สุชาติ&quot; แก้วกฤตฝุ่น โอดเวรกรรมของคนเหนือ ข่าวการเมือง

26 นาที ที่แล้ว
แด๊กร้องไห้ บันเทิง

39 นาที ที่แล้ว
เจ้าของบริษัทขนส่ง สั่งพนักงานงดเติมน้ำมัน PT ให้นำบัตรฟีดการ์ดมาคืน ข่าว

42 นาที ที่แล้ว
งูเห่าโรงแรมกระบี่ ข่าว

1 ชั่วโมง ที่แล้ว
คริสติน กุลสตรี ถูกล่วงละเมิดทางเพศในห้องพัก บันเทิง

1 ชั่วโมง ที่แล้ว
เพชรประเสริฐทัวร์ แจ้งปิดจองตั๋วล่วงหน้า 6-20 เม.ย. 69 รอปรับราคาใหม่ หลังน้ำมันแพง

1 ชั่วโมง ที่แล้ว
วิกฤตหนัก! เชียงใหม่ ประกาศ 2 อำเภอ &quot;สะเมิง-ฮอด&quot; เป็นเขตภัยพิบัติฉุกเฉินไฟป่า ข่าว

1 ชั่วโมง ที่แล้ว
เช็กเกณฑ์เยียวยาน้ำมัน รถบรรทุก-บัส-ไรเดอร์ รับสิทธิ์อุดหนุน เริ่ม 1-30 เม.ย.นี้ เศรษฐกิจ

1 ชั่วโมง ที่แล้ว
คกก.เรือนจำคลองเปรม มีมติให้ “ทักษิณ” ติด 1 ใน 10 ผ่านเกณฑ์พักโทษกรณีทั่วไป

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
ณวัฒน์ ตั้งข้อสงสัยสต็อกน้ำมันเก่าอัปราคา ทำกำไร ข่าว

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
เจ้าของบ้านติดป้ายวางยาเบื่อหมา ฉะเชิงเทรา ข่าว

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
กระทบทั่วโลก หนุ่มออสซี่ ต้มดีเซลใช้เอง จากน้ำมันพืชเหลือใช้ หวังลดค่าใช้จ่ายน้ำมันลิตรละ 71 บาท ข่าว

3 ชั่วโมง ที่แล้ว
พนักงานขับรถเมล์ ถูกชายหัวร้อน แค้นจัดบุกตบหน้า ฉุนโบกตั้งนานแล้วไม่จอดรับ ข่าว

3 ชั่วโมง ที่แล้ว
กองทัพเผยสาเหตุย้าย “น.อ.ธรรมนูญ” ถูกตั้งคำถามเอี่ยวเผชิญหน้าเขมรหรือไม่?

3 ชั่วโมง ที่แล้ว
ลาล่า อาร์สยาม ร่ำไห้ จับได้ หนุ่มฝรั่งเศส ควงสาวอื่น ลั่นวาจา &quot;ยอมแล้ว เอาไปเลย&quot; บันเทิง

3 ชั่วโมง ที่แล้ว
เพื่อนบ้านดิ้น! “ใหม่ ดาวิกา” ห่มสไบชุดไทยศิวาลัย เคียงคู่วัดพระแก้ว สง่างามไร้ที่ติ

3 ชั่วโมง ที่แล้ว
ยูโรวิชัน งานประกวดร้องเพลงนานาชาติเตรียมจัดแข่งเวอร์ชันเอเชีย ไทยเข้าร่วมด้วย

3 ชั่วโมง ที่แล้ว
ออสเตรเลียสั่งหั่นภาษีน้ำมัน ช่วยประชาชนประหยัด เริ่ม 1 เมษายน 2569 ข่าวต่างประเทศ

4 ชั่วโมง ที่แล้ว
ทะเบียนรถเช่าอนุทินสุ่มตรวจปั๊มน้ำมันในจ.นครพนม เลขเด็ด

4 ชั่วโมง ที่แล้ว
คดีสาวลาว นนทบุรี กลิ่นศพ ข่าวอาชญากรรม

4 ชั่วโมง ที่แล้ว
“กัน จอมพลัง” ออกโรงป้อง “ผู้กองโทนี่” ยืนยันไม่ได้เป็นฝ่ายหาเรื่องเขมรก่อน

4 ชั่วโมง ที่แล้ว
ชาวเน็ตญี่ปุ่นเดือด! จวกคลิปต้มบะหมี่ก่อนจ่ายเงิน เสนอแบนเดินทางไทย-ญี่ปุ่น ข่าว

4 ชั่วโมง ที่แล้ว
&quot;น.อ.ธรรมนูญ&quot; เปิดใจ น้อมรับคำสั่งเด้งฟ้าผ่า ลั่นรู้ตัวว่าดื้อ แต่ทำเพื่ออธิปไตยชาติ ข่าว

4 ชั่วโมง ที่แล้ว
Pachara

นักเขียนประจำที่ Thaiger จบการศึกษาด้านศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา เคยผ่านประสบการณ์ผู้สื่อข่าวกีฬา เริ่มเขียนบทความกับ Thaiger ตั้งแต่ปี 2021 วิ่งกับการอ่านหนังสือ คือ กิจกรรมที่สนใจเป็นพิเศษ ช่องทางติดต่อ pachara@thethaiger.com

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

ประวัติ คริสติน กุลสตรี นางแบบลูกครึ่ง 3 สาย สู่นักแสดงซีรีส์แซฟฟิก

เผยแพร่: 31 มีนาคม 2569
ภาวุธ พงษ์วิทยภานุ เผยข้อมูลคนไทย 66 ล้านคนหลุด

เผยแพร่: 31 มีนาคม 2569
&quot;ไอซ์ รักชนก&quot; แซะแรง &quot;อนุทิน&quot; ส่ง &quot;สุชาติ&quot; แก้วกฤตฝุ่น โอดเวรกรรมของคนเหนือ

เผยแพร่: 31 มีนาคม 2569
แด๊กร้องไห้

เผยแพร่: 31 มีนาคม 2569
