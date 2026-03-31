“โรงแรมไทย” ดังกระฉ่อน สื่อนอกตีไวรัล นทท.เจองูเลื้อยผ่านคอบนที่นอน
คลิปไวรัลคู่รักเจองูเห่ายาวกว่าเมตรในโรงแรม จ.กระบี่ ล่าสุดไวรัลดังไกลถึงต่างประเทศ หลังทริปในฝันกลายเป็นนาทีหนีตายระดับโลก!
ก่อนหน้านี้คลิปดังกล่าวถูกพูดถึงอย่งามากบนโลกออนไลน์บ้านเรา เมื่อช่วงวันที่ 28 มีนาคมที่ผ่านมา หลังจากผู้ใช้ฟซบุ๊กรายหนึ่งโพสต์เล่าประสบการณ์แสนช็อก ! โดยระบุว่า “ประสบการณ์หลอนสุด เราได้มาพักโรงแรมแห่งหนึ่งที่กระบี่ เหตุเกิดเวลาประมาณตี 5 แฟนเราลุกออกจากห้องแล้วร้องไห้ตะโกนบอกว่ามีงู งูอยู่บนที่นอนบนหัว ตอนแรกเรานอนอยู่อ่ะก้นึกว่ามีผีทะลุออกจากกำแพง แต่มาฟังดีดีบอกว่างู งูเลื้อยผ่านคอไป งูเห่าตัวสีดำ แล้วโรงแรมจะมีงูได้ไง สรุปให้ภาพเล่าเรื่อง”
สำหรับคลิปวิดีโอปัจจุบันกลายเป็นไวรัลไปทั่วโลก โดยเผยให้เห็นนาทีที่ทีมจับงูอาชีพค่อย ๆ คืบคลานเข้าหา “มัจจุราชสีดำ” ที่ซ่อนตัวอยู่หลังหัวเตียง ท่ามกลางแสงไฟจากโทรศัพท์มือถือที่สั่นไหวตามแรงมือที่ตื่นตระหนก
เจ้าหน้าที่ตัดสินใจเลื่อนเตียงออกเพียงนิดเดียว ความจริงก็ปรากฏแก่สายตาว่างูความยาวกว่า 5 ฟุต (1.5 เมตร) กำลังขดตัวรอจังหวะจู่โจมอยู่
สื่อต่างประเทศถึงกับเล่าเป็นจริงเป็นจังกับวินาทีเจ้าหน้าที่กู้ภัยอาศัยความชำนาญ ด้วยการคว้าส่วนหางก่อนจะยกมันขึ้นเหนือฟูกที่นอนที่ทั้งคู่นอนหลับเมื่อครู่ จากนั้นอสรพิษร้ายแผ่แม่เบี้ยขยายจนกว้างพร้อมส่งเสียงขู่ฟ่ออย่างดุร้าย มันพยายามสะบัดหัวฉกใส่เจ้าหน้าที่อย่างไม่ลดละ ราวกับจะประกาศว่านี่คืออาณาเขตของมัน
คู่รักคู่นี้สารภาพภายหลังก่อนจะรู้ตัว พวกเขาได้ยินเสียงขู่ฟ่อ ! ดังแว่วมาจากมุมมืดของห้องพักอยู่พักใหญ่แล้ว แต่นึกไม่ถึงว่าความตายจะเลื้อยขึ้นมาอยู่ข้างหมอนในระยะประชิดขนาดนี้
ข่าวนี้ไม่ได้จบลงเพียงแค่การจับงูได้สำเร็จ แต่มันกำลังสั่นคลอนความเชื่อมั่นของนักท่องเที่ยวทั่วโลก คอมเมนต์ในโซเชียลมีเดียต่างประเทศเดือดจัด หลายคนตั้งคำถามถึงมาตรฐานของ “โรงแรมไทย” ที่ปล่อยให้งูพิษร้ายแรงขนาดนี้เล็ดลอดเข้าสู่ห้องพักระบบปิดได้อย่างไร (ดูคลิป).
ขอบคุณคลิปจาก : บังฉา บองหลามือเปล่า
- นิค อสรพิษวิทยา แจงดราม่าคลิป งูเห่าหลุดในรถ ตอบแล้วของจริงหรือคอนเทนต์
- แม่บ้านเล่านาทีชีวิต ถูกงูเหลือมยักษ์รัด ขณะกำลังล้างจาน เกือบไม่รอด
- ชายเมา ถูกงูเหลือมยักษ์ 2 เมตร รัดตัว กู้ภัยช่วยทัน รอดตายหวุดหวิด
