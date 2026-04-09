ช็อกแฟนเพลง! มือปืนดักยิง ออฟเซ็ต ผัวเก่า คาร์ดี บี หามส่งโรงพยาบาลด่วน

คนร้ายซุ่มยิงออฟเซ็ต อดีตสามีคาร์ดีบีหน้าโรงแรมในฟลอริดา ตำรวจรวบ 2 ผู้ต้องสงสัยทันควัน
วงการเพลงฮิปฮอปต่างประเทศมีเรื่องให้ตื่นตระหนก สื่อรายงานข่าวคนร้ายซุ่มยิง ออฟเซ็ต แรปเปอร์ชื่อดัง อดีตสามีของศิลปินสาว คาร์ดี บี ทีมงานรีบนำตัวเขาส่งโรงพยาบาลเพื่อให้แพทย์ดูแลอย่างใกล้ชิด โฆษกส่วนตัวของแรปเปอร์หนุ่มเปิดเผยข้อมูลเบื้องต้นเพียงว่าขณะนี้อาการของเขาทรงตัวแล้ว
เจ้าหน้าที่ตำรวจท้องถิ่นเมืองฮอลลีวูด รัฐฟลอริดา ให้ข้อมูลว่าเหตุรุนแรงเกิดขึ้นเมื่อช่วงเย็นวันจันทร์ที่ 6 เมษายน ตามเวลาท้องถิ่นสหรัฐอเมริกา บริเวณจุดรับจอดรถด้านนอกโรงแรมเซมิโนล ฮาร์ดร็อค
เจ้าหน้าที่ตำรวจจับกุมผู้ต้องสงสัยได้ 2 คนพร้อมเร่งสอบสวนหาสาเหตุที่แท้จริง กรมตำรวจออกแถลงการณ์ยืนยันความปลอดภัยว่า “สถานที่เกิดเหตุปลอดภัยแล้ว ไม่มีภัยคุกคามต่อสาธารณชน การปฏิบัติงานยังคงดำเนินต่อไปตามปกติ”
เหตุการณ์ระทึกขวัญครั้งนี้ทำให้แฟนเพลงฮิปฮอปกังวลว่าประวัติศาสตร์จะซ้ำรอย เพราะย้อนกลับไปเมื่อปี 2565 มือปืนเคยก่อเหตุยิง เทคออฟ ญาติของออฟเซ็ตจนเสียชีวิต เทคออฟคือหนึ่งในสมาชิกวง Migos เช่นเดียวกัน
ออฟเซ็ตเป็นศิลปินที่มีชื่อเสียงโด่งดังในฐานะสมาชิกวง Migos วงฮิปฮอปทรีโอที่มีเอกลักษณ์การแรปจังหวะเร็ว พวกเขาปล่อยเพลงฮิตชื่อ Versace ในปี 2556 จนกลายเป็นกลุ่มศิลปินที่ได้รับความนิยมสูงสุดตลอดกาล เวทีแกรมมีอวอร์ดสเคยเสนอชื่ออัลบั้ม Culture ของพวกเขาเข้าชิงรางวัลสาขาอัลบั้มแรปยอดเยี่ยมในปี 2561 คณะกรรมการยังเสนอชื่อเพลงในอัลบั้มนั้นเข้าชิงรางวัลสาขาการแสดงแรปยอดเยี่ยมอีกด้วย
ด้านชีวิตครอบครัว ออฟเซ็ตกับคาร์ดี บี จัดงานแต่งงานอย่างเป็นส่วนตัวที่เมืองแอตแลนตาเมื่อเดือนกันยายน 2560 ทั้งคู่มีลูกด้วยกัน 3 คน ความสัมพันธ์ของทั้งสองคนจบลงเมื่อคาร์ดี บี ออกมาประกาศข่าวการยื่นฟ้องหย่าขาดจากออฟเซ็ตเมื่อปี 2567 ที่ผ่านมา
