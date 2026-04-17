ดาว AV โดนมหา’ลัยไล่ออก หลังเพื่อนฟ้องเล่นหนังโป๊ จบอนาคตนักบัลเลต์เบอร์ต้นของประเทศ
ดาว AV อดีตนักบัลเลต์อันดับ 3 ของประเทศ เปิดใจทั้งน้ำตา ถูกมหา’ลัยไล่ออก หลังเพื่อนร่วมชั้นแฉความลับ “เล่นหนังโป๊” ฮึดสู้เดินหน้าสู่ดาวรุ่งแห่งวงการ
กลายเป็นประเด็นทอล์กออฟเดอะทาวน์ในวงการหนังผู้ใหญ่ของญี่ปุ่น เมื่อ คิโยโนะ ซากิ (Kiyono Saki) นักแสดง AV วัย 21 ปี อดีตนักบัลเลต์ อันดับ 3 ของประเทศ ออกมาเปิดใจถึงมรสุมชีวิตครั้งใหญ่ในอดีตที่ทำให้เธอต้องหลั่งน้ำตามากที่สุดในชีวิต
คิโยโนะ ซากิ เล่าย้อนกลับไปเมื่อปลายปี 2025 เธอได้เดบิวต์ในวงการหนังผู้ใหญ่ ด้วยภาพลักษณ์นักบัลเลต์สาวดาวรุ่ง ซึ่งได้รับความสนใจจากแฟน ๆ อย่างล้นหลาม แต่เบื้องหลังความโด่งดังของเธอกลับปูทางมาด้วยคราบน้ำตา
คิโยโนะ ซากิ (Kiyono Saki) เปิดใจว่า ในช่วงที่เธอเรียนอยู่ระดับมหาวิทยาลัย และต้องแอบทำงานในวงการหนังผู้ใหญ่ไปด้วย จู่ ๆ เพื่อนร่วมชั้นของเธอก็เอาความลับการเล่นหนังโป๊ไปแจ้งกับทางมหาวิทยาลัย จนเธอโดนไล่ออก มิหนำซ้ำทางสถาบันยังติดต่อไปยังพ่อแม่ของ คิโยโนะ เพื่อแจ้งเรื่องนี้ให้ท่านทราบด้วย
หลังจากวันนั้นทำให้เธอต้องเผชิญกับแรงกดดันมหาศาลจากทั้งครอบครัวและสังคมจนตกอยู่ในภาวะซึมเศร้า คิโยโนะ เผยว่า ช่วงเวลานั้นเป็นช่วงที่เธอร้องไห้หนักที่สุดในชีวิต และเคยคิดที่จะเลิกทำงานในวงการ AV เพื่อจบปัญหาและความกดดันเหล่านี้
แม้จะถูกบีบจนเกือบหมดทางเดิน แต่คิโยโนะ ซากิ (Kiyono Saki) ตัดสินใจฮึดขึ้นสู้อีกครั้ง กับทัศนคติที่เปลี่ยนแปลงไป เธอบอกกับตัวเองว่า “ไม่มีอะไรต้องกลัวอีกแล้ว เพราะเรื่องที่เลวร้ายที่สุดได้ผ่านพ้นไปแล้ว ความเจ็บปวดครั้งนี้คือบทเรียนที่จะทำให้แข็งแกร่งขึ้น” จากนั้นชื่อของ คิโยโนะ ก็ได้กลายเป็นดาวรุ่งพุ่งแรงแห่งวงการ AV ญี่ปุ่น
ปัจจุบัน คิโยโนะ ซากิ (Kiyono Saki) กำลังซุ่มเตรียมโปรเจกต์ใหม่ ๆ ที่จะปล่อยออกมาให้แฟน ๆ ได้ติดตามกันภายในปีนี้ ขณะที่กระแสสังคมในโลกออนไลน์เริ่มเปลี่ยนจากคำวิจารณ์มาเป็นการให้กำลังใจ หลายคนชื่นชมในความกล้าที่จะเผชิญหน้ากับความจริงอย่างหนักแน่นของเธอ และรักเคารพต่ออาชีพที่ตัวเองเลือก
อ้างอิงจาก : news.tvbs
