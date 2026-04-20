ภาพหายาก แอฟ ทักษอร 23 ปี ก่อน ความผูกพันหมาแสนรัก นอนร่วมเตียงเดียวกัน

แอฟ ทักษอร เปิดภาพคู่สุนัขแสนรักเมื่อ 23 ปีก่อน เล่าความผูกพันสุดซึ้งหลังดูหนัง โกฮัง
แอฟ ทักษอร โพสต์ภาพหาชมยากลงอินสตาแกรมส่วนตัว เผยให้เห็นโมเมนต์น่ารักสดใสของตัวเองกับ Lizki สุนัขพันธุ์ไซบีเรียนฮัสกีตัวแรกตัวเดียวของแอฟ ถ่ายภาพนี้เก็บไว้ตั้งแต่ปี 2546 หรือย้อนกลับไปเมื่อ 23 ปีก่อน สร้างความประทับใจให้แฟนคลับจำนวนมาก
ดาราสาวเล่าว่าตอนแรกตั้งใจจะไม่ดูภาพยนตร์เรื่อง โกฮัง หัวใจโกโฮม เพราะไม่อยากร้องไห้ แต่สุดท้ายก็พ่ายแพ้ให้กับความน่ารักของสุนัขในเรื่อง หนังเรื่องนี้ทำให้ตนเองหวนคิดถึงสุนัขแสนรักอย่างจับใจ
แอฟเล่าย้อนความทรงจำว่าในยุคนั้นคนยังไม่ค่อยนิยมเลี้ยงสุนัขพันธุ์ไซบีเรียนฮัสกี Lizki เป็นสุนัขที่มีพลังงานล้นเหลือจนต้องพาไปเข้าโรงเรียนฝึกสุนัข แม้จะซนมากแต่ก็ผูกพันกันถึงขั้นนอนร่วมเตียงเดียวกัน จนทำให้น้องสาวของแอฟต้องย้ายไปนอนห้องอื่น แอฟยังจำความรู้สึกตอนจูง Lizki วิ่งเล่นหลังเลิกเรียนได้เป็นอย่างดี
ในช่วงท้ายของชีวิต Lizki ป่วยเป็นโรคไตเหมือนกับสุนัขในภาพยนตร์ ทั้งที่แอฟดูแลอย่างดีให้กินแต่อาหารสุนัขไม่เคยให้กินอาหารคน การดูหนังเรื่องนี้จึงกระตุกต่อมน้ำตาพร้อมดึงความทรงจำแสนพิเศษกลับมาอีกครั้ง
สำหรับภาพยนตร์เรื่อง โกฮัง หัวใจโกโฮม เป็นหนังแนวดราม่าฟีลกู๊ดจากค่ายจีดีเอช เข้าฉายไปเมื่อวันที่ 2 เมษายน 2569 หนังเล่าเรื่องราวชีวิตของสุนัขจรจัดชื่อ โกฮัง กับการเดินทางตามหาบ้านที่แท้จริงผ่าน 3 ช่วงวัยกับเจ้าของ 3 คน
เนื้อหาสุดซึ้งกินใจคนรักสัตว์ส่งผลให้หนังทำรายได้ทะลุ 70 ล้านบาทภายในเวลาเพียง 2 สัปดาห์ จึงไม่ใช่เรื่องแปลกที่ภาพยนตร์เรื่องนี้จะเข้าไปสัมผัสส่วนลึกในจิตใจของแอฟจนต้องนำเรื่องราวความผูกพันมาถ่ายทอดให้ทุกคนได้อ่านกัน
