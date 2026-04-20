ภาพหายาก แอฟ ทักษอร 23 ปี ก่อน ความผูกพันหมาแสนรัก นอนร่วมเตียงเดียวกัน

Photo of Aindravudh Aindravudhเผยแพร่: 20 เม.ย. 2569 21:15 น.| อัปเดต: 20 เม.ย. 2569 14:04 น.
แอฟ ทักษอร เปิดภาพคู่สุนัขแสนรักเมื่อ 23 ปีก่อน เล่าความผูกพันสุดซึ้งหลังดูหนัง โกฮัง

แอฟ ทักษอร โพสต์ภาพหาชมยากลงอินสตาแกรมส่วนตัว เผยให้เห็นโมเมนต์น่ารักสดใสของตัวเองกับ Lizki สุนัขพันธุ์ไซบีเรียนฮัสกีตัวแรกตัวเดียวของแอฟ ถ่ายภาพนี้เก็บไว้ตั้งแต่ปี 2546 หรือย้อนกลับไปเมื่อ 23 ปีก่อน สร้างความประทับใจให้แฟนคลับจำนวนมาก

ดาราสาวเล่าว่าตอนแรกตั้งใจจะไม่ดูภาพยนตร์เรื่อง โกฮัง หัวใจโกโฮม เพราะไม่อยากร้องไห้ แต่สุดท้ายก็พ่ายแพ้ให้กับความน่ารักของสุนัขในเรื่อง หนังเรื่องนี้ทำให้ตนเองหวนคิดถึงสุนัขแสนรักอย่างจับใจ

แอฟเล่าย้อนความทรงจำว่าในยุคนั้นคนยังไม่ค่อยนิยมเลี้ยงสุนัขพันธุ์ไซบีเรียนฮัสกี Lizki เป็นสุนัขที่มีพลังงานล้นเหลือจนต้องพาไปเข้าโรงเรียนฝึกสุนัข แม้จะซนมากแต่ก็ผูกพันกันถึงขั้นนอนร่วมเตียงเดียวกัน จนทำให้น้องสาวของแอฟต้องย้ายไปนอนห้องอื่น แอฟยังจำความรู้สึกตอนจูง Lizki วิ่งเล่นหลังเลิกเรียนได้เป็นอย่างดี

ในช่วงท้ายของชีวิต Lizki ป่วยเป็นโรคไตเหมือนกับสุนัขในภาพยนตร์ ทั้งที่แอฟดูแลอย่างดีให้กินแต่อาหารสุนัขไม่เคยให้กินอาหารคน การดูหนังเรื่องนี้จึงกระตุกต่อมน้ำตาพร้อมดึงความทรงจำแสนพิเศษกลับมาอีกครั้ง

สำหรับภาพยนตร์เรื่อง โกฮัง หัวใจโกโฮม เป็นหนังแนวดราม่าฟีลกู๊ดจากค่ายจีดีเอช เข้าฉายไปเมื่อวันที่ 2 เมษายน 2569 หนังเล่าเรื่องราวชีวิตของสุนัขจรจัดชื่อ โกฮัง กับการเดินทางตามหาบ้านที่แท้จริงผ่าน 3 ช่วงวัยกับเจ้าของ 3 คน

เนื้อหาสุดซึ้งกินใจคนรักสัตว์ส่งผลให้หนังทำรายได้ทะลุ 70 ล้านบาทภายในเวลาเพียง 2 สัปดาห์ จึงไม่ใช่เรื่องแปลกที่ภาพยนตร์เรื่องนี้จะเข้าไปสัมผัสส่วนลึกในจิตใจของแอฟจนต้องนำเรื่องราวความผูกพันมาถ่ายทอดให้ทุกคนได้อ่านกัน

แอฟ ทักษอร กับหมาแสนรัก

นักเขียนประจำ Thaiger มีประสบการณ์เขียนข่าวมากกว่า 5 ปี จบการศึกษาด้านภาษาและประวัติศาสตร์ จากคณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ มีความสนใจ ประเด็นความเคลื่อนไหวทางสังคมและการเมือง เจาะประเด็นข่าวทางสังคม ด้วยกลวิธีการเล่าเรื่องแบบย่อยง่าย อย่างงานเขียนสร้างสรรค์ สั้น กระชับ จับทุกประเด็น หัวข้อที่เชียวชาญคือเรื่องไลฟ์สไตล์ เลขเด็ด หวยรัฐบาลไทย หวยลาว ช่องทางติดต่อ vajara@thethaiger.com

