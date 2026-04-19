แรงจูงใจสุดคะนอง! หนุ่มวัย 22 มือเผาป่าอุทยานแห่งชาติน้ำตกชาติตระการ
เผยแรงจูงใจสุดคึกคะนอง! หนุ่มวัย 22 มือเผาป่าอุทยานแห่งชาติน้ำตกชาติตระการ สารภาพจุดไฟเพราะความสนุก ไม่รู้จะทำอะไร ตั้งใจไล่จุดไฟเพื่อให้เจ้าหน้าที่ป่าไม้ไล่ดับไฟ
จากกรณีการจับกุมชายอายุ 22 ปี ผู้ต้องหาลอบเผาป่าในเขตอุทยานแห่งชาติน้ำตกชาติตระการ บริเวณแนวเขตป่าแก่งหาดอ้อย ต.ท่าสะแก อ.ชาติตระการ จ.พิษณุโลก เมื่อวันที่ 18 เมษายน 2569 ซึ่งทำให้หลายฝ่ายต่างตั้งข้อสงสัยถึงแรงจูงใจในการกระทำความผิดในครั้งนี้
จากการสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมกับทางหัวหน้าอุทยานแห่งชาติน้ำตกชาติตระการ และเจ้าหน้าที่ชุดจับกุมของอุทยานฯ ซึ่งเป็นผู้นำตัวส่งพนักงานสอบสวนสถานีตำรวจภูธรชาติตระการ ได้ให้ข้อมูลถึงสาเหตุที่น่าตกใจว่า จากการสอบสวนผู้ต้องหาให้การรับสารภาพว่า “เหตุผลที่ลงมือจุดไฟเผาป่านั้น เพียงเพราะต้องการความสนุกสนานและเกิดจากความคึกคะนอง เนื่องจากไม่รู้จะทำอะไร จึงตั้งใจไล่จุดไฟเพื่อให้เจ้าหน้าที่ป่าไม้ไล่ดับไฟ”
พฤติกรรมดังกล่าวสะท้อนถึงการขาดจิตสำนึกและความคึกคะนองที่สร้างความเสียหายอย่างมหาศาลต่อทรัพยากรธรรมชาติ เพียงเพื่อตอบสนองความสนุกส่วนตัวโดยไม่คำนึงถึงผลกระทบที่ตามมา ซึ่งขณะนี้ผู้ต้องหายังคงถูกควบคุมตัวอยู่ที่ สภ.ชาติตระการ เพื่อดำเนินคดีตามกฎหมายอย่างเด็ดขาดต่อไป.
