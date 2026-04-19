เปิดตัวเลขเยียวยา อุบัติเหตุสลด “กระบะแหกโค้ง” จ.น่าน จ่ายสูงสุด 3 แสน

Photo of Pachara Pacharaเผยแพร่: 19 เม.ย. 2569 13:32 น.| อัปเดต: 19 เม.ย. 2569 13:32 น.
อุบัติเหตุจังหวัดน่าน เยียวยาผู้เสียชีวิต
ภาพ @ประชาสัมพันธ์จังหวัดน่าน

ผู้ว่าราชการจังหวัดน่าน มอบหมาย สำนักงานยุติธรรมจังหวัดลงพื้นที่เยียวยาผู้เสียหายอุบัติเหตุสลด “กระบะแหกโค้งห้วยเย็น” จ่ายสูงสุด 3 แสนบาท ค่ารักษาพยาบาล เท่าที่จ่ายจริง ไม่เกิน 80,000 บาท

สร้างความโศกเศร้าเป็นอย่างมากกับกรณีอุบัติเหตุสลดที่ จ.น่าน หลังจากที่มีรถกระบะแหกโค้งเสียหลักตกข้างทาง บนถนนทางหลวง “สายปัว–ดอยภูคา” อ.ปัว โดยตัวเลขผู้เสียชีวิตตอนนี้อยู่ที่ 9 ศพ บาดเจ็บอีกจำนวนมาก ตำรวจเร่งตรวจสอบหาสาเหตุ

ล่าสุด (19 เม.ย.) นายชัยนรงค์ วงศ์ใหญ่ ผู้ว่าราชการจังหวัดน่าน ได้มอบหมายให้สำนักงานยุติธรรมจังหวัดน่าน ลงพื้นที่เร่งให้ความช่วยเหลือเยียวยาผู้เสียหายและผู้ได้รับผลกระทบจากเหตุการณ์ดังกล่าว พร้อมทั้งแจ้งสิทธิในการขอรับความช่วยเหลือตามกฎหมาย

สำหรับหลักเกณฑ์การให้ความช่วยเหลือ การพิจารณาค่าตอบแทนเป็นไปตามพระราชบัญญัติค่าตอบแทนผู้เสียหาย และค่าทดแทนและค่าใช้จ่ายแก่จำเลยในคดีอาญา โดยมีแนวทาง ดังนี้

อุบัติเหตุ กระบะติดคอกแหกโค้งห้วยเย็น
ภาพ Facebook @North Now

ส่วนที่ 1 สำหรับผู้เสียหาย คณะกรรมการจะพิจารณาอนุมัติค่าตอบแทนตามรายการ ดังนี้

  • ค่ารักษาพยาบาล เท่าที่จ่ายจริง ไม่เกิน 80,000 บาท
  • ค่าฟื้นฟูสมรรถภาพ (ร่างกาย/จิตใจ) เท่าที่จ่ายจริง ไม่เกิน 50,000 บาท
  • ค่าขาดประโยชน์ทำมาหาได้ คำนวณตามอัตราค่าจ้างขั้นต่ำของจังหวัด (ไม่เกิน 1 ปี)
  • ค่าตอบแทนความเสียหายอื่น ตามดุลยพินิจของคณะกรรมการ ไม่เกิน 100,000 บาท

กรณีร้ายแรง – ทุพพลภาพหรือสูญเสียอวัยวะ รวมช่วยเหลือไม่เกิน 300,000 บาท

กรณีเสียชีวิต – ช่วยเหลือรวมไม่เกิน 300,000 บาท (รวมค่าจัดการศพและค่าขาดอุปการะ)

ทั้งนี้ การพิจารณาทั้งหมดจะเป็นไปตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไขที่กฎหมายกำหนดอย่างเคร่งครัด โดยสำนักงานยุติธรรมจังหวัดน่าน ยืนยันว่า จะเร่งดำเนินการช่วยเหลือผู้ประสบเหตุอย่างเต็มที่ เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนและเยียวยาความสูญเสียที่เกิดขึ้น.

ข้อมูลโดย สำนักงานยุติธรรมจังหวัดน่าน

นักเขียนประจำที่ Thaiger จบการศึกษาด้านศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา เคยผ่านประสบการณ์ผู้สื่อข่าวกีฬา เริ่มเขียนบทความกับ Thaiger ตั้งแต่ปี 2021 วิ่งกับการอ่านหนังสือ คือ กิจกรรมที่สนใจเป็นพิเศษ ช่องทางติดต่อ pachara@thethaiger.com

