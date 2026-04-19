เปิดตัวเลขเยียวยา อุบัติเหตุสลด “กระบะแหกโค้ง” จ.น่าน จ่ายสูงสุด 3 แสน
ผู้ว่าราชการจังหวัดน่าน มอบหมาย สำนักงานยุติธรรมจังหวัดลงพื้นที่เยียวยาผู้เสียหายอุบัติเหตุสลด “กระบะแหกโค้งห้วยเย็น” จ่ายสูงสุด 3 แสนบาท ค่ารักษาพยาบาล เท่าที่จ่ายจริง ไม่เกิน 80,000 บาท
สร้างความโศกเศร้าเป็นอย่างมากกับกรณีอุบัติเหตุสลดที่ จ.น่าน หลังจากที่มีรถกระบะแหกโค้งเสียหลักตกข้างทาง บนถนนทางหลวง “สายปัว–ดอยภูคา” อ.ปัว โดยตัวเลขผู้เสียชีวิตตอนนี้อยู่ที่ 9 ศพ บาดเจ็บอีกจำนวนมาก ตำรวจเร่งตรวจสอบหาสาเหตุ
ล่าสุด (19 เม.ย.) นายชัยนรงค์ วงศ์ใหญ่ ผู้ว่าราชการจังหวัดน่าน ได้มอบหมายให้สำนักงานยุติธรรมจังหวัดน่าน ลงพื้นที่เร่งให้ความช่วยเหลือเยียวยาผู้เสียหายและผู้ได้รับผลกระทบจากเหตุการณ์ดังกล่าว พร้อมทั้งแจ้งสิทธิในการขอรับความช่วยเหลือตามกฎหมาย
สำหรับหลักเกณฑ์การให้ความช่วยเหลือ การพิจารณาค่าตอบแทนเป็นไปตามพระราชบัญญัติค่าตอบแทนผู้เสียหาย และค่าทดแทนและค่าใช้จ่ายแก่จำเลยในคดีอาญา โดยมีแนวทาง ดังนี้
ส่วนที่ 1 สำหรับผู้เสียหาย คณะกรรมการจะพิจารณาอนุมัติค่าตอบแทนตามรายการ ดังนี้
- ค่ารักษาพยาบาล เท่าที่จ่ายจริง ไม่เกิน 80,000 บาท
- ค่าฟื้นฟูสมรรถภาพ (ร่างกาย/จิตใจ) เท่าที่จ่ายจริง ไม่เกิน 50,000 บาท
- ค่าขาดประโยชน์ทำมาหาได้ คำนวณตามอัตราค่าจ้างขั้นต่ำของจังหวัด (ไม่เกิน 1 ปี)
- ค่าตอบแทนความเสียหายอื่น ตามดุลยพินิจของคณะกรรมการ ไม่เกิน 100,000 บาท
กรณีร้ายแรง – ทุพพลภาพหรือสูญเสียอวัยวะ รวมช่วยเหลือไม่เกิน 300,000 บาท
กรณีเสียชีวิต – ช่วยเหลือรวมไม่เกิน 300,000 บาท (รวมค่าจัดการศพและค่าขาดอุปการะ)
ทั้งนี้ การพิจารณาทั้งหมดจะเป็นไปตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไขที่กฎหมายกำหนดอย่างเคร่งครัด โดยสำนักงานยุติธรรมจังหวัดน่าน ยืนยันว่า จะเร่งดำเนินการช่วยเหลือผู้ประสบเหตุอย่างเต็มที่ เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนและเยียวยาความสูญเสียที่เกิดขึ้น.
ข้อมูลโดย สำนักงานยุติธรรมจังหวัดน่าน
อ่านข่าวเพิ่มเติม
ติดตาม The Thaiger บน Google News: