ขนลุก! เลขพ่อ จ๊ะ นงผณี ให้โชค ตรงเลขท้าย แฟนคลับแห่ขอบคุณ

จ๊ะ นงผณี โพสต์ภาพคู่พ่อประดิษฐ์ หลังผลลอตเตอรี่ งวด 16/4/69 เผยเลขท้ายรางวัลที่ 1 ตรงวันเสีย เผยความในใจ “พ่อใจดีจังเลย ต้องทำบุญให้พ่อเยอะแน่ ๆ”
แฟนตลับส่งกำลังใจล้นหลามให้ จ๊ะ นงผณี มหาดไทย นักร้องลูกทุ่งสาว จัดพิธีฌาปนกิจ คุณพ่อประดิษฐ์ มหาดไทย ณ วัดบ้านเพชร อำเภอแสวงหา จังหวัดอ่างทอง จากไปอย่างสงบในวัย 68 ปี หลังจากประสบอุบัติเหตุรถจักรยานยนต์ชนเมื่อช่วงเย็นวันที่ 28 มกราคม 2569 แพทย์ทำการรักษาและผ่าตัดสมองถึง 2 ครั้ง นอกจากนี้ยังมีอาการไตเสื่อมระยะที่ 3 และติดเชื้อในลำไส้ ตามที่ได้นำเสนอข่าวก่อนหน้านี้
ก่อนหน้าการออกสลากกินแบ่งรัฐบาล งวดวันที่ 16 เมษายน 2569 นักเสี่ยงโชคพากันนำตัวเลขที่เกี่ยวข้องกับคุณพ่อประดิษฐ์ไปซื้อลอตเตอรี่ สาวจ๊ะได้บอกกับแฟนคลับว่า “เบาได้เบานะคะ อย่าโกรธพ่อถ้าไม่ถูก” ซึ่งตัวเลขที่แฟนคลับนำไปเสี่ยงโชค ได้แก่
- ทะเบียนรถเคลื่อนศพ 7147
- อายุคุณพ่อประดิษฐ์ 68 ปี
- เลขฝาโลง 100
- เลขห้องพักรักษาตัว 01 (ตรงกับเลขท้ายของฝาโลง)
- วันเสียชีวิต 12 เมษายน 2569
- วันฌาปนกิจ 15 เมษายน 2569
สำหรับผลการออกรางวัลสลากกินแบ่งรัฐบาล งวดวันที่ 16 เมษายน 2569 มีรายละเอียดดังนี้
- รางวัลที่ 1 : 309612
- รางวัลข้างเคียงรางวัลที่ 1 : 309611 และ 309613
- เลขหน้า 3 ตัว : 355 และ 108
- เลขท้าย 3 ตัว : 868 และ 424
- เลขท้าย 2 ตัว : 77
หลังจากการประกาศผลรางวัล จ๊ะ นงผณี ออกมาโพสต์รูปคู่กับคุณพ่อประดิษฐ์ พร้อมเขียนข้อความว่า “พ่อใจดีจังเลย พรุ่งนี้คนต้องทำบุญให้พ่อเยอะแน่ ๆ ต้นแบบผู้ให้ของลูก 12 /// 868” แฟนคลับพบว่าเลข 12 ตรงกับวันที่คุณพ่อเสียชีวิตและตรงกับเลขท้าย 2 ตัวของรางวัลที่ 1 ส่วนเลข 868 ตรงกับรางวัลเลขท้าย 3 ตัวพอดี
ในโพสต์เดียวกัน จ๊ะยังแจ้งกำหนดการทำงานของเธอในคืนนี้ว่า “16/04/26 ตลาดมหาชัยไนท์ต้นสน สมุทรสาคร 22.00 น.”
ดูโพสต์นี้บน Instagram
ติดตาม The Thaiger บน Google News: