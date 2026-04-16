ข่าวดาราบันเทิง

ขนลุก! เลขพ่อ จ๊ะ นงผณี ให้โชค ตรงเลขท้าย แฟนคลับแห่ขอบคุณ

Photo of sukanlaya s. sukanlaya s.เผยแพร่: 16 เม.ย. 2569 17:53 น.| อัปเดต: 16 เม.ย. 2569 17:58 น.
59
จ๊ะ นงผณี เผยเลขวันเสียชีวิตพ่อออกตรงเลขท้ายรางวัลที่ 1 งวด 16 เม.ย. 69

จ๊ะ นงผณี โพสต์ภาพคู่พ่อประดิษฐ์ หลังผลลอตเตอรี่ งวด 16/4/69 เผยเลขท้ายรางวัลที่ 1 ตรงวันเสีย เผยความในใจ “พ่อใจดีจังเลย ต้องทำบุญให้พ่อเยอะแน่ ๆ”

แฟนตลับส่งกำลังใจล้นหลามให้ จ๊ะ นงผณี มหาดไทย นักร้องลูกทุ่งสาว จัดพิธีฌาปนกิจ คุณพ่อประดิษฐ์ มหาดไทย ณ วัดบ้านเพชร อำเภอแสวงหา จังหวัดอ่างทอง จากไปอย่างสงบในวัย 68 ปี หลังจากประสบอุบัติเหตุรถจักรยานยนต์ชนเมื่อช่วงเย็นวันที่ 28 มกราคม 2569 แพทย์ทำการรักษาและผ่าตัดสมองถึง 2 ครั้ง นอกจากนี้ยังมีอาการไตเสื่อมระยะที่ 3 และติดเชื้อในลำไส้ ตามที่ได้นำเสนอข่าวก่อนหน้านี้

ก่อนหน้าการออกสลากกินแบ่งรัฐบาล งวดวันที่ 16 เมษายน 2569 นักเสี่ยงโชคพากันนำตัวเลขที่เกี่ยวข้องกับคุณพ่อประดิษฐ์ไปซื้อลอตเตอรี่ สาวจ๊ะได้บอกกับแฟนคลับว่า “เบาได้เบานะคะ อย่าโกรธพ่อถ้าไม่ถูก” ซึ่งตัวเลขที่แฟนคลับนำไปเสี่ยงโชค ได้แก่

  • ทะเบียนรถเคลื่อนศพ 7147
  • อายุคุณพ่อประดิษฐ์ 68 ปี
  • เลขฝาโลง 100
  • เลขห้องพักรักษาตัว 01 (ตรงกับเลขท้ายของฝาโลง)
  • วันเสียชีวิต 12 เมษายน 2569
  • วันฌาปนกิจ 15 เมษายน 2569

สำหรับผลการออกรางวัลสลากกินแบ่งรัฐบาล งวดวันที่ 16 เมษายน 2569 มีรายละเอียดดังนี้

  • รางวัลที่ 1 : 309612
  • รางวัลข้างเคียงรางวัลที่ 1 : 309611 และ 309613
  • เลขหน้า 3 ตัว : 355 และ 108
  • เลขท้าย 3 ตัว : 868 และ 424
  • เลขท้าย 2 ตัว : 77

หลังจากการประกาศผลรางวัล จ๊ะ นงผณี ออกมาโพสต์รูปคู่กับคุณพ่อประดิษฐ์ พร้อมเขียนข้อความว่า “พ่อใจดีจังเลย พรุ่งนี้คนต้องทำบุญให้พ่อเยอะแน่ ๆ ต้นแบบผู้ให้ของลูก 12 /// 868” แฟนคลับพบว่าเลข 12 ตรงกับวันที่คุณพ่อเสียชีวิตและตรงกับเลขท้าย 2 ตัวของรางวัลที่ 1 ส่วนเลข 868 ตรงกับรางวัลเลขท้าย 3 ตัวพอดี

ในโพสต์เดียวกัน จ๊ะยังแจ้งกำหนดการทำงานของเธอในคืนนี้ว่า “16/04/26 ตลาดมหาชัยไนท์ต้นสน สมุทรสาคร 22.00 น.”

จ๊ะ นงผณี เผยเลขเสียพ่อตรงกับเลขท้าย 2 ตัวรางวัลที่ 1 งวด 16 4 69
ภาพจาก Instagram : jaja_nongpanee

อ่านข่าวที่เกี่ยวข้อง

ติดตาม The Thaiger บน Google News:

ติดตามบน Google News

จ๊ะ นงผณี เผยเลขวันเสียชีวิตพ่อออกตรงเลขท้ายรางวัลที่ 1 งวด 16 เม.ย. 69

Photo of sukanlaya s.

sukanlaya s.

นักเขียนบทความ SEO ประจำเว็บไซต์ The Thaiger จบการศึกษาจากมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เชี่ยวชาญงานเขียนประเภท ข่าวกระแสสังคม และบทความไลฟ์สไตล์ ไม่ว่าจะเป็น รีวิวที่เที่ยว เทรนด์แฟชั่นและความงาม พร้อมแนะนำกระแสมาแรง ทันเหตุการณ์ ช่องทางติดต่อ ying@thethaiger.com

Back to top button