ชาวบ้านช่วย “น้องบุญรอด” ลูกหมูป่าพลัดหลงแม่ หนีตายไฟป่า หวิดโดนย่างสด
ชาวบ้านช่วยชีวิต “น้องบุญรอด” ลูกหมูป่าพลัดหลงฝูง หนีตายไฟป่า สภาพอิดโรย แผลไฟคลอกเต็มตัว ส่งเจ้าหน้าที่เร่งรักษาด่วน
ชาวบ้านในพื้นที่อำเภอเชียงดาว จ.เชียงใหม่ พบลูกหมูป่าวิ่งหนีออกจากไฟป่าบริเวณป่าใกล้ดอยหลวงเชียงดาว ในสภาพอ่อนแรง บาดเจ็บจากเปลวไฟ และคาดว่าพลัดหลงจากแม่และฝูง ชาวบ้านจึงเข้าช่วยเหลือทันที พร้อมตั้งชื่อให้ว่า “น้องบุญรอด”
ลูกหมูป่าที่พบมีอาการอิดโรย ร่างกายอ่อนแรง และขาดน้ำอย่างเห็นได้ชัด ชาวบ้านที่พบเห็นจึงรีบนำตัวส่งเจ้าหน้าที่เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าเชียงดาวโดยเร็ว เพื่อให้ได้รับการดูแลอย่างเร่งด่วน
เจ้าหน้าที่เบื้องต้นให้น้ำดื่มเพื่อฟื้นฟูร่างกายก่อน หลังจากนั้นน้องบุญรอดเริ่มมีสติและมีอาการตอบสนองดีขึ้นตามลำดับ จากการตรวจสอบพบร่องรอยบาดเจ็บจากไฟไหม้บริเวณใบหน้าและแผ่นหลัง ซึ่งคาดว่าเกิดจากการวิ่งหนีไฟป่า
ปัจจุบันน้องบุญรอดอยู่ในความดูแลของเจ้าหน้าที่เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าเชียงดาวอย่างใกล้ชิด พร้อมติดตามอาการต่อเนื่อง จนกว่าสุขภาพจะฟื้นตัวกลับมาแข็งแรง
