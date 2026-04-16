หวยลาววันนี้ 16 เม.ย. 69 ออกไหม? เช็กตารางหยุดสงกรานต์ กลับมาออกอีกทีวันไหน
คอหวยลาวโปรดเช็กด่วน! สำหรับใครที่กำลังเฝ้ารอการออกรางวัล สลากพัฒนา หรือ หวยลาว ประจำงวดวันพฤหัสบดีที่ 16 เมษายน 2569 ล่าสุดได้มีการประกาศตารางการออกรางวัลในช่วงเทศกาลบุญปีใหม่ลาวออกมาเป็นที่เรียบร้อยแล้ว เพื่อไม่ให้พลาดข้อมูลสำคัญ มาเช็กกันเลยว่าช่วงสงกรานต์นี้หวยลาวหยุดกี่วัน
หวยลาววันนี้ 16 เม.ย. 69 ออกรางวัลไหม?
คำตอบคือ งดออกรางวัล เนื่องจากตรงกับช่วงวันหยุดยาวในเทศกาลบุญปีใหม่ลาว (Songkran Festival) ซึ่งถือเป็นวันหยุดราชการที่สำคัญที่สุดของ สปป.ลาว ทางบริษัทรัฐวิสาหกิจหวยพัฒนาจึงได้ประกาศงดทำการ
หวยลาวหยุดสงกรานต์กี่วัน? (อัปเดตปี 2569)
สำหรับการประกาศงดออกรางวัลสลากพัฒนาในช่วงสงกรานต์ปี 2569 นี้ จะครอบคลุมวันหยุดยาวทั้งหมด 3 งวดติดต่อกัน ดังรายละเอียดต่อไปนี้
งวดวันอังคารที่ 14 เมษายน 2569 (งดออกรางวัล)
งวดวันพุธที่ 15 เมษายน 2569 (งดออกรางวัล)
งวดวันพฤหัสบดีที่ 16 เมษายน 2569 (งดออกรางวัล)
นักเสี่ยงโชคสามารถเตรียมตัวกลับมาลุ้นรับทรัพย์ได้อีกครั้งใน วันศุกร์ที่ 17 เมษายน 2569 ซึ่งจะเป็นการออกรางวัลสลากพัฒนางวดแรกหลังจากสิ้นสุดช่วงหยุดยาวสงกรานต์ โดยจะทำการถ่ายทอดสดตามเวลาเดิม คือตั้งแต่เวลา 20:00 น. เป็นต้นไป (ตามเวลาประเทศไทย)
ทั้งนี้ แฟนหวยชาวไทยสามารถติดตาม ผลหวยลาวย้อนหลัง และรับชมการถ่ายทอดสดได้ผ่านช่องทางเพจเฟซบุ๊กทางการของ Laolottery หรือเว็บไซต์พันธมิตรต่างๆ ตามปกติครับ
ติดตาม The Thaiger บน Google News: