มาแล้ว! ผลหวย ธ.ก.ส. งวด 16 เม.ย. 69 ตรวจสลากออมทรัพย์ทุกชุด รางวัลที่ 1 สูงสุด 40 ล้าน
ควันหลงสงกรานต์ยังไม่จาง ธ.ก.ส. ออกรางวัลสลากออมทรัพย์ 5 ชุด วันที่ 16 เม.ย. 69 ที่สนามบินน้ำ นนทบุรี ตรวจผลได้ครบทุกรางวัล ทั้งชุดขุนแผนมรกต เกษตรมั่งคง 4 และหยกจักรพรรดิ
หลังเทศกาลสงกรานต์ปี 2569 ผ่านพ้นไป คนไทยยังมีลุ้นอีกครั้ง เมื่อธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.) กำหนดออกรางวัลสลากออมทรัพย์ประจำงวด วันที่ 16 เมษายน 2569 ณ สำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาล ถนนสนามบินน้ำ จังหวัดนนทบุรี ถ่ายทอดสดตั้งแต่เวลา 09.30–11.00 น.
ผลสลาก ธ.ก.ส. งวด 16/4/69
รางวัลที่ 1 รางวัลละ 40,000,000 บาท
สลาก ธ.ก.ส. ชุดขุนแผนมรกต : GG 2785159
รางวัลที่ 1 รางวัลละ 20,000,000 บาท
สลากออมทรัพย์ทวีสิน ชุดมรกต : UB 2785159
สลากออมทรัพย์ ธ.ก.ส. ชุดกระพ้อมทอง : VN 2785159
รางวัลที่ 1 รางวัลละ 10,000,000 บาท
สลากออมทรัพย์ ธ.ก.ส. ชุดมังกรหยก : ลJ 2785159
สลากออมทรัพย์ ธ.ก.ส. ชุดกระพ้อมเงิน : หJ 2785159
รางวัลที่ 1 ชุดหยกจักรพรรดิ รางวัลละ 10,000,000 บาท
LW 8772879
รางวัลที่ 1 สลากดิจิทัล ธ.ก.ส. รางวัลละ 5,000,000 บาท
2P 2785159
รางวัลที่ 1 ต่างหมวด ไม่เสี่ยงหมวด สลากออมทรัพย์ ธ.ก.ส. ชุดกระพ้อมทอง รางวัลละ 80,000 บาท รางวัลที่ 1 ต่างหมวด สลากออมทรัพย์ ธ.ก.ส. ชุดขุนแผนมรกต รางวัลละ 1,000,000 บาท สลากออมทรัพย์ ธ.ก.ส. ชุดมังกรหยก รางวัลละ 10,000 บาท สลากดิจิทัล ธ.ก.ส. รางวัลละ 3,000 บาท
เลขที่ออก : 2785159
รางวัลพิเศษ สลากออมทรัพย์ ธ.ก.ส. ชุดกระพ้อมเงิน รางวัลละ 1,000,000 บาท
ษL 6637034 | ศW 6492821 | ศT 3658935 | สC 5235843 | ษK 5755070
ศV 5621397 | ษK 2640339 | สE 9856655 | ษB 7365524 | ษJ 6419003
รางวัลที่ 2 สลากออมทรัพย์ ธ.ก.ส. ชุดขุนแผนมรกต รางวัลละ 50,000 บาท ชุดมรกต รางวัลละ 10,000 บาท สลากออมทรัพย์ ธ.ก.ส. ชุดกระพ้อมทอง รางวัลละ 10,000 บาท ชุดมังกรหยก ชุดกระพ้อมเงิน รางวัลละ 5,000 บาท สลากดิจิทัล ธ.ก.ส. รางวัลละ 2,000 บาท
9028253 | 9738537 | 8485204
รางวัลเลขท้าย 3 ตัว (ชุดขุนแผนมรกต, มรกต, กระพ้อมทอง, มังกรหยก, กระพ้อมเงิน)
386 | 258
รางวัลเลขท้าย 3 ตัว สลากดิจิทัล ธ.ก.ส. (รางวัลละ 10 บาท)
213
รางวัลเลขท้าย 4 ตัว สลากออมทรัพย์ทวีสิน ชุดมรกต รางวัลละ 300 บาท สลากออมทรัพย์ ธ.ก.ส. ชุดขุนแผนมรกต ชุดกระพ้อมทอง รางวัลละ 500 บาท ชุดมังกรหยก รางวัลละ 600 บาท ชุดกระพ้อมเงิน รางวัลละ 550 บาท สลากดิทัล ธ.ก.ส.รางวัลละ 25 บาท
1747
รางวัลเลขท้าย 4 ตัว ชุดหยกจักรพรรดิ (รางวัลละ 5,000 บาท)
2567
รางวัลเลขท้าย 3 ตัว ชุดหยกจักรพรรดิ รางวัลละ 1,000 บาท
698
รางวัลที่ 3 สลากออมทรัพย์ ธ.ก.ส. ชุดขุนแผนมรกต รางวัลละ 30,000 บาท ชุดมรกต รางวัลละ 5,000 บาท สลากออมทรัพย์ ธ.ก.ส. ชุดกระพ้อมทอง รางวัลละ 5,000 บาท ชุดมังกรหยก ชุดกระพ้อมเงิน รางวัลละ 2,500 บาท สลากดิจิทัล ธ.ก.ส. รางวัลละ 1,000 บาท
2603815 | 7957739 | 8516133 | 1302567 | 2585795
8923131 | 1328731 | 3901490 | 4740682 | 4237689
รางวัลที่ 4 สลากออมทรัพย์ ธ.ก.ส. ชุดขุนแผนมรกต รางวัลละ 10,000 บาท สลากออมทรัพย์ทวีสิน ชุดมรกต รางวัลละ 3,000 บาท สลากออมทรัพย์ ธ.ก.ส. ชุดกระพ้อมทอง รางวัลละ 3,000 บาท สลากดิจิทัล ธ.ก.ส. รางวัลละ 400 บาท
7247977 | 5897800 | 8011714 | 1763802 | 4646020
9802933 | 0113563 | 9310304 | 9829433 | 0512815
2559807 | 2299959 | 2612653 | 2808528 | 9182163
3646842 | 0075262 | 1517747 | 8710164 | 9988977
รางวัลที่ 5 สลากออมทรัพย์ ธ.ก.ส. ชุดขุนแผนมรกต รางวัลละ 5,000 บาท ชุดมรกต รางวัลละ 1,000 บาท สลากออมทรัพย์ ธ.ก.ส. ชุดกระพ้อมทอง รางวัลละ 1,000 บาท สลากดิจิทัล ธ.ก.ส. รางวัลละ 300 บาท
1389504 | 7968854 | 2973679 | 3443633 | 2145572 | 9173275 | 4122001 | 3646326 | 2271996 | 5377834
8800803 | 0488698 | 8902834 | 4237132 | 7034537 | 7140309 | 4010114 | 8891009 | 1797162 | 5210995
3755177 | 6180603 | 3674774 | 7404156 | 8131195 | 5253727 | 4671000 | 6848243 | 1791525 | 6678096
4058778 | 0658221 | 6553232 | 1537215 | 5428805 | 2687403 | 8696534 | 3293044 | 2884451 | 3734871
2080432 | 2640120 | 5703444 | 4482841 | 5411175 | 3445138 | 7838504 | 0387933 | 8873014 | 3997735
8393982 | 2690030 | 1433654 | 4261906 | 7441216 | 0978977 | 6961320 | 6046829 | 2122209 | 1773623
5462559 | 2648498 | 6050458 | 2186348 | 3713799 | 4523801 | 3884503 | 2926902 | 3259072 | 8166994
1100905 | 7212670 | 1060500 | 1054984 | 9154757 | 4875898 | 9149895 | 5782609 | 4261607 | 2420561
4065149 | 4552472 | 4294575 | 1733541 | 0490523 | 0000531 | 1280724 | 3461413 | 5181537 | 8051414
2651263 | 2892377 | 0154816 | 6889099 | 6189282 | 4110742 | 0363573 | 5561490 | 5006389 | 5392278
รางวัลสลากออมทรัพย์ ธ.ก.ส. ชุดถุงเงิน รางวัลละ 100,000 บาท
0367033 | 6537271 | 4593139 | 4806612 | 7335640 | 6851400 | 1701995 | 4321268 | 0462388
รางวัลทุนการศึกษา สลากออมทรัพย์ ธ.ก.ส. ชุดขวัญถุง รางวัลละ 10,000 บาท
3496562 | 5635790 | 2384161 | 8939684 | 1542853 | 0266458 | 0033562 | 2419520 | 3008214 | 1210244
ช่องทางรับชมถ่ายทอดสด
ผู้ถือสลากดูสดได้ผ่าน 4 ช่องทาง
ช่องทางตรวจผลสลาก ธ.ก.ส.
ตรวจผลได้ด้วยตัวเองผ่าน 3 ช่องทาง
- เว็บไซต์ตรวจผลรางวัลสลาก ธ.ก.ส.
- แอปพลิเคชัน BAAC Mobile (เมนู ตรวจสลาก)
- บริการแจ้งเตือนผ่าน BAAC Connect
