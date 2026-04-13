หวีดร้องกลางยิม! สาว 19 ยกเวท 160 กิโลฯ พลาดเหล็กหล่นทับเข่า หักสองข้าง

Aindravudh เผยแพร่: 13 เม.ย. 2569 20:23 น.| อัปเดต: 13 เม.ย. 2569 15:27 น.
สายรัดนิรภัยขาดทำแผ่นเหล็กพุ่งใส่ขา จูเลีย วัย 19 ปี ร้องลั่นก่อนหมดสติกลางโรงยิมบราซิลเลีย หมอเผยต้องผ่าตัดด่วนพร้อมเดินไม่ได้อีกนานหลายเดือน เตรียมดำเนินคดีเจ้าของยิมฐานอุปกรณ์ชำรุด

จูเลีย เด็กสาวอายุ 19 ปีจากบราซิล ต้องพบกับอุบัติเหตุเปลี่ยนชีวิตขณะออกกำลังกายในยิมที่เธอไปเป็นประจำย่านบราซิลเลียเหนือ เด็กสาวเป็นคนรักสุขภาพมาก เริ่มเข้าวงการยกน้ำหนักมาตั้งแต่ต้นปี 2024 จนร่างกายแข็งแรงพอที่จะยกน้ำหนักได้มากถึง 160 กิโลกรัม

ในวันเกิดเหตุ จูเลียกำลังเล่นท่าบริหารสะโพก หรือท่าฮิปทรัสต์ (Hip Thrust) ที่ต้องใช้น้ำหนักค่อนข้างมากพาดไว้เหนือขา จังหวะที่เธอกำลังออกแรงยกอยู่นั้น สายรัดนิรภัยที่ทำหน้าที่ยึดแผ่นเหล็กเกิดขาดกะทันหัน ส่งผลให้แผ่นเหล็กหนักเกือบสองร้อยกิโลกรัมร่วงลงมากระแทกหัวเข่าทั้งสองข้างของเธอเต็มแรง

ความเจ็บปวดรุนแรงทำให้จูเลียแผดเสียงร้องขอความช่วยเหลือสุดเสียงก่อนจะสลบไปในที่สุด เพื่อนสมาชิกในยิมที่เห็นเหตุการณ์ต่างพากันตกใจ ทิ้งอุปกรณ์ในมือแล้วรีบวิ่งเข้าไปช่วยยกแผ่นเหล็กออกจากขาของเธอ เจ้าหน้าที่กู้ภัยรีบพาสาวน้อยรายนี้ส่งโรงพยาบาลเบสทันที

ผลตรวจร่างกายทำให้คนในครอบครัวใจสลาย หมอยืนยันว่าหัวเข่าของจูเลียหักทั้งสองข้าง อาการบาดเจ็บรุนแรงจนจูเลียต้องนอนรอรับการผ่าตัดด่วน ต้องพึ่งพามอร์ฟีนช่วยบรรเทาอาการปวดตลอดเวลาเพื่อให้พอทนพิษบาดแผลได้

อุบัติเหตุส่งผลกระทบกับชีวิตเธออย่างหนัก หมอประเมินว่าจูเลียจะเดินไม่ได้ไปอีกหลายเดือน ต้องงดออกกำลังกายทุกชนิดที่เธอรักเป็นเวลาอย่างน้อยหนึ่งปีเพื่อพักฟื้นร่างกายให้กลับมาใช้งานได้อีกครั้ง

จูเลียยืนยันกับตำรวจว่าเธอเล่นท่านี้เป็นประจำรวมถึงมีความชำนาญอยู่แล้ว เชื่อว่าอุบัติเหตุครั้งนี้เกิดจากอุปกรณ์ของยิมชำรุดเสียหายตรงส่วนล็อก ไม่ใช่ความประมาทของตนเอง พ่อและแม่จึงเตรียมจ้างทนายเพื่อดำเนินคดีกับเจ้าของยิมให้ถึงที่สุด โดยตั้งเป้าหมายแรกคือการผ่าตัดต้องสำเร็จเรียบร้อย หลังจากนั้นจึงจะเริ่มเรียกร้องค่าเสียหายที่เกิดขึ้น

ขณะนี้ตำรวจพลเรือนกำลังเร่งตรวจสอบสภาพเครื่องเล่นรวมถึงการซ่อมบำรุงของทางยิมเพื่อหาข้อเท็จจริงต่อไป เรื่องนี้กลายเป็นที่พูดถึงอย่างมากในกลุ่มคนออกกำลังกายเพื่อให้ทุกคนระมัดระวังความปลอดภัยของอุปกรณ์ให้มากขึ้น

Aindravudh

นักเขียนประจำ Thaiger มีประสบการณ์เขียนข่าวมากกว่า 5 ปี จบการศึกษาด้านภาษาและประวัติศาสตร์ จากคณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ มีความสนใจ ประเด็นความเคลื่อนไหวทางสังคมและการเมือง เจาะประเด็นข่าวทางสังคม ด้วยกลวิธีการเล่าเรื่องแบบย่อยง่าย อย่างงานเขียนสร้างสรรค์ สั้น กระชับ จับทุกประเด็น หัวข้อที่เชียวชาญคือเรื่องไลฟ์สไตล์ เลขเด็ด หวยรัฐบาลไทย หวยลาว ช่องทางติดต่อ vajara@thethaiger.com

