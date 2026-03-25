ตำรวจหวังดี หญิงวัย 73 ยืนยัน ไม่ได้โอนเงินให้มิจฉาชีพ ซ้ำโดนด่า “หน้าอย่างกับโจร”

ตำรวจหวังดี โทรหาหญิงวัย 73 ปี กลัวโดนหลอกโอนเงิน ยืนยัน เป็นเพื่อนรู้จักกันมานาน ไม่ใช่มิจฉาชีพ ซ้ำตำรวจโดนด่า “หน้าอย่างกับโจร”
บัญชีติ๊กต็อก @police360_ ซึ่งเป็นสื่อประชาสัมพันธ์ ของสำนักงานตำรวจแห่งชาติ โพสต์คลิปวิดีโอขณะตำรวจพูดคุยกับหญิงวัย 73 ปีรายหนึ่ง ซึ่งสงสัยว่าอาจถูกมิจฉาชีพหลอกให้โอนเงิน โดยระบุข้อความว่า
“ระบบจับสัญญาณผิดปกติ หญิง 73 ปี โอนเงินเข้าบัญชีบริษัทที่มีประวัติฉ้อโกง ฝ่ายสืบสวน สน.บางชัน รีบระงับทันก่อนสูญเงิน แต่เจ้าตัวไม่พอใจ ยืนยันจะปลดอายัดเพราะเชื่อใจ “เพื่อน 10 ปี” ที่ชวนลงทุน ตำรวจพยายามเตือนสติแล้วแต่ไม่เป็นผล ตอนนี้ต้องเฝ้าระวังใกล้ชิดไม่ให้โอนต่อ”
จากคลิป พ.ต.ท.อุกฤษฎ์ กลับเฒ่า สว.สอบสวน สน.บางชัน ได้โทรศัพท์พูดคุยกับหญิงวัย 73 ปี โดยบอกว่า ได้รับแจ้งว่ามีการโอนเงินไป และต้องการทราบว่าเป็นการโอนเงินในลักษณะใด หญิงปลายสายตอบกลับว่า ตนโอนเงินส่วนตัวเพื่อทำธุรกิจ
ต่อมาเจ้าหน้าที่ได้สอบถามว่าธุรกิจดังกล่าวเป็นธุรกิจใด เนื่องจากเกรงว่าจะเป็นแก๊งมิจฉาชีพ พร้อมกับถามอีกว่าหญิงซึ่งเป็นเจ้าของบัญชีได้มีการลงทุนมานานแล้วหรือไม่
ด้านหญิงปลายสายตอบกลับว่า “ไม่ใช่ค่ะ ไม่ใช่ ยืนยันได้ว่าไม่ใช่(มิจฉาชีพ)ค่ะ เขาเป็นเพื่อนพี่ เขารู้จักเรารู้จักกัน (เป็นเพื่อนกัน) นานแล้วค่ะ เขาเอาไปลงทุนอีกทีหนึ่ง ถามว่าเพื่อนพี่คนนี้นะ พี่รู้จักนานแล้วแหละ”
เจ้าหน้าที่สอบถามต่อว่าเป็นธุรกิจใด เพราะบัญชีปลายทางเป็นบริษัทที่ไม่ซ้ำกัน หญิงปลายสายตอบกลับว่า “ไม่เป็นไรค่ะ ไม่เป็นไร พี่กำลังเอาเรื่องแบงค์ ระงับบัญชีพี่ พี่โอนตังค์ให้ลูกน้องไม่ได้ ทำให้พี่เสียหาย” พร้อมยืนยันว่าบุคคลที่โอนเงินไปเป็นเพื่อนสนิทที่รู้จักกันมานานหลาย 10 ปี แต่ไม่สามารถบอกได้ว่าเพื่อนทำธุรกิจใด
หญิงปลายสาย พูดว่า “เมื่อตอนเย็นส่งตำรวจมาที่บ้านพี่เหรอ คุณต้องไปกันเยอะขนาดนั้นเลยเหรอ คุณไม่กลัวชาวบ้านแถวนี้เขาตกใจกันเหรอคะ แล้วก็ความลับของฉันเอง ถามก่อนคุณเอาไปขนาดนั้นเลยเหรอ หน้าตา ขอโทษนะ อย่างกับโจร ขี่มอเตอร์ไซค์ไปเขาไม่เอามีดฟันหัวก็ดีแล้ว ก็ขนไปอย่างนั้น มันสมควรไหมคะ” ขณะที่เจ้าหน้าที่ยืนยันว่า ที่มีการส่งเจ้าหน้าที่ไปเพราะความเป็นห่วง พร้อมกับบอกว่า “ถ้าเกิดผิดพลาด ต้องกราบขอโทษด้วย”
@police360_
ติดตาม The Thaiger บน Google News: