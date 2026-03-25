ตำรวจหวังดี หญิงวัย 73 ยืนยัน ไม่ได้โอนเงินให้มิจฉาชีพ ซ้ำโดนด่า “หน้าอย่างกับโจร”

Suriyen J.เผยแพร่: 25 มี.ค. 2569 23:59 น.| อัปเดต: 25 มี.ค. 2569 17:57 น.
ตำรวจหวังดี โทรหาหญิงวัย 73 ปี กลัวโดนหลอกโอนเงิน ยืนยัน เป็นเพื่อนรู้จักกันมานาน ไม่ใช่มิจฉาชีพ ซ้ำตำรวจโดนด่า “หน้าอย่างกับโจร”

บัญชีติ๊กต็อก @police360_ ซึ่งเป็นสื่อประชาสัมพันธ์ ของสำนักงานตำรวจแห่งชาติ โพสต์คลิปวิดีโอขณะตำรวจพูดคุยกับหญิงวัย 73 ปีรายหนึ่ง ซึ่งสงสัยว่าอาจถูกมิจฉาชีพหลอกให้โอนเงิน โดยระบุข้อความว่า

“ระบบจับสัญญาณผิดปกติ หญิง 73 ปี โอนเงินเข้าบัญชีบริษัทที่มีประวัติฉ้อโกง ฝ่ายสืบสวน สน.บางชัน รีบระงับทันก่อนสูญเงิน แต่เจ้าตัวไม่พอใจ ยืนยันจะปลดอายัดเพราะเชื่อใจ “เพื่อน 10 ปี” ที่ชวนลงทุน ตำรวจพยายามเตือนสติแล้วแต่ไม่เป็นผล ตอนนี้ต้องเฝ้าระวังใกล้ชิดไม่ให้โอนต่อ”

คลิปวิดีโอตำรวจพูดคุยกับหญิงสูงวัยผ่านโทรศัพท์เพื่อเตือนภัย
จากคลิป พ.ต.ท.อุกฤษฎ์ กลับเฒ่า สว.สอบสวน สน.บางชัน ได้โทรศัพท์พูดคุยกับหญิงวัย 73 ปี โดยบอกว่า ได้รับแจ้งว่ามีการโอนเงินไป และต้องการทราบว่าเป็นการโอนเงินในลักษณะใด หญิงปลายสายตอบกลับว่า ตนโอนเงินส่วนตัวเพื่อทำธุรกิจ

ต่อมาเจ้าหน้าที่ได้สอบถามว่าธุรกิจดังกล่าวเป็นธุรกิจใด เนื่องจากเกรงว่าจะเป็นแก๊งมิจฉาชีพ พร้อมกับถามอีกว่าหญิงซึ่งเป็นเจ้าของบัญชีได้มีการลงทุนมานานแล้วหรือไม่

ด้านหญิงปลายสายตอบกลับว่า “ไม่ใช่ค่ะ ไม่ใช่ ยืนยันได้ว่าไม่ใช่(มิจฉาชีพ)ค่ะ เขาเป็นเพื่อนพี่ เขารู้จักเรารู้จักกัน (เป็นเพื่อนกัน) นานแล้วค่ะ เขาเอาไปลงทุนอีกทีหนึ่ง ถามว่าเพื่อนพี่คนนี้นะ พี่รู้จักนานแล้วแหละ”

เจ้าหน้าที่สอบถามต่อว่าเป็นธุรกิจใด เพราะบัญชีปลายทางเป็นบริษัทที่ไม่ซ้ำกัน หญิงปลายสายตอบกลับว่า “ไม่เป็นไรค่ะ ไม่เป็นไร พี่กำลังเอาเรื่องแบงค์ ระงับบัญชีพี่ พี่โอนตังค์ให้ลูกน้องไม่ได้ ทำให้พี่เสียหาย” พร้อมยืนยันว่าบุคคลที่โอนเงินไปเป็นเพื่อนสนิทที่รู้จักกันมานานหลาย 10 ปี แต่ไม่สามารถบอกได้ว่าเพื่อนทำธุรกิจใด

หญิงปลายสาย พูดว่า “เมื่อตอนเย็นส่งตำรวจมาที่บ้านพี่เหรอ คุณต้องไปกันเยอะขนาดนั้นเลยเหรอ คุณไม่กลัวชาวบ้านแถวนี้เขาตกใจกันเหรอคะ แล้วก็ความลับของฉันเอง ถามก่อนคุณเอาไปขนาดนั้นเลยเหรอ หน้าตา ขอโทษนะ อย่างกับโจร ขี่มอเตอร์ไซค์ไปเขาไม่เอามีดฟันหัวก็ดีแล้ว ก็ขนไปอย่างนั้น มันสมควรไหมคะ” ขณะที่เจ้าหน้าที่ยืนยันว่า ที่มีการส่งเจ้าหน้าที่ไปเพราะความเป็นห่วง พร้อมกับบอกว่า “ถ้าเกิดผิดพลาด ต้องกราบขอโทษด้วย”

ระบบจับสัญญาณผิดปกติ หญิง 73 ปี โอนเงินเข้าบัญชีบริษัทที่มีประวัติฉ้อโกง ฝ่ายสืบสวน สน.บางชัน รีบระงับทันก่อนสูญเงิน แต่เจ้าตัวไม่พอใจ ยืนยันจะปลดอายัดเพราะเชื่อใจ “เพื่อน 10 ปี” ที่ชวนลงทุน ตำรวจพยายามเตือนสติแล้วแต่ไม่เป็นผล ตอนนี้ต้องเฝ้าระวังใกล้ชิดไม่ให้โอนต่อ สายด่วน1441 AOC เตือนภัยออนไลน์ สนบางชัน ตำรวจไซเบอร์

ตำรวจหวังดี หญิงวัย 73 ยืนยัน ไม่ได้โอนเงินให้มิจฉาชีพ ซ้ำโดนด่า &quot;หน้าอย่างกับโจร&quot; ข่าว

ตำรวจหวังดี หญิงวัย 73 ยืนยัน ไม่ได้โอนเงินให้มิจฉาชีพ ซ้ำโดนด่า “หน้าอย่างกับโจร”

1 นาที ที่แล้ว
ลดราคาน้ำมัน 2568 เศรษฐกิจ

ช็อก ราคาน้ำมัน 26 มี.ค. ขึ้นพรวด 6 บาท/ลิตร ทั้งเบนซิน-ดีเซล

1 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าวต่างประเทศ

รวบ 8 คนร้าย บุกใช้ไม้-เหล็กทุบหัว “คาปิบารา” ปางตาย แพทย์ดูแลอาการใกล้ชิด

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
แม่ใจสลาย ยืนร้องไห้หน้าศาล หนุ่มซิ่งชนลูกตาย 2 ศพ หนีไปกิน KFC ศาลสั่คุกแค่ 5 ปี ข่าวต่างประเทศ

แม่ใจสลาย ยืนร้องไห้หน้าศาล หนุ่มซิ่งชนลูกตาย 2 ศพ หนีไปกิน KFC ศาลสั่คุกแค่ 5 ปี

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
Line News

เลขเด็ด เจ้าพ่อปากแดง งวด 1 เม.ย. 69 มาครบทั้ง 4 และ 9 อัดแน่นชุด 3 ตัวตรง

3 ชั่วโมง ที่แล้ว
คลิปคู่รักทำอนาจารในสุสานจีนที่มาเลเซีย ข่าวต่างประเทศ

คลิปว่อน คู่รักเล่นเสียวหน้าหลุมบรรพบุรุษ ไม่แคร์คนมอง เจอแซะแรง ไร้ยางอาย

4 ชั่วโมง ที่แล้ว
NASA ลุยสร้างฐานทัพนิวเคลียร์ บนดวงจันทร์ สกัดดาวรุ่งจีน ข่าวต่างประเทศ

NASA ลุยสร้างฐานทัพนิวเคลียร์ บนดวงจันทร์ สกัดดาวรุ่งจีน

5 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าวอาชญากรรม

เปิดสาเหตุแท้จริง ปล่อยตัวปลัดอำเภออุ้มฆ่าลูกบ้าน ลูกสาวผวาหนักหวั่นไม่ปลอดภัย

5 ชั่วโมง ที่แล้ว
หวยลาว

สถิติหวยลาวออกวันที่ 25 ย้อนหลัง 10 งวด รับงวด 25 มี.ค. 69 ตรงฤกษ์ขึ้น 7 ค่ำ เดือน 5 ปีมะเมีย

5 ชั่วโมง ที่แล้ว
เปิดรับสมัครพาร์ตไทม์ ค่าจ้าง 26,000 บาท เฝ้าโลงศพ 3 คืน แต่มีกฎเหล็ก 6 ข้อ ข่าวต่างประเทศ

เปิดรับสมัครพาร์ตไทม์ ค่าจ้าง 26,000 บาท เฝ้าโลงศพ 3 คืน แต่มีกฎเหล็ก 6 ข้อ

6 ชั่วโมง ที่แล้ว
หวยลาววันนี้ 25 มีนาคม 2569 หวยลาว

หวยลาว 6 ตัววันนี้ 25 มี.ค. 69 ตรวจสลาก 5/45 ลุ้นโชคท้ายเดือน

6 ชั่วโมง ที่แล้ว
เลขเด็ดไทยรัฐ เดลินิวส์ บางกอกทูเดย์ งวด 1/4/69 เลขเด็ด

เลขเด็ด ไทยรัฐ เดลินิวส์ บางกอกทูเดย์ งวด 1/4/69 ฟันเลขเด่นตรงกัน

6 ชั่วโมง ที่แล้ว
ศาลพนมเปญ ฟันคุก 2 ปี สาวโรงงาน โพสต์เดือดซัด &quot;ตระกูลฮุน&quot; ปมพื้นที่ทับซ้อนชายแดน ข่าว

ศาลพนมเปญ ฟันคุก 2 ปี สาวโรงงาน โพสต์เดือดซัด “ตระกูลฮุน” ปมพื้นที่ทับซ้อนชายแดน

6 ชั่วโมง ที่แล้ว
ราคาทองวันนี้ 25 มี.ค. 69 รอเปิดตลาด สรุปราคาปิดวานนี้บวก 1,400 บาท เศรษฐกิจ

ราคาทองวันนี้ 25 มี.ค. 69 สรุปราคาปิดเย็น ทองแท่งขายออก 70,500 บาท เพิ่มจากเมื่อวาน 2,200 บาท

6 ชั่วโมง ที่แล้ว
วงจรปิดเผยภาพสุดท้าย น้องแรม เดินเข้าห้องพร้อม ไอ้ต้อม 2 ชม. ก่อนถูกฆ่าหั่นศพ ข่าว

วงจรปิดเผยภาพสุดท้าย น้องแรม เดินเข้าห้องพร้อม ไอ้ต้อม 2 ชม. ก่อนถูกฆ่าหั่นศพ

6 ชั่วโมง ที่แล้ว
นางงามกัมพูชาแต่งกายคล้ายแม่การะเกด บุพเพสันนิวาส บันเทิง

คุ้นมาก นางงามเขมรสวมชุดไทย คล้ายแม่การะเกด ตัวละครบุพเพสันนิวาส

7 ชั่วโมง ที่แล้ว
แบบสอบถาม โรคซึมเศร้า ข่าว

สลด ผู้พิพากษาศาลเยาวชน จบชีวิตตัวเองในคอนโด ด้วยโรคซึมเศร้า

7 ชั่วโมง ที่แล้ว
เตือนผู้ใช้รถ! 31 มี.ค. สิ้นสุดมาตรการ &quot;เตือนก่อนปรับ&quot; เริ่มกวดขัน ดีเดย์ 10 เม.ย.นี้ ข่าว

เตือนผู้ใช้รถ! 31 มี.ค. สิ้นสุดมาตรการ “เตือนก่อนปรับ” เริ่มกวดขัน ดีเดย์ 10 เม.ย.นี้

7 ชั่วโมง ที่แล้ว
ผลชันสูตร น้องแรม เหยื่อ ไอ้ต้อม หึงโหด ฆ่าหั่นศพ นิติวิทย์ เผย อวัยวะภายใน-ซี่โครง หาย ข่าว

เปิดผลชันสูตร น้องแรม เหยื่อ ไอ้ต้อม หึงโหด ฆ่าหั่นศพ นิติวิทย์ เผย อวัยวะภายใน-ซี่โครง หาย

7 ชั่วโมง ที่แล้ว
แก๊งวัยรุ่นจีนรุมกระทืบเด็ก 14 ตำรวจลงโทษแค่ปรับ ชาวเมืองนับพันประท้วง ข่าวต่างประเทศ

แก๊งวัยรุ่นจีนรุมกระทืบเด็ก 14 ตำรวจลงโทษแค่ปรับ ชาวเมืองนับพันประท้วง

7 ชั่วโมง ที่แล้ว
ดิว อริสรา เคลียร์ชัดปมหนี้ เมย์ วาสนา ยืนยันจ่ายตรงตามกำหนดสัญญา ข่าวดารา

ดิว อริสรา เคลียร์หนี้ เมย์ วาสนา มั่นใจไม่เคยผิดสัญญา ทำหน้าที่ลูกหนี้ดีที่สุด

8 ชั่วโมง ที่แล้ว
&quot;น้ำ นิชนันท์&quot; จี้ &quot;สุริยา&quot; สส.งูเห่า ลาออกพรรคประชาชน หลังโผล่นั่งร่วมภูมิใจไทย ข่าวการเมือง

“น้ำ นิชนันท์” จี้ “สุริยา” สส.งูเห่า ลาออกพรรคประชาชน หลังโผล่นั่งร่วมภูมิใจไทย

8 ชั่วโมง ที่แล้ว
คูเวต ประกาศลดผลิตน้ำมัน ชี้อิหร่านปิด ช่องแคบฮอร์มุซ ทำต้นทุนปุ๋ย-อาหารพุ่ง ข่าวต่างประเทศ

คูเวต ลดกำลังผลิตน้ำมัน ชี้อิหร่านปิด ช่องแคบฮอร์มุซ ทำต้นทุนปุ๋ย-อาหารพุ่ง

8 ชั่วโมง ที่แล้ว
ส่งกำลังใจ แหม่ม ลิษา สุดทรมาน รักษามะเร็งเข็ม 9 ตุ่มแดงขึ้นเต็มหัว อาหารกินแล้วอาเจียน บันเทิง

ส่งกำลังใจ แหม่ม ลิษา สุดทรมาน รักษามะเร็งเข็ม 9 ตุ่มแดงขึ้นเต็มหัว อาหารกินแล้วอาเจียน

8 ชั่วโมง ที่แล้ว
สุริยา นั่งเฝ้า ภูมิใจไทย มติพรรคประชาชนงัดไม้เด็ด ใช้มาตรการ &quot;ดองงูเห่า&quot; แก้เผ็ดงูเห่า ข่าว

สุริยา นั่งเฝ้า ภูมิใจไทย พรรคประชาชนงัดไม้เด็ด ใช้มาตรการ “ดองงูเห่า” แก้เผ็ดงูเห่า

9 ชั่วโมง ที่แล้ว
นักเขียนบทความข่าว จบการศึกษาจากมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ สาขาปรัชญาและศาสนา มีประสบการณ์กับสำนักข่าวระดับประเทศ ชื่นชอบด้านสังคม การเมือง ต่างประเทศ ทำให้สามารถสร้างคุณค่าผ่านงานเขียน เพื่อให้ผู้อ่านได้ประโยชน์ครบทุกมิติ

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

ลดราคาน้ำมัน 2568

ช็อก ราคาน้ำมัน 26 มี.ค. ขึ้นพรวด 6 บาท/ลิตร ทั้งเบนซิน-ดีเซล

เผยแพร่: 25 มีนาคม 2569

รวบ 8 คนร้าย บุกใช้ไม้-เหล็กทุบหัว “คาปิบารา” ปางตาย แพทย์ดูแลอาการใกล้ชิด

เผยแพร่: 25 มีนาคม 2569
แม่ใจสลาย ยืนร้องไห้หน้าศาล หนุ่มซิ่งชนลูกตาย 2 ศพ หนีไปกิน KFC ศาลสั่คุกแค่ 5 ปี

แม่ใจสลาย ยืนร้องไห้หน้าศาล หนุ่มซิ่งชนลูกตาย 2 ศพ หนีไปกิน KFC ศาลสั่คุกแค่ 5 ปี

เผยแพร่: 25 มีนาคม 2569

เลขเด็ด เจ้าพ่อปากแดง งวด 1 เม.ย. 69 มาครบทั้ง 4 และ 9 อัดแน่นชุด 3 ตัวตรง

เผยแพร่: 25 มีนาคม 2569
Back to top button