ข่าว

ปลัดอำเภอจะแนะ ถูกดักซุ่มยิงรถพรุน เสียชีวิตพร้อมสาวที่นั่งมาด้วย

Photo of Nateetorn S. Nateetorn S.เผยแพร่: 01 เม.ย. 2569 09:21 น.| อัปเดต: 01 เม.ย. 2569 09:21 น.
นายมนชัย จิตกมลกานต์ ปลัดอำเภอจะแนะ ถูกดักซุ่มยิงรถพรุน เสียชีวิตพร้อมสาวที่นั่งมาด้วย ตำรวจเร่งล่าตัวคนร้าย ยังไม่ทราบมูลเหตุจูงใจ

พ.ต.อ.วีระศักดิ์ เพอแสละ ผกก.สภ.จะแนะ จ.นราธิวาส รับแจ้งมีเหตุคนร้ายดักซุ่มยิงรถยนต์กระบะ บนถนนในหมู่บ้านสุแฆ ม.3 ต.ดุซงญอ เมื่อช่วงเวลาตี 1 ของวันที่ 1 เมษายน 69 จึงรีบประสานกำลังลงพื้นที่ตรวจสอบจุดเกิดเหตุ

เมื่อไปถึงที่เกิดเหตุพบรถยนต์กระบะยี่ห้อโตโยต้า 4 ประตูสีดำ จอดอยู่ริมถนน ซึ่งอยู่ในสภาพถูกกระสุนปืนพรุนไปทั้งคัน ตรวจสอบผู้เสียชีวิต 2 ศพ ทราบชื่อคือ นายมนชัย จิตกมลกานต์ ปลัดอำเภอหัวหน้ากลุ่มงานความมั่นคง อำเภอจะแนะ และ น.ส.ฮัยด๊ะ บือราเฮง อายุ 27 ปี ชาว ต.ดุซงญอ อ.จะแนะ จ.นราธิวาส

ในเบื้องต้นทราบว่า ก่อนเกิดเหตุผู้เสียชีวิตทั้ง 2 ราย นั่งโดยสารรถยนต์ไปทำกิจธุระส่วนตัว เมื่อแล้วเสร็จ นายมนชัย ได้ขับรถยนต์เพื่อส่ง น.ส.ฮัยด๊ะ กลับบ้านพัก ถึงที่เกิดเหตุคาดว่าได้มีกลุ่มคนร้ายดักซุ่มอยู่ในป่าข้างทาง เมื่อเห็นรถยนต์ของนายมนชัย ขับผ่านมาจึงได้ใช้อาวุธปืนยิงถล่มใส่จำนวนหลายสิบนัด จนมั่นใจว่านายมนชัยและ น.ส.ฮัยด๊ะ เสียชีวิต คนร้ายจึงได้อาศัยความชำนาญพื้นที่หลบหนีไป

ส่วนสาเหตุยังไม่สามารถระบุได้ว่ามาจากปมเหตุใด ต้องรอเจ้าหน้าที่ทำการเก็บรวบรวมพยานหลักฐาน และทำการสืบสวนสอบสวนพยานแวดล้อมอย่างละเอียดอีกครั้ง ไม่ว่าจะเป็นปมคดีความมั่นคง ความขัดแย้งส่วนตัว หรือว่าเรื่องชู้สาว

อ่านข่าวที่เกี่ยวข้อง

ติดตาม The Thaiger บน Google News:

ติดตามบน Google News

ข่าวล่าสุด
Photo of Nateetorn S.

Nateetorn S.

ทำงานกับ Thaiger มาตั้งแต่ปี 2020 จบการศึกษาจากคณะวารสารศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสคร์ เคยทำงานกับสถานีโทรทัศน์อันดับ 1 ของประเทศ ทำให้มีประสบการณ์ความเชี่ยวชาญ เจาะประเด็นข่าวการเมืองอาชญากรรม ข่าวแปลกๆ เรื่องน่าสนใจจากต่างประเทศ ช่องทางติดต่อ tee@thethaiger.com

Back to top button