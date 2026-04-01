ข่าว

ปลัดอำเภอจะแนะ ถูกดักซุ่มยิงรถพรุน เสียชีวิตพร้อมสาวที่นั่งมาด้วย

Photo of Nateetorn S. Nateetorn S.เผยแพร่: 01 เม.ย. 2569 09:21 น.| อัปเดต: 01 เม.ย. 2569 09:21 น.
125

นายมนชัย จิตกมลกานต์ ปลัดอำเภอจะแนะ ถูกดักซุ่มยิงรถพรุน เสียชีวิตพร้อมสาวที่นั่งมาด้วย ตำรวจเร่งล่าตัวคนร้าย ยังไม่ทราบมูลเหตุจูงใจ

พ.ต.อ.วีระศักดิ์ เพอแสละ ผกก.สภ.จะแนะ จ.นราธิวาส รับแจ้งมีเหตุคนร้ายดักซุ่มยิงรถยนต์กระบะ บนถนนในหมู่บ้านสุแฆ ม.3 ต.ดุซงญอ เมื่อช่วงเวลาตี 1 ของวันที่ 1 เมษายน 69 จึงรีบประสานกำลังลงพื้นที่ตรวจสอบจุดเกิดเหตุ

เมื่อไปถึงที่เกิดเหตุพบรถยนต์กระบะยี่ห้อโตโยต้า 4 ประตูสีดำ จอดอยู่ริมถนน ซึ่งอยู่ในสภาพถูกกระสุนปืนพรุนไปทั้งคัน ตรวจสอบผู้เสียชีวิต 2 ศพ ทราบชื่อคือ นายมนชัย จิตกมลกานต์ ปลัดอำเภอหัวหน้ากลุ่มงานความมั่นคง อำเภอจะแนะ และ น.ส.ฮัยด๊ะ บือราเฮง อายุ 27 ปี ชาว ต.ดุซงญอ อ.จะแนะ จ.นราธิวาส

ในเบื้องต้นทราบว่า ก่อนเกิดเหตุผู้เสียชีวิตทั้ง 2 ราย นั่งโดยสารรถยนต์ไปทำกิจธุระส่วนตัว เมื่อแล้วเสร็จ นายมนชัย ได้ขับรถยนต์เพื่อส่ง น.ส.ฮัยด๊ะ กลับบ้านพัก ถึงที่เกิดเหตุคาดว่าได้มีกลุ่มคนร้ายดักซุ่มอยู่ในป่าข้างทาง เมื่อเห็นรถยนต์ของนายมนชัย ขับผ่านมาจึงได้ใช้อาวุธปืนยิงถล่มใส่จำนวนหลายสิบนัด จนมั่นใจว่านายมนชัยและ น.ส.ฮัยด๊ะ เสียชีวิต คนร้ายจึงได้อาศัยความชำนาญพื้นที่หลบหนีไป

ส่วนสาเหตุยังไม่สามารถระบุได้ว่ามาจากปมเหตุใด ต้องรอเจ้าหน้าที่ทำการเก็บรวบรวมพยานหลักฐาน และทำการสืบสวนสอบสวนพยานแวดล้อมอย่างละเอียดอีกครั้ง ไม่ว่าจะเป็นปมคดีความมั่นคง ความขัดแย้งส่วนตัว หรือว่าเรื่องชู้สาว

หมอเตือนผู้ชาย ช่วยตัวเองแบบนี้ เสี่ยงทำลายชีวิตคู่ สุขภาพและการแพทย์

หมอเตือนผู้ชาย ช่วยตัวเองแบบนี้ เสี่ยงทำลายชีวิตคู่

43 วินาที ที่แล้ว
ดูดวงวันนี้ 3 4 69 ดูดวง

4 ราศีดวงเจ้าคนนายคนหยิบจับอะไรก็สำเร็จ บริหารงานรุ่ง-ลูกน้องยำเกรง

34 นาที ที่แล้ว
ข่าวต่างประเทศ

ครูสาวส่อคุกอ่วม 40 ปี ลวงศิษย์วัย 16 เปย์สมาร์ทโฟนส่งรูปสยิว

8 ชั่วโมง ที่แล้ว
เตือนแล้วนะ ท่าร่วมรักยอดฮิต เสี่ยงทำข้อเข่าบาดเจ็บ ข่าวต่างประเทศ

เตือนแล้วนะ ท่าร่วมรักยอดฮิต เสี่ยงทำข้อเข่าบาดเจ็บ

9 ชั่วโมง ที่แล้ว
ราคาน้ำมันวันนี้ 3 เม.ย. 2569 ครบทุกปั๊ม ดีเซล-แก๊สโซฮอล์ ราคาล่าสุด เศรษฐกิจ

อัปเดต! ราคาน้ำมันวันนี้ 3 เม.ย. 2569 ครบทุกปั๊ม ดีเซล-แก๊สโซฮอล์ ราคาล่าสุด

9 ชั่วโมง ที่แล้ว
รวบคู่รักวิตถาร บังคับเด็กหญิง 14 ปี ตั้งท้องอุ้มบุญลูกแฝด ข่าวต่างประเทศ

รวบคู่รักวิตถาร บังคับเด็กหญิง 14 ปี ตั้งท้องอุ้มบุญลูกแฝด

10 ชั่วโมง ที่แล้ว
ครูหนุ่ม ถูหนอนใส่สาวบนรถไฟ ซวยจัด เหยื่อเป็นตำรวจนอกเครื่องแบบรวบคาที่ ข่าวต่างประเทศ

ครูญี่ปุ่น ถูหนอนใส่สาวบนรถไฟ ซวยจัด เหยื่อเป็นตำรวจนอกเครื่องแบบจับคาที่

11 ชั่วโมง ที่แล้ว
ลดราคาน้ำมัน 2568 ข่าว

ด่วน! ขึ้นน้ำมัน ‘ดีเซล’ อีกลิตรละ 3.50 บาท มีผล 3 เมษายน

11 ชั่วโมง ที่แล้ว
ใจสลาย พี่สาวเหน่ง เหม่งจ๋าย ประกาศตัดขาดเมียน้องชาย หลังทิ้งอัฐิไว้วัดอย่างไร้เกียรติ บันเทิง

ใจสลาย พี่สาวเหน่ง เหม่งจ๋าย ประกาศตัดขาดเมียน้องชาย หลังทิ้งอัฐิไว้วัดอย่างไร้เกียรติ

12 ชั่วโมง ที่แล้ว
ปิดตลาดราคาทองวันนี้ 2 เม.ย. 69 ดิ่งแรง 1,200 บาท ทองแท่งขายออก 71,700 เศรษฐกิจ

ปิดตลาดราคาทองวันนี้ 2 เม.ย. 69 ดิ่งแรง 1,200 บาท ทองแท่งขายออก 71,700

12 ชั่วโมง ที่แล้ว
สถิติหวยลาวออกวันที่ 2 ย้อนหลัง ต้อนรับงวดแรกวันพฤหัสบดี 2/4/69 หวยลาว

สถิติหวยลาวออกวันที่ 2 ย้อนหลัง 9 งวด ต้อนรับงวดแรกวันพฤหัสบดี 2/4/69

12 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าวกีฬา

“อิตาลีอดไปบอลโลก” เปิดโพสต์ สเตฟาน แซะเจ็บ! แถมโผล่ชุดเชียร์เกาหลี

12 ชั่วโมง ที่แล้ว
พายุถล่มกรีซ ดับ 1 ศพ น้ำท่วมซัดเมือง พายุฝุ่นซาฮารา ย้อมฟ้าเป็นสีแดงทั่วเกาะ ข่าวต่างประเทศ

พายุถล่มกรีซ ดับ 1 ศพ น้ำท่วมซัดเมือง พายุฝุ่นซาฮารา ย้อมฟ้าเป็นสีแดงทั่วเกาะ

12 ชั่วโมง ที่แล้ว
กฤษณ์ ศรีภูมิเศรษฐ์ หวนคืนรับงานแสดง ในรอบ 23 ปี ทุ่มสุดตัวเพิ่ม-ลดหุ่น 10 กก. แฟนๆ รอติดตามผลงาน บันเทิง

กฤษณ์ ศรีภูมิเศรษฐ์ หวนคืนรับงานแสดง ในรอบ 23 ปี ทุ่มสุดตัวเพิ่ม-ลดหุ่น 10 กก.

12 ชั่วโมง ที่แล้ว
นิกรอดีตกู้ภัย นิสัย ข่าวอาชญากรรม

ขุดสันดาน “นิกร” อดีตกู้ภัยหื่น! อดีตแฟนแฉชอบถ่ายคลิป-ขู่แบล็กเมล

12 ชั่วโมง ที่แล้ว
ด่วน! ราคาน้ำมันดีเซลสิงคโปร์ พุ่ง 202.46 ดอลลาร์ต่อบาร์เรล สูงสุดรอบ 52 สัปดาห์ เศรษฐกิจ

ด่วน! ราคาน้ำมันดีเซลสิงคโปร์ พุ่ง 202.46 ดอลลาร์ต่อบาร์เรล สูงสุดรอบ 52 สัปดาห์

13 ชั่วโมง ที่แล้ว
ผลหวยลาววันนี้ 2 เม.ย. 69 ตรวจผลรางวัลล่าสุด และผลสลากพัฒนา 5/45 หวยลาว

ผลหวยลาววันนี้ 2 เม.ย. 69 ตรวจผลรางวัลล่าสุด และผลสลากพัฒนา 5/45

13 ชั่วโมง ที่แล้ว
แท็กซี่ไร้คนขับ หยุดวิ่ง อู่ฮั่น ข่าวต่างประเทศ

ระทึก! แท็กซี่ไร้คนขับนับ 100 คัน “จอดนิ่ง” กลางถนนอู่ฮั่น

13 ชั่วโมง ที่แล้ว
เจเจ ยุวฉัตร อดีตภรรยา เหน่ง เหม่งจ๋าย เคลื่อนไหวหลังรู้ข่าว อัฐิอดีตสามี ถูกทิ้งอยู่วัด บันเทิง

เจเจ ยุวฉัตร อดีตภรรยา เหน่ง เหม่งจ๋าย เคลื่อนไหวหลังรู้ข่าว อัฐิอดีตสามี ถูกทิ้งอยู่วัด

13 ชั่วโมง ที่แล้ว
&quot;จุลพันธ์&quot; แจงยิบ ข้อมูลนายกฯ &quot;อนุทิน&quot; หลุดว่อนเน็ต ยันประกันสังคม ไม่โดนแฮก ข่าวการเมือง

“จุลพันธ์” แจงยิบ ข้อมูลนายกฯ “อนุทิน” หลุดว่อนเน็ต ยันประกันสังคม ไม่โดนแฮก

13 ชั่วโมง ที่แล้ว
ซาร่า คาซิงกินี เผยข่าวดี &quot;ท้อง&quot; ทำสามี แดริล ยัง ปล่อยโฮดีใจ ชาวเน็ตสงสัย Aril Fools&#039; Day บันเทิง

ซาร่า คาซิงกินี เผยข่าวดี “ท้อง” ทำสามี แดริล ยัง ปล่อยโฮดีใจ ชาวเน็ตสงสัย Aril Fools’ Day

13 ชั่วโมง ที่แล้ว
&quot;ไอซ์ รักชนก&quot; ร่อนจดหมายจี้ &quot;จุลพันธ์&quot; สางทุจริตตึก SKYY9-เว็บแอป 850 ล้าน ข่าวการเมือง

“ไอซ์ รักชนก” ร่อนจดหมายจี้ “จุลพันธ์” สางทุจริตตึก SKYY9-เว็บแอป 850 ล้าน

14 ชั่วโมง ที่แล้ว
เมืองที่อากาศดีที่สุด IQAir ข่าว

อึ้ง! ทั้งเอเชียมีแค่ 3 เมือง อากาศสะอาดตามมาตรฐาน WHO

14 ชั่วโมง ที่แล้ว
หนุ่มเสื้อแดงเชียงใหม่ เปิดใจ ปมด่าแม่ลูก อ้างคู่กรณีขับรถตัดหน้า ข่าว

หนุ่มเสื้อแดงเชียงใหม่ เปิดใจ ปมด่าแม่ลูก อ้างคู่กรณีขับรถตัดหน้า

14 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าวการเมือง

“ชัชชาติ” เชื่อวิกฤติฝุ่นภาคเหนือ ไม่กระทบกรุงเทพ ลมเปลี่ยนทิศขึ้นเหนือ

14 ชั่วโมง ที่แล้ว
ทำงานกับ Thaiger มาตั้งแต่ปี 2020 จบการศึกษาจากคณะวารสารศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสคร์ เคยทำงานกับสถานีโทรทัศน์อันดับ 1 ของประเทศ ทำให้มีประสบการณ์ความเชี่ยวชาญ เจาะประเด็นข่าวการเมืองอาชญากรรม ข่าวแปลกๆ เรื่องน่าสนใจจากต่างประเทศ ช่องทางติดต่อ tee@thethaiger.com

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

หมอเตือนผู้ชาย ช่วยตัวเองแบบนี้ เสี่ยงทำลายชีวิตคู่

หมอเตือนผู้ชาย ช่วยตัวเองแบบนี้ เสี่ยงทำลายชีวิตคู่

เผยแพร่: 3 เมษายน 2569
ดูดวงวันนี้ 3 4 69

4 ราศีดวงเจ้าคนนายคนหยิบจับอะไรก็สำเร็จ บริหารงานรุ่ง-ลูกน้องยำเกรง

เผยแพร่: 3 เมษายน 2569

ครูสาวส่อคุกอ่วม 40 ปี ลวงศิษย์วัย 16 เปย์สมาร์ทโฟนส่งรูปสยิว

เผยแพร่: 2 เมษายน 2569
เตือนแล้วนะ ท่าร่วมรักยอดฮิต เสี่ยงทำข้อเข่าบาดเจ็บ

เตือนแล้วนะ ท่าร่วมรักยอดฮิต เสี่ยงทำข้อเข่าบาดเจ็บ

เผยแพร่: 2 เมษายน 2569
Back to top button