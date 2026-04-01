ปลัดอำเภอจะแนะ ถูกดักซุ่มยิงรถพรุน เสียชีวิตพร้อมสาวที่นั่งมาด้วย

Photo of Nateetorn S. Nateetorn S.เผยแพร่: 01 เม.ย. 2569 09:21 น.| อัปเดต: 01 เม.ย. 2569 09:21 น.
นายมนชัย จิตกมลกานต์ ปลัดอำเภอจะแนะ ถูกดักซุ่มยิงรถพรุน เสียชีวิตพร้อมสาวที่นั่งมาด้วย ตำรวจเร่งล่าตัวคนร้าย ยังไม่ทราบมูลเหตุจูงใจ

พ.ต.อ.วีระศักดิ์ เพอแสละ ผกก.สภ.จะแนะ จ.นราธิวาส รับแจ้งมีเหตุคนร้ายดักซุ่มยิงรถยนต์กระบะ บนถนนในหมู่บ้านสุแฆ ม.3 ต.ดุซงญอ เมื่อช่วงเวลาตี 1 ของวันที่ 1 เมษายน 69 จึงรีบประสานกำลังลงพื้นที่ตรวจสอบจุดเกิดเหตุ

เมื่อไปถึงที่เกิดเหตุพบรถยนต์กระบะยี่ห้อโตโยต้า 4 ประตูสีดำ จอดอยู่ริมถนน ซึ่งอยู่ในสภาพถูกกระสุนปืนพรุนไปทั้งคัน ตรวจสอบผู้เสียชีวิต 2 ศพ ทราบชื่อคือ นายมนชัย จิตกมลกานต์ ปลัดอำเภอหัวหน้ากลุ่มงานความมั่นคง อำเภอจะแนะ และ น.ส.ฮัยด๊ะ บือราเฮง อายุ 27 ปี ชาว ต.ดุซงญอ อ.จะแนะ จ.นราธิวาส

ในเบื้องต้นทราบว่า ก่อนเกิดเหตุผู้เสียชีวิตทั้ง 2 ราย นั่งโดยสารรถยนต์ไปทำกิจธุระส่วนตัว เมื่อแล้วเสร็จ นายมนชัย ได้ขับรถยนต์เพื่อส่ง น.ส.ฮัยด๊ะ กลับบ้านพัก ถึงที่เกิดเหตุคาดว่าได้มีกลุ่มคนร้ายดักซุ่มอยู่ในป่าข้างทาง เมื่อเห็นรถยนต์ของนายมนชัย ขับผ่านมาจึงได้ใช้อาวุธปืนยิงถล่มใส่จำนวนหลายสิบนัด จนมั่นใจว่านายมนชัยและ น.ส.ฮัยด๊ะ เสียชีวิต คนร้ายจึงได้อาศัยความชำนาญพื้นที่หลบหนีไป

ส่วนสาเหตุยังไม่สามารถระบุได้ว่ามาจากปมเหตุใด ต้องรอเจ้าหน้าที่ทำการเก็บรวบรวมพยานหลักฐาน และทำการสืบสวนสอบสวนพยานแวดล้อมอย่างละเอียดอีกครั้ง ไม่ว่าจะเป็นปมคดีความมั่นคง ความขัดแย้งส่วนตัว หรือว่าเรื่องชู้สาว

อ่านข่าวที่เกี่ยวข้อง

ข่าวล่าสุด
ข่าวต่างประเทศ

“ทรัมป์” แจ้งข่าว เจอนักบินคนที่สองแล้ว ปลอดภัยดีหลังเครื่องบินถูกอิหร่านยิงตก

14 นาที ที่แล้ว
เลขเด็ด

คัดให้แล้ว เลขเด็ด ม้าสีหมอก จัดชุดเลขมงคล 16/4/69 งวดหวยออกหลังวันสงกรานต์

23 นาที ที่แล้ว
ข่าว

“ฐิตินันท์” อดีต สส.พรรคอนาคตใหม่-ภูมิใจไทย พบในมือถือปืนพก 9 มม.

28 นาที ที่แล้ว
ข่าวต่างประเทศ

รวบศิลปินจุดไฟกลางถนน แยกชิบูย่ากลางดึก พร้อมทิ้งข้อความปริศนา

46 นาที ที่แล้ว
ข่าวภูมิภาค

เชียงใหม่วิกฤต! ไฟป่าดอยสุเทพโหมหนัก กระทบควันคลุมรันเวย์สนามบิน

56 นาที ที่แล้ว
ข่าว

“กัน จอมพลัง” เข้าช่วยน้องทหาร ถูกสั่งให้ถอดเสื้อแล้วเหยียบอก จนแผลเต็มตัว

1 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าว

เก๋งเติมน้ำมันเต็มถังไม่จ่าย ชักดาบขับหนี วอนถ้าพบแจ้งตำรวจด้วย

1 ชั่วโมง ที่แล้ว
โรงเรียนบ้านสะพานหิน ชัยภูมิ ข่าว

ไวรัลบุญ! แห่บริจาคผ้าป่าโรงเรียนบ้านสะพานหินยอด 0.01 บาท ไปจนหลักพัน

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าว

สลด! สองสาวถูกขับมอไซค์ฝ่าไม้กั้น ถูกรถไฟชนดับเสียชีวิต 2 ศพ

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าวอาชญากรรม

ทหารรวบ “กระบะตบตาซุกน้ำมัน” ใต้ถุงน้ำแข็ง ลอบขนขายเมียนมา

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
พระจับใบดำใบแดง ข่าวภูมิภาค

พระจับใบดำ-ใบแดง กองเชียร์เป็นลม 3 คนรวด คนโดนใบแดงสุดท้ายแทบทรุด

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าวต่างประเทศ

ยังหาไม่เจอ นักบินสหรัฐฯคนที่สอง หลังเครื่องบินถูกอิหร่านสอยร่วง

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าว

ร้อนทะลุ 40 องศาฯ! กรมอุตุฯ เตือนฝุ่นพิษพุ่งเกินมาตรฐาน 3 ภาค

3 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าว

“สส.ไอซ์” โชว์ซื้อ “ผ่าพิภัพไททัน” เล่ม 1 ถึง 34 ตั้งใจงานหนังสือปีนี้ซื้อน้อย

3 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าว

เชียงใหม่ อากาศยังแย่พุ่งที่ 1 รวบมือรับจ้างเผาเสพยาบ้า อ้างทำแนวกันไฟ

3 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าวต่างประเทศ

รัสเซีย ออกมาตรการให้บริษัทส่งพนักงานร่วมกองทัพ เกณฑ์ทหารรบสงคราม

3 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าวการเมือง

ปชป. ฟันนักการเมืองตัวย่อ พ. โดนแจ้งความคุกคามทางเพศ เจ้าตัวลาออกไปแล้ว

4 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าวต่างประเทศ

นักการเมืองหญิงดัตช์ถูกขับพ้นพรรค เหตุตัดต่อรูปตัวเอง ไม่เหมือนตัวจริง

4 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าวการเมือง

นิด้าโพล เผยความมั่นใจสาม รมต. ช่วงวิกฤติพลังงาน ส่วนใหญ่ไม่เห็นใจ “อนุทิน”

4 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าว

พ่อพนา หลั่งน้ำตา น้องทับทิม มาเชียร์แข่งเพาะกาย อดเข้ารอบชิง แต่ถึงแพ้ก็ไม่เป็นไร

4 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าว

พุ่งไม่หยุด! ราคาน้ำมัน 5 เม.ย. ดีเซลแตะ 50 บาท หลัง กบน. เคาะปรับขึ้นราคา

5 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าวการเมือง

กกต. รับคำร้องยุบพรรคประชาชน ปม “สเปกเตอร์ซี-เลเซอร์ไอดี” เตรียมเรียก “พี่ศรี”

5 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าวการเมือง

“อนุทิน” เผยสาเหตุที่เงียบเรื่องไอ้โม่งเพราะไม่อยากให้ข่าวรั่ว รู้หมดเรือลำไหน

5 ชั่วโมง ที่แล้ว
ดูดวงวันนี้ 5 4 69 ดูดวง

4 ราศี สายมูเตรียมปัง บูชาอะไรก็ขลัง เงินล้นกระเป๋า

7 ชั่วโมง ที่แล้ว
เลขเด็ด

เสือตกถังพลังเงินดี ปล่อยเลขเด็ดงวดนี้ 16 เม.ย. 69 เตรียมรับโชคหลังสงกรานต์

18 ชั่วโมง ที่แล้ว
Photo of Nateetorn S. Nateetorn S.เผยแพร่: 01 เม.ย. 2569 09:21 น.| อัปเดต: 01 เม.ย. 2569 09:21 น.
164
Photo of Nateetorn S.

Nateetorn S.

ทำงานกับ Thaiger มาตั้งแต่ปี 2020 จบการศึกษาจากคณะวารสารศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสคร์ เคยทำงานกับสถานีโทรทัศน์อันดับ 1 ของประเทศ ทำให้มีประสบการณ์ความเชี่ยวชาญ เจาะประเด็นข่าวการเมืองอาชญากรรม ข่าวแปลกๆ เรื่องน่าสนใจจากต่างประเทศ ช่องทางติดต่อ tee@thethaiger.com

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

“ทรัมป์” แจ้งข่าว เจอนักบินคนที่สองแล้ว ปลอดภัยดีหลังเครื่องบินถูกอิหร่านยิงตก

เผยแพร่: 5 เมษายน 2569

คัดให้แล้ว เลขเด็ด ม้าสีหมอก จัดชุดเลขมงคล 16/4/69 งวดหวยออกหลังวันสงกรานต์

เผยแพร่: 5 เมษายน 2569

รวบศิลปินจุดไฟกลางถนน แยกชิบูย่ากลางดึก พร้อมทิ้งข้อความปริศนา

เผยแพร่: 5 เมษายน 2569

เชียงใหม่วิกฤต! ไฟป่าดอยสุเทพโหมหนัก กระทบควันคลุมรันเวย์สนามบิน

เผยแพร่: 5 เมษายน 2569
