ปลัดอำเภอจะแนะ ถูกดักซุ่มยิงรถพรุน เสียชีวิตพร้อมสาวที่นั่งมาด้วย

Photo of Nateetorn S. Nateetorn S.เผยแพร่: 01 เม.ย. 2569 09:21 น.| อัปเดต: 01 เม.ย. 2569 09:21 น.
นายมนชัย จิตกมลกานต์ ปลัดอำเภอจะแนะ ถูกดักซุ่มยิงรถพรุน เสียชีวิตพร้อมสาวที่นั่งมาด้วย ตำรวจเร่งล่าตัวคนร้าย ยังไม่ทราบมูลเหตุจูงใจ

พ.ต.อ.วีระศักดิ์ เพอแสละ ผกก.สภ.จะแนะ จ.นราธิวาส รับแจ้งมีเหตุคนร้ายดักซุ่มยิงรถยนต์กระบะ บนถนนในหมู่บ้านสุแฆ ม.3 ต.ดุซงญอ เมื่อช่วงเวลาตี 1 ของวันที่ 1 เมษายน 69 จึงรีบประสานกำลังลงพื้นที่ตรวจสอบจุดเกิดเหตุ

เมื่อไปถึงที่เกิดเหตุพบรถยนต์กระบะยี่ห้อโตโยต้า 4 ประตูสีดำ จอดอยู่ริมถนน ซึ่งอยู่ในสภาพถูกกระสุนปืนพรุนไปทั้งคัน ตรวจสอบผู้เสียชีวิต 2 ศพ ทราบชื่อคือ นายมนชัย จิตกมลกานต์ ปลัดอำเภอหัวหน้ากลุ่มงานความมั่นคง อำเภอจะแนะ และ น.ส.ฮัยด๊ะ บือราเฮง อายุ 27 ปี ชาว ต.ดุซงญอ อ.จะแนะ จ.นราธิวาส

ในเบื้องต้นทราบว่า ก่อนเกิดเหตุผู้เสียชีวิตทั้ง 2 ราย นั่งโดยสารรถยนต์ไปทำกิจธุระส่วนตัว เมื่อแล้วเสร็จ นายมนชัย ได้ขับรถยนต์เพื่อส่ง น.ส.ฮัยด๊ะ กลับบ้านพัก ถึงที่เกิดเหตุคาดว่าได้มีกลุ่มคนร้ายดักซุ่มอยู่ในป่าข้างทาง เมื่อเห็นรถยนต์ของนายมนชัย ขับผ่านมาจึงได้ใช้อาวุธปืนยิงถล่มใส่จำนวนหลายสิบนัด จนมั่นใจว่านายมนชัยและ น.ส.ฮัยด๊ะ เสียชีวิต คนร้ายจึงได้อาศัยความชำนาญพื้นที่หลบหนีไป

ส่วนสาเหตุยังไม่สามารถระบุได้ว่ามาจากปมเหตุใด ต้องรอเจ้าหน้าที่ทำการเก็บรวบรวมพยานหลักฐาน และทำการสืบสวนสอบสวนพยานแวดล้อมอย่างละเอียดอีกครั้ง ไม่ว่าจะเป็นปมคดีความมั่นคง ความขัดแย้งส่วนตัว หรือว่าเรื่องชู้สาว

ข่าวล่าสุด
ข่าว

ร้อนทะลุ 40 องศาฯ! กรมอุตุฯ เตือนฝุ่นพิษพุ่งเกินมาตรฐาน 3 ภาค

1 นาที ที่แล้ว
ข่าว

“สส.ไอซ์” โชว์ซื้อ “ผ่าพิภัพไททัน” เล่ม 1 ถึง 34 ตั้งใจงานหนังสือปีนี้ซื้อน้อย

5 นาที ที่แล้ว
ข่าว

เชียงใหม่ อากาศยังแย่พุ่งที่ 1 รวบมือรับจ้างเผาเสพยาบ้า อ้างทำแนวกันไฟ

19 นาที ที่แล้ว
ข่าวต่างประเทศ

รัสเซีย ออกมาตรการให้บริษัทส่งพนักงานร่วมกองทัพ เกณฑ์ทหารรบสงคราม

25 นาที ที่แล้ว
ข่าวการเมือง

ปชป. ฟันนักการเมืองตัวย่อ พ. โดนแจ้งความคุกคามทางเพศ เจ้าตัวลาออกไปแล้ว

59 นาที ที่แล้ว
ข่าวต่างประเทศ

นักการเมืองหญิงดัตช์ถูกขับพ้นพรรค เหตุตัดต่อรูปตัวเอง ไม่เหมือนตัวจริง

1 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าวการเมือง

นิด้าโพล เผยความมั่นใจสาม รมต. ช่วงวิกฤติพลังงาน ส่วนใหญ่ไม่เห็นใจ “อนุทิน”

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าว

พ่อพนา หลั่งน้ำตา น้องทับทิม มาเชียร์แข่งเพาะกาย อดเข้ารอบชิง แต่ถึงแพ้ก็ไม่เป็นไร

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าว

พุ่งไม่หยุด! ราคาน้ำมัน 5 เม.ย. ดีเซลแตะ 50 บาท หลัง กบน. เคาะปรับขึ้นราคา

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าวการเมือง

กกต. รับคำร้องยุบพรรคประชาชน ปม “สเปกเตอร์ซี-เลเซอร์ไอดี” เตรียมเรียก “พี่ศรี”

3 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าวการเมือง

“อนุทิน” เผยสาเหตุที่เงียบเรื่องไอ้โม่งเพราะไม่อยากให้ข่าวรั่ว รู้หมดเรือลำไหน

3 ชั่วโมง ที่แล้ว
ดูดวงวันนี้ 5 4 69 ดูดวง

4 ราศี สายมูเตรียมปัง บูชาอะไรก็ขลัง เงินล้นกระเป๋า

5 ชั่วโมง ที่แล้ว
เลขเด็ด

เสือตกถังพลังเงินดี ปล่อยเลขเด็ดงวดนี้ 16 เม.ย. 69 เตรียมรับโชคหลังสงกรานต์

16 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าวภูมิภาค

เจ็บระนาว อุบัติเหตุ “รถชนกันจำนวนหลายคัน” บนทางพิเศษบูรพาวิถี

16 ชั่วโมง ที่แล้ว
โสรีช์ โพธิแก้ว ข่าว

แห่อาลัย “รศ.ดร.โสรีช์ โพธิแก้ว” อดีตนายกสมาคมจิตวิทยาฯ

16 ชั่วโมง ที่แล้ว
ไต้หวันโดดสะพานหน้าโลตัส ลาดพร้าว ข่าว

สาหัส! ไต้หวันโดดสะพานลอย ย่านลาดพร้าว ตร.เร่งหาสาเหตุ

17 ชั่วโมง ที่แล้ว
ไทยสร้างไทย หัวหน้าพรรคคนใหม่ 2569 ข่าว

ปรับโครงสร้างใหม่ “อุดมเดช” นั่งหัวหน้าพรรคไทยสร้างไทย

18 ชั่วโมง ที่แล้ว
สุชาติ ชมกลิ่น ข่าวการเมือง

รมว.สุชาติ ส่งอธิบดีเช็กความพร้อม “CCTV อัจฉริยะ” จับไฟป่าเรียลไทม์

18 ชั่วโมง ที่แล้ว
บันเทิง

เอส กันตพงศ์ สุดช้ำ อดีตภรรยา ฟ้องหย่าตอนป่วยหนัก ซ้ำสอนลูกเรียกพ่อแท้ๆ ว่า “ลุง”

18 ชั่วโมง ที่แล้ว
บันเทิง

จุกในอก เปิดจดหมาย เสก โลโซ เขียนถึงลูก ๆ อ่านแล้วน้ำตาซึม แฟนเพลงส่งกำลังใจ

19 ชั่วโมง ที่แล้ว
พลโทอดุลย์ ข่าวการเมือง

รมว.กลาโหม ยันไม่ต้องห่วง “เรือลอบขนน้ำมัน” ส่งกัมพูชา หนีไม่พ้น GPS

19 ชั่วโมง ที่แล้ว
ซาบีดา ไทยเศรษฐ์ ลาออก สส. เปิดทาง นิกร จำนง ขึ้นปาตี้ลิสต์แทน ข่าว

ซาบีดา ไทยเศรษฐ์ ลาออก สส. เปิดทาง นิกร จำนง ขึ้นปาตี้ลิสต์แทน

20 ชั่วโมง ที่แล้ว
ลุงเนวิน บุรีรัมย์ ยูไนเต็ด ข่าว

เปิดโพสต์ “ลุงเนวิน” ปลุกกองเชียร์ บุรีรัมย์ ยูไนเต็ด ปีนี้ต้อง 4 แชมป์

20 ชั่วโมง ที่แล้ว
ศาลให้ประกัน &quot;สามารถ&quot; คดีฟอกเงินดิไอคอน วงเงิน 1 ล้านบาท สั่งห้ามออกนอกประเทศ ข่าว

ศาลให้ประกัน “สามารถ” คดีฟอกเงินดิไอคอน วงเงิน 1 ล้านบาท สั่งห้ามบินนอกประเทศ

20 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าวกีฬา

เบลล์ สวนคนกล่าวหา โยงสัญญา รถถัง จิตรเมืองนนท์ วอนใช้สมองไตร่ตรองดีๆ

20 ชั่วโมง ที่แล้ว
ทำงานกับ Thaiger มาตั้งแต่ปี 2020 จบการศึกษาจากคณะวารสารศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสคร์ เคยทำงานกับสถานีโทรทัศน์อันดับ 1 ของประเทศ ทำให้มีประสบการณ์ความเชี่ยวชาญ เจาะประเด็นข่าวการเมืองอาชญากรรม ข่าวแปลกๆ เรื่องน่าสนใจจากต่างประเทศ ช่องทางติดต่อ tee@thethaiger.com

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

รัสเซีย ออกมาตรการให้บริษัทส่งพนักงานร่วมกองทัพ เกณฑ์ทหารรบสงคราม

เผยแพร่: 5 เมษายน 2569

ปชป. ฟันนักการเมืองตัวย่อ พ. โดนแจ้งความคุกคามทางเพศ เจ้าตัวลาออกไปแล้ว

เผยแพร่: 5 เมษายน 2569

นักการเมืองหญิงดัตช์ถูกขับพ้นพรรค เหตุตัดต่อรูปตัวเอง ไม่เหมือนตัวจริง

เผยแพร่: 5 เมษายน 2569

นิด้าโพล เผยความมั่นใจสาม รมต. ช่วงวิกฤติพลังงาน ส่วนใหญ่ไม่เห็นใจ “อนุทิน”

เผยแพร่: 5 เมษายน 2569
