ข่าว

ซวยซ้ำ! กฎเหล็กสงกรานต์ทวีวัฒนา 2569 ห้ามรถน้ำ-เครื่องเสียง ชาวบ้านโอดเหมือนห้ามเล่น

Photo of Thosapol Thosapolเผยแพร่: 10 เม.ย. 2569 18:45 น.| อัปเดต: 10 เม.ย. 2569 14:36 น.
55

สำนักงานเขตทวีวัฒนาออกประกาศคุมเข้มเทศกาลเล่นน้ำปีนี้ 2569 สั่งแบนรถแห่และห้ามจองพื้นที่ริมคลองเด็ดขาด หวั่นกระทบรายได้พ่อค้าแม่ค้า ด้านเจ้าหน้าที่แจงแค่จัดระเบียบไม่ได้สั่งห้าม

เทศกาลสงกรานต์ บริเวณถนนเลียบคลองทวีวัฒนาในปี 2569 กลายเป็นประเด็นร้อนแรงขึ้นมาทันที เมื่อสำนักงานเขตทวีวัฒนาประกาศมาตรการคุมเข้มการเล่นน้ำแบบหมดจด จนชาวบ้านในพื้นที่และนักท่องเที่ยวต่างตั้งคำถามว่า สรุปแล้วปีนี้ยังเปิดให้เล่นน้ำอยู่หรือไม่ เนื่องจากข้อห้ามแต่ละข้อแทบจะกลืนกินบรรยากาศความสนุกไปจนหมดสิ้น

สำหรับกฎระเบียบสำคัญที่สร้างความกังวลใจให้กับคนในพื้นที่ มีการระบุข้อห้ามที่ชัดเจนหลายประการ เริ่มตั้งแต่การห้ามรถยนต์บรรทุกถังน้ำหรือคนเล่นสาดน้ำเข้ามาในพื้นที่ถนนเลียบคลองทวีวัฒนาอย่างเด็ดขาด ทำให้สายสาดน้ำท้ายกระบะต้องหมดสิทธิ์ร่วมงานโดยปริยาย

นอกจากนี้ยังสั่งห้ามรถเครื่องเสียง รถแห่ หรือรถเปิดเพลงเสียงดัง จอดตลอดแนวถนน ห้ามนำสิ่งของหรือเก้าอี้มาวางจองพื้นที่เพื่อขายของและตั้งซุ้มเล่นน้ำริมทางเท้า รวมถึงห้ามสูบน้ำจากคลองขึ้นมาเล่น เพื่อรักษาความสะอาดของแหล่งน้ำสาธารณะ

ทันทีที่กฎระเบียบเหล่านี้เผยแพร่ออกไป ชาวทวีวัฒนาหลายคนแสดงความไม่พอใจผ่านสื่อสังคมออนไลน์ โดยมองว่าเป็นมาตรการที่เข้มงวดเกินไปจนไม่เหลือความสนุก บางส่วนประชดประชันว่าการจัดระเบียบเช่นนี้ทำให้นอนอยู่บ้านน่าจะดีที่สุด ขณะเดียวกันกลุ่มพ่อค้าแม่ค้าก็ต้องเผชิญกับภาวะซวยซ้ำ เพราะคาดว่ารายได้จะหดหายจากการที่คนหนีไปเล่นน้ำที่อื่นแทน

ล่าสุด สำนักงานเขตทวีวัฒนาได้ออกมาชี้แจงประเด็นดังกล่าว โดยยืนยันว่าไม่ได้ห้ามประชาชนเล่นน้ำแต่อย่างใด ทุกคนยังสามารถมาร่วมสาดความชุ่มฉ่ำกันได้ตามปกติ ทางเขตเพียงต้องการขอความร่วมมือในการจัดระเบียบพื้นที่ เพื่อความปลอดภัย แก้ปัญหารถติดสะสม และลดความเดือดร้อนรำคาญของผู้พักอาศัยบริเวณใกล้เคียง พร้อมเชิญชวนให้ทุกคนเล่นน้ำกันอย่างสุภาพตามประเพณีดั้งเดิม

การเล่นน้ำสงกรานต์ริมคลองทวีวัฒนาปีนี้จึงเปลี่ยนรูปแบบไปอย่างสิ้นเชิง โดยเน้นการเดินเท้าและใช้ขันสาดน้ำเป็นหลัก แทนการนำรถกระบะบรรทุกน้ำเข้ามาในพื้นที่

สำนักงานเขตทวีวัฒนาออกประกาศคุมเข้มเทศกาลเล่นน้ำปีนี้ 2569
เขตทวีวัฒนา กรุงเทพมหานคร

นักเขียนบทความที่ Thaiger จบการศึกษาจากคณะนิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยกรุงเทพ เชี่ยวชาญเรื่องบทความท่องเที่ยว บันเทิง ไลฟ์สไตล์ ผ่านการค้นหาข้อมูลโดยละเอียดพร้อมด้วยประสบการณ์ตรงของตัวเอง งานอดิเรกมีความสนใจในกระแสข่าวรอบตัวต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นด้านสุขภาพ สังคม การเมือง และที่สำคัญคือเป็นทาสแมวร้อยเปอร์เซ็นต์ครับ ช่องทางติดต่อ thospol@thethaiger.com

