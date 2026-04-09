“ฮุน เซน” ลงคลิปโปรโมต “เกาะรง” ชูสโลแกน Land of Smiles ดินแดนแห่งรอยยิ้ม
“ฮุน เซน” โพสต์คลิปโปรโมต “เกาะรง” ชูสโลแกน Land of Smiles ดินแดนแห่งรอยยิ้ม ชาวเน็ตสับเละก๊อบปี้ไทย ลอกไอเดียเพื่อนบ้าน
สมเด็จ ฮุน เซน ประธานวุฒิสภาและอดีตนายกรัฐมนตรีกัมพูชา โพสต์คลิปวิดีโอโปรโมตการท่องเที่ยวความยาวกว่า 2 นาที นำเสนอความสวยงามของ “เกาะรง” เมืองชายฝั่งทะเลในอำเภอพระสีหนุ จังหวัดพระสีหนุ และตั้งอยู่กลางอ่าวไทย โดยคลิปดังกล่าวถูกนำมาเผยแพร่ผ่านช่องทางเพจเฟซบุ๊ก Samdech Hun Sen of Cambodia
ประเด็นที่ทำให้มีการพูดถึงในวงกว้างคือข้อความประกอบคลิปวิดีโอ สมเด็จ ฮุน เซน ระบุข้อความต้อนรับนักท่องเที่ยวว่า “Welcome to the land of smiles Koh Rong, Cambodia” ซึ่งแปลได้ว่า “ยินดีต้อนรับสู่ดินแดนแห่งรอยยิ้ม เกาะรง, กัมพูชา” พร้อมติดแฮชแท็ก #การเตรียมรากฐานทางเศรษฐกิจ #ระเบียงเศรษฐกิจชายฝั่งทะเลกัมพูชา #กัมพูชามาตุภูมิของฉัน #ชีวิตจริงของชาวกัมพูชา #การท่องเที่ยวที่ผูกพันกับผืนแผ่นดิน #คณะทำงานรัฐบาลลงพื้นที่ช่วยเหลือจังหวัดพระสีหนุ
จากคลิปดังกล่าวเผยให้เห็นบรรยากาศชายหาดของเกาะรงที่มีนักท่องเที่ยวเดินทางมาท่องเที่ยวเป็นจำนวนมาก คลิปยังนำเสนอภาพอาหารท้องถิ่นและสถานที่ท่องเที่ยวต่าง ๆ บนเกาะ จุดที่สะดุดตาที่สุดคือป้ายข้อความขนาดใหญ่ที่ตั้งโดดเด่นอยู่บนชายหาดระบุว่า “Koh Rong the Land of Smile” (เกาะรง ดินแดนแห่งรอยยิ้ม)
หลังจากที่คลิปวิดีโอดังกล่าวถูกเผยแพร่ออกไป ชาวเน็ตชาวไทยต่างพากันวิพากษ์วิจารณ์อย่างมาก โดยส่วนหนึ่งแสดงความคิดเห็นว่า “คิดไม่เป็นลอกอย่างเดียวมันต้องเป็น wellcome scambodia” , “ของบ้านเอ็งคือ เดินยิ้มเข้ามาขอตังค์นักท่องเที่ยวสินะ” , “มันต้องเดอะแลนด์ ออฟ สแกมเมอร์ คนรู้จักแน่ๆ” , “น่าจะแลนด์ออฟหัวเราะไปเลย” , “คิดเองไม่เป็น copy เพื่อนบ้านดีกว่าไม่ต้องคิดอะไรเยอะ”
