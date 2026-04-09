นาทีระทึก! เหล็กปลิวใส่รถ ทำกระจกแตก หวิดเกิดเหตุใหญ่
ระทึก! สาวโพสต์คลิปนาที แผ่นเหล็กปริศนาปลิวใส่รถ ทำกระจกแตก หวิดเกิดเหตุใหญ่ก่อนสงกรานต์ เตือนภัยคนใช้รถเส้นบางนา-ตราด
อุบัติเหตุไม่คาดฝันเกิดขึ้นอีกครั้งบนถนนบางนา-ตราด เมื่อผู้ใช้เฟซบุ๊กชื่อ Suyuanfeii Kheawmas ได้ออกมาเผยแพร่คลิปวิดีโอผ่านกลุ่ม GEELY EX2 THAILAND เผยให้เห็นภาพกระจกรถยนต์แตก หลังจากมีแผ่นเหล็กปริศนาปลิวมากระแทกใส่อย่างแรง โดยเหตุเกิดขึ้นเมื่อช่วงบ่ายวันนี้ (9 เม.ย. 69)
เจ้าของโพสต์ระบุข้อความว่า “สด ๆ ร้อน ๆ เหล็กแผ่นใหญ่ ๆ อยู่ ๆ ก็บินมาชนระยะประชิดขนาดนี้ หลบไม่ทันจริง ๆ ทำเรื่องเคลมแล้วเรียบร้อย คงต้องเอาน้องเข้าซ่อมหลังสงกรานต์ ให้น้องจอดพักอยู่บ้านไปก่อนช่วงนี้ รอลุ้นกันอีกทีว่าน้องจะใช้เวลาซ่อมนานแค่ไหน โดนเส้นบางนาตราด ทุกคนขับขี่ระมัดระวังกันด้วยนะคะ เราระวังแล้วแต่ไม่รอด”
หลังจากคลิปดังกล่าวถูกเผยแพร่ออกไป บรรดาสมาชิกในกลุ่มและชาวเน็ตต่างเข้ามาแสดงความคิดเห็นเป็นจำนวนมาก ส่วนใหญ่รู้สึกโล่งใจที่เจ้าของรถไม่ได้รับบาดเจ็บ หรือเกิดอันตรายหนักจนถึงแก่ชีวิต
อ้างอิงจาก : FB Suyuanfeii Kheawmas
ติดตาม The Thaiger บน Google News: