เช็กเส้นทางเลี่ยง ปิดสะพานข้ามแยกประตูน้ำ 10 เดือน เริ่ม 24 เม.ย.นี้

Photo of sukanlaya s. sukanlaya s.เผยแพร่: 09 เม.ย. 2569 16:09 น.| อัปเดต: 09 เม.ย. 2569 16:09 น.
รฟม. ดีเดย์ปิดสะพานข้ามแยกประตูน้ำ 10 เดือน 24 เม.ย. 69 – 11 ก.พ. 70 ก่อสร้างรถไฟฟ้าสายสีส้ม เช็ก 5 เส้นทางเลี่ยง ผ่านด่านยมราช-ราชดำเนิน-สุขุมวิท

การรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย (รฟม.) เตรียมเดินหน้างานก่อสร้างโครงสร้างใต้ดินของโครงการรถไฟฟ้าสายสีส้ม ช่วงบางขุนนนท์ – ศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทย โดยมีแผนจะรื้อถอนและปรับปรุงสะพานข้ามแยกประตูน้ำ ถนนเพชรบุรี เพื่อให้แนวอุโมงค์รถไฟฟ้าใต้ดินสามารถผ่านได้

นายกิตติกร ตันเปาว์ รองผู้ว่าการ รฟม. ผู้อำนวยการโครงการฯ เปิดเผยรายละเอียดว่า ขั้นตอนการทำงานจะมีการรื้อเชิงสะพาน แผ่นพื้น เสาสะพาน 1 ช่วงเสา รวมถึงเสาเข็ม เพื่อเปิดทางให้อุโมงค์รถไฟฟ้าผ่าน และจะดำเนินการเสริมความแข็งแรงของสะพานก่อนจะก่อสร้างกลับคืนสู่สภาพเดิม คาดว่าจะใช้เวลาดำเนินงานรวมประมาณ 10 เดือน

รฟม. และบริษัท ช.การช่าง จำกัด (มหาชน) ได้หารือร่วมกับ บช.น., สนข. และ กทม. เพื่อวางแผนบรรเทาผลกระทบจราจรบนถนนเพชรบุรี โดยปิดสะพานข้ามแยกประตูน้ำ ตั้งแต่วันที่ 24 เมษายน 2569 เวลา 22.00 น. เป็นต้นไป ตลอด 24 ชั่วโมง จนถึงวันที่ 11 กุมภาพันธ์ 2570

สำหรับผู้ที่ต้องผ่านแยกประตูน้ำในช่วงดังกล่าว ยังสามารถสัญจรผ่านทางราบได้ตามจังหวะสัญญาณไฟจราจร โดยถนนเพชรบุรีฝั่งขาเข้าจะใช้ได้ 2 ช่องจราจร และฝั่งขาออกใช้ได้ 3 ช่องจราจร

รฟม. แนะนำให้ใช้เส้นทางเลี่ยงเพื่อให้การเดินทางคล่องตัวขึ้น

1. เส้นทางพิเศษศรีรัช (ด่านยมราช)

ผู้ใช้เส้นทางที่มาจากถนนนครสวรรค์ ต้องการเดินทางไปยังฝั่งตะวันออกของกรุงเทพฯ ให้เลี้ยวขวาบริเวณแยกนางเลิ้ง เข้าสู่ถนนพิษณุโลก จากนั้นเลี้ยวซ้ายบริเวณแยกยมราช เพื่อใช้ทางพิเศษศรีรัช ด่านยมราช ลงถนนพระราม 9 เลี้ยวขวาเข้าถนนเพชรอุทัย และเลี้ยวซ้ายเข้าถนนเพชรบุรี เพื่อเดินทางไปยังฝั่งตะวันออกของกรุงเทพฯ

2. เส้นทางถนนศรีอยุธยา

ผู้ใช้เส้นทางที่มาจากถนนนครสวรรค์ ต้องการเดินทางไปยังฝั่งตะวันออกของกรุงเทพฯ ให้เลี้ยวขวาบริเวณแยกนางเลิ้ง เข้าสู่ถนนพิษณุโลก จากนั้นเลี้ยวซ้ายบริเวณแยกอุรุพงษ์ เข้าสู่ถนนพระรามที่ 6 จากนั้นเลี้ยวขวาบริเวณแยกศรีอยุธยา เข้าสู่ถนนศรีอยุธยา ต่อเนื่องถนนจตุรทิศ และถนนพระราม 9 เลี้ยวขวาที่แยกพระราม 9 – ประดิษฐ์มนูธรรม เพื่อเดินทางไปยังฝั่งตะวันออกของกรุงเทพฯ

3. เส้นทางถนนราชดำเนินนอก

ผู้ใช้เส้นทางที่มาจากถนนราชดำเนินนอก ต้องการเดินทางไปยังฝั่งตะวันออกของกรุงเทพฯ ให้เลี้ยวขวาบริเวณหน้าลานพระบรมรูปทรงม้า เข้าสู่ถนนศรีอยุธยา จากนั้นเลี้ยวซ้ายบริเวณแยกวัดเบญจมบพิตรฯ เข้าสู่ถนนพระรามที่ 5 จากนั้นเลี้ยวขวาบริเวณแยกราชวิถี เข้าสู่ถนนราชวิถี ผ่านอนุสาวรีย์ชัยสมรภูมิต่อเนื่องถนนดินแดง และถนนพระราม 9 เลี้ยวขวาที่แยก พระราม 9 – ประดิษฐ์มนูธรรม เพื่อเดินทางไปยังฝั่งตะวันออกของกรุงเทพฯ

4. เส้นทางถนนบริพัตร

ผู้ใช้เส้นทางเดินทางจากถนนบริพัตร ต้องการเดินทางไปยังฝั่งตะวันออกของกรุงเทพฯ ให้เลี้ยวซ้ายบริเวณ หจก.ตั้งยู่ฮวด เข้าสู่ถนนเจริญกรุง จากนั้นเลี้ยวซ้ายบริเวณแยกหมอมี เข้าสู่ถนนมิตรพันธ์ ผ่านวงเวียนยี่สิบสองกรกฎาคม เพื่อเข้าสู่ถนนไมตรีจิตต์ มุ่งหน้าไปยังถนนพระรามที่ 4 แล้วเลี้ยวซ้ายที่แยกกล้วยน้ำไท เพื่อเข้าสู่ถนนสุขุมวิท 42 ต่อเนื่องถนนเอกมัย เพื่อเดินทางไปยังฝั่งตะวันออกของกรุงเทพฯ

5. เส้นทางถนนบำรุงเมือง-พระราม 1:

ผู้ใช้เส้นทางเดินทางจากถนนบำรุงเมือง ต้องการเดินทางไปยังฝั่งตะวันออกของกรุงเทพฯ ให้ใช้ถนนบำรุงเมืองต่อเนื่องถนนพระรามที่ 1 จากนั้นตรงไปถนนเพลินจิต แล้วเลี้ยวซ้ายบริเวณแยกเพลินจิตเพื่อเข้าสู่ถนนวิทยุ ต่อเนื่องถนนเพชรบุรี เพื่อเดินทางไปยังฝั่งตะวันออกของกรุงเทพฯ

ภาพจาก : การรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย

บช.น. และ สน. ในท้องที่จะร่วมปรับรอบสัญญาณไฟจราจรให้สัมพันธ์กับปริมาณรถสะสม พร้อมติดตามประเมินสถานการณ์อย่างใกล้ชิด นอกจากนี้ รฟม. จะเร่งรัดงานบริเวณสถานีราชเทวีซึ่งเป็นพื้นที่ต่อเนื่องเพื่อช่วยระบายรถ และเน้นย้ำผู้รับจ้างให้ก่อสร้างด้วยความปลอดภัยสูงสุด หากมีข้อสงสัยสอบถามรายละเอียดการเบี่ยงจราจรได้ที่เบอร์ 06 3217 6532

สำหรับโครงการรถไฟฟ้าสายสีส้ม ช่วงบางขุนนนท์ – ศูนย์วัฒนธรรมฯ มีความก้าวหน้าร้อยละ 26.72 (งานโยธาร้อยละ 29.19 และงานระบบร้อยละ 7.86) ส่วนช่วงศูนย์วัฒนธรรมฯ – มีนบุรี (สุวินทวงศ์) ที่อยู่ระหว่างติดตั้งระบบรถไฟฟ้า ก้าวหน้าไปแล้วร้อยละ 48.73

ประชาชนสามารถติดตามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่เว็บไซต์ www.mrta-orangelinewest.com หรือ Facebook โครงการรถไฟฟ้าสายสีส้ม ช่วงบางขุนนนท์ – ศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทย

ภาพจาก : การรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย

ข้อมูลจาก : การรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย

นาทีระทึก! สาวเตือนภัย เหล็กปลิวใส่รถ ทำกระจกแตก หวิดเกิดเหตุใหญ่

5 วินาที ที่แล้ว
ข่าวต่างประเทศ

“ฮุน เซน” ลงคลิปโปรโมต “เกาะรง” ชูสโลแกน Land of Smiles ดินแดนแห่งรอยยิ้ม

11 นาที ที่แล้ว
รฟม. ปิดสะพานแยกประตูน้ำ เริ่ม 24 เม.ย. นี้ สร้างรถไฟฟ้าสายสีส้ ข่าว

เช็กเส้นทางเลี่ยง ปิดสะพานข้ามแยกประตูน้ำ 10 เดือน เริ่ม 24 เม.ย.นี้

18 นาที ที่แล้ว
คลังจ่อเติมเงินบัตรคนจน 100 บาท คาดใช้ได้ 13 เมษายน 2569 เศรษฐกิจ

คลังจ่อแจกเงิน 100 บาท ใช้ทันสงกรานต์ เช็กเลยใครได้บ้าง?

26 นาที ที่แล้ว
เลขเด็ด แม่ทำเนียน 16 เม.ย. 69 วิเคราะห์ 10 อันดับเลขดัง ก่อนเกลี้ยงแผงรับสงกรานต์ เลขเด็ด

เลขเด็ด แม่ทำเนียน 16 เม.ย. 69 วิเคราะห์ 10 อันดับเลขดัง ก่อนเกลี้ยงแผงรับสงกรานต์

27 นาที ที่แล้ว
นายกฯ โชว์ยึดทรัพย์ 2 หมื่นล้าน แก๊งสแกมเมอร์ เตรียมคืนเงินผู้เสียหาย ข่าว

นายกฯ โชว์ยึดทรัพย์ 2 หมื่นล้าน แก๊งสแกมเมอร์ เตรียมคืนเงินผู้เสียหาย

43 นาที ที่แล้ว
เบรกหัวทิ่ม กัมพูชาขอครูโขนไทย ช่วยสอน ผ่านยูเนสโก ความจริงเป็นแบบนี้ ข่าว

เบรกหัวทิ่ม กัมพูชาขอครูโขนไทย ช่วยสอน ผ่านยูเนสโก ความจริงเป็นแบบนี้

53 นาที ที่แล้ว
อาการล่าสุด ตลกดัง แอดมิท รพ.ด่วน หลังสะอึกไม่หยุด 8 ชั่วโมง ทำแฟนๆ ห่วงหนัก บันเทิง

อาการล่าสุด ตลกดัง แอดมิท รพ.ด่วน หลังสะอึกไม่หยุด 8 ชั่วโมง ทำแฟนๆ ห่วงหนัก

59 นาที ที่แล้ว
อาลัย 2 เจ้าหน้าที่อุทยานฯ ดับไฟป่า กระบะเสียหลักชนเสาไฟแรงสูง บาดเจ็บอีก 4 ข่าว

อาลัย 2 เจ้าหน้าที่อุทยานฯ ดับไฟป่า กระบะเสียหลักชนเสาไฟแรงสูง บาดเจ็บอีก 4

1 ชั่วโมง ที่แล้ว
บันเทิง

โป๊ป ธนวรรธน์ ซื้อที่ดิน 2 ไร่ สร้างสถานปฏิบัติธรรมให้แม่ พระเอกสายบุญ หล่อทั้งกายใจ

1 ชั่วโมง ที่แล้ว
แก้ข่าวด่วน! ลูกชาย ยืนยัน &quot;กำธร ศรวิจิตร&quot; ยังไม่เสียชีวิต พร้อมอัปเดตอาการล่าสุด บันเทิง

แก้ข่าวด่วน! ลูกชาย ยืนยัน “กำธร ศรวิจิตร” ยังไม่เสียชีวิต พร้อมอัปเดตอาการล่าสุด

1 ชั่วโมง ที่แล้ว
วงการบันเทิงเศร้า นักแสดง Game of Thrones เสียชีวิต อายุเพียง 35 ปี บันเทิง

วงการบันเทิงเศร้า นักแสดง Game of Thrones เสียชีวิต อายุเพียง 35 ปี

1 ชั่วโมง ที่แล้ว
กัมพูชาฮึ่ม! เตือนไทยเล็งฉีก MOU 44 พื้นที่ทับซ้อนทางทะเล อาจทำลายความเชื่อใจ ข่าวต่างประเทศ

กัมพูชาฮึ่ม! เตือนไทยเล็งฉีก MOU 44 พื้นที่ทับซ้อนทางทะเล อาจทำลายความเชื่อใจ

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
เปิดวาร์ป &quot;แคโรไลน์ เดอร์&quot; นางแบบตัวท็อป รวยระดับร้อยล้าน หญิงในภาพคู่เฟรเดอริก บันเทิง

เปิดวาร์ป “แคโรไลน์ เดอร์” นางแบบตัวท็อป รวยระดับร้อยล้าน หญิงในภาพคู่เฟรเดอริก

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
บันเทิง

ช็อกแฟนเพลง! มือปืนดักยิง ออฟเซ็ต ผัวเก่า คาร์ดี บี หามส่งโรงพยาบาลด่วน

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
สรุปดราม่า น้องฟ้าใส พูดไลฟ์สด &quot;ไม่ได้อยากอยู่&quot; กับสไปร์ท SPD บันเทิง

สรุปดราม่า น้องฟ้าใส พูดไลฟ์สด “ไม่ได้อยากอยู่” กับสไปร์ท SPD ล่าสุด น้องขอโทษแล้ว

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
ส่อแววรักร้าว? ลิซ่า เลิก เฟรเดอริก ทายาทอภิมหาเศรษฐี หลังฝ่ายชายมีภาพหลุดคู่สาวอื่น ดีกรีนางแบบและบล็อคเกอร์ชาวเยอรมัน บันเทิง

ลือรักร้าว? ลิซ่า เลิก เฟรเดอริก ทายาทอภิมหาเศรษฐี หลังฝ่ายชายมีภาพหลุดคู่สาวอื่น

3 ชั่วโมง ที่แล้ว
3 สมาคมฯ แบกต้นทุนพุ่งไม่ไหว จ่อปรับขึ้นราคา น้ำตาลทราย เดือน พ.ค. นี้ เศรษฐกิจ

น้ำตาลทราย แบกต้นทุนพุ่งไม่ไหว 3 สมาคมฯ จ่อปรับขึ้นราคา พฤษภาคมนี้

3 ชั่วโมง ที่แล้ว
แจ็ค แฟนฉัน ยอมรับเครียดหนักลดสถานะใบหม่อน บันเทิง

แจ็ค แฟนฉัน น้ำตาคลอ ลดสถานะ ‘ใบหม่อน’ เครียดหนัก ไม่มีใครอยากให้เกิดขึ้น

3 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าวการเมือง

“บิ๊กป้อม” เปิดบ้าน ป่ารอยต่อฯ รับรดน้ำสงกรานต์ เผยเคล็ดลับฟิตวัย 81 ปี

3 ชั่วโมง ที่แล้ว
บันเทิง

ดี้ นิติพงษ์ เตือนสติคนไทยอย่าตื่นตระหนก น้ำมันแพง จนไม่ใช้เงิน

3 ชั่วโมง ที่แล้ว
สับเละ! หญิงนมโต ใส่ชุดหวิวลงสนามกอล์ฟ โชว์หน้าอกแย่งซีนวงสวิง ข่าว

สับเละ! หญิงนมโต ใส่ชุดหวิวลงสนามกอล์ฟ โชว์หน้าอกแย่งซีนวงสวิง

4 ชั่วโมง ที่แล้ว
เจ้าฟ้าสิริวัณณวรี ทรงนำชุดไทย อวดเวทีโลก ณ เนเธอร์แลนด์ แฟชั่นและความงาม

เจ้าฟ้าสิริวัณณวรี ทรงนำชุดไทย อวดเวทีโลก ณ เนเธอร์แลนด์

4 ชั่วโมง ที่แล้ว
โลตัสแจงแล้วทำกิจกรรมแจกเงิน 5000 บาทไม่เป็นความจริง ข่าว

โลตัส แจงแล้ว ทำแบบสอบถาม แจกเงิน 5000 ใน LINE จริงไหม?

4 ชั่วโมง ที่แล้ว
โอปอล สวนกลับดราม่า หลัง เขมร โผล่เคลมชุดไทยโบราณ อ้างขโมยวัฒนธรรมกัมพูชา บันเทิง

โอปอล สวนกลับดราม่า หลัง เขมร เคลมชุดไทยโบราณ อ้างขโมยวัฒนธรรมกัมพูชา

5 ชั่วโมง ที่แล้ว
นักเขียนบทความ SEO ประจำเว็บไซต์ The Thaiger จบการศึกษาจากมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เชี่ยวชาญงานเขียนประเภท ข่าวกระแสสังคม และบทความไลฟ์สไตล์ ไม่ว่าจะเป็น รีวิวที่เที่ยว เทรนด์แฟชั่นและความงาม พร้อมแนะนำกระแสมาแรง ทันเหตุการณ์ ช่องทางติดต่อ ying@thethaiger.com

“ฮุน เซน” ลงคลิปโปรโมต “เกาะรง” ชูสโลแกน Land of Smiles ดินแดนแห่งรอยยิ้ม

เผยแพร่: 9 เมษายน 2569
คลังจ่อเติมเงินบัตรคนจน 100 บาท คาดใช้ได้ 13 เมษายน 2569

คลังจ่อแจกเงิน 100 บาท ใช้ทันสงกรานต์ เช็กเลยใครได้บ้าง?

เผยแพร่: 9 เมษายน 2569
เลขเด็ด แม่ทำเนียน 16 เม.ย. 69 วิเคราะห์ 10 อันดับเลขดัง ก่อนเกลี้ยงแผงรับสงกรานต์

เลขเด็ด แม่ทำเนียน 16 เม.ย. 69 วิเคราะห์ 10 อันดับเลขดัง ก่อนเกลี้ยงแผงรับสงกรานต์

เผยแพร่: 9 เมษายน 2569
อาการล่าสุด ตลกดัง แอดมิท รพ.ด่วน หลังสะอึกไม่หยุด 8 ชั่วโมง ทำแฟนๆ ห่วงหนัก

อาการล่าสุด ตลกดัง แอดมิท รพ.ด่วน หลังสะอึกไม่หยุด 8 ชั่วโมง ทำแฟนๆ ห่วงหนัก

เผยแพร่: 9 เมษายน 2569
