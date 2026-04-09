เช็กเส้นทางเลี่ยง ปิดสะพานข้ามแยกประตูน้ำ 10 เดือน เริ่ม 24 เม.ย.นี้
รฟม. ดีเดย์ปิดสะพานข้ามแยกประตูน้ำ 10 เดือน 24 เม.ย. 69 – 11 ก.พ. 70 ก่อสร้างรถไฟฟ้าสายสีส้ม เช็ก 5 เส้นทางเลี่ยง ผ่านด่านยมราช-ราชดำเนิน-สุขุมวิท
การรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย (รฟม.) เตรียมเดินหน้างานก่อสร้างโครงสร้างใต้ดินของโครงการรถไฟฟ้าสายสีส้ม ช่วงบางขุนนนท์ – ศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทย โดยมีแผนจะรื้อถอนและปรับปรุงสะพานข้ามแยกประตูน้ำ ถนนเพชรบุรี เพื่อให้แนวอุโมงค์รถไฟฟ้าใต้ดินสามารถผ่านได้
นายกิตติกร ตันเปาว์ รองผู้ว่าการ รฟม. ผู้อำนวยการโครงการฯ เปิดเผยรายละเอียดว่า ขั้นตอนการทำงานจะมีการรื้อเชิงสะพาน แผ่นพื้น เสาสะพาน 1 ช่วงเสา รวมถึงเสาเข็ม เพื่อเปิดทางให้อุโมงค์รถไฟฟ้าผ่าน และจะดำเนินการเสริมความแข็งแรงของสะพานก่อนจะก่อสร้างกลับคืนสู่สภาพเดิม คาดว่าจะใช้เวลาดำเนินงานรวมประมาณ 10 เดือน
รฟม. และบริษัท ช.การช่าง จำกัด (มหาชน) ได้หารือร่วมกับ บช.น., สนข. และ กทม. เพื่อวางแผนบรรเทาผลกระทบจราจรบนถนนเพชรบุรี โดยปิดสะพานข้ามแยกประตูน้ำ ตั้งแต่วันที่ 24 เมษายน 2569 เวลา 22.00 น. เป็นต้นไป ตลอด 24 ชั่วโมง จนถึงวันที่ 11 กุมภาพันธ์ 2570
สำหรับผู้ที่ต้องผ่านแยกประตูน้ำในช่วงดังกล่าว ยังสามารถสัญจรผ่านทางราบได้ตามจังหวะสัญญาณไฟจราจร โดยถนนเพชรบุรีฝั่งขาเข้าจะใช้ได้ 2 ช่องจราจร และฝั่งขาออกใช้ได้ 3 ช่องจราจร
แนะ 5 เส้นทางเลี่ยงพื้นที่ก่อสร้าง
รฟม. แนะนำให้ใช้เส้นทางเลี่ยงเพื่อให้การเดินทางคล่องตัวขึ้น
1. เส้นทางพิเศษศรีรัช (ด่านยมราช)
ผู้ใช้เส้นทางที่มาจากถนนนครสวรรค์ ต้องการเดินทางไปยังฝั่งตะวันออกของกรุงเทพฯ ให้เลี้ยวขวาบริเวณแยกนางเลิ้ง เข้าสู่ถนนพิษณุโลก จากนั้นเลี้ยวซ้ายบริเวณแยกยมราช เพื่อใช้ทางพิเศษศรีรัช ด่านยมราช ลงถนนพระราม 9 เลี้ยวขวาเข้าถนนเพชรอุทัย และเลี้ยวซ้ายเข้าถนนเพชรบุรี เพื่อเดินทางไปยังฝั่งตะวันออกของกรุงเทพฯ
2. เส้นทางถนนศรีอยุธยา
ผู้ใช้เส้นทางที่มาจากถนนนครสวรรค์ ต้องการเดินทางไปยังฝั่งตะวันออกของกรุงเทพฯ ให้เลี้ยวขวาบริเวณแยกนางเลิ้ง เข้าสู่ถนนพิษณุโลก จากนั้นเลี้ยวซ้ายบริเวณแยกอุรุพงษ์ เข้าสู่ถนนพระรามที่ 6 จากนั้นเลี้ยวขวาบริเวณแยกศรีอยุธยา เข้าสู่ถนนศรีอยุธยา ต่อเนื่องถนนจตุรทิศ และถนนพระราม 9 เลี้ยวขวาที่แยกพระราม 9 – ประดิษฐ์มนูธรรม เพื่อเดินทางไปยังฝั่งตะวันออกของกรุงเทพฯ
3. เส้นทางถนนราชดำเนินนอก
ผู้ใช้เส้นทางที่มาจากถนนราชดำเนินนอก ต้องการเดินทางไปยังฝั่งตะวันออกของกรุงเทพฯ ให้เลี้ยวขวาบริเวณหน้าลานพระบรมรูปทรงม้า เข้าสู่ถนนศรีอยุธยา จากนั้นเลี้ยวซ้ายบริเวณแยกวัดเบญจมบพิตรฯ เข้าสู่ถนนพระรามที่ 5 จากนั้นเลี้ยวขวาบริเวณแยกราชวิถี เข้าสู่ถนนราชวิถี ผ่านอนุสาวรีย์ชัยสมรภูมิต่อเนื่องถนนดินแดง และถนนพระราม 9 เลี้ยวขวาที่แยก พระราม 9 – ประดิษฐ์มนูธรรม เพื่อเดินทางไปยังฝั่งตะวันออกของกรุงเทพฯ
4. เส้นทางถนนบริพัตร
ผู้ใช้เส้นทางเดินทางจากถนนบริพัตร ต้องการเดินทางไปยังฝั่งตะวันออกของกรุงเทพฯ ให้เลี้ยวซ้ายบริเวณ หจก.ตั้งยู่ฮวด เข้าสู่ถนนเจริญกรุง จากนั้นเลี้ยวซ้ายบริเวณแยกหมอมี เข้าสู่ถนนมิตรพันธ์ ผ่านวงเวียนยี่สิบสองกรกฎาคม เพื่อเข้าสู่ถนนไมตรีจิตต์ มุ่งหน้าไปยังถนนพระรามที่ 4 แล้วเลี้ยวซ้ายที่แยกกล้วยน้ำไท เพื่อเข้าสู่ถนนสุขุมวิท 42 ต่อเนื่องถนนเอกมัย เพื่อเดินทางไปยังฝั่งตะวันออกของกรุงเทพฯ
5. เส้นทางถนนบำรุงเมือง-พระราม 1:
ผู้ใช้เส้นทางเดินทางจากถนนบำรุงเมือง ต้องการเดินทางไปยังฝั่งตะวันออกของกรุงเทพฯ ให้ใช้ถนนบำรุงเมืองต่อเนื่องถนนพระรามที่ 1 จากนั้นตรงไปถนนเพลินจิต แล้วเลี้ยวซ้ายบริเวณแยกเพลินจิตเพื่อเข้าสู่ถนนวิทยุ ต่อเนื่องถนนเพชรบุรี เพื่อเดินทางไปยังฝั่งตะวันออกของกรุงเทพฯ
บช.น. และ สน. ในท้องที่จะร่วมปรับรอบสัญญาณไฟจราจรให้สัมพันธ์กับปริมาณรถสะสม พร้อมติดตามประเมินสถานการณ์อย่างใกล้ชิด นอกจากนี้ รฟม. จะเร่งรัดงานบริเวณสถานีราชเทวีซึ่งเป็นพื้นที่ต่อเนื่องเพื่อช่วยระบายรถ และเน้นย้ำผู้รับจ้างให้ก่อสร้างด้วยความปลอดภัยสูงสุด หากมีข้อสงสัยสอบถามรายละเอียดการเบี่ยงจราจรได้ที่เบอร์ 06 3217 6532
สำหรับโครงการรถไฟฟ้าสายสีส้ม ช่วงบางขุนนนท์ – ศูนย์วัฒนธรรมฯ มีความก้าวหน้าร้อยละ 26.72 (งานโยธาร้อยละ 29.19 และงานระบบร้อยละ 7.86) ส่วนช่วงศูนย์วัฒนธรรมฯ – มีนบุรี (สุวินทวงศ์) ที่อยู่ระหว่างติดตั้งระบบรถไฟฟ้า ก้าวหน้าไปแล้วร้อยละ 48.73
ประชาชนสามารถติดตามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่เว็บไซต์ www.mrta-orangelinewest.com หรือ Facebook โครงการรถไฟฟ้าสายสีส้ม ช่วงบางขุนนนท์ – ศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทย
ข้อมูลจาก : การรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย
