ข่าวต่างประเทศ

ทัวร์ลงยับ สาวปีนต้นซากุระ รับน้ำหนักไม่ไหว ทำกิ่งหัก-พินาศคาสวน หวังได้รูปสวย

Photo of sukanlaya s. sukanlaya s.เผยแพร่: 09 เม.ย. 2569 20:00 น.| อัปเดต: 09 เม.ย. 2569 17:39 น.
นักท่องเที่ยวสาวปีนต้นซากุระ 20 ปีจนหักโค่น

พังเพราะรูป! นักท่องเที่ยวปีนต้นซากุระอายุ 20 ปี หวังได้รูปสวย สุดท้ายกิ่งหักโค่น ทำต้นไม้พัง-เสียหายหนัก เจ้าหน้าที่ตรวจสอบ-เรียกค่าชดเชย จี้แก้ปัญหามารยาทนทท. ทำลายระบบนิเวศเพื่อยอดไลก์

โซเชียลจีนเดือดหนัก หลังมีการเผยแพร่คลิปวิดีโอนักท่องเที่ยวหญิงรายหนึ่งที่เดินทางไปชมความงามของดอกซากุระที่สวนสาธารณะกู่ชุน เมืองเซี่ยงไฮ้ ไม่ใช่เพียงการยืนถ่ายภาพธรรมดา แต่พยายามปีนขึ้นไปบนกิ่งไม้เพื่อหวังจะได้รูปถ่ายท่ามกลางดอกไม้ที่กำลังเบ่งบานจนสุดท้ายเกิดเหตุไม่คาดฝันขึ้น

จากคลิปวิดีโอที่มีผู้บันทึกไว้ได้เมื่อวันที่ 9 เมษายน ที่ผ่านมา เผยให้เห็นจังหวะที่หญิงรายนี้ปีนขึ้นไปโพสท่าบนกิ่งซากุระอย่างทุลักทุเล แต่กิ่งไม้กลับรับน้ำหนักตัวผู้ใหญ่ไม่ไหวส่งเสียงหักดังลั่น ก่อนที่ต้นซากุระที่มีอายุเก่าแก่กว่า 20 ปีจะหักโค่นลงมาทั้งต้นพร้อมกับร่างของนักท่องเที่ยวรายนั้น ท่ามกลางเสียงกรีดร้องด้วยความตกใจของคนที่อยู่รอบข้าง

ทันทีที่เกิดเหตุ เจ้าหน้าที่สวนสาธารณะได้รุดเข้าตรวจสอบต้นซากุระต้นนี้ โดยมีการค้ำยันกิ่งและตัดแต่งกิ่งที่เสียหาย รายงานล่าสุดเผยว่าต้นซากุระยังไม่ตาย แต่ได้รับความเสียหายอย่างหนัก ขณะที่ผู้เชี่ยวชาญด้านภูมิทัศน์เตือนว่า ต้นซากุระมีเนื้อไม้ที่อ่อนและโครงสร้างไม่แข็งแรงพอจะรับน้ำหนักตัวผู้ใหญ่

ภายหลังเหตุการณ์สงบลง นักท่องเที่ยวหญิงรายนี้ยอมรับผิดต่อสิ่งที่เกิดขึ้นและตกลงที่จะจ่ายค่าชดเชยความเสียหายที่เกิดขึ้นกับต้นไม้ทั้งหมด

ทั้งนี้ สวนกู่ชุนถือเป็นแลนด์มาร์กสำคัญในการชมเทศกาลดอกซากุระบานในทุกฤดูใบไม้ผลิ แต่ที่ผ่านมามักประสบปัญหาพฤติกรรมที่ขาดจิตสำนึกของนักท่องเที่ยวอยู่บ่อยครั้ง เช่น การเขย่าต้นไม้เพื่อให้กลีบดอกไม้ร่วงหล่นลงมาเหมือนฝนดอกไม้ หรือการปีนป่ายต้นไม้แบบกรณีล่าสุดนี้

สื่อท้องถิ่นได้ทิ้งท้ายถึงเหตุการณ์นี้ไว้ว่า การชื่นชมธรรมชาติเป็นเรื่องที่ดี แต่การทิ้งภาพถ่ายไว้บนความล่มสลายของระบบนิเวศคือความบกพร่องทางจิตสำนึกสาธารณะอย่างรุนแรง และมารยาทพื้นฐานของนักท่องเที่ยวคือสิ่งที่จำเป็นต้องแก้ไขอย่างเร่งด่วนที่สุดในเวลานี้

ชมคลิป

ข้อมูลจาก : mk

ข่าวต่างประเทศ

