กรมอุทยาน จับตาเฝ้าระวัง เสือดาวแห่งป่าอมก๋อย หนีไฟป่า เข้าไปซ่อนในถ้ำ

Photo of Nateetorn S. Nateetorn S.เผยแพร่: 05 เม.ย. 2569 14:07 น.| อัปเดต: 05 เม.ย. 2569 14:10 น.
กรมอุทยาน เฝ้าระวังและดูแลอย่างห่างๆ เสือดาวแห่งป่าอมก๋อย หนีไฟป่า เข้าไปซ่อนในถ้ำ เบื้องต้นพบว่าสุขภาพยังแข็งแรง

เพจเฟซบุ๊ก PR กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช ได้โพสต์ข้อความระบุว่า “เมื่อบ้านไม่ใช่พื้นที่ปลอดภัยอีกต่อไป… ชมคลิปการลี้ภัยของ “เสือดาวแห่งอมก๋อย”

คลิปที่บีบหัวใจคนรักสัตว์ป่า เมื่อ “เสือดาว” แห่งป่าอมก๋อย เข้ามาหลบภัยในถ้ำเพื่อหนีจากเปลวเพลิงที่กำลังลุกลาม โชคดีที่เจ้าหน้าที่เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าอมก๋อย สำนักบริหาพื้นที่อนุรักษ์ที่ 16 (เชียงใหม่) และ WWF-Thailand พบเจอน้องในสภาพที่ยังแข็งแรง และได้วางกำลังเฝ้าระวังอยู่ห่างๆ เพื่อความปลอดภัย

มาร่วมส่งกำลังใจให้เจ้าหน้าที่ และช่วยกันเป็นหูเป็นตา เพื่อให้ป่าอมก๋อยกลับมาเป็นบ้านที่ปลอดภัยของน้องอีกครั้ง”

พร้อมเขียนข้อความต่อว่า “ท่ามกลางเกลียวคลื่นความร้อนและกลุ่มควันสีเทาหม่น ที่ปกคลุมเทือกเขาในอำเภออมก๋อย จังหวัดเชียงใหม่ เมื่อวันที่ 1 เมษายนที่ผ่านมา ภาพที่ถูกบันทึกไว้ได้กลายเป็นเครื่องเตือนใจที่ทรงพลัง ถึงวิกฤตที่สิ่งมีชีวิตในป่ากำลังเผชิญ เมื่อ “เสือดาว” ตัวหนึ่งต้องทิ้งบ้าน มาขดตัวหลบภัยอยู่ในถ้ำเพื่อเอาชีวิตรอดจากเปลวเพลิง

​”วิถีที่เปลี่ยนไป” สำหรับเสือดาว ป่าคือทุกสิ่ง ทั้งแหล่งอาหาร แหล่งน้ำ และที่กำบัง แต่เมื่อ “ไฟป่า” ลุกลาม สัญชาตญาณนักล่าที่เคยปราดเปรียวกลับต้องเปลี่ยนมาเป็น “ผู้ลี้ภัย” อย่างเต็มตัว ผลกระทบที่เกิดขึ้นกับสัตว์ป่าในสถานการณ์นี้รุนแรงเกินกว่าที่เราเห็นเพียงตาเปล่า

​การสูญเสียที่อยู่อาศัย ป่าที่เคยรกชัฏกลายเป็นทุ่งเถ้าถ่าน บีบให้สัตว์น้อยใหญ่ต้องอพยพออกนอกพื้นที่เขตอิทธิพลเดิม จนเสี่ยงต่อการเผชิญหน้ากับมนุษย์หรือถูกล่าได้ง่ายขึ้น ​ห่วงโซ่อาหารที่ขาดสะบั้น เมื่อไฟเผาทำลายพืชพรรณ สัตว์กินพืชขนาดเล็กที่เป็นอาหารหลักของเสือดาวก็ล้มตายหรือหนีหายทำให้เหล่านักล่าต้องเผชิญกับภาวะอดอยาก

​ซ้ำเติมด้วยภัยเงียบจากควันพิษ ไม่ใช่แค่ความร้อน แต่ค่าฝุ่นละอองและควันที่เข้มข้นทำลายระบบทางเดินหายใจของสัตว์ป่าไม่ต่างจากคน ส่งผลให้ร่างกายอ่อนแอและมีโอกาสรอดชีวิตลดลง”

โชคดีที่เสือดาวตัวนี้ ยังคงมีสุขภาพแข็งแรงและไหวตัวทัน การเลือกหลบในถ้ำ คือการใช้ธรรมชาติเป็นเกราะกำบังความร้อนที่ดีที่สุด อย่างไรก็ตาม การเฝ้าระวังของเจ้าหน้าที่เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าอมก๋อย ส่วนอนุรักษ์สัตว์ป่า สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 16 เชียงใหม่ และ WWF-Thailand ที่คอยดูแลอยู่ห่างๆ คือ กำแพงอีกชั้น ที่ช่วยป้องกันไม่ให้ซ้ำเติมโศกนาถกรรมธรรมชาติด้วยน้ำมือมนุษย์”

Photo of Nateetorn S.

Nateetorn S.

ทำงานกับ Thaiger มาตั้งแต่ปี 2020 จบการศึกษาจากคณะวารสารศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสคร์ เคยทำงานกับสถานีโทรทัศน์อันดับ 1 ของประเทศ ทำให้มีประสบการณ์ความเชี่ยวชาญ เจาะประเด็นข่าวการเมืองอาชญากรรม ข่าวแปลกๆ เรื่องน่าสนใจจากต่างประเทศ ช่องทางติดต่อ tee@thethaiger.com

