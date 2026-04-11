ส่องดวงความรัก 12 ราศี ใครมีเกณฑ์สละโสด เจอเนื้อคู่ไม่คาดฝัน สงกรานต์นี้มีลุ้น
เช็กดวง 12 ราศี ความรักโคจรมาบรรจบกับเทศกาลสงกรานต์ 2569 เตรียมรับแรงกระเพื่อมจากกามเทพที่จะพาคนศีลเสมอกันมาพบเจอ เปลี่ยนความชุ่มฉ่ำให้กลายเป็นความโรแมนติก
กลางสายน้ำที่ฉีดรดแก้ร้อนในช่วงเทศกาลสงกรานต์ พลังงานของความสุขมักดึงดูดสิ่งดี ๆ เข้ามาเสมอ ในทางโหราศาสตร์ ช่วงเวลาที่ผู้คนยิ้มแย้มและมีจิตใจเบิกบานจะเป็นช่วงที่พลังงานเสน่ห์ของแต่ละราศีฟุ้งกระจายได้มากที่สุด
ปีนี้ดวงดาวแห่งความรักมีความเคลื่อนไหวที่น่าสนใจ โดยเฉพาะการเดินทางและการพบปะผู้คนหมู่มากในช่วงปีใหม่ไทยจะเป็นสะพานบุญสำคัญที่นำพาคนโสดให้ได้พบกับคนที่ใช่ หรือช่วยให้คนมีคู่ได้กระชับความสัมพันธ์ให้แน่นแฟ้นยิ่งขึ้น มาเช็กกันว่าสงกรานต์นี้ราศีของคุณจะมีจังหวะหัวใจเป็นอย่างไร
- ราศีเมษ : เสน่ห์แรงเกินต้าน มีเกณฑ์เจอคนถูกใจจากการเดินทางไกลหรือไปทำบุญร่วมกัน
- ราศีพฤษภ : เนื้อคู่จะมาจากคำแนะนำของเพื่อนสนิทหรือคนในครอบครัว รอดูช่วงวันครอบครัวให้ดี
- ราศีเมถุน : มีโอกาสพบรักบนโลกออนไลน์หรือแอปพลิเคชัน แล้วนัดเจอกันช่วงเล่นน้ำสงกรานต์
- ราศีกรกฎ : คนโสดมีเกณฑ์พบรักกับคนอายุมากกว่าที่เข้ามาดูแลและให้คำปรึกษาได้ดี
- ราศีสิงห์ : ระวังถ่านไฟเก่าจะคุพุ่งขึ้นมาอีกครั้ง มีเกณฑ์แฟนเก่ากลับมาขอคืนดีช่วงเทศกาล
- ราศีกันย์ : จะเจอคนที่คุยภาษาเดียวกันจากการไปร่วมกิจกรรมประเพณีหรืองานสังสรรค์
- ราศีตุลย์ : ดวงรักพุ่งแรงที่สุด มีเกณฑ์เจอเนื้อคู่ที่เป็นคนต่างถิ่นหรือต่างชาติ
- ราศีพิจิก : ความรักดูนิ่ง ๆ เน้นไปที่การใช้เวลากับครอบครัว แต่จะมีคนแอบปลื้มคุณอยู่เงียบ ๆ
- ราศีธนู : มีเกณฑ์เจอคนถูกใจจากการไปวัดทำบุญหรือสรงน้ำพระ จิตใจที่สงบจะดึงดูดคนดี ๆ เข้ามา
- ราศีมังกร : คนใกล้ตัวที่เคยมองข้ามจะเริ่มแสดงความชัดเจนมากขึ้น ความสัมพันธ์มีโอกาสพัฒนา
- ราศีกุมภ์ : จะเจอคนมีไลฟ์สไตล์ตรงกันจากการไปเที่ยวคาเฟ่หรือสถานบันเทิงช่วงสงกรานต์
- ราศีมีน : รักสดใสชุ่มฉ่ำ คนมีคู่มีข่าวดีเรื่องการหมั้นหมาย ส่วนคนโสดจะมีคนอายุน้อยกว่ามาหยอด
คำแนะนำส่งท้าย
สงกรานต์ปีนี้หากอยากเปิดดวงเนื้อคู่ให้ปัง แนะนำให้เน้นการแต่งกายด้วยสีสันสดใสที่ถูกโฉลกกับวันเกิด และหาโอกาสไปรดน้ำดำหัวผู้ใหญ่หรือขอพรจากบุพการี พลังงานแห่งความกตัญญูจะเป็นแม่เหล็กสำคัญที่ดึงดูดคนที่มีศีลเสมอกันเข้ามาในชีวิต ใครที่โสดมานานลองใช้ช่วงเวลาแห่งความสุขนี้ยิ้มแย้มให้บ่อยขึ้น แล้วกามเทพจะทำงานง่ายขึ้นแน่นอน
