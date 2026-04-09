คลังจ่อแจกเงิน 100 บาท ใช้ทันสงกรานต์ เช็กเลยใครได้บ้าง?

กระทรวงการคลังเตรียมเติมเงิน 100 บาท ช่วยเหลือช่วงน้ำมันแพง คาดใช้จ่ายได้ทันที 13 เมษายนนี้ เช็กเลยใครได้บ้าง? แย้มข่าวดีคนละครึ่งพลัส เฟส 2 ลุ้นใช้จ่ายเร็ว ๆ นี้
ช่วงที่ราคาน้ำมันโลกยังคงพุ่งสูงขึ้นอย่างต่อเนื่องจากผลกระทบของสงครามในตะวันออกกลางจนส่งผลกระทบเป็นลูกโซ่ถึงราคาสินค้าอุปโภคบริโภคและการใช้ชีวิตของประชาชน ล่าสุด กระทรวงการคลังเตรียมออกมาตรการช่วยเหลือเพื่อบรรเทาความเดือดร้อน โดยเฉพาะในกลุ่มผู้มีรายได้น้อยและภาคการขนส่ง
ไทยพีบีเอส รายงานว่า นายลวรณ แสงสนิท ปลัดกระทรวงการคลัง เผยว่า ในวันที่ 11 เมษายนนี้ กระทรวงการคลังเตรียมเสนอให้คณะรัฐมนตรีพิจารณาแพ็กเกจบรรเทาผลกระทบจากราคาน้ำมันตามมติ ครม. รักษาการ เตรียมเติมเงินช่วยเหลือ เติมเงินในบัตรสวัสดิการแห่งรัฐคนละ 100 บาท โดยตั้งเป้าให้ประชาชนสามารถเริ่มใช้จ่ายได้ทันทีตั้งแต่วันที่ 13 เมษายน 2569 เพื่อช่วยลดภาระจากราคาน้ำมันที่พุ่งสูงขึ้น
ส่วนภาคการขนส่งจะมีการอุดหนุนค่าขนส่งสำหรับรถบรรทุกเพื่อช่วยชะลอการปรับขึ้นราคาสินค้าโดยจะใช้เงินจากงบกลางวงเงินไม่น้อยกว่า 2,900 ล้านบาท
นอกจากมาตรการเร่งด่วนแล้ว ปลัดกระทรวงการคลังยังได้กล่าวถึงความคืบหน้าของโครงการ คนละครึ่งพลัส เฟส 2 หรือ ไทยช่วยไทยพลัส ที่หลายคนกำลังรอคอย ขณะนี้อยู่ระหว่างรอสำนักงบประมาณจัดสรรงบประมาณเพิ่มเติม ซึ่งเป็นการเกลี่ยงบมาจากโครงการที่เบิกจ่ายไม่ทันหรือยังไม่ได้ทำสัญญาตามกำหนด รวมกับงบส่วนอื่นวงเงินรวม 84,000 ล้านบาท ก่อนที่จะมีการออก พ.ร.ก. โอนงบประมาณอย่างเป็นทางการ
สำหรับรายละเอียดเบื้องต้นของโครงการคนละครึ่งรอบใหม่นี้ กระทรวงการคลังตั้งเป้าขยายจำนวนผู้มีสิทธิ์ให้มากกว่า 20 ล้านคน แต่ยืนยันว่าจะไม่ถึง 50 ล้านคนตามที่มีกระแสข่าวก่อนหน้านี้ คาดว่าจะเสนอเรื่องเข้าสู่ที่ประชุม ครม. ได้ในวันที่ 21 เมษายน 2569 และหากไม่มีข้อติดขัด ประชาชนจะสามารถเริ่มใช้จ่ายได้ภายในเดือนพฤษภาคม 2569 เป็นต้นไป
