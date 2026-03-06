การเงินเศรษฐกิจ

แจงชัด เราชนะ แจกเงิน 7000 บาททุกสัปดาห์ บัตรคนจนรับเพิ่ม จริงไหม?

Photo of sukanlaya s. sukanlaya s.เผยแพร่: 06 มี.ค. 2569 15:12 น.| อัปเดต: 06 มี.ค. 2569 15:12 น.
สำนักงานเศรษฐกิจการคลัง โต้ข่าวลือแจกเงินเราชนะเพิ่ม 7,000 บาท

สศค. แจงข่าวลือ ขยายเวลาเราชนะอีก 2 เดือน แจกเงินเพิ่ม 7,000 บาท บัตรคนจนรับ 3,500 บาท เป็นข่าวปลอมวอนอย่าหลงเชื่อ

หลังมีการแชร์ข้อมูลว่อนโลกออนไลน์ว่ารัฐบาลเตรียมปัดฝุ่นโครงการเราชนะ อ้างว่าจะขยายเวลาออกไปอีก 2 เดือน พร้อมเม็ดเงินเยียวยาจำนวน 7,000 บาท จะทยอยโอนเข้าบัญชีให้ทุกสัปดาห์ ส่วนผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ (บัตรคนจน) จะได้รับเงินช่วยเหลือ 3,500 บาท

ล่าสุด สำนักงานเศรษฐกิจการคลัง (สศค.) กระทรวงการคลัง ออกมาตรวจสอบข้อเท็จจริง ชี้แจงว่า ข้อมูลดังกล่าวเป็นข่าวปลอม ปัจจุบันรัฐบาล ไม่มีนโยบาย ขยายเวลาโครงการเราชนะ หรือเพิ่มระยะเวลาอีก 2 เดือนตามที่กล่าวอ้าง ส่วนข่าวการมอบเงินสด 7,000 บาท หรือ 3,500 บาท ให้กับผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐไม่เป็นความจริง

ดังนั้น ขอฝากเตือนพี่น้องประชาชนอย่าหลงเชื่อและหยุดส่งต่อข้อมูลดังกล่าวในสื่อสังคมออนไลน์ที่ยังไม่ได้รับการยืนยันข้อเท็จจริง เพื่อป้องกันไม่ให้เกิดความเข้าใจผิดในวงกว้าง หากมีมาตรการช่วยเหลือใหม่ ๆ ทางกระทรวงการคลังจะมีการประกาศผ่านช่องทางทางการให้ทราบอีกครั้ง

ข้อมูลจาก : antifakenewscenter

