ไล่ออก! พ่อเลี้ยงโหด ทำร้ายลูกเลี้ยง ล่าสุดบริษัทสั่งพ้นสภาพพนักงานทันที
บริษัทฯ ประกาศพ้นสภาพ พ่อเลี้ยงโหด ทำร้ายร่างกายลูกเลี้ยง สั่งมีผลทันที หลังคลิปฉาวถูกสังคมประณามว่อนโลกออนไลน์
จากกรณีที่โซเชียลรุมประณามการกระทำของ พ่อเลี้ยงโหด ทำร้ายร่างกายลูกเลี้ยงด้วยการใช้หนังยางดีดปาก สาเหตุมาจากลูกแย่งขนมไปกิน ทำให้ชาวเน็ตที่ได้เห็นคลิปดังกล่าวถึงกับกระหน่ำคอมเมนต์วิจารณ์การกระทำดังกล่าวกันเป็นวงกว้าง
ล่าสุด 11 ธ.ค. 68 เพจเฟซบุ๊กของบริษัท lertaroon.com เลิศอรุณเทรดดิ้ง – ก๊าซ ลวดเชื่อม ใบตัด ใบเจียร ฮาร์ดแวร์ ซึ่งเป็นบริษัทต้นสังกัดที่ชายผู้ก่อเหตุทำร้ายร่างกายลูกเลี้ยงทำงานอยู่นั้น ได้ออกจดหมายแถลงพ้นสภาพพนักงานในทันที
“ประกาศชี้แจงจากบริษัทฯ
ทางบริษัทฯ ขอประกาศให้ทราบว่า นายอดิศักดิ์ กลำคลองตัน ได้พ้นสภาพการเป็นพนักงานของบริษัทฯอย่างเป็นทางการ ตั้งแต่วันที่ 11 ธันวาคม 2568 เป็นต้นไป นายอดิศักดิ์ไม่ได้รับอนุญาตให้ดำเนินการใด ๆ ในนามของบริษัท และบริษัทฯ ไม่ขอรับผิดชอบต่อการกระทำหรือคำกล่าวอ้างใด ๆ ที่เกิดขึ้นจากตัวบุคคลดังกล่าว
เพื่อป้องกันความสับสนหรือความเข้าใจผิดเกี่ยวกับการดำเนินธุรกิจของทางบริษัท ของแจ้งให้ทราบว่า การทำธุรกรรมอย่างเป็นทางการทั้งหมดควรดำเนินการผ่านบัญชีในนามบริษัท เลิศอรุณเทรดดิ้ง จำกัด เท่านั้น”
อ้างอิงจาก : FB lertaroon.com เลิศอรุณเทรดดิ้ง – ก๊าซ ลวดเชื่อม ใบตัด ใบเจียร ฮาร์ดแวร์
