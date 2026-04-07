ปุ้มปุ้ย พรรณทิพา เลิกแฟน ร้องไห้หนักจนต้องแอดมิทโรงพยาบาล คนคอมเมนต์เพียบ

เกิดอะไรขึ้น? ปุ้มปุ้ย พรรณทิพา โอดครวญเลิกแฟน ร้องไห้หนักจนต้องแอดมิทโรงพยาบาล คนคอมเมนต์เพียบ สุดท้ายจบแบบหักมุม
ทำเอาทั้งแฟนคลับและเพื่อนพ้องในวงการบันเทิงถึงกับตกอกตกใจกันยกใหญ่ เมื่อ ปุ้มปุ้ย พรรณทิพา ออกมาโพสต์คลิปร้องไห้อย่างหนัก จนถึงขั้นเข้าโรงพยาบาล ลงในอินสตาแกรมส่วนตัว โดยภายในคลิปมีการเขียนข้อความประกอบว่า “เลิกกับแฟน Day 1 อยู่ไม่ได้เหมือนจะตาย ถึงขั้นเข้าโรงพยาบาล Day 2 กลับมาอยู่บ้าน บอกตัวเองต้องอยู่ให้ได้ ต่อให้ไม่มีเขา” อีกทั้งยังระบุแคปชั่นว่า “ไม่คิดว่าจะได้ใช้เพลงนี้กับตัวเอง” ทำเอาคนเป็นห่วงเธอเป็นอย่างมาก
แต่ภาพสุดท้ายกลับพีคแบบหักมุมสุด ๆ เมื่อ ปุ้มปุ้ย โพสต์คลิปช่วงที่อยู่กับลูกและสามี กวินท์ ที่กำลังคอยปลอบเธออยู่ พร้อมเขียนข้อความประกอบทิ้งท้ายเอาไว้ว่า “ไม่ว่าจะอกหักมาจากไหน ก็ยังมีลูกผัวปลอบใจอยู่ข้างๆ” ทำเอาเพื่อนในวงการรวมถึงแฟนคลับแห่กันคอมเมนต์กันยกใหญ่ เพราะคิดว่า ปุ้มปุ้ย มีปัญหาหัวใจจริง ๆ ซึ่งหากดูคลิปไม่จบก็คงหลงเชื่อแบบผิด ๆ ไปแล้ว
View this post on Instagram
อ่านข่าวที่เกี่ยวข้อง
- เปิดภาพ น้องวานิลลา สกาย ลูกสาว ปุ้มปุ้ย-กวินท์ ตากลมแก้มยุ้ย น่ารักเกินต้าน
- ยอมแล้ว ปุ้มปุ้ย สวมชุดไก่ซิลค์กี้ แหวกสูง อวดท้องโต สาดความแซ่บฉบับคุณแม่
- ปุ้มปุ้ย สร้างบ้านหรูริมทะเลสาบ แซว ‘กวินท์’ ซื้อที่เสร็จ ซื้อหวยลุ้นโชคต่อ
อ้างอิงจาก : IG pantipa.a
ติดตาม The Thaiger บน Google News: