ข่าว

พุ่งไม่หยุด! ราคาน้ำมัน 5 เม.ย. ดีเซลแตะ 50 บาท หลัง กบน. เคาะปรับขึ้นราคา

Photo of Nateetorn S. Nateetorn S.เผยแพร่: 05 เม.ย. 2569 07:37 น.| อัปเดต: 05 เม.ย. 2569 07:37 น.
เช็คราคาน้ำมัน 5 เม.ย. หลังกบน. ลดเงินชดเชยกองทุนน้ำมัน ส่งผลให้น้ำมันดีเซลแตะ 50 บาท โดยมีผลแล้วตั้งแต่วันนี้ในเวลาตี 5

ที่ประชุมคณะกรรมการบริหารกองทุนน้ำมันเชื้อเพลิง (กบน.) มีมติลดการชดเชยอัตราเงินกองทุนน้ำมันในส่วนของน้ำมันดีเซล B7 ลง 2.61 บาทต่อลิตร จากเดิม 20.71 บาทต่อลิตร เป็น 18.10 บาทต่อลิตร และลดการชดเชยน้ำมันดีเซล B20 ลง 2.61 บาทต่อลิตร จากเดิม 22.22 บาทต่อลิตร เป็น 19.61บาทต่อลิตร เพื่อลดเงินไหลออกจาก 1,708.75 ล้านบาทต่อวัน เป็น 1,496.72 ล้านบาทต่อวัน

การปรับอัตราชดเชยนี้ ส่งผลให้ราคาขายปลีกน้ำมันดีเซล B7 สูงขึ้น 2.80 บาท/ ลิตร จาก 47.74 เป็น 50.54 บาทต่อลิตร และน้ำดีเซล B20 เพิ่มขึ้น 2.80 บาท/ลิตร จาก 42.75บาท/ลิตร เป็น 45.54 บาทต่อลิตร เพื่อให้สอดคล้องกับสภาวะตลาดและรักษาความมั่นคงทางสภาพคล่องของกองทุนฯ โดยมีผลตั้งแต่ช่วงเวลาตี 5 ของวันที่ 5 เมษายน

ปัจจัยสำคัญที่ทำให้ กบน. ต้องตัดสินใจปรับลดการชดเชยมาจากความผันผวนของราคาน้ำมันในตลาดโลกที่ยังคงอยู่ในระดับวิกฤต การปรับลดการชดเชยและปล่อยให้ราคาขายปลีกสะท้อนต้นทุนที่แท้จริงมากขึ้น จึงเป็นแนวทางที่จำเป็นเพื่อสร้างความสมดุลให้กับกองทุนน้ำมันฯ ในระยะยาว ซึ่งการลดการชดเชยในครั้งนี้ส่งผลให้กองทุนน้ำมันฯ มีค่าใช้จ่ายลดลงประมาณวันละ 212.03 ล้านบาท จากเดิมที่มีรายจ่ายประมาณวันละ 1,708.75 ล้านบาท เป็นมีรายจ่ายวันประมาณวันละ 1,496.72 ล้านบาท

ทั้งนี้จากการตรวจสอบราคาน้ำมันพบว่า ราคาขายปลีกน้ำมันดีเซล B7 สูงขึ้น 2.80 บาท/ ลิตร จาก 47.74 เป็น 50.54 บาทต่อลิตร และน้ำมันดีเซล B20 เพิ่มขึ้น 2.80 บาท/ลิตร จาก 42.75บาท/ลิตร เป็น 45.54 บาทต่อลิตร

สำหรับราคาน้ำมันโดยรวมเป็นดังนี้

ติดตาม The Thaiger บน Google News:

ติดตามบน Google News

ทำงานกับ Thaiger มาตั้งแต่ปี 2020 จบการศึกษาจากคณะวารสารศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสคร์ เคยทำงานกับสถานีโทรทัศน์อันดับ 1 ของประเทศ ทำให้มีประสบการณ์ความเชี่ยวชาญ เจาะประเด็นข่าวการเมืองอาชญากรรม ข่าวแปลกๆ เรื่องน่าสนใจจากต่างประเทศ ช่องทางติดต่อ tee@thethaiger.com

Back to top button